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РПЛ

Сегодня, 12:00

Победа «Спартака» — из серии «три очка не пахнут». Но эффект от нее покажет дерби с «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Тео Бонгонда и Юрий Медведев
Тео Бонгонда и Юрий Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о тяжелом матче команды Абаскаля с «Сочи».
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Сочи

Долгожданные интервью Абаскаля

За день до матча случилось историческое событие — Гильермо Абаскаль наконец-то, впервые за 16 месяцев в «Спартаке», дал эксклюзивные интервью, причем сразу два — у нас в «СЭ» и на Sports.ru. Точнее, в этот день они были опубликованы, а взяты парой дней ранее. На мой взгляд, ему стоило сделать это намного раньше, чтобы болельщики а) узнали его как человека и б) поняли мотивы его действий. Когда тренерские решения в конкретных играх накладываешь на базу, которую он дал в беседах с журналистами, — они становятся понятнее.

Но в любом случае лучше поздно, чем никогда.

Интервью получились совсем разные: одно — скорее человеческое и биографическое, другое — чисто футбольное. Многое узнал из обоих. Но важнее — все равно действия, а не слова. И тут мы наблюдаем удивительную разницу. С одной стороны — мятущегося, «поплывшего» в последних турах, да и еще с весны не показывающего ни игровой и кадровой стабильности, ни четкой стратегии тренера (я уже приводил статистику — в чемпионате перед этим туром 7-6-7 начиная с марта). С другой — разумно рассуждающего, объясняющего многие вещи в этих интервью человека. Хотя, понятно, и далеко не все.

Гильермо Абаскаль. «Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля

Слышал, что из обеих бесед не было вырезано ни буквы, а это тоже говорит об уверенности спикера в том, что он не сморозил никакой чепухи. Наверное, хорошо, что эти разговоры состоялись в конце перерыва на сборные, когда Абаскаль успел успокоиться, все проанализировать и привести мысли в порядок, разложить их по полочкам. Говорят, что и тренировочный процесс в это время упорядочился, ушли нервы.

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Но в любом случае все зависело — и будет зависеть дальше — от того, как слова воплотятся в дело. После «Сочи» у красно-белых в РПЛ игры с «Динамо», с «Крыльями Советов» в Самаре и с ЦСКА, то есть все без исключения — из разряда очень сложных. Так что победа над «барсами» представлялась обязательной, жизненно необходимой. Если не такого соперника обыгрывать после четырехматчевой безвыигрышной серии, то вообще кого?

А команда при этом к перерыву на сборные делила 8-10-е места. То есть если за отрезок до следующего разъезда в национальные команды «Спартак» соберет половину возможных очков, а не выиграет, допустим, три матча из четырех, то окончательно застрянет в середине таблицы. И уверенные, спокойные, трезвые слова так и останутся словами.

Вы прекрасно помните, что я говорил совсем недавно, поэтому уточню. Хоть я под удручающим впечатлением от потерявшегося Гильермо и писал после «Краснодара» о необходимости отставки, — желаю ему удачи. И надеюсь, что он преодолеет этот кризис. А еще очень хочу, чтобы эти интервью действительно стали индикатором того, что он в своей голове, а вслед за этим и в команде, все расставил на свои места. Чтобы мы снова увидели того Абаскаля, который вызвал сильные симпатии в первой части прошлого сезона, а не того, который метался в 2023 году.

Иван Миладинович и Александр Соболев
Иван Миладинович и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соболев рвал и метал. Но без травмированного Литвинова не было полузащиты

Перед самой игрой выяснилось, что из сборной приехал травмированным Руслан Литвинов. Тут же Абаскаль поднял проблему, что якобы игрок уже приехал в сборную с повреждением, и в клубе Валерия Карпина попросили его попридержать, чего сделано не было. Сам футболист это опроверг. Темная история, в которой еще предстоит разбираться. Факт, что он даже не попал в заявку, и тройку полузащитников составили Кристофер Мартинс, и.о. капитана Роман Зобнин (капитан Георгий Джикия остался в запасе) и Виктор Мозес. В центре защиты же вышли Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

Право, надо было «Спартаку» забивать вначале, как в более ранних матчах того же дня сделали «Крылья Советов» и «Ахмат». Потому что чем дальше шла игра — тем хуже было для красно-белых. В первые минут 15-20 хоть Александр Соболев топтал соперников, настрой у него был запредельный. Тонкости и хитрости хозяевам не хватало (что объясняется как раз составом полузащиты — Мартинс и Зобнин достаточно прямолинейны, Мозес явно не в форме), а эмоций хватило меньше, чем на полтайма. При этом явных моментов не было — одно давление.

