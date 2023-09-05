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РПЛ

5 сентября, 23:30

«Факел» убрал Евсеева. «Наглецам из Воронежа» будет сложно уцелеть в РПЛ

«Факел» отправил Евсеева в отставку
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У команды будет четвертый тренер за 14 месяцев. Черевченко?

Вадим Евсеев покинул «Факел». После возвращения воронежского клуба в премьер-лигу не прошло и 14 месяцев, а у него уже будет четвертый главный тренер. В минувшем сезоне с командой работали Василенко, Пятибратов, а от вылета в концовке спас Евсеев. Теперь нет и Вадима Валентиновича.

Что его дни в «Факеле» сочтены, стало понятно еще после четвертого поражения в четвертом туре от «Зенита». Тогда главный тренер кипел — на последних минутах при счете 0:1 в ворота питерцев не был поставлен пенальти. «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения — на усмотрение в какую сторону?» — гнул свою линию Евсеев на пресс-конференции.

Вот ответ гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе в интервью «СЭ».

— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы, либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы ответим на этот вопрос, то результаты придут и все будет нормально.

— А если не ответите?

— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.

13&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Игроки гостей и&nbsp;Павел Шадыханов. «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали. Если бы «Факел» провел весь матч, как второй тайм...» Асхабадзе — о поражении от «Зенита»

Руководитель красноречиво дистанцировался от позиции тренера, переведя фокус на игровые проблемы. Очевидный камень в огород Евсеева.

После этого команда победила «Пари НН», сыграла вничью с «Краснодаром», но поражения в Кубке от «Оренбурга» и в чемпионате от «Крыльев» стали роковыми.

По данным «СЭ», решение о расставании стало для тренера большим сюрпризом — он планировал продолжать работу.

Теперь же, по нашим сведениям, главным претендентом считается Игорь Черевченко, который хорошо знаком со спортивным директором «Факела» Кириллом Котовым по совместной работе в «Локомотиве». В пользу этой версии и данные, что специалист покидает «Истиклол».

Также в числе кандидатов называются Вадим Гаранин, Кирилл Новиков и Игорь Семшов.

Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но в одном сходятся эксперты — любому тренеру будет крайне сложно сохранить «Факел» в РПЛ. Состав команды и так не был топовым, а летом его покинули лидеры — Акбашев, Гонгадзе и Морозов. Кудряшов, Моцпан и Долгов равноценной заменой не стали.

Да, есть «Балтика», а кого еще обходить Воронежу? «Нижний» Юрана набирает очки и сейчас восьмой, «Оренбург» оживает после ухода Ярошика, «Рубин» и «Сочи» имеют крепкие тылы.

Но «Факел», уверен, будет бороться до конца. Асхабадзе и Котов — опытные руководители, которые умеют выжимать максимум из минимальных возможностей. В любом случае терять Воронеж высшей лиге было бы крайне обидно — болельщики команды создают лучшую атмосферу в стране.

Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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