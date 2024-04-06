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Судейство

Сегодня, 19:40

«Кукуян говорит: «У Ежова весь рот в крови». А мы-то тут при чем?!» Президент «Урала» разнес судейство

Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Павел Кукуян в матче «Урала» и «Крыльев Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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Откровенное интервью Григория Иванова после поражения от «Крыльев».
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
Крылья Советов

— Ну вот о чем говорить? О чем? — начал президент «Урала» Григорий Иванов. — Разве не видно? Непонятные решения судьи. Точнее, судей. У нас же еще и ВАР «поработал». За что удалили Итало? Кукуян сломал игру! Он просто сломал игру, оставив нас в меньшинстве на полчаса, когда выгнал с поля нашего футболиста!

— У него не было на то оснований?

— В той ситуации фолил Ежов, а Кукуян рассудил по-своему... Показал вторую желтую! Потом еще пенальти, которого не было. Да все свистки в одну сторону! Все! Самарцы падают, орут чуть что, а он реагирует. И все в их пользу. Как так?! Ни футбола, ничего... Мы только перехватили инициативу, а тут такое началось...

Эпизод матча &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Урал» — «Крылья Советов»: Итало удален ошибочно. За что Кукуян назначил пенальти?

— Давайте по порядку. Вы хотите сказать, что Ежов сам наткнулся на руку Итало?

— Да не было там красной. Второй желтой, точнее. За что? Итало не фолил. Посадили видеоарбитром Бобровского. Зачем? Кукуян разобрался, показал желтую Горшкову, не назначил пенальти. Тут впрягается Бобровский... Зачем он полез туда?! Кто его просил? Что он опять натворил? Он и в первой лиге ошибается, и в РПЛ. И почему-то продолжает судить. Почему?

— Как вам видится эпизод с пенальти?

— Мы после игры посмотрели — Помазун даже не задел Горшкова. Даже не задел, понимаете? Тот сразу ножки стал подгибать... Сразу же! Ну что это такое? Ты же судья! Как можно было не разобраться? Как можно было поменять первоначальное решение, послушав Бобровского?

— Вы с Кукуяном не общались после матча?

— Только по эпизоду со второй желтой карточкой Итало.

— И какой он вам привел аргумент?

— Кукуян мне сказал одно: у Ежова полный рот крови. Ну и что? Самарец сам наткнулся на руку нашего защитника. Сам ударился! Мы-то тут при чем?! Почему мы должны из-за этого полтайма играть в меньшинстве?

Проверка пенальти с помощью ВАР в матче «Урала» и «Крыльев Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

— Вы когда-то просили не назначать Бобровского на матчи «Урала».

— Ну, просил. А что толку-то?! Его опять назначили! Проси, не проси... А Кукуян?

— Что Кукуян?

— Мы же боремся с «Сочи» за выживание. Так? И к нам присылают судью из Сочи... Я не понимаю решений наших судейских властей. Не понимаю! Почему к нам присылают Бобровского и Кукуяна? Пусть объяснят! Кукуян нас судит через тур... Что он сегодня натворил? Я ведь ничего сделать не могу! Что мне остается? Или закончить с футболом, или продолжить работать... Не знаю... Играли-то мы сегодня неплохо. Да, не вошли в матч, начало осталось за гостями. Но ведь сравняли. Перехватили инициативу. Я же видел, с каким настроем выходили парни на второй тайм. Как у них глаза горели! А тут Кукуян...

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Павел Кукуян
14
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