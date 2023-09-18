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Сегодня, 15:00

Что происходит со «Спартаком», чем силен «Зенит» и почему буксует «Локо». Интервью Бориса Игнатьева

Александр Кружков
Обозреватель
Амир Батырев, Роман Зобнин и Александр Соболев
Амир Батырев, Роман Зобнин и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рецензирует ключевые события 8-го тура РПЛ.

Деограсия навел порядок

— Главная неожиданность тура — домашнее поражение «Локомотива»?

— Безусловно. Но меня и другое удивило.

— Что же?

— В восьми матчах — пять ничьих! А могло быть и шесть — если бы не гол Бабича в добавленное время.

— Столько ничьих говорит о том, что уровень РПЛ выравнивается?

— Да, в отличие от прошлого сезона сейчас явных аутсайдеров уже нет. Чемпионат становится более непредсказуемым. Ну и замечательно! Возьмем матч в Петровском парке. Динамовцы, благодаря пенальти, быстро повели в счете, много владели мячом. Но не было в атаке той страсти, которая обычно воплощается в голы. Зато «Нижний» мне понравился.

— Чем?

— Характером, неуступчивостью. Чувствовалось — ребята бились за тренера, Сергея Юрана, который неделю назад перенес экстренную операцию. Они очень хотели его порадовать. Это и позволило нижегородцам сравнять счет на последних минутах.

— Ну а что случилось с «Локо»?

— Тут надо отдать должное «Оренбургу», который здорово выстроил командную игру. Перекрыл сопернику все! Не было видно ни Дзюбы, ни Пиняева, ни Глушенкова, ни Миранчука. А именно от них и исходит креатив. Других же козырей у «Локомотива» не нашлось.

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— Сегодняшний «Оренбург» и месячной давности, при Иржи Ярошике, — небо и земля?

— Конечно. Сейчас «Оренбург» — команда управляемая. Как и в прошлом сезоне, когда тренером был Личка. Со стороны трудно понять, что не получилось у Ярошика, но загадочный испанец Деограсия моментально навел порядок. Мы снова видим быструю, агрессивную игру. В центре поля все завязано на Вере.

— Мастерюга?

— Да я им просто восторгаюсь! Техникой, нестандартными ходами, при этом и бойцовские качества есть. Такие футболисты украшают наш чемпионат.

— «Локо» в кризисе?

— Ну нет. Кризис — громко сказано. Вспомните, насколько мощно команда смотрелась весной. Пока этот футбол видим лишь фрагментами. Кажется, еще чуть-чуть — и «Локомотив» прорвет. Думаю, так и будет.

— Откуда уверенность?

— Там хороший подбор исполнителей. Сейчас для тренерского штаба главное — не шарахаться. Идти своим путем, он ведь в прошлом сезоне уже принес результат.

Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом

— В субботу в Тушино было то, что однажды Леонид Федун назвал «маленькая тухлая победа»?

— Нет. Подобные формулировки оставим для обывателей. В матче с «Сочи» «Спартак» имел тотальное преимущество, кучу моментов создал. Забил бы в первые 10-15 минут — и для соперника, скорее всего, дело закончилось бы не просто поражением. Разгромом!

— Даже так?

— Да! В чем, на мой взгляд, основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную. Но когда скорость идет вразрез с техническими возможностями, получается брак.

— Логично.

— Ребята слишком напряжены, много энергии растрачивают вхолостую. Не просматривается игровая аритмия. Вот у «Зенита» игра строится не на эмоциях, а на разуме. Футболисты понимают, что от них требуется, знают, как это сделать. А спартаковцам огромное желание проявить себя мешает трезво оценивать ситуацию на поле. С холодной головой. Начинается спешка, суета...

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— Это вопрос к игрокам? Или к Гильермо Абаскалю?

— Естественно, к Абаскалю! Потому что такая картина повторяется из матча в матч. Тренерский штаб должен успокоить футболистов, направить их в нужное русло. Кстати, с «Сочи», помимо Бабича, отмечу Зиньковского, который после выхода на замену явно усилил игру. Знаете, некоторые идут в обводку ради обводки, хотят вистов от болельщиков. Это не про Антона.

— Разве?

— Конечно! Он тонко чувствует, когда отдать пас, а когда пойти в дриблинг, чтобы потом создать момент для партнера. Нравится мне и Бонгонда. В первых матчах он был особенно хорош. Да и сейчас держит планку. Сразу вписался в командную игру. Раскрашивает ее финтами, обостряющими передачами и голами.

Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отставка Хохлова не удивила

— Матч со «Спартаком» оказался последним для Дмитрия Хохлова на посту главного тренера «Сочи». Вас удивила эта отставка?

— Нет. Со «Спартаком» команда выглядела слабо. Это в позапрошлом сезоне она показывала привлекательный футбол и заслуженно добралась до серебряных медалей. Сейчас у «Сочи» ни внятной игры, ни своего лица. Единственный, от кого исходит креатив и хоть какая-то острота, — 38-летний Нобоа. Остальные бегают, толкаются, безуспешно пытаясь зацепиться за мяч...

— Нобоа считает, что у «Сочи» состав не для больших задач. Согласны?

— Разумеется. Уровень новых легионеров, мягко говоря, не впечатляет. По матчу со «Спартаком» особенно много вопросов к Агбалаке и Мигелу. Не понимаю, зачем привозить иностранцев, которые не сильнее наших ребят?

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— А как вам новенький армейский легион?

— Очень понравился Файзуллаев. Он не был на поле довеском, для которого главное — не испортить. Новички частенько этим грешат. А юный узбек смело отвоевывает место под солнцем, не боится брать игру на себя. В общем, выглядит так, словно в ЦСКА уже давным-давно. Великолепное приобретение!

— А бразилец Келлвен и чилиец Давила?

— Келлвен — дисциплинированный, выполняет солидный объем работы, способен закрыть всю правую бровку. А Давила... Что отличает настоящего мастера от рядового футболиста?

— Что?

— Умение одним касанием перевернуть игру. Малком, Вендел, Клаудиньо, Промес — это как раз про них. Давила же какими-то нестандартными решениями на поле пока не отметился. Старательный, но не более.

— Как для себя объясняете сенсационный взлет «Крыльев»?

— В этом огромная заслуга Осинькина. Подкупает его уравновешенность. Вот он никогда не шарахается. Наоборот, гнет свою линию, порой даже в ущерб сиюминутному результату. Сколько футболистов за последние годы ушли из Самары на повышение!

Игроковй эпизод матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. Аттракцион ЦСКА и «Крыльев»: четыре гола, два удаления и сожженные эмоции

— Не сосчитать!

— Но команда по-прежнему играет в яркий, быстрый, интеллектуальный футбол. Осинькин продолжает развивать молодежь, открывает новые имена — Салтыков, Бабкин... А как в «Крыльях» расцвел Рассказов? Номинальный защитник — но прибавил в созидании! Теперь и забивает, и отдает!

— Про нынешний «Зенит» уже можно сказать, что он ни в чем не уступает себе прошлогоднему?

— Нет. Пока уступает.

— В чем?

— В стабильности. Та команда — с Малкомом и Кузяевым — была сильнее. Сейчас Семак еще в поиске оптимальной схемы. Когда на поле Марио Фернандес — использует трех центральных защитников. В Казань он из-за травмы не приехал, и в центре обороны вышли Эракович с Алипом, а на флангах — Караваев и Дуглас Сантос. С «Рубином» «Зенит» играл надежно, размашисто и спокойно забрал три очка.

Срджан Бабич после победного гола.

Бабич — герой тура

— Разочарование тура?

— «Ростов». Первый тайм в Калининграде провел блистательно. Благодаря четким командным взаимодействиям забил два гола. Казалось, победа в кармане. Но после перерыва все разладилось. А в концовке, когда нужно сыграть попроще, понадежнее, не хватило запаса прочности. В итоге «Балтика» за пять минут забила дважды и спаслась.

— Герой тура?

— Бабич. Классный центральный защитник, который в матче против «Сочи» со своими прямыми обязанностями справился безупречно, а в компенсированное время еще и победный гол забил, прервав неудачную серию «Спартака».

— Лучший матч тура?

— В Грозном. «Ахмат» с приходом Ромащенко преобразился. Но и у Ивича команда крепкая, прагматичная. К привычному контролю мяча добавились надежность в обороне, умение играть на результат. Отсюда всего три пропущенных мяча в восьми турах.

— «Ахмат» мог и вырвать победу — если бы не феноменальный промах Ильина. Вы понимаете, что это было?

— На первый взгляд — несчастный случай. Все-таки с двух метров попасть в штангу сложнее, чем в пустые ворота. Но...

Срджан Бабич (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

— Но?

— Многое еще зависит от концентрации. Обратите внимание — в европейских чемпионатах уровень реализации голевых моментов выше, чем в России. Там в последней фазе атаки игроки действуют уверенно, спокойно ставят жирную точку. А у наших часто получается клякса.

— Как у Ильина.

— Вот-вот. Чтобы в игре такие моменты щелкать как орешки, то же самое надо делать на тренировках. Для этого нужно всегда сохранять максимальную концентрацию, не выключаться из эпизода. А наши футболисты в подобных ситуациях ведут себя не совсем профессионально. Недорабатывают, появляется какая-то расхлябанность. Думают — да ладно, в игре точно исполню. Не тут-то было!

— Понятно.

— Если с завтрашнего дня тот же Ильин на каждой тренировке будет по десять раз обыгрывать вратаря и забивать в пустые, тогда и в официальном матче проблем с реализацией не возникнет.

Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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