«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев анализирует матчи 7-го тура РПЛ.

Марио правильно воспринял критику

Мне очень понравился центральный матч тура ЦСКА — «Зенит». Получил большое удовольствие. Играли две сильнейшие команды страны по итогам прошлого сезона. Чемпион против серебряного призера. И армейцы, и питерцы показали великолепный футбол. Вот это настоящее зрелище, на которое ходит болельщик. Я не увидел ни одного равнодушного ни на поле, ни на скамейке запасных. Какие эмоции, какие страсти, какие стычки, какое исполнительское мастерство! Настоящий мужской футбол! Не случайно игру посетило больше 20 тысяч зрителей.

Матч с сюжетом, с драматургией. Конечно, хочется отметить блестящую игру Акинфеева. У меня вообще складывается такое впечатление, что с годами Игорь не стареет, а молодеет. (Смеется.) Два потрясающих спасения в первом тайме! Вместе с тем Кержаков едва ли может занести себе этот матч в актив. Чудовищная ошибка в дебюте игры.

У «Зенита» выделялся Марио Фернандес. В прошлый раз я его пожурил. Похоже, он восприимчив к критике. Был активен, нацелен на ворота. Дважды мог забить.

Результат закономерен, счет по игре. Конечно, кто-то может сейчас начать считать количество опасных и голевых моментов. Но в целом все справедливо. ЦСКА оказал достойное сопротивление. Армейцам еще нужно усилить две-три позиции. Тогда, думаю, они смогут побороться с питерцами на дистанции.

Про новичков ЦСКА пока ничего говорить не стану. Не могу сказать, что они сразу произвели на меня сильное впечатление. Будем наблюдать за ними дальше. Видно, что футболисты обучены, но как они интегрируются в команду? Покажет только время.

Результативность Заболотного? Отвечу так. Главное — не спугнуть фарт. Пусть все идет как идет.

Литвинов, Зобнин и Пруцев — вот вам средняя линия «Спартака»

«Спартак» проиграл в Краснодаре. Про главного тренера красно-белых мы уже не раз говорили. Готов повторить: он никак не может разобраться в своих футболистах, найти оптимальные сочетания.

И это при том, что у «Спартака» очень приличный подбор исполнителей. Но где стабильность в выборе футболистов на игру? Ведь что такое стабильный состав? Это результат, качество игры, уверенность подопечных в своих силах, их прогресс. Абаскалю пора понять: чемпионами становятся те команды, в составе которых девять позиций — железные! То есть девять человек у тебя всегда выходят в старте. Только две позиции плавающие. А что мы видим в «Спартаке»? По пять-шесть человек меняется. Ну невозможно в таком режиме наиграть связи. Не может быть два равноценных состава. Это исключено! Ну не бывает двух одинаковых Месси или Роналду. Это же очевидные вещи. Почему тренеры «Спартака» живут по каким-то своим законам?

Даже если взять вратарскую позицию — это уже явная аномалия! За семь туров сменилось три голкипера. Сначала Свинов, потом Максименко, теперь Селихов. Как это понимать? Защитникам приходится постоянно привыкать к новым требованиям, новым указаниям, что ли?

Приведу вам один пример. В свое время в ЦСКА у меня было три хороших вратаря. Габулов и Мандрыкин привлекались в сборную России. Но я сделал выбор в пользу молодого Акинфеева. Сказал Владимиру и Вениамину: «Играть будет Игорь. Только в случае травмы или дисквалификации вы его замените». Сразу определился на берегу. И Акинфеев уже 20 лет радует болельщиков. Держит свой высокий уровень.

Вернемся к «Спартаку». Помните, после матча с «Уралом» я вам сказал, что Литвинов не защитник. Ну нет у него соответствующих качеств. А опорная зона — идеальная позиция для него. Но почему Абаскаль несколько матчей не выпускал его в старте? Неужели наказывал за ошибку в игре в Екатеринбурге? Ну ошибся, с кем не бывает? Тем более, как я заметил выше, Руслан не профильный центральный защитник.

У Абаскаля есть в распоряжении Литвинов и Зобнин. Это идеальная пара центральных, опорных хавбеков. Добавьте сюда, допустим, Пруцева, и вот вам очень качественная средняя линия. Мобильная полузащита, которая может и атаковать, и обороняться. В чем проблема? А Абаскаль все ищет и ищет. И никто не знает, как будет выглядеть полузащита в следующем туре. Вот в чем вся проблема.

Разговоры об отставке Абаскаля? Работать в таких клубах, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Локомотив», всегда неимоверно сложно! Ты все время находишься под давлением, любой твой шаг комментируют, анализируют. И рецепт здесь один — результат. Я уже как-то советовал Абаскалю почитать историю «Спартака», в частности изучить период, когда команду возглавлял Олег Иваныч Романцев. Восемь чемпионств. Вот вам и ответ всем критикам. А для Абаскаля, получается, «Спартак» — поле для экспериментов. Пора уже понять, что это команда с большими традициями, амбициями, с огромной армией болельщиков, которая ждет только трофеев.

Что касается слухов об отставке. Ну... Значит, на то есть основания. Но мне некорректно озвучивать свое мнение. Решение принимает только руководство клуба. Оно и несет ответственность.

«Краснодар» пропустил всего два гола. Это чемпионский график

«Краснодар» мне опять понравился. Качественная, прагматичная игра. Команда пропустила всего два мяча за семь туров. Это очень красноречивый показатель. Чемпионом становится не тот, кто больше всех забил, а тот, кто меньше всех пропустил. Пока «Краснодар» идет по правильному графику. Заслуженная победа «быков». Порадовала обстановка на стадионе. Настоящий праздник футбола. Прекрасная арена!

Фото ФК «Краснодар»

Вновь убедили меня два центральных полузащитника хозяев — Черников и Кривцов. Считаю, сегодня можно говорить о двух сильнейших средних линиях в РПЛ. Имею в виду «Зенит», где играют Барриос, Вендел и Клаудиньо, и «Краснодар» с Черниковым, Кривцовым и Сперцяном. Поэтому эти клубы и находятся вверху таблицы. Кордоба забил хороший гол, но как он не реализовал момент при счете 1:0, когда ему так здорово покатил Кривцов? Слушай, ну подсеки мяч и все. Немного не хватило исполнительского мастерства.

Что произошло с «Динамо» во втором тайме матча в Ростове? Такое ощущение, что это не хозяева играли в меньшинстве, а бело-голубые. И такой же вопрос можно задать команде Карпина. А где она была до перерыва, когда москвичи имели огромное преимущество и могли снимать все вопросы о победителе? То есть дело тут не только в мастерстве, а в настрое. «Динамо» стало играть по счету и едва не упустило победу. Ведь Песьяков мог сравнять в самой концовке. Ростовчане даже вдесятером за счет страсти и правильных эмоций создали серьезные проблемы подопечным Лички. Тут вопрос уже к профессионализму игроков. Нельзя успокаиваться!

«Локомотив» победил «Балтику». Но очки железнодорожникам даются тяжело. Во что играли центральные защитники москвичей Фассон и Кузьмичев, которые постоянно допускают результативные ошибки? Не хотелось бы превозносить атаку «Локо». В первом тайме Дзюба и компания были эффективными, но куда все пропало после перерыва? Если бы матч продолжался еще пять минут, калининградцы бы спасли встречу.

За «Сочи» тревожно. Положение близко к катастрофе. Крупное поражение в гостях от «Оренбурга». 12-е место, 11 мячей пропущено. Это уже серьезный звоночек для тренерского штаба.