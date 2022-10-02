Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Йоканович не может сделать из «Динамо» команду. Третье подряд поражение бело-голубых

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Славиша Йоканович.
Фото ФК «Динамо»
«Ахмат» — «Динамо».
Фото ФК «Ахмат»
1/2
«Ахмат» обыграл москвичей — 2:1.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Динамо

Бронзовый призер предыдущего чемпионата в сезон столетия планировал выступить не хуже, однако после трети дистанции «Динамо» шло только седьмым. И болельщиков даже не столько тревожило турнирное положение и отставание от третьей строчки в четыре очка, сколько игра команды.

Действия от обороны и невзрачность в атаке наводили тоску и подрывали уверенность в светлом будущем, тем более когда свежи воспоминания о веселом футболе Сандро Шварца прошлой осенью.

Новому главному тренеру Славише Йокановичу можно было простить блеклую игру на старте сезона из-за больших кадровых проблем, связанных с отъездом целого ряда лидеров. Но теперь состав укомплектован, так что от сербского специалиста ждали пусть не мгновенного преображения — хотя бы прогресса.

Вячеслав Грулев (&laquo;Динамо&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Оренбурга&raquo;. «Динамо» — самая безвольная команда сезона? Концовка матча в Оренбурге — катастрофа для Йокановича

Который не был заметен в первом матче после паузы на сборные — в кубковой встрече с резервистами «Оренбурга» бело-голубые умудрились упустить победу, ведя в счете 2:0 и играя в большинстве. Обнажились старые проблемы — отсутствие харизматичного лидера, командной игры, настроя и куража. Футболисты словно отбывали тяжелую повинность.

Но, может, просто не хватало пяти легионеров, уехавших в сборные? В этом плане матч с ближайшим соседом в таблице «Ахматом» виделся показательным.

"Ахмат" — "Динамо". Фото ФК «Ахмат»
«Ахмат» — «Динамо».
ФК «Ахмат»

И он продемонстрировал ровно то, что мы видели и несколькими днями ранее. Полное непонимание, что надо делать на поле, огромный брак в передачах, потери у своей штрафной, дыры в обороне. 2:0 к перерыву в пользу «Ахмата» были совершенно заслуженными. Воротам угрожали только хозяева, гости же ничего вразумительного в атаке показать не могли.

Грозненцы забивали удивительно легко. Антон Швец после углового ушел от опеки Сабы Сазонова и бил совершенно без помех. Никто не встречал и Лечи Садулаева в эпизоде со вторым голом. Матиас Норманн в этот момент бросил опорную зону, за которую вообще-то призван отвечать. Тот самый норвежец, на которого в клубе возлагали столько надежд.

Дело, впрочем, не в индивидуальностях. В противном случае проблемы можно было бы решить парой заменой. Однако у «Динамо» сейчас нет главного — команды. Об этом можно судить даже по такой детали, как празднование голов в предыдущих матчах. На лицах футболистов нет особого счастья, они не устраивают кучу-малу, а скромно хлопают друг друга ладонями, словно это рядовое событие.

Без куража, без настроения, без единства ждать чего-то сложно. А кто должен сплотить команду и зажечь ее общей идеей? Тренер.

Не помогло москвичам и удаление у соперника в середине второго тайма. Бело-голубые потерпели в РПЛ третье поражение подряд, прогресса в игре не наблюдается, команда опустилась на восьмое место. Вопросов к Йокановичу все больше.

А вот Сергей Ташуев может быть доволен началом своей работы в «Ахмате» — после кубковой победы над «Ростовом» уверенно обыграно и «Динамо». Грозненцы обошли москвичей в таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Сергей Ташуев
Славиша Йоканович
3
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Зиньковский объяснил, почему не может завоевать место в основном составе «Спартака»
Зиньковский: «Казалось, что игра идет в одни ворота, а потом этот гол и пришлось как-то переворачивать игру»
Зиньковский: «Я бы не сказал, что провел хороший матч»
Йоканович — о поражении от «Ахмата»: «Мы проснулись слишком поздно»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ
Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Зенит» отыгрался на Карпине за разгром от «Спартака». В Питере — уже «+6»

«Спартак» справился без Соболева. Красно-белые одержали волевую победу в Нижнем Новгороде