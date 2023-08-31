«Зенит» продолжит задавать тон в чемпионской гонке». Романцев — о проблемах «Спартака», Дзюбе и назначении Ромащенко в «Ахмат»

Легендарный тренер по традиции отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Болельщики «Спартака» во все времена были оптимистами

Тимофей Говоров: — Согласны с Джикией, который после матча с «Ахматом» сказал, что в нем «Спартак» скорее потерял два очка, но чемпионат длинный и надо двигаться дальше?

— Как капитан Георгий имеет право говорить то, о чем думает. И это правильная оценка происходящего, с чем я полностью согласен. А его слова подтверждают то, что после двух поражений и ничьей «Спартак» продолжает верить в себя и опускать рук не собирается. Верю в это и я, поскольку помню слова великого Николая Петровича Старостина, не раз повторявшего, что надежда умирает последней. Да и наши болельщики во все времена были оптимистами. С такими, как они, можно горы сворачивать, и победные 4:1 в кубковом матче с «Динамо» об этом говорят.

Дмитрий Рагозин: — Правы те, кто считает, что на сегодня у «Спартака» самая сильная в лиге линия атаки Соболев — Промес — Бонгонда?

— А почему нет, если все трое умеют забивать?! Правда, с «Ахматом» у ребят что-то сбился прицел. Но здесь противник постарался — плотно сыграл. Зато «Спартак» первый матч провел на ноль. А это означает, что на сей раз оборона вовремя получала необходимую помощь. Ведь защищаться и атаковать нужно всей командой — таков нынче футбол.

Помню, как когда-то в сборной Олег Блохин со смехом рассказывал мне, что Лобановский постоянно требует от него отходить назад для поддержки защитников. «Я же форвард! — кипел Олег. — Мое дело — голы забивать, а не бегать за чужими нападающими!» Сколько лет прошло, но Лобановский уже тогда смотрел далеко вперед, словно знал, что наступит время, когда футбол станет универсальным и сотрется грань между теми, кто должен только забивать или только обороняться. Однажды от Бескова я узнал о цифрах, которые определяют значимость каждой линии команды. Так вот, 75% в ней отводится обороне, 50% на 50% — полузащите и лишь 25% — атаке. И какая-то логика в этом есть. Даже очень сильная атака всех вопросов на поле не решит. И нынешнему «Спартаку» об этом нельзя забывать.

Квинси Промес и Тео Бонгонда. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Артем Тарасов: — Многие отмечают, что с приходом Владимира Ивича «Краснодар» стал играть в футбол, где главное не зрелищность, которую хотел видеть Галицкий, а результат. Это говорит о том, что команда обретает опыт, которого раньше ей не хватало для решения больших задач?

— Вы обратили внимание, что сейчас игра стала более рациональной? Значит, для достижения цели такой ее видит Ивич. А споры о том, что важнее в футболе — результат или зрелищность, велись всегда. Хотя добиваться больших побед можно разными способами. В свое время, когда в Италии в моде было катеначчо, тактика с акцентом на оборону, чемпионом становился «Интер», хотя и не побеждал с крупным счетом. А вот «Барселона», за которую я давно болею, забирала первенство мощной, результативной игрой. В Англии времен Арсена Венгера то же самое удавалось «Арсеналу», а в Германии — «Баварии», где обычно собираются все футбольные сливки. Но, сколько ни спорь, все равно результат был и остается на первом месте. Даже, если он добыт не яркой игрой, а в тяжелой борьбе, в которой, кстати, есть своя особая красота. И если это получится у «Краснодара», значит, игровой курс был выбран верно. Но с него можно сбиться, если команда будет и дальше транжирить очки. Вот тогда мечту о чемпионстве вновь придется отложить на потом.

«Зенит» покидали Азмун и Дзюба, но атакующая мощь команды не снижалась

Борис Кленов: — Считаете ли вы, что «Зенит» уже встал на ноги и остается главным претендентом на золото?

