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«Футбол как бизнес в России — это очень сложно. Если ты не агент». Интервью Антона Зингаревича

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Антон Зингаревич.
Фото ФК «Ботев»
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«СЭ» поговорил с экс-владельцем «Рединга», который два года назад купил болгарский «Ботев».

Российский бизнесмен Антон Зингаревич с 2012 по 2014 год владел английским «Редингом», а в 2021-м купил болгарский «Ботев» из Пловдива. В октябре 2022 года «Ботев» подписал контракт с российским футболистом Михаилом Прокопьевым, ранее выступавшим за клуб медиалиги «Амкал».

Матчем с «Ботевом» московский «Спартак» 27 января завершил программу первого зимнего сбора (красно-белые победили — 1:0). Игра состоялась несмотря на то, что ранее с красно-белыми отказался встречаться другой болгарский клуб «Левски».

В интервью «СЭ» владелец «Ботева» Зингаревич рассказал, почему не собирается развивать футбольные проекты в России, что делать в период изоляции нашего спорта, и поделился планами развития болгарского клуба.

Антон Зингаревич. Фото Getty Images
Антон Зингаревич. Фото Getty Images
Фото Getty Images

«Левски» отказался играть с российскими клубами? У нас даже мыслей не было отменять матчи"

— Болгарские команды не горели желанием играть с российскими на зимних сборах. Тем не менее «Ботев» матч не отменил. Почему?

— Мне кажется, только «Левски» отказался играть с российскими командами. Но это их внутреннее решение. В Турции вот болгарские клубы сыграли с российскими. Что касается нас, то мы хотели встретиться с сильными соперниками и ничего отменять не собирались. Даже мыслей не возникало.

— Как вам игра «Ботева» на фоне «Спартака»?

— Команда показала хороший настрой. Мы стремимся выигрывать каждый матч, тем более что не так часто появляется возможность встретиться со столь сильным оппонентом.

— Вы довольны тем, как развивается ваш новый проект?

— Развитие идет. Самый главный вопрос у нас — строительство нового стадиона. В ближайшие дни он должен решиться. Все это продвигалось небыстро, но в ближайшие десять дней я жду, что город примет положительное решение на остаток финансирования данного проекта. Надеемся, что к концу года он уже будет полностью закончен.

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Если брать чисто спортивную часть, то я занимаюсь проектом два года: в первый сезон мы заняли третье место в чемпионате Болгарии. В этом сезоне с самого начала все пошло не так хорошо, поэтому поменяли тренера. Но в целом проект развивается. Думаю, перспективы хорошие.

— Цель любого клуба — титул. Для «Ботева» это реально?

— Все же наша главная цель не столько чемпионство, сколько постоянное участие в еврокубках. Чемпион у нас «Лудогорец». Уже 11 лет подряд. Поэтому такую цель мы не ставим. Первая задача — попадание в еврокубки, вторая — развитие молодых игроков. Разумеется, с прицелом на продажу — это основной принцип проекта.

— Опередить «Лудогорец» нереально?

— Посмотрим. Но пока, как я говорю, за 11 лет никто не смог этого сделать. У них бюджет намного больше. Они могут позволить себе подписывать классных состоявшихся игроков. А у нас фактически вся скамейка — это будущее, это молодежь. Думаю, в ближайшие полгода произойдет смена поколений.

Михаил Прокопьев. Фото ФК "Ботев", ФК «Зенит»
Михаил Прокопьев.
ФК «Ботев», Фото ФК «Зенит»

«Прокопьев? Я сам русский, и мне интересно иметь русского футболиста в команде»

— «Ботев» заключил контракт с футболистом «Амкала» Михаилом Прокопьевым. Расскажите, как случился этот трансфер?

— Мне понравилась эта затея. Я видел, что у игрока есть определенные качества. Он приехал к нам на просмотр на месяц. Поняли, что у парня есть определенные игровые качества, которые можно развивать. Потом сели, поговорили, предложили ему возможность начать свой профессиональный путь. Посмотрим, что получится. В принципе, все в его руках. Здесь вопрос времени и его трудолюбия.

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— Вы сказали, что затея понравилась. Затея — трансфер игрока медиалиги в профессиональный клуб?

— С одной стороны — игрока медиалиги. А с другой — я сам русский, и мне интересно иметь русского игрока в команде. Плюс на такой позиции — центральный атакующий полузащитник.

— Помимо Прокопьева, кого-то в РПЛ, ФНЛ или медиалиге присматриваете?

— Проблема в том, что у нас есть лимит на легионеров: только пять неграждан ЕС могут быть в заявке на матч. У нас сейчас таких восемь, пара человек постоянно играют во второй команде. Так что тяжеловато рассматривать вариант с приглашением еще кого-то.

Антон Зингаревич. Фото Getty Images
Антон Зингаревич.
Фото Getty Images

«Риторика Запада сейчас такая, что вряд ли Россию вернут в международные турниры в ближайшее время»

— Вы владели клубом в Англии, теперь — в Болгарии. Развивать проект в России не собираетесь?

— В России это довольно сложно. Я вовлечен в проект академии «Виста» в Геленджике, сотрудничаю с их менеджментом. Там смысл я вижу. А вот развивать футбольный клуб в России... Очень сложно все, учитывая и лимит, и вообще нынешнюю ситуацию в мире. На мой взгляд, детско-юношеский и молодежный футбол — то, чем действительно можно заниматься. Но это игра вдолгую. Так что пока подобных планов нет.

— В чем главная сложность финансирования клуба в России?

— Вообще в плане смысла всего этого. Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам. Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока, повторюсь, планов нет. Но кто знает, что будет дальше.

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— Как относитесь к отстранению российских клубов от еврокубков?

— Конечно, мне хотелось бы, чтобы российские клубы участвовали в еврокубках. Это важно в целом для развития спорта в стране. Но пока ситуация идет в другую сторону. Пока нет никаких альтернатив. Видел новости, что будет некий план по участию российских клубов в международных соревнованиях, но риторика Запада сейчас такая, что вряд ли это произойдет в ближайшее время.

— Чем, на ваш взгляд, необходимо заняться российским спортивным чиновникам в период вынужденного отстранения от международных соревнований?

— Заниматься детско-юношеским и молодежным спортом. Надо в каждой ситуации видеть плюсы. Сейчас больше игроков с российским паспортом смогут проявить себя, они получат больше игровой практики. Нужно поднимать уровень компетенции внутри клубов, внутри ДЮСШ для развития ребят. Это сложно сделать, когда страна отстранена, но, думаю, если такие задачи будут стоять, мы с ними справимся. Считаю, должна стоять задача для развития нового поколения футболистов.

Футбол
ФК Ботев
Антон Зингаревич
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