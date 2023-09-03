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Сегодня, 14:00

Марио Фернандес готов к встрече с ЦСКА. Свист и шум его не испугают

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
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Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Когда стало известно, что переход Марио Фернандеса в «Зенит» действительно состоится, все сразу мысленно обвели красным 3 сентября — на этот день был запланирован визит бразильца с русским паспортом в гости к ЦСКА. К клубу, которому Марио обязан успешной карьерой, и к болельщикам, когда-то обожавшим защитника.

Нет смысла детально разбирать чувства поклонников армейской команды — и так понятно, что они если не разозлены, то расстроены. Да, за эти два месяца эмоции притупились, и многие уже привыкли видеть Фернандеса в сине-бело-голубой футболке, но трансфер в ненавистный «Зенит» ему никогда не простят. Марио считали кумиром, образцом для подражания и верили, что этим летом он вернется домой, собирались тепло встретить и обнять. А тут — такое. Никакие объяснения здесь не сработают, даже если они будут казаться логичными, — в сознании болельщиков ЦСКА фамилия Фернандеса теперь всегда будет иметь негативный оттенок.

Для Марио хорошо, что активные фанаты красно-синих сейчас не ходят на стадион, — градус ненависти будет чуть ниже, хотя Фернандеса все равно освищут. Когда его фамилию объявят по «ВЭБ Арене», когда ему передадут мяч, когда его заменят — всякий раз на стадионе будет слышен свист и гул.

Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разогрев начался уже перед матчем. В субботу выяснилось, что в подтрибунном помещении армейского стадиона заменили огромную фотографию экс-защитника ЦСКА на изображение Даниэла Карвалью. Причем сам клуб неожиданно открестился от загадочного исчезновения снимка. «За этим не стоит искать двойных смыслов, — сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо. — Если бы это была позиция клуба или какой-то посыл, то он, наверное, был бы отражен во всем известном граффити и его изменении. А данный коридор — это всего лишь одно из помещений нашего стадиона».

Портрет Даниэла Карвальо на &laquo;ВЭБ Арене&raquo;. Изображение Фернандеса убрали со стадиона ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Не все поверили этим словам, так как исчезновение фотографии Марио по удивительному совпадению произошло именно накануне матча с «Зенитом». Но Брейдо верно заметил, что знаменитое граффити снаружи стадиона остается на месте. Пока что.

Сам Марио еще летом отмечал, что ему будет грустно, если его арт-изображение решат убрать со стадиона. Но даже если это случится, он все равно останется важной частью летописи ЦСКА. В мае лондонский «Арсенал» в своих соцсетях поздравил Андрея Аршавина с днем рождения, но после многочисленных жалоб пользователей вынужден был удалить пост. В профиле сборной России тогда появился комментарий: «Вы можете стереть сообщение, но вы не можете стереть историю». В случае с Марио — похожая ситуация.

Марио Фернандес в ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Даже если бразильца вдруг массово начнут закидывать бутылками и монетами (чего в условиях Fan ID не может случиться), он все выдержит. Фернандес и сам подчеркивал это во время презентации, а на днях и Сергей Семак отметил: «Марио — суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером отношения к делу для всех ребят. Первая игра против бывшей команды всегда немного волнительна, но думаю, что, как и в первом матче, он будет показывать свой максимум, все то, на что он способен».

Игорь Акинфеев. Акинфеев — об уходе Медины и Марио Фернандеса: «Пускай уходят куда хотят»

Слухи о полноте и растренированности Фернандеса, как видно, не были ничем подкреплены. Конечно, Марио пропустил сборы, но через игры набирает форму и уже становится ключевой фигурой для «Зенита». В последних пяти матчах сине-бело-голубых Фернандес неизменно выходил в стартовом составе, а это уже говорит о форме игрока. Давал бы Семак так много времени футболисту с лишним весом? Конечно, нет.

Сегодня Фернандес тоже выйдет в основе и будет вдвойне мотивирован. Больших игроков подстегивает дополнительное внимание к своей персоне, так что следить за Марио будет особенно интересно.

Представьте, если именно сегодня он впервые забьет за «Зенит».

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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