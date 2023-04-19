«Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

О прогрессе «Локомотива», проблемах красно-белых и мотивации «Зенита».

Согласен с Аршавиным: ВАР — граната в руках, которая сама взрывается

— Матч «Спартака» с «Торпедо» стал самым событийным в этом туре: три удаления, три пенальти, попытка уйти с 0:2...

— Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал — нужно было брать три очка. И они сделали все для этого. Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки (речь про Гильермо Абаскаля. — Прим. «СЭ») — это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.

— Игра «Спартака» тебе не понравилась?

— Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами! Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения... Хотел Литвинова выбрать — он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше». Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то. Здесь должна была быть легкая прогулка — получилось так, что еле ноги унесли.

— Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

— Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил — это было решение ВАР. Абсурд.

— ВАР наших судей сделал слабее?

— Нет. При ВАР нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь. Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА — «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр — у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела. Но в этой ситуации... Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее, — не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

При Йокановиче затормозился прогресс молодых игроков

— От матча «Ростов» — «Зенит» все тоже ждали чего-то особенного. Какие впечатления?

— Как может понравиться игра, которая завершилась 0:0? У «Зенита» более качественные футболисты. Они должны доводить дело до конца. Первый тайм ползали по футбольному полю, потом включились. Но этого для победы мало! Тем более вы играете с командой, которая идет на втором месте. Карпин своих игроков слепил из пластилина — и они пытаются играть в футбол. А у вас пять бразильцев! Должны добивать такие команды, как «Ростов». Причем уверенно. Такое ощущение, что «Зенит» уже понимает, что он чемпион — начинается пофигизм какой-то. Когда есть Лига чемпионов, я могу это понять. Но они же еще и из Кубка вылетели. К чему готовиться? У вас недельный цикл: вы вообще можете не тренироваться, выходить и обыгрывать эти команды. «Ростов» — молодцы! Они пытались, создавали моменты. Мне «Ростов» больше понравился, потому что я от «Зенита» ожидаю совершенно другого футбола.

— «Динамо» обыграло «Нижний Новгород». И включилось только после гола Глушакова.

— Слушай, ну если без вратаря играть концовку матча, то ничего удивительного. «Нижний» — молодцы: старались, терпели. Но как такие голы пропускает вратарь? Обидно. Тяжело обороняться, не терять концентрацию, а потом бах — простой удар и гол. Зачем бегали 80 минут? Но это футбол, тем он и интересен, что тренер должен угадать и с вратарем, и с остальными.

— Даже «Спартак» с «Торпедо» в меньшинстве начал ошибаться.

— «Спартак» на второй тайм вышел заниматься фигней. Катание мяча на своей половине поля... Перейди на половину «Торпедо» и вози их! И вопросов никаких не будет. А они стоят на своей половине поля. Эти пасы под пять касаний... Не играет так уже никто в футбол! Медленно все. Чуть не поплатились за это. А потом бы говорили, что судья виноват. Сами были бы виноваты.

— Так почему «Динамо» так поздно включились?

— Сработали замены. Те, кто вышел в основном составе, не могли ничего создать. А запасные сделали игру. Конечно, Фомин должен приносить результат. Он один из основополагающих футболистов, на нем строится игра. При Йокановиче, мне кажется, затормозился прогресс молодых футболистов. Так выглядит это все. Может, просто забили сами на футбол?

— Доработает Йоканович до конца сезона?

— Даже эта победа меня не впечатлила. Больше доверия не стало. Но мы не знаем внутреннюю кухню. Если есть какие-то тренеры [на примете], нужно выходить из этого. Шварца уволили [из «Герты"] - может, его взять помощником Йокановича? То, что с ним «Динамо» выглядело лучше, — факт. Он будет там стоять на скамейке с топором и ждать первой осечки Йокановича, а потом как гильотиной: «Извини, брат, теперь я главный». У нас же реально так принято.

— У Шварца в «Герте» не получилось.

