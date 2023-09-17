Хохлов покидает «Сочи». Южане после Федотова никак не угадают с тренером

Сегодня, 13:45
«Сочи» продолжает падение. Прошлой весной клуб под руководством Владимира Федотова финишировал вторым, став реальной силой в РПЛ. С тех пор все становится только хуже и хуже.
В минувшем сезоне с «барсами» успели поработать сразу три тренера, что явно указывает на серьезные проблемы. Не впечатлил боссов молодой Вадим Гаранин, которому было сложновато после Федотова. Мрачным получилось возвращение в РПЛ у Курбана Бердыева — одному из самых авторитетных наших специалистов отвели унизительно мало времени — всего пять матчей. Концовку чемпионата довел Дмитрий Хохлов, команда финишировала десятой, а начало нового сезона совсем не задалось — шесть поражений в восьми турах, всего два очка отделяют от последнего места.
Думается, главные тут два фактора. Первый — состав у «Сочи» становится слабее. Достаточно сказать, что в серебряном году на острие атаки действовал киллер Кассьерра, а сейчас там Иван Игнатьев практически на безальтернативной основе. Вместе с форвардом ушел в «Зенит» и столп обороны Родригао. Стареет Нобоа, которому уже 38 лет. Пропускал матч со «Спартаком» другой лидер — Юсупов. От команды Федотова практически ничего не осталось.
Но представляется, что важнее все-таки второй фактор — в «Сочи» после расставания с Владимиром Валентиновичем никак не угадают с тренером. Нет сомнений, что нынешний рулевой ЦСКА из нынешнего состава выжимал бы куда больше, чем это делал Хохлов.
Гаранин не дотягивал до уровня Федотова, сравнения были не в пользу более молодого специалиста. А дальше Борис Ротенберг, судя по всему, сделал ставку на личные связи. Курбана Бердыева он знает еще по «Ростову», когда там играл сын президента «Сочи». Вот только опытный специалист с тех пор нигде не преуспел, и возникает ощущение, что его время уже ушло. Дмитрия Хохлова Ротенберг помнит по совместной работе в «Динамо» — там тренер возглавлял молодежную команду, выигрывал золото, а бизнесмен к нему относился с большим уважением.
Однако на более серьезном уровне у Дмитрия Валерьевича пока никак не складывается. Он был умным футболистом, всегда здорово рассуждал, казалось, что вырастет отличный тренер. Но что пока имеем. Три месяца в «Кубани» — отставка. «Динамо» с ним два года избегало вылета, а затем бело-голубые накупили футболистов на 40 миллионов евро и... с Хохловым расстались, когда команда шла на 15-м месте. Далее «Ротор» в ФНЛ и всего 4 победы в 23 матчах. Похвастать нечем. Так что печальный финал в «Сочи» не так уж и удивляет.
Хохлова уважают игроки, на берегу Черного моря он старался сплотить коллектив, устраивал совместные ужины, его тренировки называют интересными, но... Чего-то не хватает, чтобы все это сформировалось в единую картину и давало результат. Футболисты словно не знают, как именно они должны выигрывать.
В «Сочи» у Хохлова не получилось. Выйдет ли у Александра Точилина? В клубе решили второй раз войти в ту же реку, ведь 49-летний специалист уже четыре года работал на посту главного тренера. С одной стороны, в РПЛ получилось не слишком удачно, с другой — именно при Точилине команда поднималась из второго дивизиона (еще будучи «Динамо-СПб») в высший. И делала это уверенно. А все последние годы Александр оставался в клубе в различных должностях, так что состав знает отлично.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -