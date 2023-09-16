«Агент Масоэро заслуживает красную карточку. А Юран — мужик!». Интервью гендиректора «Пари НН»

Побеседовали с Давидом Мелик-Гусейновым.

После ничьи «Пари НН» с «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ «СЭ» пообщался с генеральным директором нижегородского клуба Давидом Мелик-Гусейновым о здоровье Сергея Юрана, возвращении Сулейманова в «Локомотив» и жестких высказываниях агента экс-футболиста нижегородцев Масоэро.

Юран хочет принять участие в матче со «Спартаком»

— Что вы можете сказать об игре команды против «Динамо»?

— Результат дает позитивный импульс. Очень важно было привезти домой хотя бы одно очко. Команду это сильно мотивировало. Результативными действиями отметились наши новички. Кто-то пытался анализировать и экстраполировать на «Пари НН» их результаты игры в предыдущих командах. Но все получилось так, как должно было. Сергей Николаевич (Юран, — «СЭ») отличается тем, что кожей чувствует какие-то моменты, когда нужно менять игру, ломать привычный ход. Ему и в этот раз все удалось.

— Переживали за его здоровье во время матча?

— Конечно! Мы созванивались утром и обсуждали ситуацию. Врачи были категорически против. Ему не надо сейчас волноваться, это стресс для организма, активные движения запрещены. Но он мужик! Сергей Николаевич собрался духом и выполнил то, что от него ждали ребята. Команда хотела, чтобы он был с ней, и он сделал это. Провел встречу на морально-волевых качествах. Потому что, пообщавшись с ним утром и днем, уже готовили замену.

— Какова вероятность, что в следующем матче со «Спартаком» он тоже будет на поле с командой?

— Речь о биологических особенностях человека. Они индивидуальны. Обычно период реабилитации после таких операций — две недели. В это время нужен щадящий режим, хоть сейчас и быстро выписывают. Раньше с этой патологией лежали три недели в больнице. Сейчас отпускают домой на вторые-третьи сутки после операции. Но, тем не менее, две недели нужно восстанавливаться. Юран хочет принять участие в матче со «Спартаком».

— Сергей Николаевич сказал, что у Кутателадзе была сложная история во Франции: футболиста просили отказаться от российского гражданства, либо он не сможет играть.

— Думаю, что Николоз лучше сам расскажет об этом. Это было бы более корректно. Но вы видели, как Кутателадзе расцеловали после гола...Это была его тетя. Он очень позитивный человек, который открыт ко всем. У него дедушка — герой Советского союза, в честь него названы улицы в нескольких городах. Генетика — серьезная вещь.

— Сергей Николаевич сказал, что примерная цель на сезон — финишировать не ниже десятого места. Они совпадают с вашими?

— Нет! Мы хотим быть выше.

— Предыдущее руководство устраивало, если команда не попадает в стыки.

— Да, но мы попали... Нужно иметь высокие амбиции. Они не поломают, как думают некоторые. Надо ставить планку выше, чем подсказывает логика. Потому что в футболе помимо логики есть игра. И есть футбольный бог. Когда вы к чему-то устремлены, он помогает. Поэтому планка задрана.

Лукас Масоэро. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У агента Масоэро неспортивное поведение, накидать не вентилятор — неспортивно

— Главный тренер также был недоволен судейством. У вас есть вопросы к Кукуляку?

— Конечно, есть. Они всегда будут, независимо от результата. Мы будем досконально разбирать все наши моменты на поле. Иначе работа уходит в песок, в голове ничего не останется. У нас есть вопросы к судьям и к нашей команде. Разберем их чуть позже.

— Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов говорил, что вы хотите пообщаться с судьями. Планируете ли это в рамках семинара?

— Мы хотим не просто пообщаться, а разобраться в моментах. Чтобы нам рассказали теорию и объяснили, как не надо играть. Пытаемся сделать так, чтобы это дало максимум нижегородской команде. Мы проработали идею этой встречи. Осталось найти локацию. Думаю, до конца первой части сезона мы встретимся с судьями.

— Агент Масоэро очень жестко критиковал руководство клуба и Юрана. Как отреагировали на резкие слова?

— Не секрет, что Масоэро был для нас очень дорогим игроком. Его футбол не вписывался в концепцию нашей команды. Мы благодарны, что он много выручал «Пари НН», когда у нас были травмы. Но здесь лучше признать честно, что были моменты, которые нас друг в друге не устраивали. В спорте важно все говорить прямо. Считаю, что агенту Масоэро нужно дать красную карточку. Это неспортивное поведение. Если ты хочешь выяснить отношения, делай это юридическим образом. Накидать на вентилятор — совсем неспортивно.

— Повлияла ли на решение расстаться с Масоэро его неудачная игра с «Краснодаром»?

— Нет. Он прекрасно все понимал. В отличие от своего агента, футболист мудро подошел к этой истории. С нашей стороны не было никакого негатива к нему. Мы даже довезли его до Казани, чтобы он мог вылететь оттуда. Такие высказывания агента нас не удивили. Повторюсь, было бы неправильно со стороны клуба сажать футболиста на скамейку и обесценивать его игру. Мы поступили честно по отношению к нему, игрок поступил честно по отношению к нам. А вся остальная шелуха была кому-то нужна. Как говорил Маяковский: «Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно».

— Если подытожить, у Сергея Николаевича не было конфликта с Масоэро?

— Вообще нет. У Сергея Николаевича ни с кем из ушедших игроков не было конфликтов. Надо отдать должное, Юран очень смело и открыто с ними разговаривает: не юлит, не прячет глаза в пол. Это его сильная сторона. Он не лезет за словом в карман, а выдает то, что думает. И от этого становится легче воспринимать правду. Потому что есть люди, которые недоговаривают. Потом думаешь: зачем ты меня за нос водил? Здесь этого нет. Повторюсь, что я человек новый на посту руководителя клуба, но вижу, как Сергей Николаевич работает с ребятами. Коммуникация — его сильное качество.

Тимур Сулейманов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Какую карточку можно показать гендиректору «Локомотива» Владимиру Леонченко, который, по сообщениям, не хотел трансфера Сулейманова в «Локомотив»?

— Стратегия «Пари НН» такова: развивая игроков — развивается и наш клуб. Нам важно, чтобы у Тимура была зона комфорта, потому что нижегородцы очень любят его. Если он соберется совсем уж от нас уходить, надеемся, что он вспомнит и пообщается с болельщиками клуба. А то сейчас все произошло очень быстро. Поклонники «Пари НН» очень надеются, что это не точка, а лишь момент перезагрузки в наших отношениях. А что говорят там агенты, как себя ведут они или руководители других клубов... Честно скажу, мы обращаем на это внимание, но это далеко не на первом, втором и даже третьем плане.

— Правда ли, что клуб пошел навстречу «Локомотиву» относительно цены футболиста?

— Это была мечта Тимура. Я не могу сказать, снижали мы цену или нет, но это была мечта футболиста. Сулейманов хотел играть у Галактионова. Он свою мечту реализовал. «Пари НН» реализует мечты своих футболистов!

— Вы не опасаетесь, что из-за разных мнений в «Локомотиве» по поводу этого перехода у форварда что-то может пойти не так?

— Если все хотят честную, качественную игру, хотят развивать российский футбол, то мне сложно предположить, что что-то пойдет не так. Все те условия, при которых Сулейманов может быть выкуплен, Тимур выполнит, думаю, lege artis (по правилам искусства — пер. с латыни). Ему это будет очень легко сделать.

— Вас устраивало то, как вела себя сторона «Локомотива» в этих переговорах?

— Обычные переговоры. Они не отличались от других — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все шло нормально.

— Тимур не потеряется на фоне Дзюбы?

— Думаю, что в паре они смогут добиться многого.

— Плохому Дзюба не научит? В медийном плане.

— Вы имеете в виду, в рекламе сниматься? (Улыбается.) Я с огромным уважением отношусь к Артему, это звезда мировой величины. То, что он показывал и показывает на поле, заслуживает уважения. Но Тимур другой, он религиозен, очень почтителен по отношению к своим близким: маме, родителям, семье, болельщикам. Для него это очень-очень ценно.