— Есть и наши тренеры нормальные. Это вопрос доверия. Русского тренера ставят в положение, где он ничего не может. За трансферы отвечают одни люди, а ты тренируй, мы тебе привезем футболистов. Но у каждого тренера свое видение — и под это нужны исполнители.

Например, те же «Химки» не могут играть в атаку. Вот он [Спартак Гогниев] поиграл... Посмеялись, пошутили — человек ушел. Так у нас этот вечный каламбур и происходит. Дайте русскому тренеру спокойно работать, возьмите футболистов, которых он захочет! Кержаков работал в «Нижнем» — вроде неплохо. Но, опять же, пошли какие-то подводные течения, вектор развития поменялся. А что вам мешает делать это со старым тренером? «Химки» и Юран — то же самое. Хорошо стартанули, и сразу увольнение. Я понимаю, когда увольняют, когда все плохо. Но здесь-то что?

Футболист «Химок» на газоне. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не уверен, что «Химки» знают, что им надо

— Есть ли шанс у «Химок» хотя бы на одну строчку подняться, залезть в стыки, а не напрямую вылететь?

— Конечно, есть. Сколько туров осталось? Семь? Выигрывай все и заработаешь 21 очко. Почему нет?

— Ты же видишь, как они играют. «Химки» сейчас сыграли с Талалаевым первый матч, «Торпедо» — третий матч с Клотетом.

— Видишь, и там и там пошла на пользу смена тренеров. Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Испанец пусть поработает в первой лиге, полетает.

— Талалаев же подписал контракт на пять лет. Сколько из них он отработает?

— Смешно! Тяжело пять лет проработать. Это нужно приходить в клуб, который реально знает, что ему надо. Я не уверен, что «Химки» знают, что им надо. Их то в жар, то в холод бросает. Они набрали десять новых человек — если вылетят, куда они их девать будут? Испанец три раза в Хабаровск слетает и скажет: «Вы чего? Я три кругосветных путешествия совершил. Какой футбол? Хватит». Он сойдет с ума! Наверное, он еще не понимает немножко, куда попал. Его там прибьют где-нибудь тридцатью свистками в одну сторону — уверен, он даже в пятой лиге Испании такого не видел. А у нас это может быть. Легко!

— Первую лигу теперь в Китае показывают, между прочим.

— Бомба!

— Китай смотрит на Вадима Валентиновича Евсеева.

— Валентинович уже куда-то в вышку собрался. Сказал, что чемоданы собраны.

Максим Глушенков (слева) и Артем Дзюба. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Локомотив» в следующем сезоне должен бороться за чемпионство

— «Краснодар» набрал приличный темп. Веришь, что прогресс продолжится?

— Вполне может продолжиться. Видно, что тренер выстраивает игру — она смотрится, очки набираются. Приятное впечатление. Поначалу я не понимал, кто собирал всех этих иностранцев, чем они на поле должны заниматься. Выглядело не очень. Но вроде бы потихонечку все получается. Хотя с тем же «Ростовом» был невнятный матч — их полностью переиграли. У «Краснодара» все прекрасно: база, стадион, парки, погода, академия — все для футбола. Хотелось бы видеть больше футболистов, которые выращены на своей земле.

— К слову об условиях и полях: Валерий Карпин недавно говорил, как тяжело играть в Оренбурге первые таймы. А «Локомотив» к перерыву три гола забил.

— Когда есть три-четыре результативные ошибки в пользу одной команды, то, как бы хорошо ты ни играл, тебе хана! В первом голе, говорят, офсайд был. Плюс пенальти не назначили. Но и «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником. «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление.

«Оренбург», кстати, тоже мне нравится. Несмотря ни на что, они продолжают играть в свой веселый футбол, бегут вперед, создают моменты. Личка — хороший тренер.

Джон Кордоба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В матче «Спартак» — «Краснодар» будут спорные моменты, нытье. Все будет!

— В следующем туре три суперматча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Какой самый интересный?

— «Зенит» — «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше — нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись. Еще ЦСКА — «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

— А «Спартак» — «Краснодар»?

— Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит — «Краснодар». Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет!