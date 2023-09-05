«Факел» убрал Евсеева. «Наглецам из Воронежа» будет сложно уцелеть в РПЛ

5 сентября, 23:30
Вадим Евсеев покинул «Факел». После возвращения воронежского клуба в премьер-лигу не прошло и 14 месяцев, а у него уже будет четвертый главный тренер. В минувшем сезоне с командой работали Василенко, Пятибратов, а от вылета в концовке спас Евсеев. Теперь нет и Вадима Валентиновича.
Что его дни в «Факеле» сочтены, стало понятно еще после четвертого поражения в четвертом туре от «Зенита». Тогда главный тренер кипел — на последних минутах при счете 0:1 в ворота питерцев не был поставлен пенальти. «Что говорить об игре, если концовка все смазала. Не знаю, как люди принимают решения — на усмотрение в какую сторону?» — гнул свою линию Евсеев на пресс-конференции.
Вот ответ гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе в интервью «СЭ».
— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы, либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы ответим на этот вопрос, то результаты придут и все будет нормально.
— А если не ответите?
— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.
Руководитель красноречиво дистанцировался от позиции тренера, переведя фокус на игровые проблемы. Очевидный камень в огород Евсеева.
После этого команда победила «Пари НН», сыграла вничью с «Краснодаром», но поражения в Кубке от «Оренбурга» и в чемпионате от «Крыльев» стали роковыми.
По данным «СЭ», решение о расставании стало для тренера большим сюрпризом — он планировал продолжать работу.
Теперь же, по нашим сведениям, главным претендентом считается Игорь Черевченко, который хорошо знаком со спортивным директором «Факела» Кириллом Котовым по совместной работе в «Локомотиве». В пользу этой версии и данные, что специалист покидает «Истиклол».
Также в числе кандидатов называются Вадим Гаранин, Кирилл Новиков и Игорь Семшов.
Но в одном сходятся эксперты — любому тренеру будет крайне сложно сохранить «Факел» в РПЛ. Состав команды и так не был топовым, а летом его покинули лидеры — Акбашев, Гонгадзе и Морозов. Кудряшов, Моцпан и Долгов равноценной заменой не стали.
Да, есть «Балтика», а кого еще обходить Воронежу? «Нижний» Юрана набирает очки и сейчас восьмой, «Оренбург» оживает после ухода Ярошика, «Рубин» и «Сочи» имеют крепкие тылы.
Но «Факел», уверен, будет бороться до конца. Асхабадзе и Котов — опытные руководители, которые умеют выжимать максимум из минимальных возможностей. В любом случае терять Воронеж высшей лиге было бы крайне обидно — болельщики команды создают лучшую атмосферу в стране.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -