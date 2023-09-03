Марио Фернандес готов к встрече с ЦСКА. Свист и шум его не испугают

Сегодня, 14:00
Когда стало известно, что переход Марио Фернандеса в «Зенит» действительно состоится, все сразу мысленно обвели красным 3 сентября — на этот день был запланирован визит бразильца с русским паспортом в гости к ЦСКА. К клубу, которому Марио обязан успешной карьерой, и к болельщикам, когда-то обожавшим защитника.
Нет смысла детально разбирать чувства поклонников армейской команды — и так понятно, что они если не разозлены, то расстроены. Да, за эти два месяца эмоции притупились, и многие уже привыкли видеть Фернандеса в сине-бело-голубой футболке, но трансфер в ненавистный «Зенит» ему никогда не простят. Марио считали кумиром, образцом для подражания и верили, что этим летом он вернется домой, собирались тепло встретить и обнять. А тут — такое. Никакие объяснения здесь не сработают, даже если они будут казаться логичными, — в сознании болельщиков ЦСКА фамилия Фернандеса теперь всегда будет иметь негативный оттенок.
Для Марио хорошо, что активные фанаты красно-синих сейчас не ходят на стадион, — градус ненависти будет чуть ниже, хотя Фернандеса все равно освищут. Когда его фамилию объявят по «ВЭБ Арене», когда ему передадут мяч, когда его заменят — всякий раз на стадионе будет слышен свист и гул.
Разогрев начался уже перед матчем. В субботу выяснилось, что в подтрибунном помещении армейского стадиона заменили огромную фотографию экс-защитника ЦСКА на изображение Даниэла Карвалью. Причем сам клуб неожиданно открестился от загадочного исчезновения снимка. «За этим не стоит искать двойных смыслов, — сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо. — Если бы это была позиция клуба или какой-то посыл, то он, наверное, был бы отражен во всем известном граффити и его изменении. А данный коридор — это всего лишь одно из помещений нашего стадиона».
Не все поверили этим словам, так как исчезновение фотографии Марио по удивительному совпадению произошло именно накануне матча с «Зенитом». Но Брейдо верно заметил, что знаменитое граффити снаружи стадиона остается на месте. Пока что.
Сам Марио еще летом отмечал, что ему будет грустно, если его арт-изображение решат убрать со стадиона. Но даже если это случится, он все равно останется важной частью летописи ЦСКА. В мае лондонский «Арсенал» в своих соцсетях поздравил Андрея Аршавина с днем рождения, но после многочисленных жалоб пользователей вынужден был удалить пост. В профиле сборной России тогда появился комментарий: «Вы можете стереть сообщение, но вы не можете стереть историю». В случае с Марио — похожая ситуация.
Даже если бразильца вдруг массово начнут закидывать бутылками и монетами (чего в условиях Fan ID не может случиться), он все выдержит. Фернандес и сам подчеркивал это во время презентации, а на днях и Сергей Семак отметил: «Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен».
Слухи о полноте и растренированности Фернандеса, как видно, не были ничем подкреплены. Конечно, Марио пропустил сборы, но через игры набирает форму и уже становится ключевой фигурой для «Зенита». В последних пяти матчах сине-бело-голубых Фернандес неизменно выходил в стартовом составе, а это уже говорит о форме игрока. Давал бы Семак так много времени футболисту с лишним весом? Конечно, нет.
Сегодня Фернандес тоже выйдет в основе и будет вдвойне мотивирован. Больших игроков подстегивает дополнительное внимание к своей персоне, так что следить за Марио будет особенно интересно.
Представьте, если именно сегодня он впервые забьет за «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -