«Ростов» — «Пари НН»: судья Фролов не соответствует требованиям РПЛ. Зачем ему дают назначения?

К сожалению, рефери из Москвы еще раз подтвердил, что ему пока очень трудно судить игры чемпионата России. В Ростове-на-Дону он допустил серьезную ошибку, повлиявшую на результат матча, которая в итоге может сказаться на судьбе клуба из Нижнего Новгорода.

Гол «Ростова»

На 55-й и 58-й минутах матча «Ростов» — «Пари НН» (2:1) арбитр Антон Фролов дважды ошибочно засчитал гол Андрея Ланговича, отказавшись признавать, что перед этим в площади ворот нижегородцев ростовчанин Максим Осипенко нарушил правила в борьбе с вратарем Никитой Гойло.

Скриншот из трансляции

Судья не изменил своего мнения и после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева. Посмотрев повторы на мониторе, Фролов снова указал на центр поля, засчитав взятие ворот.

Скриншот из трансляции

Уткин и Голенков «висели» на карточках. Ошибочно не предупреждены

На 24-й минуте на глазах у Фролова Даниил Уткин наступил Эдгару Севикяну шипами на голень, нанеся ему повреждение. Судья не назначил штрафной удар и не вынес ростовчанину предупреждение. Показал, что нужно продолжать игру. Желтая карточка стала бы для Уткина четвертой — он пропустил бы следующий тур.

Скриншот из трансляции

На 50-й минуте Егор Голенков в верховом единоборстве ударил соперника левой рукой в голову. Обзор Фролову никто не перекрывал. Он не вынес нарушителю правил предупреждение. У Голенкова осталось три желтых карточки в чемпионате — он избежал дисквалификации.

Скриншот из трансляции

Лицо, а не рука Янсане

На 84-й минуте Фролову показалось, что Момо Янсане сыграл рукой, рефери назначил пенальти и наказал нижегородца желтой карточкой. Тот показывал, куда на самом деле попал мяч, — ему в лицо. Но от наказания «Пари НН» спас только Казарцев.

Скриншот из трансляции

После вмешательства видеоарбитра Фролов убедился, что мяч действительно угодил Янсане в лицо, а потом отскочил в левую руку Ярослава Михайлова. Она была прижата к корпусу.

После этого 11-метровый удар и предупреждение Янсане были отменены.

Фол Корнюшина

На 89-й минуте Фролов не заметил, что Даниил Корнюшин ударил соперника рукой в лицо. К счастью для судьи, этот фол заметил видеоарбитр. Казарцев после проверки предложил рефери отправиться к монитору и самому убедиться, что совершено нарушение правил.

В итоге на 90+2-й минуте в ворота гостей был правильно назначен 11-метровый удар.

Скриншот из трансляции

«Сочи» — «Урал»

До игры в Ростове-на-Дону Фролов работал судьей только на трех матчах чемпионата-2022/23. В одном из них, «Сочи» — «Урал» (2:2), 30 октября он допустил две серьезные ошибки и после этого не получал назначений арбитром. В РПЛ он однажды выполнил обязанности резервного, а на игре «Факел» — «Химки» (1:1) был видеоассистентом.

В Сочи он на 27-й минуте ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. После вмешательства видеоассистентов Яна Бобровского и Николая Богача и долгого изучения видеозаписи. Тогда ошибся и он, и ВАР, который вмешался.

На 72-й минуте Фролов во второй раз ошибочно назначил 11-метровый удар — уже в ворота хозяев поля. После вмешательства Бобровского и Богача судья решил, что Иван Миладинович нарушил правила в борьбе с Алексеем Каштановым.

«Химки» — «Пари НН»

Фролов совершил серьезную ошибку, работая и видеоарбитром. В матче 2-го тура «Химки» — «Нижний Новгород» он после долгого изучения повторов не увидел, что забивший гол Резиуан Мирзов находился в положении «вне игры».

ФНЛ

Учитывая те сложности, с которыми сталкивается судья в чемпионате, а также особую значимость матчей во второй части чемпионата (борьба за медали и за сохранение места в РПЛ), может, есть смысл воздержаться от использования Фролова в весенних играх? Вернулся сложившийся рефери Роман Галимов, который на приличном уровне провел после долгого перерыва два матча. Неужели судейские руководители не справятся без Антона?