Марио Фернандес готов к встрече с ЦСКА. Свист и шум его не испугают

Как на «ВЭБ Арене» встретят некогда любимца публики?

Когда стало известно, что переход Марио Фернандеса в «Зенит» действительно состоится, все сразу мысленно обвели красным 3 сентября — на этот день был запланирован визит бразильца с русским паспортом в гости к ЦСКА. К клубу, которому Марио обязан успешной карьерой, и к болельщикам, когда-то обожавшим защитника.

Нет смысла детально разбирать чувства поклонников армейской команды — и так понятно, что они если не разозлены, то расстроены. Да, за эти два месяца эмоции притупились, и многие уже привыкли видеть Фернандеса в сине-бело-голубой футболке, но трансфер в ненавистный «Зенит» ему никогда не простят. Марио считали кумиром, образцом для подражания и верили, что этим летом он вернется домой, собирались тепло встретить и обнять. А тут — такое. Никакие объяснения здесь не сработают, даже если они будут казаться логичными, — в сознании болельщиков ЦСКА фамилия Фернандеса теперь всегда будет иметь негативный оттенок.

Для Марио хорошо, что активные фанаты красно-синих сейчас не ходят на стадион, — градус ненависти будет чуть ниже, хотя Фернандеса все равно освищут. Когда его фамилию объявят по «ВЭБ Арене», когда ему передадут мяч, когда его заменят — всякий раз на стадионе будет слышен свист и гул.

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разогрев начался уже перед матчем. В субботу выяснилось, что в подтрибунном помещении армейского стадиона заменили огромную фотографию экс-защитника ЦСКА на изображение Даниэла Карвалью. Причем сам клуб неожиданно открестился от загадочного исчезновения снимка. «За этим не стоит искать двойных смыслов, — сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо. — Если бы это была позиция клуба или какой-то посыл, то он, наверное, был бы отражен во всем известном граффити и его изменении. А данный коридор — это всего лишь одно из помещений нашего стадиона».

Не все поверили этим словам, так как исчезновение фотографии Марио по удивительному совпадению произошло именно накануне матча с «Зенитом». Но Брейдо верно заметил, что знаменитое граффити снаружи стадиона остается на месте. Пока что.

Сам Марио еще летом отмечал, что ему будет грустно, если его арт-изображение решат убрать со стадиона. Но даже если это случится, он все равно останется важной частью летописи ЦСКА. В мае лондонский «Арсенал» в своих соцсетях поздравил Андрея Аршавина с днем рождения, но после многочисленных жалоб пользователей вынужден был удалить пост. В профиле сборной России тогда появился комментарий: «Вы можете стереть сообщение, но вы не можете стереть историю». В случае с Марио — похожая ситуация.

Марио Фернандес в ЦСКА. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Даже если бразильца вдруг массово начнут закидывать бутылками и монетами (чего в условиях Fan ID не может случиться), он все выдержит. Фернандес и сам подчеркивал это во время презентации, а на днях и Сергей Семак отметил: «Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен».

Слухи о полноте и растренированности Фернандеса, как видно, не были ничем подкреплены. Конечно, Марио пропустил сборы, но через игры набирает форму и уже становится ключевой фигурой для «Зенита». В последних пяти матчах сине-бело-голубых Фернандес неизменно выходил в стартовом составе, а это уже говорит о форме игрока. Давал бы Семак так много времени футболисту с лишним весом? Конечно, нет.

Сегодня Фернандес тоже выйдет в основе и будет вдвойне мотивирован. Больших игроков подстегивает дополнительное внимание к своей персоне, так что следить за Марио будет особенно интересно.

Представьте, если именно сегодня он впервые забьет за «Зенит».