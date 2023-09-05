«Факел» убрал Евсеева. «Наглецам из Воронежа» будет сложно уцелеть в РПЛ

У команды будет четвертый тренер за 14 месяцев. Черевченко?

Вадим Евсеев покинул «Факел». После возвращения воронежского клуба в премьер-лигу не прошло и 14 месяцев, а у него уже будет четвертый главный тренер. В минувшем сезоне с командой работали Василенко, Пятибратов, а от вылета в концовке спас Евсеев. Теперь нет и Вадима Валентиновича.

Что его дни в «Факеле» сочтены, стало понятно еще после четвертого поражения в четвертом туре от «Зенита». Тогда главный тренер кипел — на последних минутах при счете 0:1 в ворота питерцев не был поставлен пенальти. «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения — на усмотрение в какую сторону?» — гнул свою линию Евсеев на пресс-конференции.

Вот ответ гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе в интервью «СЭ».

— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы, либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы ответим на этот вопрос, то результаты придут и все будет нормально.

— А если не ответите?

— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.

Руководитель красноречиво дистанцировался от позиции тренера, переведя фокус на игровые проблемы. Очевидный камень в огород Евсеева.

После этого команда победила «Пари НН», сыграла вничью с «Краснодаром», но поражения в Кубке от «Оренбурга» и в чемпионате от «Крыльев» стали роковыми.

По данным «СЭ», решение о расставании стало для тренера большим сюрпризом — он планировал продолжать работу.

Теперь же, по нашим сведениям, главным претендентом считается Игорь Черевченко, который хорошо знаком со спортивным директором «Факела» Кириллом Котовым по совместной работе в «Локомотиве». В пользу этой версии и данные, что специалист покидает «Истиклол».

Также в числе кандидатов называются Вадим Гаранин, Кирилл Новиков и Игорь Семшов.

Вадим Гаранин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но в одном сходятся эксперты — любому тренеру будет крайне сложно сохранить «Факел» в РПЛ. Состав команды и так не был топовым, а летом его покинули лидеры — Акбашев, Гонгадзе и Морозов. Кудряшов, Моцпан и Долгов равноценной заменой не стали.

Да, есть «Балтика», а кого еще обходить Воронежу? «Нижний» Юрана набирает очки и сейчас восьмой, «Оренбург» оживает после ухода Ярошика, «Рубин» и «Сочи» имеют крепкие тылы.

Но «Факел», уверен, будет бороться до конца. Асхабадзе и Котов — опытные руководители, которые умеют выжимать максимум из минимальных возможностей. В любом случае терять Воронеж высшей лиге было бы крайне обидно — болельщики команды создают лучшую атмосферу в стране.