— Хотя моя жизнь навсегда связана со «Спартаком», буду объективен — «Зенит» по-прежнему будет задавать тон в чемпионской гонке. И победа над «Спартаком» это подтвердила. Теперь Абаскалю и футболистам надо думать, что противопоставить в этом споре команде Семака. Да, ушел Малком, пришлось что-то перекраивать в тактике, игре, но костяк-то на месте. Вот Вендел недавно вернулся и прямо с корабля на бал — забил два мяча на «Открытие Арене». А еще есть Барриос, Клаудиньо, Караваев, Дуглас Сантос, Кержаков. Кассьерра с Сергеевым забивают. Уже был момент, когда «Зенит» покидали ключевые форварды Азмун и Дзюба, но его атакующая мощь не снижалась, и он выгрызал свое очередное чемпионство. А если вы видели, с каким запасом они разгромили удививший всех на старте «Урал», то мой ответ точно не вызовет удивления.

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»

Игорь Томин: — Согласны с Валерием Газзаевым, что состав ЦСКА требует усиления в каждой линии, иначе даже с перспективной молодежью армейцам будет сложно бороться за высокие места?

— Я не фанат ЦСКА. Но как обычный болельщик вижу, что команде не хватает глубины. Хотя и в этой ситуации Владимир Федотов не опускает рук — кроит состав, варьирует тактику, пробует молодежь. Вот в Оренбурге с первых минут выпустил молодого полузащитника Глебова, а затем на замену вышли Агапов, новичок из Узбекистана Файзуллаев и только прилетевший из Чили Давила. Есть еще молодые Рядно с Арбузовым. Но кому-то из них еще надо набираться опыта, другим — освоиться на новом месте. А это время. И прав Валерий Георгиевич, говоря, что армейцам необходимо серьезное, качественное укрепление.

Давид Родин: — Недавно «Ахмат» возглавил Ромащенко. Не создаст ли Мирославу дополнительных трудностей, что до этого он практически не имел опыта работы главным тренером?

— На мой взгляд, в «Ахмате» поспешили расстаться с таким крепким специалистом, как Ташуев. Но, как говорится, руководству виднее. А за Мирослава очень рад. Теперь, после стольких лет работы помощником, он сможет попробовать себя в роли главного. Очень важно, что в клубе, который поверил в него, есть все условия для работы. Что касается опасений по поводу отсутствия у Ромащенко опыта, то те, кто его приглашал в «Ахмат», знали, на кого делают ставку. И наверняка учитывали, что вместе со Станиславом Черчесовым он прошел хорошую школу в Польше и Венгрии. Да еще и в сборной на чемпионате мира о себе заявил. Убежден, что это время не прошло даром и наверняка многому научило. Мирослав — честный, ответственный, открытый человек, который умеет общаться с людьми. И эти качества сейчас ему очень пригодятся.

А еще рад, что помогать ему в «Ахмате» будет Роберт Евдокимов, который успел себя зарекомендовать в «Оренбурге» как интересный и думающий специалист. Помнится, что работать с ним в «Спартаке» было легко и приятно. Словом, хорошая тренерская связка со своими взглядами на футбол и профессию. Уже во встрече со «Спартаком» «Ахмат» показал себя крепкой колючей командой, с которой будет непросто любому сопернику. Так что в путь, ребята!

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Странно, что в неудачах «Локомотива» начали обвинять одного Дзюбу

Сергей Коробов: — Работа кого из иностранных тренеров в России вам нравилась?

— Пожалуй, черногорца Миодрага Божовича. Он Кубок с «Ростовом» выигрывал, а «Локомотив» в кубковый финал выводил. Близко с ним не был знаком, но от футболистов слышал о нем много хорошего. Причем не только как о тренере, но еще и добром отзывчивом человеке. Быть может, находить контакт с игроками ему помогало знание русского языка. А еще любовь и уважение к нашей культуре. Сейчас вот приятное впечатление производит чех Личка, который пытается привести в порядок «Динамо». Кстати, и он владеет русским. А это для иностранца в нашем деле большое подспорье.

Денис Трошин: — С приходом Дзюбы заговорили о том, что «Локомотив» встал на путь возрождения. А потом, когда начался спад, стали обвинять Артема во всех смертных грехах. Стал ли «Локомотив» дзюбозависимым и может ли игра команды зависеть только от одного футболиста?

— Лично я к Дзюбе отношусь с уважением. На поле это боец, настоящий мужик, что, кстати, успел подтвердить и в «Локомотиве». Но выглядит странно, что когда после яркой концовки прошлого сезона команда забуксовала в начале этого, стали обвинять одного Дзюбу. А где остальные, среди которых немало хороших футболистов — Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Миранчук, Сарвели? Где они? Не может один футболист тащить на себе всю команду. Исключением из этого правила считаю, пожалуй, только Марадону, который мог перевернуть любую игру.

Да, приход Дзюбы обнадежил болельщиков, которые поверили, что наконец-то у команды появился лидер, с которым придут победы. Но ведь в этом должны поучаствовать и партнеры. А то, что они не очень готовы к такому повороту событий, стало ясно, когда Артем получил травму. Хотя его возвращение в строй в матче с «Сочи» встряхнуло игру команды, подняло настроение. Ну, и Дзюба свое дело сделал, выдав идеальный голевой пас Глушенкову.

Михаил Сырцов: — Как вы отнеслись к странной дисквалификации Дзюбы после истории с репортером? Разве за это наказывают?

— Оказывается, наказывают, да еще и рублем! Причем делает это КДК — орган, призванный следить за тем, что происходит на поле, где порой и кулаками размахивают, и матерятся, и симулируют. Вот где следует наводить порядок, а не на стоянке у стадиона. У нас есть по-настоящему любящие футбол журналисты. Но в последнее время в СМИ появились и те, кто ищет в нем повод для любых скандалов, ради этого любым способом провоцируя игроков и тренеров. Случай с Дзюбой тому пример. И тот вопрос на автостоянке был задан ему только с одной целью — вывести из себя человека, а не «субъекта футбола», как окрестил Артема господин Григорьянц, и снять на видео.

А почему бы членам уважаемой комиссии не поинтересоваться у напористого репортера, по какому праву он снимает на телефон незнакомого человека, не получив на то его разрешения? Да и автостоянка не то место, чтобы задавать вопросы игрокам. Для этого есть микст-зоны и пресс-конференции. Это ли не знать членам КДК, или они сами побаиваются таких хватких репортеров? Зато благодаря этой грустной истории мы узнали о появлении еще одного «субъекта журналистики», пополнившего компанию любителей смотреть футбол сквозь замочную скважину. Слышал от Леонида Слуцкого, которого я поддерживаю, что за границей тех, кто без разрешения снимает на телефон частное лицо, штрафуют. А у нас наоборот. И обошлась эта провокация Дзюбе еще и в 50 тысяч рублей штрафа. Правда, оплатить его должен тот самый 19-летний герой этой грустной истории, благодаря которой его стали называть журналистом. Только при чем здесь футбол?

Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Борис Рябов: — В сентябре Валерий Карпин собирается провести тренировочный сбор национальной команды в Новогорске. Как относитесь, что на него не вызвали уехавшего в «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна?

— Абсолютно верное решение, которое только подтвердило, насколько тренер заинтересован в игроке, по сути, вступающем в новую для себя жизнь. И чем быстрее Арсен освоится в незнакомой команде, почувствует обстановку, познакомится с будущими партнерами, тем больше пользы принесет потом сборной. Думаю, реши Карпин по-иному, то наверняка нашлись бы те, кто сказал, что он поступает исключительно в собственных интересах. Что ж, такова тренерская доля.

Григорий Веснин: — В этом году ровно десять лет, как ушел из жизни замечательный футболист Илья Цымбаларь. Недавно вновь посмотрел матч российской сборной с французами, в 99-м на «Сен Дени». Сказочная игра и великая победа! Не расскажете, почему вы в решающий момент выпустили именно Цымбаларя, после потрясающего паса которого Карпин отправил чемпионов мира в нокаут, — сработало тренерское чутье или Всевышний подсказал?

— Признаюсь — Всевышний! Спасибо ему, что вовремя подсказал, как переломить игру. Словно на ухо шепнул — давай Цылю, пора! Если честно, замена предполагалась другая. Но Илюха не подвел. Сначала Володя Бесчастных ему вовремя мяч отдал на фланге. Дальше уже солировал Илюша — сначала качнул и убрал на замахе растерявшегося Десайи, а потом как на блюдечке выложил мяч Валерке Карпину! Высший пилотаж!

Удивительный был футболист и человек. Всегда шел по жизни с улыбкой и играл с ней. В той встрече на «Сен Дени» Илья остался в резерве. Но ни тени обиды или недовольства. Напротив, подбадривал ребят, шутил. И конечно, рвался играть. А когда пробил его час, сыграл так, как умел только один Цымбаларь. Умел...

Светлая память тебе, Илюшенька...

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!