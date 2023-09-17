Хохлов покидает «Сочи». Южане после Федотова никак не угадают с тренером

Константин Алексеев — о четвертой отставке сезона.

«Сочи» продолжает падение. Прошлой весной клуб под руководством Владимира Федотова финишировал вторым, став реальной силой в РПЛ. С тех пор все становится только хуже и хуже.

В минувшем сезоне с «барсами» успели поработать сразу три тренера, что явно указывает на серьезные проблемы. Не впечатлил боссов молодой Вадим Гаранин, которому было сложновато после Федотова. Мрачным получилось возвращение в РПЛ у Курбана Бердыева — одному из самых авторитетных наших специалистов отвели унизительно мало времени — всего пять матчей. Концовку чемпионата довел Дмитрий Хохлов, команда финишировала десятой, а начало нового сезона совсем не задалось — шесть поражений в восьми турах, всего два очка отделяют от последнего места.

Думается, главные тут два фактора. Первый — состав у «Сочи» становится слабее. Достаточно сказать, что в серебряном году на острие атаки действовал киллер Кассьерра, а сейчас там Иван Игнатьев практически на безальтернативной основе. Вместе с форвардом ушел в «Зенит» и столп обороны Родригао. Стареет Нобоа, которому уже 38 лет. Пропускал матч со «Спартаком» другой лидер — Юсупов. От команды Федотова практически ничего не осталось.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но представляется, что важнее все-таки второй фактор — в «Сочи» после расставания с Владимиром Валентиновичем никак не угадают с тренером. Нет сомнений, что нынешний рулевой ЦСКА из нынешнего состава выжимал бы куда больше, чем это делал Хохлов.

Гаранин не дотягивал до уровня Федотова, сравнения были не в пользу более молодого специалиста. А дальше Борис Ротенберг, судя по всему, сделал ставку на личные связи. Курбана Бердыева он знает еще по «Ростову», когда там играл сын президента «Сочи». Вот только опытный специалист с тех пор нигде не преуспел, и возникает ощущение, что его время уже ушло. Дмитрия Хохлова Ротенберг помнит по совместной работе в «Динамо» — там тренер возглавлял молодежную команду, выигрывал золото, а бизнесмен к нему относился с большим уважением.

Однако на более серьезном уровне у Дмитрия Валерьевича пока никак не складывается. Он был умным футболистом, всегда здорово рассуждал, казалось, что вырастет отличный тренер. Но что пока имеем. Три месяца в «Кубани» — отставка. «Динамо» с ним два года избегало вылета, а затем бело-голубые накупили футболистов на 40 миллионов евро и... с Хохловым расстались, когда команда шла на 15-м месте. Далее «Ротор» в ФНЛ и всего 4 победы в 23 матчах. Похвастать нечем. Так что печальный финал в «Сочи» не так уж и удивляет.

Дмитрий Хохлов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хохлова уважают игроки, на берегу Черного моря он старался сплотить коллектив, устраивал совместные ужины, его тренировки называют интересными, но... Чего-то не хватает, чтобы все это сформировалось в единую картину и давало результат. Футболисты словно не знают, как именно они должны выигрывать.

В «Сочи» у Хохлова не получилось. Выйдет ли у Александра Точилина? В клубе решили второй раз войти в ту же реку, ведь 49-летний специалист уже четыре года работал на посту главного тренера. С одной стороны, в РПЛ получилось не слишком удачно, с другой — именно при Точилине команда поднималась из второго дивизиона (еще будучи «Динамо-СПб») в высший. И делала это уверенно. А все последние годы Александр оставался в клубе в различных должностях, так что состав знает отлично.