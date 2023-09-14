«Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Игорь Рабинер поговорил с одним из главных героев старта РПЛ.

После спасения от стыковых матчей лишь в последнем туре прошлого чемпионата, когда «Крылья Советов» обыграли «Спартак», сложно было ожидать, что к перерыву на сборные в начале сентября самарский клуб уйдет на официальном третьем месте в таблице РПЛ, да еще и при одинаковом количестве очков со вторым — чемпионом страны «Зенитом». Главный тренер волжан Игорь Осинькин и привлекательный футбол, который он ставит, всегда вызывали симпатии у болельщиков всей страны — но когда ты каждые полгода теряешь ведущих игроков, трудно предположить возможность большого прогресса.

Этим летом переходов в другие клубы наконец не случилось, но было много травм. Тем не менее — такой промежуточный результат. Но когда мы с Осинькиным начали беседу, сразу выяснилось, что никакой эйфории по этому поводу специалист не испытывает.

Сейчас переписывать задачи на сезон точно не стоит

— Могли ли вообразить в межсезонье, что на первый перерыв на сборные будете уходить при дележке второго места, причем с «Зенитом», и едва ли не восторженной прессе?

— Истина где-то посередине. С одной стороны, конечно, не ожидал, что будем так высоко. Действительно набрали хорошее количество очков при неплохой для нас игре. С другой, если посмотреть на календарь, то мы должны понимать, что вторая половина первого круга у нас, скорее всего, будет сложнее. Ведь с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком» мы сыграем именно тогда. Поэтому где-то взяли свое, но много сложностей у нас впереди.

— И все же какие главные факторы, помимо календаря, привели к таким результату и игре?

— Сложно сказать. Надо ведь еще учесть, что у нас были проблемы с травмами. С конца прошлого сезона почти не играл Писарский, если не считать последние 20 минут с «Факелом». А это не просто семь туров чемпионата, но еще и матчи Кубка. Тоже двадцать минут, только первых в стартовой игре с «Ахматом», провел Цыпченко — и получил травму. Лишь три матча провел Ежов, четыре — Гарре.

Нельзя удивиться, если в какой-то встрече группа атаки выглядела бы именно так — Ежов, Гарре, Цыпченко и Писарский. А они на четверых сыграли семь матчей. Их отсутствие мы смогли компенсировать где-то за счет молодых футболистов — Салтыкова, Шитова, Карпицкого, где-то за счет перевода на позицию крайнего полузащитника Рассказова. Но кадровые сложности были практически в каждой игре.

— Невероятно, что при сплошных травмах в атакующей группе «Крылья Советов» на сегодня — самая результативная команда РПЛ с 17 голами.

— Здесь тоже надо учесть, что 11 из них мы забили в трех домашних матчах — «Динамо», «Ростову» и «Факелу». Далеко не всегда у нас была такая результативность. В прошлом году была аномалия нерезультативности — моменты мы создавали в прежнем количестве, но голы забить не получалось. В нынешнем сезоне такого нет, и это, конечно, нам помогает.

— Бывало, что прошлогодний синдром и просыпался — «Локомотиву» могли забить пятерочку, а в итоге даже не победили.

— Но были игры, где мы реализовывали первый же наш момент и потом часть встречи действовали по счету, — с «Ахматом», «Ростовом», «Факелом».

— Насколько важным оказался старт с победы в Грозном над командой, которая в прошлом сезоне заняла пятое место? Да еще и с двумя блестящими сольными голами Гарре и Бабкина.

— Очень важен был первый гол. Стартовый матч чемпионата, мы забиваем первыми — и несмотря на то что Гарре действительно индивидуально обыграл пару человек и забил, в том эпизоде вся команда сыграла хорошо. Особенно Ежов, который протащил мяч буквально через все поле.

Игорь Осинькин. Фото ФК «Крылья Советов»

— Можно ли сказать, что психологически важную роль сыграл отыгрыш в добавленное время во втором туре у «Динамо», причем со счета 1:3? Ведь когда отыгрываешься таким образом, это дает эмоциональный всплеск.

— В этой ситуации, думаю, не о компенсированном времени надо говорить, а о том, что весь второй тайм, особенно последние минут тридцать, мы играли с достаточно большим преимуществом. И такой ход матча позволял надеяться, что возможность отыграться будет. Наши футболисты показали определенную смелость играть с позиции силы — и были вознаграждены.

