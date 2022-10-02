Йоканович не может сделать из «Динамо» команду. Третье подряд поражение бело-голубых

«Ахмат» обыграл москвичей — 2:1.

Бронзовый призер предыдущего чемпионата в сезон столетия планировал выступить не хуже, однако после трети дистанции «Динамо» шло только седьмым. И болельщиков даже не столько тревожило турнирное положение и отставание от третьей строчки в четыре очка, сколько игра команды.

Действия от обороны и невзрачность в атаке наводили тоску и подрывали уверенность в светлом будущем, тем более когда свежи воспоминания о веселом футболе Сандро Шварца прошлой осенью.

Новому главному тренеру Славише Йокановичу можно было простить блеклую игру на старте сезона из-за больших кадровых проблем, связанных с отъездом целого ряда лидеров. Но теперь состав укомплектован, так что от сербского специалиста ждали пусть не мгновенного преображения — хотя бы прогресса.

Который не был заметен в первом матче после паузы на сборные — в кубковой встрече с резервистами «Оренбурга» бело-голубые умудрились упустить победу, ведя в счете 2:0 и играя в большинстве. Обнажились старые проблемы — отсутствие харизматичного лидера, командной игры, настроя и куража. Футболисты словно отбывали тяжелую повинность.

Но, может, просто не хватало пяти легионеров, уехавших в сборные? В этом плане матч с ближайшим соседом в таблице «Ахматом» виделся показательным.

«Ахмат» — «Динамо». ФК «Ахмат»

И он продемонстрировал ровно то, что мы видели и несколькими днями ранее. Полное непонимание, что надо делать на поле, огромный брак в передачах, потери у своей штрафной, дыры в обороне. 2:0 к перерыву в пользу «Ахмата» были совершенно заслуженными. Воротам угрожали только хозяева, гости же ничего вразумительного в атаке показать не могли.

Грозненцы забивали удивительно легко. Антон Швец после углового ушел от опеки Сабы Сазонова и бил совершенно без помех. Никто не встречал и Лечи Садулаева в эпизоде со вторым голом. Матиас Норманн в этот момент бросил опорную зону, за которую вообще-то призван отвечать. Тот самый норвежец, на которого в клубе возлагали столько надежд.

Дело, впрочем, не в индивидуальностях. В противном случае проблемы можно было бы решить парой заменой. Однако у «Динамо» сейчас нет главного — команды. Об этом можно судить даже по такой детали, как празднование голов в предыдущих матчах. На лицах футболистов нет особого счастья, они не устраивают кучу-малу, а скромно хлопают друг друга ладонями, словно это рядовое событие.

Без куража, без настроения, без единства ждать чего-то сложно. А кто должен сплотить команду и зажечь ее общей идеей? Тренер.

Не помогло москвичам и удаление у соперника в середине второго тайма. Бело-голубые потерпели в РПЛ третье поражение подряд, прогресса в игре не наблюдается, команда опустилась на восьмое место. Вопросов к Йокановичу все больше.

А вот Сергей Ташуев может быть доволен началом своей работы в «Ахмате» — после кубковой победы над «Ростовом» уверенно обыграно и «Динамо». Грозненцы обошли москвичей в таблице.