«Сочи» это время не без труда, но продержался — а дальше спартаковский темп упал, и все поскучнело. «Барсы» вообще не шли вперед, Дмитрий Хохлов предпочел-таки «автобус», а «Спартаку» традиционно не хватало позиционной атаки, чтобы его вскрыть. Из-за отсутствия стабильной доставки из средней линии плох до перерыва был Тео Бонгонда, ничего не показывал и Квинси Промес. На флангах тоже царил покой — Даниил Денисов к атакам подключался маловато, а из получившего после перерыва шанс в чемпионате Даниила Хлусевича эмоции уж больно били через край.

Срджан Бабич (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. «Спартак» не похож на себя, несмотря на победу: браво за характер с «Сочи», но что с реализацией и игрой?

Надежда оставалась на скамейку и еще не иссякшего, как хотелось верить, Соболева, который «отскочил» от явной желтой карточки в эпизоде с Иваном Миладиновичем, но полыхал и готов был снести все со своего пути. Ну и Промесу нужен порой один момент — и он на мастерстве исполнит.

Я писал после первого тайма, что выпустил бы Данила Пруцева вместо Мартинса для ума в середине поля и Антона Зиньковского вместо Бонгонды для остроты справа в атаке. Хотя слева он интереснее, но на Квинси надежды больше, чем на Тео. Пруцев вышел сразу после перерыва, но вместо Зобнина, а вот действительно случившаяся позже замена Бонгонды на Зиньковского уже вызвала вопросы. Потому что после перерыва Промес, у которого в чемпионате, напомню, ни одного досрочного ухода на скамейку, смотрелся явно хуже Тео. И казалось весьма своевременным напомнить даже глубоко уважаемому болельщиками красно-белых Квинси, что неприкосновенных нет.

Однако Абаскаль все-таки убрал Бонгонду, за секунды до этого отличной передачей создавшего первый голевой момент во втором тайме Промесу — но тот пробил во вратаря. Уверен, что в момент ухода с поля Тео 90 процентов болельщиков предпочло бы замену Квинси, к которому они относятся очень тепло, но видят, что в последнее время он не в идеальных кондициях.

Но, учитывая еще и абсолютно логичный размен Мозеса на Хесуса Медину, «Спартак» перешел в концовке на 4-4-2, где Промес отправился к Соболеву в нападение, Зиньковский расположился на своей любимой позиции слева и тут же начал разрывать; Медина действовал справа, а Мартинс с Пруцевым — в центре поля.

И в конце концов все-таки оказалось, что решение Абаскаля сохранить Промеса на поле до конца игры было правильным. Как, в общем-то, и другие его замены. Нельзя сказать, что моментов была прорва, и они были железными, — уже описанный выше удар Квинси головой в ближний угол, где мяча спокойно ждал Николай Заболотный; замыкание Медины мимо пустого угла из довольно непростой, динамичной позиции и сейв того же Заболотного после выстрела Денисова.

В домашнем матче с одним из аутсайдеров следовало ожидать большего.

Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» — слабая команда. Но даже ее этот «Спартак» обыграл еле-еле

Запихали-таки спартаковцы свой мяч — иначе и не скажешь. Не забивают игроки группы атаки, так это делает центральный защитник Срджан Бабич — явно хорошее приобретение, духовитый гигант. До штрафной, кстати, довели мяч разумно и дельно запасные — Зиньковский отдал на ход Олегу Рябчуку, тот сделал зрячий пас от лицевой. Дальше — суета и коротенькая, грамотная голевая передача Промеса, доказавшего, что он не зря остался на поле. И завершение Бабича.

Так «Спартак» и дополз до этих скрипучих 1:0.

Но какие уж тут восклицательные знаки. «Сочи» — очень слабая, совершенно безыдейная команда. Не исключаю, что если сопоставить состав и игру, то слабейшая в лиге. Однако нынешний «Спартак» смог и такому сопернику забить еле-еле, во многом из-за травмы капитана сочинцев Вани Дркушича (из-за нее, случившейся после всех пяти замен, «Сочи» последние минут десять играл в меньшинстве, и не хватило человека как раз перед вратарской) и только в компенсированное время.

Для красно-белых лучше так, чем никак, конечно. Но эта победа из серии «три очка не пахнут». В матче с «Динамо» посмотрим, повлияло ли это на «Спартак». Такие победы в концовке могут иметь и продленный эффект.

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Следующий матч «Спартак» проведет совсем скоро — 19 сентября соперником красно-белых в FONBET Кубке России станет «Нижний Новгород». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что команда Абаскаля с высокой долей вероятности одержит четвертую подряд победу в турнире. На ее успех в основное время можно поставить за 2.10, что примерно 47% возможности. Ничья доступна за 3.75 (24%), виктория «НН» — за 3.40 (29%).

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Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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