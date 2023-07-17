«Зенит» все сделал корректно. Цап-царап — это не про Семака». Орлов — о переходе Марио Фернандеса

Известный комментатор Геннадий Орлов — о последних новостях из жизни «Зенита».

«Зенит» еще не готов физически. Да здравствует Кержаков!

— Согласен с большинством специалистов, что в матче за Суперкубок ЦСКА был ближе к победе. С этим сложно спорить. Армейцы выглядели предпочтительнее.

Понимаете, у предсезонного турнира, в котором участвовала команда Сергея Семака, есть две стороны медали. В одном из матчей Михаил Кержаков отразил два пенальти. И какую уверенность это ему придало в поединке против москвичей! Стал настоящим героем матча! Раньше он больше находился в тени, говорили, что это скорее вратарь на подмену. Некоторые эксперты даже считали, что в предстоящем сезоне не он будет номером один.

Но теперь-то, по-моему, всем все стало ясно. Кержаков больше никому свое место не отдаст! С каким же настроем он вышел на игру с ЦСКА! В основное время совершил несколько сложных спасений. Какой мяч он отразил после удара Гайича! Блеск! Ну и выиграть серию пенальти у Акинфеева — дорогого стоит. Все увидели, что у Миши нет проблем с уверенностью в себе. В общем, предсезонный турнир ему пошел на пользу.

А вот про других футболистов я так сказать не могу. Малком приехал поздновато, Клаудиньо — тоже. Они были недотренированными. Обычно в это время команда проводит по два-три занятия в день, чтобы набрать кондиции, улучшить функциональное состояние. А как ты будешь работать над «физикой», над выносливостью, когда у тебя эти товарищеские игры? Поэтому, на мой взгляд, в матче за Суперкубок питерцам не хватило свежести. Единственное — в этом плане я бы выделил Чистякова. Ему сил хватило. Посмотрим, как команда будет выглядеть во встрече с «Пари НН». Успеет ли подтянуться?

В общем, «Зенит» пока не готов физически. Ему повезло, что все так закончилось в матче с ЦСКА. Да здравствует Кержаков!

Вендел. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Вернется ли Вендел?

Cложно не согласиться с Валерием Газзаевым, который считает, что «Зениту» было очень сложно без Вендела. Бразилец — ключевой игрок. Но ситуация с ним непонятная. Никто пока не знает, когда он вернется, что там на самом деле произошло.

Во-первых, «Зенит» заявил, что Венделу разрешили искать новую команду. Потом где-то выступил Клаудиньо, который сказал, что Вендел уходит, а он сам остается. Значит, Клаудиньо что-то знал?

Чуть позже, кажется, агент Вендела сообщил, что у футболиста умер дедушка. И полузащитник занимается организацией похорон. В общем, одно наложилось на другое. Посмотрим, что будет дальше.

В «Зените» уверены, что в любом случае Вендел должен вернуться в Питер. Для поиска команды ему не нужно ездить по всему миру. У Вендела действующий контракт с сине-бело-голубыми. Значит, пока ничего не поменялось в его судьбе, ему надо тренироваться и выступать за «Зенит».

Ду Кейрос? Его сложно сравнивать с Венделом. Ему еще тренироваться и тренироваться! Я посмотрел со стороны: Ду Кейрос на свежести играет от силы минут 20, а потом уже добегает... Не готов физически. Вспомните того же Вендела, который на 90-й минуте способен был совершать рывки на полполя. Сейчас вообще в «Зените» таких игроков не видно. Тем не менее пока болельщикам сине-бело-голубых не стоит бить тревогу. Семак пять раз выигрывал чемпионство, доказал, что умеет подводить команду к сезону и к решающими играм.

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было осадить Клаудиньо

Недовольство Клаудиньо тем, что его заменили в матче за Суперкубок? Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру. Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность.

А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.

Считаю, тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает. Федотов же перестал рассчитывать на Карраскаля, который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. Федотов понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.

Малком — совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра.

Александр Ерохин, Марио Фернандес и Андрей Мостовой. Фото Вячеслав Евдокимов, "СЭ"

«Зенит» взял Марио, чтобы тот не достался ЦСКА? Не верю в теорию заговора

Сегодня «Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса. Конечно, риск в этом переходе есть. Но в России почти никто из защитников не умеет играть головой. Если Марио не утратил этого качества, «Зенит» получит определенное преимущество при угловых и стандартах. Он здорово выбирал позицию. Во всяком случае, для укрепления защиты, для спокойствия сзади он нужен. Все-таки, насколько я помню, Марио нечасто нарушал правила при отборе мяча. Все делал довольно чисто.

Выиграет ли он конкуренцию у Караваева? А может быть, Семак видит Фернандеса правым центральным защитником? С другой стороны, мы все помним его прекрасные проходы по флангу. Караваев, конечно, скоростной парень, но как он перекладывает мяч с правой ноги на левую в атаке... А потом как запулит в небеса. Некоординирован. Ну не научили его этому элементу в ДЮСШ. Понятно, что Марио на бумаге конкретнее и содержателен в атаке. Но в каком он сейчас состоянии?

Некоторые считают, что «Зенит» пригласил Фернандеса прежде всего, чтобы он не достался ЦСКА? Ну нет, в теорию заговора я не верю. «Зенит» вступил в переговоры с защитником только после того, как от него отказался ЦСКА! При случае обязательно поинтересуйтесь у самого Марио. Думаю, он вам все расскажет.

Со стороны «Зенита» все было корректно. Цап-царап — это не про Семака. Он следит за такими вещами. Он же сам провел много сезонов в ЦСКА, был капитаном. Сергей Богданыч не способен пойти на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него есть моральные устои!

Квинси Промес. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Не знаю, как вся эта история скажется на Промесе...

Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка. «Спартак»? Осенью красно-белые показывали, что способны замахнуться на золото, а вот весной просели. У «Спартака» многое зависит от селекции. В последние годы москвичи допускали в этом плане серьезные проколы. Ведь команде Абаскаля нужен сильный центральный защитник. Я бы сказал — даже два центральных защитника! Ну и потом мы не знаем, как вся эта история с Промесом скажется на голландце... Проблемы есть, однако «Спартак» точно не стоит сбрасывать со счетов. «Краснодар» может преподнести сюрприз. У «быков» приличный подбор исполнителей, Ивич ставит симпатичный футбол. Ну и Карпин с «Ростовом», конечно, будет отбирать очки у грандов.