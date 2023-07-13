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Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболист Себастьян Шиманьски
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об одной из главных летних сделок на трансферном рынке РПЛ.

Далер Кузяев уехал во Францию. «Спартак» получил из Англии деньги, полагавшиеся за аренду Алекса Крала, и торгует в АПЛ Давинсона Санчеса. «Динамо» выручило приличную сумму за уехавшего в Турцию Себастьяна Шиманьски.

Еще недавно все это казалось бы неправдоподобным. А сейчас ни одна из новостей не вызывает удивления.

Ряд аэропортов на юге РФ все еще закрыты. Клубы и сборная России отстранены от официальных международных матчей. Но происходит что-то такое, чему пока трудно подобрать простое определение.

Из всего вышеперечисленного самая интересная история — продажа Шиманьски. Потому что «Зенит» собрал дорогих южноамериканцев, ФИФА ввела регулирующие нормы для иностранцев, принадлежащих нашим командам, в «Спартаке» есть иностранный спортивный директор Пол Эшуорт, а Кузяев для «Гавра» — выгоднейшее приобретение.

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А трансфер Шиманьски — с учетом недавней попытки «Бешикташа» купить у «Локомотива» Дмитрия Баринова за смехотворное деньги — это нечто особенное.

«Фенербахче» искал человека на эту позицию. Интерес стамбульцев к Арсену Захаряну, о котором в четверг писали в Telegram — из той же оперы. Зимой «Галатасарай» был готов платить за молодого таланта бело-голубых 15 миллионов евро, но его семья отказалась перебираться в Турцию — и вряд ли за полгода ситуация изменилась. В итоге «Фенер» купил Шиманьски.

Только не за 9,75 миллиона евро, о которых официально объявили с берегов Босфора, а за заметно большую сумму. Поскольку в сделку зашиты и бонусы (за личные достижения поляка лично и клуба в целом) примерно на 4 миллиона, и — о чем еще никто не сообщал — процент «Динамо» от следующей продажи. Шиманьски 24 года, не факт, что «Фенербахче» станет высшей точкой карьеры полузащитника, и доход со следующего трансфера может оказаться большим. То есть, на круг способно выйти свыше 15 миллионов евро.

Футболист Себастьян Шиманьски
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легко представить, какое давление оказывалось на Себастьяна в Польше, чтобы представитель РПЛ не получил свои законные средства. И здесь надо сказать об отношениях с игроками как с партнерами — есть же еще пример перехода Николы Моро в «Болонью» (3 миллиона евро за 50 процентов прав и дополнительные поступления в перспективе). Хорват тоже в теории еще прошлым летом мог приостановить свой контакт, но не сделал этого из уважения к бело-голубым. Хорошие кейсы для борьбы с санкциями против РПЛ, поскольку эта история не только работы «Динамо», но и вектор для иностранных контрагентов в переговорах по иным трансферам. Равно как и переход Кузяева в «Гавр». Как и приобретение Санчеса, если «Спартак» сумеет это осуществить.

Для «Динамо» это рекордная сделка. Да, дороже продавали только Данни и Александра Кокорина, но это сделки на внутреннем рынке. Более того — пока это, по сути, самая доходная операция в российском футболе за последние полтора года. Конечно, помогло то, что за Шиманьски одновременно бился «Галатасарай» — получился настоящий аукцион, а менеджмент бело-голубых грамотно сыграл на интересе принципиальных соперников.

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В футбольном мире говорят, что выручку от продажи Себастьяна в Петровском парке в ближайшее время пустят на усиление состава. И речь, судя по всему, о людях уровня участников Лиги чемпионов или сборных из топ-30 рейтинга ФИФА.

Интересно, что «Спартак» пока тоже берет иностранцев. «Зенит» наращивает бразильскую диаспору. «Локомотив», напротив, делает ставку на россиян. А ЦСКА с «Краснодаром» вообще выжидают.

После пяти чемпионств сине-бело-голубых кряду многие полагают, что именно этот сезон может стать самым сложным для петербуржцев в борьбе за титул — потому что кто-то из звезд способен уехать вслед за Кузяевым. А те, кто останется, начнут, мол, какое-то время думать не о футболе, а о том, почему они не смогли перейти в более интересную для них лигу. И в этом шанс для тех, кто голоден до трофеев — если у соперников «Зенита» с самого старта покатит.

Футболист Себастьян Шиманьски
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но это еще не более чем разговоры — любые оценки, прогнозы. Все преждевременно.

Трансферное окно в России закроется 6 сентября. Рынок в РПЛ сейчас явно растет. И то, как сработало «Динамо» в случае с Шиманьски — это эффективно и красиво, особенно с учетом ошибок и проблем прошлого сезона.

Посмотрим, кого бело-голубые купят взамен. Любая сделка подстегнет конкурентов — и это неплохо.

Ждем.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Себастьян Шиманьски
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Фенербахче
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