Еще одна грубейшая ошибка вратаря сборной России. Что происходит с Сафоновым?

Вратарь сборной России виновен в двух голах.

Пока что самый зрелищный и яркий матч тура состоялся в Воронеже: «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» 3:3, хотя по итогу игры мог получить крупное поражение. Но помог футболист соперника.

Вратарь «быков» Матвей Сафонов провел очередной в этом сезоне не самый удачный матч и уже на 11-й минуте встречи подарил «Факелу» гол. Вратарь отдал чужому у своей штрафной в простой ситуации, нападающий «Факела» Хызыр Аппаев перехватил мяч, а Роман Акбашев наказал вратаря за ляп.

«Краснодар» быстро отыгрался и после часа игры вообще вел 3:1 — отличились Кордоба, Ионов и Баньяц с пенальти. При этом гости легко могли сделать счет крупным, но на 67-й минуте удар Рамиреса с пенальти отбил Илья Свинов.

Сэйв вратаря вдохновил хозяев: «Факел» смог перевернуть игру, а хедлайнером камбэка стал полузащитник Ираклий Квеквескири. На 72-й минуте он нанес сильный и точный удар из-за штрафной в девятку ворот «Краснодара», сделав счет 2:3. К слову, тут тоже Сафонов мог сыграть на выходе увереннее.

А на 84-й минуте лидер «Факела» сравнял счет после очередного дальнего удара. Квеквескири бил в ближний вратарский угол, и Сафонов снова не сумел справится с ударом полузащитника.

Матвей и спасал свою команду, совершив несколько сэйвов во втором тайме, но в целом играл не так уверенно, как ждут от первого номера сборной России. В первом тайме при счете 1:1 у Сафонова был и неудачный выход на мяч — он столкнулся с Кайо, после чего защитнику пришлось спасать пустые ворота.

Гол после удара в ближний угол и пас чужому при вводе мяча — все-таки непростительно для вратаря такого уровня. Один-два ляпа за сезон — подобное случается и с вратарями топ-уровня. Но у Сафонова их накопилось гораздо больше. Матвей стал ошибаться слишком часто, хотя шикарно начал сезон и в одиночку вытаскивал матчи. Жаль, что подобные ошибки в простых ситуациях порой обесценивают самые яркие спасения. А главное — стоят команде очков.