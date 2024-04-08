Что привело к ошибкам Лещука, топ-выход Игнатова и парадокс Абаскаля. 10 тезисов о победе «Спартака»

Максим Никитин детально разбирает крах «Динамо» в дерби.

«Спартак» и «Динамо» сыграли с отрывом самый странный матч сезона. Он получился крутейшим по эмоциональной части, но предал спортивную логику и убил справедливость.

1. Стартовый план «Динамо» обещал надежность в обороне и результативность в атаке. Справа в защите под активного Зиньковского вышел Маричаль. В центре — Фернандес и Бальбуэна, а слева — Скопинцев, самый слабый защитник Лички с точки зрения обороны. В целом у «Динамо» получилось. Красно-белые впервые попали в створ из штрафной только на 74-й минуте (это как раз голевой удар Соболева), а всего до этого момента били из прямоугольника только однажды (неточный удар Зобнина в первом тайме).

А больше ничего и не было. Динамовцы удачно защищали штрафную, а на подборе качественно работали Лаксальт и Чавес.

2. План «Спартака» вообще не работал. Там не было ничего нового, только поправившийся Медина занял место Бонгонды справа в полузащите, а Умяров оказался рядом с Пруцевым в центре поля. Просто пример: Скопинцев оказывался против Медины, который хуже всех из атакующих игроков обыгрывает один в один. При этом Зиньковский, способный обыграть кого угодно, действовал против сильного в отборе Маричаля. Зобнин, кстати, тоже практически не идет в атаку, так что правый фланг «Спартака» стал в этот вечер самым безопасным местом на Земле. В правой части динамовской штрафной Федор Смолов мог бы оставить миллион долларов — и его бы точно никто из спартаковцев не забрал, потому что никто из них там не появлялся.

3. Прямо перед игрой Абаскаль сказал, что «прессинг — наш стиль. Мы всегда прессингуем». Очень странное утверждение, потому что, по данным RuStat, именно «Спартак» — худший в лиге по попыткам командного прессинга. В итоге красно-белые в этом компоненте совершенно не впечатлили. Тоже ничего нового.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4. Главный триггер парадокса (и скучной игры) — пенальти за игру рукой Умярова в начале матча. Эта ситуация заставила «Динамо» отказаться от активной атаки и перейти в режим ожидания. Есть ощущение, что если бы хозяева открыли счет позднее, то не окоченели бы к середине второго тайма. Динамовцев все устраивало до 74-й минуты. Они упражнялись в оригинальности: Тюкавин пытался повторить легендарный гол Рыкова со своей половины, а Нгамалё восемь раз чеканил внутри чужой штрафной. А «Спартак» атаковал, бился, но из-за очередного тактического провала Абаскаля совершенно не создавал моментов. Пока не случилась концовка — но о ней позднее.

5. Много между строк говорю о Медине, но давайте подчеркнем разницу: слева в атаке у «Динамо» играл Бителло, от которого, кстати, «Спартак» отказался прошлым летом (6 попыток обводки, 3 удачных).

На том же фланге, но в атаке красно-белых, вышел Медина (2 попытки, 1 удачная). Он не умеет создавать моменты сам себе, Бителло же умеет практически все. Поэтому у «Спартака» — безмятежно спокойный правый фланг, а у «Динамо» — взрывной левый.

6. Из пятого пункта следует старая беда «Спартака». Снова Соболев до середины второго тайма вынужденно опускался в линию полузащиты. «Динамо» легко прихватывало Александра, который пытался развернуться и продвинуть мяч между линиями, но у него ничего не получалось. Почему? Потому что адресатом внутри штрафной должен был быть он сам. Угальде — та же самая история. Оба центральных нападающих «Спартака» расплескивают свои лучшие качества игрой в низких зонах. Потому что в полузащите нет людей, способных что-то создать. Замкнутый круг.

7. Замены Абаскаля и Лички. Самой катастрофической оказался выход Федора Смолова. Удивительно, как один из самых умных игроков РПЛ ужасно распоряжался мячом в атаке, а затем и схватил желтую за симуляцию. У «Спартака» здорово выглядел Михаил Игнатов. Удивительно, как тренерский штаб «Спартака» забывает Михаила, ведь прямо сейчас именно он — единственный игрок обоймы, способный отдать точную передачу из центра. Но вот зачем Абаскаль снял Угальде — не очень ясно.

А выход Классена — самое странное решение, которое ушло в тень из-за феерии Игоря Лещука.

8. Ошибки вратаря — экстракт осторожности «Динамо». Мы все понимаем, что команды Лички — вообще не про баланс. Они давят любого соперника открытой игрой, создают, прессингуют. После того самого пенальти Чавеса динамовцы пытались обмануть себя и сыграть сдержанно, но абсолютно справедливо провалились. Потому что отказались от своих лучших качеств и положились на худшие. Это как боец MMA, в прошлом боксер, вдруг переведет схватку в партер. Вот именно так «Динамо» и сыграло. Такой «Спартак» нужно было дожимать, забивать два-три и закрывать встречу. Об этом же, кстати, после матча сказал Личка. Но «Динамо» этого не сделало, чувствовало себя спокойно, а затем потерялось в хаосе инстинктивных атак. Вот здесь дрогнул и Лещук. Вообще, болельщикам «Спартака» похожее знакомо: Сослан Джанаев и ЦСКА не дадут соврать. Нет, Лещук виноват, но это очень тонкий психологический импульс, который ему передала команда.

9. Бабич и Максименко — абсолютно лучшие игроки красно-белых. Перед сезоном Абаскаль уделял особое внимание обороне. И тут относительно получилось. Притом что Бабич в этом матче выглядел даже лучше, чем вообще можно представить. Титановидный серб уничтожал в подкатах, выигрывал верх, блокировал почти голевые удары и бился-бился-бился. С Тюкавиным он сыграл все свои эпизоды просто элитно. Максименко от позора до величия отделило, быть может, полшага, но он его сделал. Иначе сейчас бы мы читали уже, поверьте, не о Лещуке. Но Александр чем-то смазал перчатки, от которых в этот вечер ничего не отскакивало. Монструозное спокойствие и холодная уверенность удивили, особенно на фоне кошмарной игры атаки.

Даниил Хлусевич, Срджан Бабич и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

10. «Динамо» и «Спартак» выдали тот самый матч, где про отдельные участки можно говорить с восхищением, а про некоторые — с ужасом. «Динамо» не справилось с давлением и вывалилось из гонки. Да, на поверхности ошибки Лещука, но по факту — это следствие того, что динамовцы не добили еле дышащий «Спартак», а затем расслабились и пропустили в ответ. Нелогично, обидно, но пропустили.

Воскресную игру можно легко заносить в список олицетворений фразы «футбол — непредсказуемая игра». Но, вообще говоря, это — главный парадокс весны. Так не бывает. Притом что Абаскаль с 35 очками может уже на этой неделе быть уволенным. А Личка с 38 — объект восхищения.

И еще скажите, что не по делу.