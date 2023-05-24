Соболев дисквалифицирован на 4 матча, красная Роши отменена. Хронология скандала

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА

Спартаковец и армеец были удалены в дерби за оскорбительные жесты.

Сегодня по итогам заседания КДК РФС нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча за оскорбительный жест в дерби, а защитника ЦСКА Виллиана Рошу оправдали и отменили полученную им красную карточку.

«СЭ» вспоминает хронологию развития событий.

Роша с Соболевым до удаления показывали неприличные жесты: кто кого спровоцировал первым?

Главный скандальный момент в дерби случился на 65-й минуте встречи: Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил его, а затем оба игрока получили прямые красные карточки.

В протоколе эпизод отмечен по-разному. Соболев был удален «за непристойный жест в адрес соперника», а Роша — «за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи». Речь идет о Дмитрии Чельцове, которому бразилец и показал жест Соболева.

Возможно, игроки цепляли друг друга и до момента с удалениями: Соболев показывал похожий жест во втором тайме чуть ранее. Скриншот эпизода опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

Действие Александра Соболева.

Сам Роша в первом тайме тоже был замечен в ситуации, когда хватался за пах перед Соболевым. Несколько кадров с такими моментами разошлись по Telegram-каналам.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо позже пояснил, что Роша таким образом поправлял шорты.

«Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно? У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже ЦСКА действительно предоставил видео, на котором Роша перед матчем несколько раз держится за пах, готовясь к выходу на поле.

Оба клуба направили в КДК видео, поэтому чтобы принять решение, комиссии пришлось оценить все эти эпизоды и понять, где хватание за пах — жест в адрес соперника, а где тот или иной игрок просто «поправлял шорты».

Что говорили о жесте Соболева после дерби?

Сразу после матча сам Роша вышел к журналистам с комментарием по удалениям и жесту Соболева, осудив игрока красно-белых.

«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям. Он повернулся ко мне и потрогал свои причиндалы. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», — сказал бразилец.

Был и другой комментарий защитника ЦСКА, где он оскорбил Соболева. «Никогда не видел такого поведения игрока на поле. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», — приводит слова Роши журналист Фабио Алейшу в своих соцсетях.

Сам Соболев не общался с журналистами, но сделал заявление в своем Telegram-канале, принеся извинения за свое поведение.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно!

Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль", — написал он.

В раздевалке Соболев не извинялся перед командой — об этом «СЭ» рассказал нападающий команды Кейта Бальде.

«Нет, он не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду».

Жест осудил и Гильермо Абаскаль и заявил, что нападающий будет наказан. Главный тренер «Спартака» довольно жестко высказался о Соболеве.

«Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент. Если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание — все эти качества важны», — сказал испанец на послематчевой пресс-конференции.

В прессе о поступке Соболева критично высказался Геннадий Орлов, Владислав Радимов призвал КДК к 10-матчевой дисквалификации Александра, а Андрей Канчельскис — к серьезному денежному штрафу.

Клуб отреагировал на травлю своего футболиста комментарием главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

«Искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же как и попытка оказать давление на членов КДК», — заявил он «СЭ».

Александр Соболев на заседании КДК РФС. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Какие матчи пропустит Соболев?

Нападающий «Спартака» не сыграет в двух оставшихся турах: Соболев не поможет «Спартаку» в домашнем матче с «Пари НН» в 29-м туре и с «Крыльями Советов» в Самаре в 30-м туре.

При этом Соболев бы и так не сыграл в следующем туре — из-за операции на пальце, который нападающий сломал в игре с «Химками» (1:1) в 27-м туре. В той игре Александр получил повреждение и поэтому играл с лангеткой в дерби с ЦСКА.

Но вместо одного матча Соболев пропустит игры этого сезона и старт следующего. Заслуженное наказание?