«Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов составил символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Акинфеев вне конкуренции

— За основу возьмем схему 4-3-3. В воротах Игорь Акинфеев. Ему по-прежнему нет равных. Надежен, хладнокровен, выручал ЦСКА.

Знаете, последние годы все чаще стали говорить, что наши вратари должны больше играть ногами, в отдельных командах делают упор на этом компоненте. Но что мы видим? Сколько ошибок допускают вратари, причем результативных? Сразу же на ум приходит Сергей Песьяков из «Ростова». Михаил Кержаков, надо признать, не очень хорошо играет ногами. А Иван Ломаев вообще слишком далеко выходит из ворот, авантюрен. До добра это все пока не доводит.

Акинфеев играет в старой манере, не «пожарит». Если отдает передачу ногой, то делает это точно. Он по-прежнему уверен в себе и поддерживает себя в отличной физической форме, все еще прыгуч, нет проблем с реакцией. Хотя порой ему и не требуется совершать сложные прыжки. Почему? Игорь великолепно выбирает позицию, читает эпизод и оказывается в той точке, куда прилетает мяч. Это опыт, помноженный на трудолюбие и природный талант.

Среди голкиперов я бы еще отметил Лантратова. Илья перешел из «Химок» в «Локомотив» и не потерялся в новом клубе, провел вторую часть сезона очень стабильно. На финише чемпионата понравился Артур Нигматуллин. Именно его блестящие действия позволили «Пари НН» сыграть вничью со «Спартаком». Ну и похвалил бы Георгия Шелию из «Ахмата». Он порой совершал отличные спасения в этом чемпионате.

С Матвеем Сафоновым что-то происходит. Помните, раньше некоторые специалисты говорили, что у Акинфеева появился наследник. Время показало, что это не так. Во всяком случае пока. Голкипер «Краснодара» приостановился в развитии. В конце чемпионата уже в двух играх место в воротах «быков» занимал молодой Станислав Агкацев. Сафонов, возможно, как-то надломился психологически. Потерял уверенность.

Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ставлю Рошу, Осипенко и Гоцука выше Джикии

Оборона. Читал интервью Валерия Газзаева вашему изданию. Он назвал лучшим правым защитником спартаковца Даниила Денисова. Что ж, это мнение уважаемого специалиста, который выигрывал Кубок УЕФА. Но у меня все-таки свой кандидат — возможно, не слишком очевидный. Это Гленн Бейл из «Крыльев», обученный защитник. Я его поставлю выше и Денисова, и Караваева. Голландец резкий, техничный, с неплохим видением поля. Конечно, и он далек от идеала, но все же, на мой взгляд, посильнее россиян на этой позиции.

Центр обороны. Многие предрекали Дивееву большое будущее. Но сейчас он играет неуверенно. Да, можно списать это и на тяжелую травму, но факт остается фактом: Игорь ошибается. Потерял резкость... Не могу его включить в свой список. Вообще с защитниками в РПЛ туго. Я, пожалуй, остановлю свой выбор, во-первых, на Осипенко из «Ростова». Максим выделяется на общем фоне, хотя и он не безгрешен. По большому счету тоже не быстрый защитник. Нет рывка с места. Разве можно его сравнить с Чорлукой, Ловреном, Ивановичем? Если не хватает резкости, можно играть за счет грамотного выбора позиции. Этим и отличались легионеры, которых я вам перечислил. Осипенко в этом компоненте им, конечно, уступает. Да и обороной он не может руководить так, как эти трое.

По этой самой причине я и не включаю в свой список Георгия Джикию. Он уже давно выступает за «Спартак», некоторые эксперты считают его ведущим центральным защитником страны. Но я так не думаю. Не могу назвать Джикию лидером красно-белых. По игре он не соответствует этому статусу. Ну не столп он обороны, не надежен... А его походы вперед часто становятся авантюрой. В прошлом сезоне многие хвалили дуэт в обороне Джикия-Жиго. Но «Спартак» вообще-то стал 10-м... При всем уважении к Джикии, он не попадает у меня даже в тройку.

Кто составит компанию Осипенко? Роша из ЦСКА. С нужной энергетикой. Он и в отборе неплох, и впереди помогает. Бразилец забил три мяча с игры. В активе того же Осипенко шесть голов, но четыре с пенальти. Первым запасным в моей сборной будет Кирилл Гоцук из Нижнего Новгорода. Какая у него харизма! Как он держит оборону, как подстегивает партнеров. Настоящий капитан. Да и впереди полезен.

Почему среди центральных защитников нет представителей «Зенита»? Объясняю. Родригао не смог сыграть в полную силу, его мучила травма. Возможно, даже операция потребуется. Ренан? Нет, он пока не тянет. Молод. Потенциал виден, но опыта не хватает. Совершает ошибки. Помните, какой неудобный пас он отдал Венделу в матче с «Локомотивом»? Да и заигрывается порой у своей штрафной, хочет блеснуть бразильским дриблингом. За это наказывают... Ему еще надо заматереть, тем более перед глазами хороший пример — Дуглас Сантос. Именно его, кстати, я поставлю в символическую сборную левым защитником. Конкурентов ему не видно.

Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если бы у Барриоса был удар, он бы играл в «Барсе» или «Реале»

Опорная зона. Мне понравился в этом сезоне спартаковец Руслан Литвинов. Очень перспективный парень, не по годам играет зрело. Быстрый, мобильный, неуступчивый. Раньше многие хвалили динамовца Фомина. Вот он довольно медленный. Как, кстати, и Уткин из «Ростова».

Абаскаль в ряде матчей не от хорошей жизни выпускал Литвинова в центре обороны, но профильная позиция этого игрока, конечно, выше. В общем, я бы включил его в символическую сборную, но у Руслана слишком серьезный конкурент. Барриос. Ну как ты его подвинешь? Колумбиец просто на высочайшем уровне играет в отборе, в разрушении атак соперника. А если бы у него еще был поставленный удар, он бы играл в «Барселоне» или «Реале». Увы, он очень редко бьет, а если и бьет, то мимо. Ну что поделать...

Далее у нас идет Вендел. Он хорош и в обороне, и в атаке. Системообразующий игрок. Не соглашусь с теми, кто считает, что этот сезон бразилец проводит слабее предыдущего. Ни в коем случае! Он держит высокий уровень. Неимоверно выносливый хавбек. На 95-й минуте носится по полю, как будто матч только начался!

Ну и, конечно, Сперцян. Очень яркий хавбек. В 22 года забил 10 голов. Отдал 12 передач. Мне бы хотелось, чтобы он попробовал свои силы в серьезном европейском клубе. Думаю, карьера Эдуарда может сложиться не хуже, чем у его соотечественника — Генриха Мхитаряна. Потенциал очень большой. Все умеет. А какая у него энергетика!

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аренда в «Базеле» пошла Чалову на пользу. Кордоба сильнее Соболева

Нападение. Справа — Малком, слева — Промес. В этом сезоне у них нет конкурентов. Что касается центрального нападающего, то я выбираю Чалова. Хотя и Кордоба очень хорош. Чувствуется немецкая школа. Он же больше 100 матчей провел в бундеслиге. И все-таки Федор был в этом сезоне эффективнее. Чалов более разносторонний нападающий, с широким арсеналом. Он и на фланг может свалиться, и из глубины сыграть. Командировка в «Базель» точно пошла ему на пользу. Армеец преобразился. Он творит на поле, художник! У него все в порядке с импровизацией. Защитники порой не могут его просчитать. И бьет он частенько не на силу, а на исполнение.

Дзюба? Весной он смотрелся очень прилично. Внес большой вклад в успехи «Локомотива». Но нужно оценивать его на длинной дистанции. В первой части сезона он в РПЛ не играл. Артема надо похвалить, он хорошо подготовился. Но и с партнерами ему тоже повезло. Обратный пример — Писарский, который ушел из «Оренбурга» в ранге промежуточного лидера бомбардирской гонки, а в Самаре не забил ни одного мяча в РПЛ.

Соболев? Если оценивать только футбольные его качества, то, конечно, он добротный форвард. Но Чалов интереснее, маневреннее. Соболев более ограничен в своих действиях. Я и Кордобу поставлю повыше спартаковца. Соболеву 26 лет. Ему прежде всего надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться.

Итак, вот что получилось: Акинфеев — Бейл, Осипенко, Роша, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Сперцян — Малком, Чалов, Промес.