«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка тренера в восьми турах. Обзор Рабинера

Обозреватель «СЭ» — об итогах 8-го тура РПЛ и уходе Дмитрия Хохлова из «Сочи».

«Локомотиву» вернулось за прежнее везение

Пять ничьих в восьми матчах, сохранивших верх таблицы в прежнем виде — без московских клубов в тройке лидеров, — меня не удивили. Все как раз вполне логично — уровень чемпионата и так выравнивается, а тут еще и первый тур после перерыва на сборные. В анонсе я с цифрами доказывал, что проблемы топ-клубов в таких турах не миф, и в эти выходные мы увидели немало тому подтверждений. Правда, до последнего матча обходилось без суперсенсаций — ничьи, которых могло быть и больше (достаточно вспомнить то, что «Спартак» забил победный мяч в ворота «Сочи» уже в компенсированное время), таковыми считать нельзя.

Но тут «Оренбург» обыграл в гостях «Локомотив». Когда у команды нет игры, любое везение рано или поздно заканчивается. Трижды — с «Рубином», «Крыльями» и «Краснодаром» — красно-зеленые на характере «отскакивали» в самых концовках. А теперь в заключительном отрезке матча, наоборот, дважды пропустили от команды, при новом тренере Давиде Деограсии вернувшейся от хаоса времен Ярошика к базовым настройкам Лички. Испанец, назначение которого все восприняли с недоуменным пожатием плеч, начал с ничьей против ЦСКА, затем разгромил «Сочи» и теперь вот обыграл на выезде «Локо». Можно ли было представить семь очков и 6-1 в трех матчах после старта сезона?..

То, что железнодорожники в очередной раз не в порядке, стало почти ясно в первом тайме, когда у них дома против аутсайдера было 38 процентов владения мячом и меньше ударов — как вообще, так и в створ. Никакого превосходства в количестве и качестве голевых моментов у красно-зеленых тоже не было. То есть это не был осознанный отказ от контроля ради быстрых атак и остроты — это было непонимание, что делать с этим «Оренбургом». Справились в том числе и с Артемом Дзюбой, которого в этом матче запомнят только по порванной футболке.

И вот это заставляло особенно крепко задуматься. Ведь когда «Локо» беспомощно смотрелся против «Крыльев Советов» и «Краснодара», едва ли не ключевая причина виделась в отсутствии Дзюбы. Казалось — вот он вернется, и структура игры в атаке наладится. И в какой-то мере так оно и было.

Но Артем тоже не молодеет, и такие отрезки, как прошлой весной, когда его невозможно было остановить, будут все более редкими. Тогда он был злющий после Турции, а когда Дзюбе надо что-то доказывать, негативный фон для него — то, что доктор прописал. К новому же сезону все уравновесилось, и что мы видим? 2+2 в чемпионате. Столько же, сколько, например, у Николая Рассказова.

Замены Михаила Галактионова ситуацию только усугубляли — начиная с выходов Рыбчинского с Куликовым на 54-й минуте. Вряд ли можно считать совпадением, что оба точных дальних удара у «Оренбурга» получились после того, как на поле стало два чистых центрфорварда — к Дзюбе прибавился Тимур Сулейманов, вышел он вместо крайнего защитника Сильянова, и это, судя по всему, нарушило баланс. А так как команда Деограсии не собиралась исключительно отбиваться, как днем ранее «Сочи» против «Спартака», то возникшие у хозяев дыры вскрылись очень быстро.

Нельзя сказать, что случившееся — какая-то фатальная катастрофа для «Локомотива», который теперь делит с ЦСКА седьмое место и лишь на три очка отстает от третьего. Но, в отличие от блистательной весны, играют они сейчас как абсолютные середняки.

Запомним эту фамилию — Файзуллаев

А ничьи были очень разными.

Самая яркая и в то же время алогичная — в матче ЦСКА — «Крылья Советов». Не потому алогичная, что кто-то однозначно заслуживал победы, — как раз итоговый результат видится мне справедливым. А из-за того, как все менялось по ходу матча. Где логика в полном отсутствии армейцев на поле (это характеристика Владимира Федотова!) в первом тайме? И, с другой стороны, где логика в том, что свой лучший футбол они показали, оставшись в меньшинстве при проигрышном счете?

В начале игры от самых эмоциональных болельщиков красно-синих могло изрядно достаться комментатору Константину Геничу. На первых минутах матча он заговорил о, как он выразился, «чудовищном факте» — нуле сухих матчей у армейцев за семь туров чемпионата.

