«Спартак»: неразбериха в руководстве, трансферы, политика после Федуна — что окружает первую бронзу «ЛУКОЙЛа». Инсайды «СЭ»

Красно-белый клуб снова обновляется.

Мнение*

«Спартак» проиграл в последнем туре «Крыльям Советов» (0:1) и был неубедителен всю весну, но финишировал в топ-3 и в первом сезоне новых владельцев завоевал бронзовые медали. Я не хотел писать о проблемах внутри клуба по ходу сезона — но сейчас, когда турнирные передряги позади, можно раскрыть детали, тем более стало известно, что генеральный директор красно-белых покинул клуб.

Наследие Федуна

Чего ожидали болельщики от перехода «Спартака» к управлению «ЛУКОЙЛом»? В первую очередь системности в принимаемых решения и стабильности. Настолько все устали от американских горок имени Леонида Федуна. Но проблема в том, что в клубе практически ничего не поменялось — четкой структуры нет до сих пор.

Главный принцип эпохи Федуна формулировался примерно так: разделяй и властвуй. Разные кланы и объединения долгие годы разрывали клуб на части, пользовались расположением владельца и особенно его переменчивым мнением. Казалось, с приходом «ЛУКОЙЛа» такие методы должны были исчезнуть.

На деле этого не произошло. Например, на протяжении сезона в «Спартаке» по-прежнему существовало недопонимание между генеральным и спортивным директором, а члены совета директоров не могли прийти к единым решениям в большинстве вопросов.

Давайте по порядку.

Евгений Мележиков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конфликт Эшуорта и Мележикова

Работа на трансферном рынке — самая обсуждаемая часть жизни любого клуба. Особенно «Спартака». На протяжении сезона вы наверняка натыкались на информацию о недопонимании, которое сформировалось между генеральным директором Евгением Мележиковым и спортивным директором Полом Эшуортом. Но «недопонимание» — слишком мягкая формулировка. На мой взгляд, больше подходит другое определение — конфликт.

Во-первых, сразу несколько источников, близких к «Спартаку», сообщали, что Эшуорт и Мележиков неоднократно жаловались на работу друг друга членам совета директоров. Надеюсь, никому не нужно объяснять, как личные конфликты на таком уровне могут сказаться на комплектовании состава?

Во-вторых, появление и тиражирование информации о «некорректной работе спортивного департамента» также говорит о многом. Вспомните, как определенные Telegram-каналы и YouTube-блогеры намекали на якобы плохую работу Эшуорта, отсутствие трансферных списков, работу с одним агентством (Ultimate Sports) и другие детали, которые складывались в одну картину.

Конечно, Эшуорт сам позволил таким разговорам закрепиться в инфополе, так как наотрез отказывается общаться с прессой. А люди, которые хотят отодвинуть его от дел, разбираются в информационном давлении гораздо больше. Именно поэтому у меня есть ощущение, что британец не задержится в «Спартаке». Наша футбольная действительность быстро сожрет любого беззащитного человека, который захочет узнать ее поближе.

Так, давление на Эшуорта и его работу с футбольным агентством Ultimate Sports принесло свои плоды. По моей информации, совет директоров «Спартака» уже запретил клубным менеджерам вести работу с этим агентством. И это странное решение: разве не совет директоров одобряет все сделки по покупке/продаже игроков? И зачем вообще вводить какие-то запреты, если с любым агентством можно просто не работать?

Не говоря уже о том, что в РПЛ полно клиентов этой компании: Бенжамин Гарре, Хесус Медина, Виллиан Роша, Мансилья, Флорентин. Наконец, в «Спартак» при содействии Ultimate Sports переходили Томаш Тавареш и Алексис Дуарте.

Даже интересно, какие аргументы использовали те, кто пролоббировал запрет перед советом директоров? Трансфер Дуарте действительно кажется неоднозначным, но по Таварешу так не скажешь — этой весной он проявляет себя вполне неплохо. Получается, что претензии лежат в финансовой плоскости. Но если это действительно так, то почему не последовало увольнения ответственных лиц и официальных заявлений?

Судя по информации Telegram-каналов приближенных к клубу болельщиков, заинтересованность в трансферах «Спартака» активно проявляет член совета директоров Олег Малышев. Также пульсируют слухи о вовлеченности в трансферную политику агента Абаскаля — Тима Мешедера. И в будущем такие истории точно скажутся на отношениях клуба с тренером, а также с его представителем.

В итоге Эшуорт и Малышев избавились от Мележикова. Пойдет ли это на пользу клубу? Посмотрим. Евгений Владимирович точно не был плохим руководителем и жил работой. Будет ли новый руководитель красно-белых также «гореть» работой, как Мележиков, большой вопрос.

Футболисты молодежной команды «Спартака». Фото ФК «Спартак»

В совете директоров не могут решить, нужно ли возрождать «Спартак-2»

Возрождение второй команды — еще один важнейший вопрос с точки зрения комплектования состава и работы с молодыми игроками. Но внутри клуба нет единой позиции. Разные сектора совета директоров относятся к этому вопросу диаметрально противоположно.

По версии одних, возрождение «Спартака-2» поможет клубу доводить до основы молодых футболистов и такой шаг необходим. Другие уверены, что этот вопрос абсолютно не важен, а анализ работы проекта в прошлые годы якобы свидетельствует о том, что затраты на создание второй команды не оправданы.

Важно понимать: чем дольше будет приниматься финальное решение, тем больше головной боли будет как у генерального, так и у спортивного директоров. Потому что «Спартак-2» — это не только важный проект дальнейшего спортивного развития, но и серьезная часть хозяйственной жизни клуба.

Удивительно, что спустя столько времени после прихода «ЛУКОЙЛа» этот вопрос до сих пор в стадии обсуждения. Его можно было решить гораздо оперативнее. Если, конечно, развитие молодых игроков имеет для клуба хоть какое-то значение.

Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почему «Спартак» не поздравил Федуна

Одна из фишек нового руководства «Спартака» — максимальная закрытость и избегание публичности. Главные спикеры — уже ушедший гендиректор Мележиков и руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов. Президент Александр Матыцын появлялся в СМИ лишь однажды. Странно, что в современном топ-клубе никто из топ-менеджеров не считает нужным рассказывать болельщикам о стратегии развития, будущих шагах или принятых решениях.

Такие методы работы уже привели к серьезному пиар-провалу: 5 апреля «Спартак» не поздравил с днем рождения Леонида Федуна. По моей информации, боссы красно-белых долго решали между собой, нужно ли поздравлять в клубных социальных сетях бывшего владельца, и в итоге решили этого не делать. Просто представьте: за целый день группа людей из совета директоров не смогла договориться между собой о простом жесте уважения к далеко не последнему человеку в истории команды. Который управлял «Спартаком» 20 лет, тратил собственные средства, построил стадион. Но не удостоился даже такой мелочи.

При этом нужно понимать: пресс-служба клуба выжимает максимум из тех условий, в которых находится. Из-за требований главного тренера она получает доступ к команде раз в неделю, что предельно сокращает количество медиаактивностей и минимизирует взаимодействие с аудиторией. Работать в таких условиях тяжело, а бороться бесполезно — клубное руководство не считает это направление приоритетным. В «ЛУКОЙЛе» согласны, что позиционирование в тех же соцсетях должно быть классическим и деловым.

Что будет с клубом в следующем сезоне? Узнаем совсем скоро!

* - мнение автора может не совпадать с позицией редакции.