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Сегодня, 17:15

«Каждый фанат «Динамо» — в душе несостоявшийся фанат «Спартака»: провокация болельщиков красно-белых перед дерби

Отдел футбола «СЭ»
Болельщики «Спартака» и «Динамо»
Болельщики «Спартака» и «Динамо».
Фото «СЭ»
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Выложили пранк-видео с отобранными баннерами.

Фанаты «Спартака» перед матчем 22-го тура РПЛ с «Динамо» выложили видео, на котором болельщики бело-голубых якобы объявляют о роспуске.

«К нам в руки попали эксклюзивные кадры с заявлением активных фанатов «Динамо» о том, что они прекращают свое существование!» — говорится в сообщении «Фратрии» в Telegram-канале.

На видео около 30 фанатов «Спартака» с баннерами различных фирм и групп «Динамо» на фоне «ВТБ Арены» заявляют от имени фанатов бело-голубых, что они с этого момента будут болеть за «Спартак».

«Друзья, в преддверии старейшего дерби Москвы мы, болельщики «Динамо», хотим сделать заявление, которое касается всего нашего движа. В это непростое время для команды, которая, к сожалению, вылетела из Кубка от «Акрона», проблемы в нашем движе, где мы, как вы видите, активные фанаты и ультрас-коллективы «Динамо», остались без поддержки старших братьев, которые не оказались рядом, когда нам было нужно. У нас нет выбора, и мы заявляем, что отказываемся от любой поддержки «Динамо» и объявляем о своем закрытии и роспуске.

 
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Мы понимаем всю тяжесть ситуации и хотим сказать, что каждый фанат «Динамо» — в душе это несостоявшийся фанат «Спартака». Пришло время срывать маски, и мы заявляем, что с этого момента великий и могучий клуб в нашей стране только один — московский «Спартак». В субботу мы желаем ему победы, это наше последнее слово», — говорится в видео.

Фанаты «Спартака» на видео продемонстрировали баннеры, которые были отобраны у фанатских групп «Динамо» в последние годы.

Чуть позже группировка «Династия» сообщила о том, что прекращает свою деятельность как раз из-за утери баннера.

Фото Соцсети

Предположительно, баннер фанаты «Спартака» забрали у динамовских фанатов после матча женских команд бело-голубых с ЦСКА в середине марта.

Другие группы «Динамо» пока никак не отреагировали на провокацию фанатов «Спартака».

Дерби «Спартака» и «Динамо» сегодня уступает по накалу вывескам «Спартак» — ЦСКА и «Спартак» — «Зенит». Но между фанатами действительно существует историческая вражда.

Драки были даже на трибунах. Например, в ковидный сезон в ноябре 2020 года: фанаты «Спартака» и «Динамо» сцепились через решетки.

 
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Стычки на трибунах были и в 2017-м.

В 2014-м столкновения спартаковцев и бело-голубых прошли в Туле, где «Динамо» встречалось с «Арсеналом». Туда перед игрой нагрянули фанаты «Спартака» и сцепились с фанатами «Динамо», но полиции удалось быстро погасить конфликт.

Новая выходка ультрас «Спартака» перед субботним дерби, возможно, приведет к новым конфликтам между фанатами.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

 

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ФК Динамо (Москва)
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