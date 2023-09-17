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Сегодня, 13:45

Хохлов покидает «Сочи». Южане после Федотова никак не угадают с тренером

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Константин Алексеев — о четвертой отставке сезона.

«Сочи» продолжает падение. Прошлой весной клуб под руководством Владимира Федотова финишировал вторым, став реальной силой в РПЛ. С тех пор все становится только хуже и хуже.

В минувшем сезоне с «барсами» успели поработать сразу три тренера, что явно указывает на серьезные проблемы. Не впечатлил боссов молодой Вадим Гаранин, которому было сложновато после Федотова. Мрачным получилось возвращение в РПЛ у Курбана Бердыева — одному из самых авторитетных наших специалистов отвели унизительно мало времени — всего пять матчей. Концовку чемпионата довел Дмитрий Хохлов, команда финишировала десятой, а начало нового сезона совсем не задалось — шесть поражений в восьми турах, всего два очка отделяют от последнего места.

Дмитрий Хохлов. «Сочи» объявил об отставке Хохлова, на пост главного тренера вернулся Точилин

Думается, главные тут два фактора. Первый — состав у «Сочи» становится слабее. Достаточно сказать, что в серебряном году на острие атаки действовал киллер Кассьерра, а сейчас там Иван Игнатьев практически на безальтернативной основе. Вместе с форвардом ушел в «Зенит» и столп обороны Родригао. Стареет Нобоа, которому уже 38 лет. Пропускал матч со «Спартаком» другой лидер — Юсупов. От команды Федотова практически ничего не осталось.

Владимир Федотов
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но представляется, что важнее все-таки второй фактор — в «Сочи» после расставания с Владимиром Валентиновичем никак не угадают с тренером. Нет сомнений, что нынешний рулевой ЦСКА из нынешнего состава выжимал бы куда больше, чем это делал Хохлов.

Гаранин не дотягивал до уровня Федотова, сравнения были не в пользу более молодого специалиста. А дальше Борис Ротенберг, судя по всему, сделал ставку на личные связи. Курбана Бердыева он знает еще по «Ростову», когда там играл сын президента «Сочи». Вот только опытный специалист с тех пор нигде не преуспел, и возникает ощущение, что его время уже ушло. Дмитрия Хохлова Ротенберг помнит по совместной работе в «Динамо» — там тренер возглавлял молодежную команду, выигрывал золото, а бизнесмен к нему относился с большим уважением.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo; празднуют гол. «Не хотел видеть игру от обороны. Даже Гаранин ставил красивый футбол». Ротенберг — об уходе Бердыева из «Сочи» и судействе

Однако на более серьезном уровне у Дмитрия Валерьевича пока никак не складывается. Он был умным футболистом, всегда здорово рассуждал, казалось, что вырастет отличный тренер. Но что пока имеем. Три месяца в «Кубани» — отставка. «Динамо» с ним два года избегало вылета, а затем бело-голубые накупили футболистов на 40 миллионов евро и... с Хохловым расстались, когда команда шла на 15-м месте. Далее «Ротор» в ФНЛ и всего 4 победы в 23 матчах. Похвастать нечем. Так что печальный финал в «Сочи» не так уж и удивляет.

Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хохлова уважают игроки, на берегу Черного моря он старался сплотить коллектив, устраивал совместные ужины, его тренировки называют интересными, но... Чего-то не хватает, чтобы все это сформировалось в единую картину и давало результат. Футболисты словно не знают, как именно они должны выигрывать.

В «Сочи» у Хохлова не получилось. Выйдет ли у Александра Точилина? В клубе решили второй раз войти в ту же реку, ведь 49-летний специалист уже четыре года работал на посту главного тренера. С одной стороны, в РПЛ получилось не слишком удачно, с другой — именно при Точилине команда поднималась из второго дивизиона (еще будучи «Динамо-СПб») в высший. И делала это уверенно. А все последние годы Александр оставался в клубе в различных должностях, так что состав знает отлично.

Дмитрий Хохлов
Футбол
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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