— Что, по-вашему, было важнее в плане формирования этого психологического задела на первый отрезок сезона — «Ахмат» или «Динамо»?

— Наверное, все-таки победа над «Ахматом». Потому что сложная концовка прошлого сезона требовала подкрепления нашей уверенности результатами. И тут — три очка в гостях, да и качество игры, позволили оптимистически смотреть вперед и поверить в свои силы.

— Не так давно вы сказали: «Сейчас задача — 33 очка, потом уже все остальное», имея в виду, что это гарантия сохранения места в премьер-лиге. Продолжите сейчас высказываться так же осторожно или уже замахнетесь на что-то большее?

— Давайте замахнемся сразу после 33 очков! Если наберем их рано — то и замахнемся раньше. (Улыбается.) Внутри команды мы можем говорить о большем, о меньшем, но должны понимать, что футбол — такая игра, в которой надо быть максимально сконцентрированным, ставить очень четкие и объективные задачи. Поэтому давайте идти вперед шаг за шагом и матч за матчем, а сейчас переписывать задачи на сезон точно не стоит.

— Но ведь в прошлом сезоне от того же «Ростова» с его составом никто не ждал четвертого места, а он даже в тройку едва не попал. Что мешает вам стать такой же сенсацией в этом чемпионате с учетом поставленной игры? Может, пример команды Валерия Карпина вдохновит и вас?

— Тогда действительно была и сенсация, и определенное везение у «Ростова» на протяжении всего сезона, кроме концовки. Но если вспомнить, как Валерий Георгиевич оценивал игру своей команды, то это были аккуратные слова. В них прослеживалось как понимание достоинств и проблем команды, так и немножечко боязнь сглазить. Я хорошо его понимаю и примерно так же оцениваю текущую ситуацию.

— Все называют «Крылья» самой симпатичной командой с точки зрения комбинационной игры. Сами получаете от нее удовольствие?

— Удовольствие получаешь, когда не переживаешь за исход встречи. А такое было только в двух концовках — с «Ростовом» и «Факелом». Все остальное — сверхнапряжение. Поэтому об удовольствии говорить пока рано. А любой стиль, в том числе и наш, требует большой работы. И соответствующего комплектования.

— Вы в нем активно участвуете?

— Конечно. Это постоянный процесс, который идет круглый год, и в нем мне помогает спортивный директор Сергей Корниленко, тренеры, аналитики, селекционеры. Любое приглашение в клуб — это командная работа. У нас все прозрачно, идет постоянная коммуникация. А финансовые и прочие договоренности — это уже не спортивная работа, а епархия генерального директора, и туда я никогда не лезу.

Милан Гайич и Бенхамин Гарре. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не знаю, откуда взялись разговоры об уходе Гарре в «Зенит». Но интересуются им многие

— Как, например, вы приобрели Гарре, на которого уже облизываются топ-клубы? И можно ли уже назвать 23-летнего аргентинца новым лидером команды?

— По качеству игры мы обязаны его так назвать. Он влияет на игру, с ним и без него она строится по-разному. Мы понимали, что нужен крайний полузащитник. При наличии Ежова чуть больше искали правоногого. Такого крайнего хава, который был бы аналогом Зиньковскому.

Но когда сузили круг наших кандидатов до трех, то получилось, что два из них — левши. Как-то много их оказалось в Аргентине. И решили все-таки постараться совместить Ежова и Гарре — понимая, что он может в определенных ситуациях играть и слева, и «десятку». Мы понимали, что видим в новичке то, что нам нравится. И решили рискнуть, хотя обоим чуть-чуть удобнее на позиции правого полузащитника. А они оба — наши лидеры. Пока получается их обоих размещать на поле. Были бы качественные футболисты — а место мы им найдем.

— Ходят разговоры, что зимой Гарре может уйти в «Зенит». Есть ли такая опасность, и если да, то пытаетесь ли его разубедить?

— Разубедить, чтобы человек не уходил в «Зенит»... Любой футболист, который приезжает из Аргентины в «Крылья Советов», в душе, наверное, немного будет рассматривать наш клуб как трамплин. И я не смогу ему сказать: «Останься здесь на всю жизнь».

— Ну, зачем на всю жизнь? Например, еще на год.

— Мы бы этого очень хотели. Кстати, не знаю, откуда взялись разговоры про «Зенит». Пару раз читал это в прессе, но там больше дезинформации. Могу сказать, что к нему действительно есть интерес, но нам хотелось бы, чтобы он пробыл у нас чуть больше чем до зимы.