В эту же секунду Николай Рассказов подхватывает мяч, тащит его — заметьте, по центру, а не по флангу — до чужой штрафной, с ним бегут еще ПЯТЬ самарцев. Николай катит под удар Фернандо Костанце, Игорь Акинфеев отбивает удар в упор, но тот же Рассказов добивает. 0:1 на второй минуте!

Недавно я читал мемуары Котэ Махарадзе, и из них следовало, что еще в глубокие советские времена люди искренне считали, что от слов комментатора многое на поле зависит. Так и здесь: кто еще организовал этот гол, если не Генич?!

Если же серьезно, то это сделали забывшие отчего-то выйти на поле красно-синие. Вслед за Рассказовым на табло отметился юный Никита Салтыков, и с учетом яркой игры самарцев в этом чемпионате в целом подумалось, что ЦСКА такими темпами рискует потерять все шансы отыграться уже к концу первого тайма.

Лишний раз убеждаюсь, что уязвимое место «Крыльев» — вратарь. Иван Ломаев может сделать яркий сейв, а может привезти гол на ровном месте — как привез в субботу пенальти при спокойных 2:0. Богдан Овсянников — не лучше. Намного более взрослый Евгений Фролов — разве что на отдельные случаи, но едва ли на постоянной основе. Пусть даже однажды блестяще и разыграл незадачливого репортера, представившись: «Яшин Лев Иванович».

То, что Чалов сравнял счет, было абсолютно закономерно. К тому шло. Автор голевого паса Аббос Файзуллаев и Федор Чалов вышли на замену классно (молодой узбек — просто откровение!), а удаление классического провокатора Виллиана Роши все перевернуло... в пользу ЦСКА. Похоже, «Крылья» в момент той красной при 2:1 решили, что уже выиграли. Бросили играть — а армейцы, напротив, после тайма с лишним блеклой игры начали.

Стабильности в воротах самарцев — никакой. И еще «Крыльям» повезло в конце матча, когда не назначили пенальти (при фоле Ломаева) из-за предшествовавшего ему офсайда, а когда Иван сразу после этого махнул мимо мяча, Чалов ушел слишком в сторону для удара.

Списался с коллегой из Узбекистана Александром Троицким, моим бывшим студентом и автором телеграм-канала «Азия-Спорт». Выразил ему восхищение Файзуллаевым — перекладина, голевой пас, еще несколько красивых, тонких и полезных для команды действий. В ответ прозвучало:

«Это еще «Алания» в Норчаева не верит, а Юран — в Жиянова. Сейчас [узбекская] молодежка играла в квалификации Кубка Азии, Файзуллаев хорош, конечно, но у Норчаева — два хет-трика».

На вопрос, что за личность и характер у Файзуллаева, нет ли в нем, не дай бог, чего-то от Остона Урунова, Троицкий ответил: «Лично не знаком. Но, говорят, интеллектуально развитый парень. Знает несколько языков, что для его возраста удивительно. Скромный. В общем, такой отличник».

Позже коллега в своем посте удивился, почему российские журналисты напропалую судят о Файзуллаеве, вспоминая Урунова, — разные, мол, люди с разными характерами. Все правильно. Но когда из какой-то страны в другую футболисты приезжают очень редко, то на них смотрят не только персонально, но невольно ассоциируют со страной, откуда они приехали. Так, в Италии сейчас судят о российском футболе по Миранчуку и, увы, Кокорину, во Франции — по Головину и Кузяеву (то есть там шанс на увеличение присутствия особенно велик), а о Грузии — по Хвиче. Пусть кто-нибудь скажет, что приобретение «Торино» Сабы Сазонова не имеет ничего общего с репутацией, которую в минувшем сезоне на Апеннинах завоевал Кварацхелия.

Кстати, вчера Головин в «Монако» не только сделал 1+1, но и, пусть лишь часть матча после замены Бен Йеддера на 66-й минуте, провел с капитанской повязкой. С момента одной кубковой игры Андрея Аршавина за «Арсенал», то есть уже больше десяти лет, российский футболист не выходил в чемпионате топ-5 Европы в роли капитана. Респект игроку, который уже более чем пятью годами качественной игры за клуб завоевал такое право хоть в разовом режиме. Может, однажды станет капитаном и на постоянной основе.

«Краснодар» впервые в чемпионате имел шанс проиграть

«Краснодар» в матче с «Ахматом» был ближе всего к поражению в этом чемпионате. Ведь пять встреч он выиграл, а еще в двух случаях — с «Локомотивом» и «Факелом» — отпустил свои матчи, не забив пенальти и попав в каркас ворот. А в субботу команда Владимира Ивича явно выиграла только в двух компонентах — владении мячом и количестве угловых. По моментам парни Мирослава Ромащенко были конкретнее. Кроме гола и знаменитого уже промаха Владимира Ильина (до сих пор не могу понять, КАК?!), причем и ту атаку завязавшего, и защитника с вратарем мастерской паузой положившего, были и крученый удар Бернарда Бериши в штангу от руки вытянувшегося в струнку Матвея Сафонова, и выход один на один Мохаммеда Конате...

Нельзя сказать, что у «Краснодара» тоже не было отличных шансов, но «быки», у которых до этого матча было всего два пропущенных мяча в семи матчах, позволили создать у своих ворот чуть ли не больше, чем во всех предыдущих встречах, вместе взятых. Да, у «Краснодара» было большое преимущество во второй половине первого тайма, и на свой гол они однозначно наиграли, но на два — уже вряд ли. Сказалось, конечно, что только на замену после сборной вышел Эдуард Сперцян (опять же к теме возвращения чемпионата после матчей национальных команд), но ведь то же самое было у «Ахмата» с Конате; из сборных вернулись и игравшие с первых минут Бериша с одной стороны и Джон Кордоба с другой...

Вывод — «Ахмат», что вообще свойственно дотошному Ромащенко, очень хорошо подготовился к лидеру чемпионата. И по такой игре ничьей скорее должны быть довольны гости. У которых, к слову, остался ноль в графе «Поражения».

В пятницу, в первом матче тура, красиво дебютировал за «Пари НН» воспитанник «ПСЖ» и бывший игрок «Спартака-2» Николоз Кутателадзе, пяткой сравняв счет на исходе матча с «Динамо». И там ничья!

Поначалу, когда глупо и без какой-либо необходимости сфолил в своей штрафной нижегородский капитан Кирилл Гоцук и Федор Смолов с пенальти немного по-пижонски открыл счет, казалось, что это будет легкая игра для «Динамо», тем более что она бело-голубым давалась.

Но Нижний не развалился, и посмотрите статистику ударов — по 13 всегда и 3-7 в пользу гостей в створ. Это говорит обо всем. У «Динамо» опять провалилась оборона, и закончилось все это закономерным и эстетским голом новичка.

Симпатизирую Марцелу Личке и его команде, рад, что она — в группе лидеров. Но в этот день хотелось, чтобы все получилось у Сергея Юрана, который во время перерыва на сборные перенес внезапную госпитализацию и операцию, выписался только за день до матча и вопреки пожеланиям врачей руководил командой со скамейки. И она, хоть и готовилась к матчу без главного тренера, этой ничьей продолжила успешное начало сезона.

В прошлом году Юран так же здорово стартовал с «Химками», но был маразматически уволен после четырех туров с двумя победами и ничьей с «Зенитом», в которой у «Химок» было преимущество. Что после этого произошло с подмосковным клубом — все знают. И очень хорошо высказался в нашей беседе по этому поводу трехкратный тренер — чемпион мира по пляжному футболу Михаил Лихачев, пошедший помогать Николаю Писареву: «Наверное, многое в результате «Химок» в прошлом сезоне кроется в том, что объективных причин для отставки по спортивному результату Юрана не было. В любом случае с точки зрения какой-то жизненной правды история была такая, что нельзя было туда приходить».

В Нижнем прошлогодним химкинским бредом и не пахнет. Думаю, у этой команды в сезоне все будет нормально. Бороться за выживание — что ей предрекали все — она не будет. Единственное, что вызывает тревогу, — уход Сулейманова в «Локомотив», но успех Кутателадзе в первом же матче дает надежду на то, что ему нашлась замена.

«Урал» все никак не вернется в состояние старта сезона, сыграв 0:0 дома с «Факелом», во главе которого дебютировал Сергей Ташуев, а «Балтика» ухитрилась на последних минутах уйти с 0:2 против «Ростова». Валерию Карпину и его команде, старт сезона которой ее главный тренер характеризует как катастрофу, такой сюжет настроения точно не прибавит. Ничья не позволила команде Сергея Игнашевича уйти с последнего места, но такое проявление воли должно ее встряхнуть.

Жизненная правда об отставке Хохлова

Одно из трех поражений привело к очередной тренерской отставке. Дмитрий Хохлов ушел из «Сочи», причем сделал это сам — говорят, президент клуба Борис Ротенберг даже пытался уговорить его остаться, но тренер, похоже, не видел уже никаких выходов для исправления ситуации. Что ж, это лишний раз подчеркивает, каков Хохлов как человек. Сейчас почти никто так не поступает — все хотят неустойку.

В уходе Хохлова из сочинского клуба, к сожалению, есть жизненная правда, хотя человек он, повторяю, замечательный. Был, например, одним из тех не очень многих, увы, футбольных людей из России — наряду с Игорем Ледяховым, Виктором Онопко, Юрием Никифоровым (может, о ком-то не знаю и заранее прошу прощения), — кто дал семье Ильи Цымбаларя деньги на памятник.

Но тренерская профессия — это совсем другое.

Сейчас сочинская команда, хоть и удерживала ничью со «Спартаком» до добавленного времени, выглядит как один из главных претендентов на вылет. В ней не видно вообще никакой жизни, разума, понимания, во что и как играть. А в таких случаях надо что-то менять.

Я до сезона в опросе «СЭ» ставил на то, что Хохлов из тренеров РПЛ уйдет в отставку первым. Но в итоге — лишь четвертым, после Сергея Ташуева, Иржи Ярошика и Вадима Евсеева. И это прошло всего восемь туров.

Уже в прошлом сезоне «Сочи» из серебряного призера с Владимиром Федотовым быстро превратился в парусник, как говорится, без руля и ветрил. Это же надо было Борису Ротенбергу — старшему сначала поставить на Вадима Гаранина, а потом на Курбана Бердыева — тренеров полярных концепций! И президент «Сочи» потом говорил об оборонительном футболе Бердыева: «Это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть».

Ну-ну. А звали-то Курбана Бекиевича зачем? Не знали, какой у него футбол? Это вызывает большие вопросы в плане самого элементарного понимания Ротенбергом футбола. Хотя вроде бы работал с людьми, рядом с которыми мог многому научиться, — от Станислава Черчесова в «Динамо» до Федотова в «Сочи». Да и того же Бердыева в «Ростове», к которому Ротенберг имел отношение.

Третьим тренером за прошлый сезон и стал Хохлов, о чьей тренерской философии сказать затрудняюсь, поскольку так ее до сих пор и не понял. Ни по «Динамо», ни дальше. Вроде по первым матчам сезона казалось, что команда стремится играть в пас, комбинировать, — а в субботу был чистый «автобус», даже без попыток выходить из обороны через пас. «Бей вперед — игра придет», — как говорили встарь.

Не пришла. А тот, через кого она строилась у «Сочи» много лет, Кристиан Нобоа, похоже, уже безнадежно состарился...

Хохлову — только удачи в дальнейшей карьере. А у Ротенберга права на ошибку больше нет. Иначе — вылет.

Вендел дает новое дыхание «Зениту», но как можно было не увидеть офсайд у Изидора?

«Зенит» к часу игры в Казани, как выразился бы Георгий Черданцев, «закончил вообще все». Дважды после перерыва идеально расчертил фланговые атаки — и в обоих случаях ключевую роль сыграл Вендел. То, что клубу удалось уговорить бразильца вернуться, а Сергею Семаку — возвратить ему мотивацию, очень может стать ключевой причиной рывка к очередному чемпионству после первого за годы Семака не очень удачного старта «Зенита».

Но первый гол, забитый новичком сине-бело-голубых Вильсоном Изидором, скорее всего, из офсайда (ноги были в правильной позиции, а вот наклоненный вперед корпус — едва ли), не может не вызывать вопросы. Понятно, что идеала тут добиться будет невозможно вплоть до возвращения в РПЛ офсайдных линий, но это был случай, когда АВАР Варанцо Петросян, в чьи обязанности входят подобные эпизоды, мог бы и разобраться. А ведь этот эпизод напрямую повлиял на исход матча — как ни говори, что итоговый счет 0:3.

«Рубин», пропустив в самом начале матча, в первом тайме был очень неплох, и пара форвардов Даку — Фамейе произвела интересное впечатление. Но свои моменты нападающие хозяев не использовали, а за первые 15 минут второго казанцев, чья оборона пока по-прежнему далека от надежности, разорвали. Помимо лучшего игрока матча Вендела, нельзя не поаплодировать и Матео Кассьерре, за то, как ловко подстроился под мяч после прострела бразильца и забил чуть ли не пяткой с лета. Это было круто, и мы еще раз вспоминаем, как важно в футболе терпение. Каким был Кассьерра в прошлом сезоне — и каким стал в этом!

Семак стал гибче, используя разные схемы — как с двумя, так и с тремя центральными защитниками, то есть его стало сложнее предсказать. Уход Малкома и Кузяева он компенсирует за счет тактических вариаций. Но то, что в стартовом составе в Казани у него вышло всего два россиянина, включая вратаря, — грустно.