Сейчас, надеюсь, мы его сохраним, до закрытия трансферного окна осталось уже совсем немного. К зиме — надо смотреть, там это будет зависеть от многих факторов. В том числе от него, от уровня его игры и от того, кто проявит к нему интерес. Это должно быть выгодно «Крыльям Советов» в финансовом плане — мы не можем отпустить Гарре просто так. Если будет очень сильное по деньгам предложение, тогда наше руководство все взвесит и решит. Но сейчас говорить об этом рано.

— Правда, что летом губернатор Дмитрий Азаров наложил вето на продажу Гарре в ПАОК за семь миллионов евро?

— Слышал об интересе греческого клуба, как и некоторых других. Но о финансовых и прочих деталях лучше спрашивать генерального директора. Сам я этого предложения не видел.

— Гарре сказал про вас: «Он для нас как отец». Как удалось завоевать такое доверие?

— Он — профессионал, который очень любит футбол и, наверное, смог бы найти общий язык с любым тренером. Профессионал в образе жизни, поведении, желании развиваться и быть частью команды. Гарре — не такой уж простой, немного закрытый человек, для которого очень важна семья, она всегда с ним. Все свое время он посвящает или работе, или семье. Парень много тренируется, дополнительно занимается, внимательно слушает, задает вопросы...

— Кто, кроме него, по вашему ощущению, может быть следующим на продажу?

— Не хочу об этом говорить. Хотел бы, наоборот, чтобы у нас появилась какая-то стабильность и мы вышли на такой уровень, чтобы ребята дольше задерживались, достигали более высоких показателей именно в «Крыльях». А когда от нас так легко и быстро уходят — стабильными быть трудно. Пусть калибр клубов, куда они будут от нас уезжать, станет еще выше, а мы тем временем сделаем свой шажочек наверх.

— Есть ли позиции в команде, которые вы бы укрепили? Со стороны кажется, что таково место центрфорварда — Писарский все время травмирован и не забивал в РПЛ за «Крылья», Карпицкий очень молод и неопытен, остальные — не номинальные игроки этого амплуа.

— Там играли также Шитов, Хубулов. Мы ищем, и не только на этой позиции, но и на многих других. Этот процесс должен быть такой, чтобы каждый футболист знал: если он немножечко остановится, то придут другие и с удовольствием встанут на их места. В команде должна быть обстановка, в которой каждому есть что доказывать, а задача тренера — создавать конкуренцию, чтобы прогрессировать. Наверное, вы правильно оценили ситуацию с нашими нападающими, но на очень многих позициях ситуация схожая. Конкретизировать не хочу — мы оставим это для внутренних собраний. Нашим футболистам есть куда прибавлять во всех компонентах, и они это знают.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы

— В какой-то момент вы сказали: «Все очень тонко, мы только ищем свою игру и ни о чем устоявшемся говорить не можем». С тех пор уже появилось больше уверенности, что вы ее нашли?

— Мы ни разу не играли с таким огромным преимуществом, чтобы быть уверенными в результате на протяжении всей встречи. Даже матч с «Факелом» только кажется, что был легким. В первом тайме мы создали мало шансов, а у соперника момент был. Вообще, чемпионат России — очень сложный, и если говорить о каком-то запасе прочности, то он был только у прошлогоднего «Зенита». Чуть меньше это получалось в первой части того сезона у «Спартака», а у всех остальных команд, даже когда они побеждали, о какой-либо легкости говорить не приходилось.

— Нынешний «Зенит» — другой? Видите ли вы у того же лидирующего «Краснодара» перспективу конкурировать с ним?

— Так и можно сказать — с «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы. Команда потеряла такую боевую единицу, как Малком. Пока мы не видим, чтобы вместо него кого-то привезли, а даже если и привезут, то любого футболиста надо встроить в состав, и на это требуется время.

Да, действительно, шанс у других команд — не буду говорить, что только у «Краснодара» — возрастает. Но «Зенит» уже тоже далеко не такой, как в первые два-три тура: последние матчи показали, что он возвращается к своему уровню. Поэтому для меня «Зенит» в любом случае — фаворит. Но при должном стечении обстоятельств некоторые команды могут навязать ему борьбу.

— Вам интересна команда Владимира Ивича? Или то, что она отошла от привычной для «Краснодара» комбинационной игры, не разочаровывает, но удивляет?

— «Краснодар» не поменялся полностью — нельзя сказать, что он играет в другой футбол. Да, он стал более прагматичным, но прежняя легкость с мячом в любом случае остается. Просто у нас были стереотипы, что «быки» должны играть только так и никак иначе. Изменения видны больше по действиям в обороне, по сбалансированности между ней и атакой. Тренер видит игру так, и мы не можем сказать, что «Краснодар» стал оборонительной командой.

Она в любом случае атакующая — на первом месте в чемпионате клуб, играющий от обороны, в принципе быть не может. Чтобы побеждать, надо забивать. И использование Кордобы как силового форварда — очень качественное и умное. Это хороший пример того, как правильно задействовать габаритного нападающего с максимальной пользой для команды. Считаю, это большая заслуга Ивича. Да, может, какая-то ажурность пропала, но есть результат, и команда, чуть изменившись, не отошла от своей стратегии. Интересно, как это будет работать дальше.

— Кто из РПЛ в этом сезоне вам нравится больше всего?

— Как раз «Краснодар». По сравнению с прошлым сезоном он по игре достиг наибольшего прогресса.

— А что скажете о веселом, разухабистом «Динамо», у которого столько же очков, сколько и у «Крыльев»?

— Пока эта команда не сбалансирована. Тот футбол, который ставит Личка, нужно понять, принять и укомплектовать состав футболистами, которые к этому готовы. Сейчас пришел Чавес, но команда потеряла Захаряна, есть проблемы в центре защиты. Думаю, «Динамо» в поисках оптимального состава. Говорить, что его игра прямо сейчас впечатляет, не стоит. Она нестабильна даже в течение одного матча.

— За семь туров — уже три тренерские отставки: Сергей Ташуев, Иржи Ярошик, Вадим Евсеев. Вызывает ли какая-то из них чувство протеста?

— Меньше всего знаю ситуацию в «Оренбурге». Там были результаты, которые к этому, наверное, привели. У Ташуева в «Ахмате» только что было пятое место, и увольнять после четвертого тура... Внешне эта отставка вызывает меньше всего понимания. Может, были какие-то вещи, которые не лежали на поверхности.

Евсеева убрали из Воронежа как раз после матча с нами: второй тайм у них не получился, но я готовился к игре и хочу спросить — кому было легко с «Факелом»? Даже «Зениту» было трудно! Притом что были проблемы в комплектовании. Многих команда потеряла, а люди, которые пришли, должны еще почувствовать ее специфический стиль. Из всех этих отставок не вижу такой, которая явно напрашивалась. Судить не могу, это сложные вещи со множеством неизвестных нам вводных. Но всегда переживаешь за коллег.

Футболисты «Крыльев Советов». Фото ФК «Крылья Советов»

При нашем имидже с молодыми легче разговаривать, чтобы они пришли в команду. Но нужен баланс

— Каково ощущать себя командой-донором и ее тренером, главная задача которого — не место в таблице, а развитие игроков? Потому что каждые полгода кто-то из ведущих футболистов уходит.

— Мы действительно заняли определенную нишу. Но насколько в ней всем нам комфортно? Это же не позволяет делать следующих больших шагов, однако в то же время у нас нет другой возможности сейчас конкурировать — в том числе и за игроков — с московскими клубами, «Зенитом», «Краснодаром». Да, конечно, нам надо удерживать футболистов, которые хорошо проявляют себя, стабилизировать состав.

Но все-таки о «Крыльях» больше говорят как о команде, в которой растут и прогрессируют игроки. И сейчас шарахаться, приглашать очень взрослых футболистов, которые уже не так мотивированы, нет смысла — такими решениями мы можем испортить нашу внутреннюю кухню. В то же время прекрасно понимаем, что очень много молодых игроков одновременно в сложных стрессовых ситуациях могут не проявить себя. Всегда нужны лидеры, которые в таких обстоятельствах помогут тренерскому штабу играть в футбол, которого тот хочет. Каким бы ни было финансовое положение клуба, внутри должен быть баланс.

— Зато репутация команды, где развивают, выводят на другой уровень и продают в топ-клубы молодых игроков, помогает регулярно обзаводиться талантливыми новичками.

— Конечно. Но мы все равно должны следить за балансом. То есть если бесконечно набирать много молодых футболистов, то мы не сможем всех их ставить одновременно, давать игровую практику. Посмотрите на тот же «Ростов» этого сезона — он стал еще моложе, и после травмы Осипенко, одного из немногих опытных футболистов, определенные проблемы вылезли на поверхность. Не мое дело оценивать ситуацию в другом клубе, но для нас она тоже может стать уроком.

— Чья-то продажа из молодых футболистов вас разозлила или стала неприятным сюрпризом?

— У меня всегда есть ощущение, что если бы футболист побыл у нас еще, для него это было бы лучше, и он стал бы более подготовленным к следующему шагу. Но у меня внутри, в характере, заложено и другое: если человек ушел, я потом уже не переживаю, не рву волосы на голове, а просто спокойно иду дальше.

— Руководителям клуба в таких случаях не приходится вас успокаивать? Насколько эмоционально вы реагируете на продажи?

— Конечно, они со мной разговаривают, объясняют, понимают, что я переживаю. Но еще раз: у меня нет такого, чтобы я очень близко к сердцу принимал подобные моменты. Это часть нашей работы.

— Не рано ли было тому же Коваленко в «Зенит»? И советовался ли он с вами, куда идти — в Питер, в «Локомотив», еще куда-то?

— Про «Локомотив» не советовался, про «Зенит» — конечно. Был об этом разговор. Мы понимали, что из «Зенита» могут уйти многие футболисты. А самая большая сложность заключалась в том, что в середине апреля Коваленко получил травму и за два месяца не провел ни одной тренировки. Приехал в «Зенит» совершенно не готовым и там, кажется, не сразу попал в общую группу.

В тот момент, когда уехал Кузяев, неясна была ситуация с Венделом, ему надо было зубами вцепиться в состав, но обстоятельства сложились так, что он его потерял. Это обидно. Но думаю, что сейчас ему нужно привыкнуть к своеобразной зенитовской манере игры — любому необходимо время на адаптацию. В целом он игрок такого склада, что может быть на одной волне с бразильцами — Клаудиньо, Венделом. С ними, конечно, невероятно сложно конкурировать любому российскому футболисту, не только Коваленко. Но он должен выйти оттуда победителем.

Даже если у него не будет очень много игровой практики, даже тренировки с такими игроками, хоть какая-то конкуренция с ними — все это сделает его сильнее. А дальше все зависит от него самого.

— Вы просите руководство приобретать молодежь? И продолжаете ли получать такой же кайф от работы с молодыми и их развития, как раньше?

— У нас сложился определенный имидж, благодаря которому с молодыми легче разговаривать, чтобы они пришли в нашу команду. Но повторю мысль насчет баланса между молодыми и опытными. Если мы где-то сильно заиграемся с молодежью, потом можно очень горько заплакать. Как и если собирать только опытных футболистов, которые не прогрессируют, а уже доигрывают, и передать их опыт некому. В такой модели тем более не хотим работать.

Фактически, когда мы пришли в «Крылья», то сделали это с большой обоймой молодых, даже очень молодых футболистов. Так сформировался и этот стиль, и клубная стратегия. И те результаты, которые были в первом сезоне в ФНЛ, прогресс ребят — все это показывало, что модель работает. Дальше мы ее не меняли, но в том числе и поэтому мне приходится часто напоминать о балансе, о том, что мы не должны заигрываться и верить, что одними молодыми можно быть конкурентоспособными на этом уровне.

— Вы упомянули о финансовой ситуации, а какова она сейчас в «Крыльях»? Зарплаты, премиальные игрокам платят вовремя?

— В этом плане все идеально. Четвертый год, который я работаю в клубе, — день в день. И тут надо отдать должное нашему первому болельщику, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

— Не у всех в российском футболе такое есть.

— Насколько знаю, в последнее время практически у всех клубов премьер-лиги благополучная ситуация.

Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пиняев — умный парень. Просто еще слишком молодой, чтобы всегда быть стабильным

— Что чувствует тренер, когда пропускаются такие мячи, как от Марадишвили на последней добавленной минуте — в матче, где должно было быть минимум 3:0 в вашу пользу, а закончилось 1:1?

— Понятно, все переживают. Но, с другой стороны, когда ты играешь в свой футбол и гнешь свою линию, то бывают и обратные ситуации — взять триллер с «Балтикой», когда мы пропустили ответный мяч на последних минутах и тут же забили победный.

— В тот момент я сразу подумал, что Боженька вернул вам за «Локомотив».

— Можно и так все это оценивать. И с «Динамо» мы сравняли счет в самой концовке. Где-то уходит, где-то приходит. С другой стороны, с «Локомотивом» у нас все-таки было большое преимущество, а другие матчи были более равными. Хотелось бы, чтобы такие игры, как с «Локо», мы доводили до трех очков.

— Гарре за неудачную паненку в том матче не «напихали»? Это не пижонство?

— Сейчас так бьют очень многие футболисты, и уже не поймешь, где пижонство, а где расчет. А «пихать» — конечно, нет. У нас всегда есть за что «напихать», кроме таких вещей. Пенальти — тонкая материя.

— Что предприняли, чтобы после «Локомотива» команда психологически не надломилась? Следующий матч в Казани, кстати, был проигран.

— Самые страшные для команды ситуации — не такие, а когда вас безнадежно «возят». В первом круге прошлого чемпионата у нас был такой матч с «Зенитом»: мы не смогли предъявить никакой контригры ни на одном отрезке. Вот после подобных матчей сложнее всего вывести команду из психологического ступора. Когда же играешь хорошо и не выигрываешь — это в футболе бывает. И тут надо делать акцент на том, чтобы продолжать играть как мы умеем, — и футбол воздаст.

— Насколько при подготовке плана на игру с «Локо» вы сделали акцент на отсутствии Дзюбы? Без него это вообще другая команда?

— Тогда еще не было до конца понятно, сыграет он или нет. Поэтому мы готовили два плана — на оба случая. Эти варианты касались и игры, и стандартов. Последние с ним и без него — действительно разные вещи. И он правда важный игрок, умеющий стягивать на себя силы и давать партнерам пространство. Но в любом случае, когда я слежу за «Локомотивом», для меня на первом плане мои бывшие футболисты — Пиняев и Глушенков. По крайней мере, пока. Для меня главное, чтобы они прогрессировали.

— Периодически Михаил Галактионов ставит Пиняева справа, а не слева. Насколько, по-вашему, это плодотворно?

— Мне всегда казалось, что Сергею чуть удобнее слева. Но на этом не надо зацикливаться. И последняя игра с «Балтикой», где он, играя справа, отдал две голевые передачи, это доказала. Наверное, когда он действует слева, ему легче забивать, а когда на противоположном фланге — обыгрывать на краю и отдавать передачи.

— Глушенкову часто меняют амплуа. Где, на ваш взгляд, его идеальная позиция?

— На правом полуфланге, когда он может смещаться и бить своей рабочей левой. В роли чисто флангового игрока он раньше выглядел чуть хуже, и амплуа чистой «девятки» для него не идеальная. А если Максим играет «десятку», второго нападающего или атакующего инсайда, то находится в позициях, которые ему максимально удобны.

— В матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» Пиняев удивил тем, что довольно зло бил по ногам соперников, когда его обыгрывали. Вам за него не тревожно? Парень не меняется в худшую сторону?

— Если человек иногда бьет по ногам, не вижу в этом ничего плохого. Футбол — такая игра, где иногда надо уметь и это. Конечно, сейчас я не могу оценивать Сережу так, как когда он был у меня на глазах каждый день. Надеюсь, что это были только два-три неудачных матча, а дальше снова начнется белая полоса — что последняя встреча и показала.

Пиняев — умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждой игре. Если что-то не получилось, неважно, кто и что скажет, напишет, — он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным.

— Через какое время вы ждете его в Европе?

— Жду, но когда — вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо отправляться готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона.

— Вообще, вы контактируете с вашими бывшими игроками, которые сейчас в «Зените», «Спартаке», «Локомотиве»?

— Конечно. Может, я не такой современный человек в плане технологий и у меня не так много времени, чтобы быть с ними на постоянной связи в соцсетях, — но мне всегда везет и у меня хорошие отношения со всеми ребятами, которые от нас уходят. И при встречах есть взаимная радость от общения с каждым из них. За всеми слежу и думаю, что любой тренер, который провел достаточно большое время с какими-то игроками, никогда про них не забудет. Узнавая счет и ход игры в том или ином матче, никогда не забудет посмотреть, как они сыграли.

Данил Пруцев, Антон Зиньковский и Павел Мелешин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда «Спартак» при Абаскале провел лучший отрезок, Пруцев был основным и важным игроком

— Антон Зиньковский был одной из ключевых фигур «Спартака» в разгроме «Динамо» в кубковом матче, но в целом он играет мало, будучи третьим вингером красно-белых после Промеса и Бонгонды. Видите ли у него там большую перспективу, нужно ли ему в «Спартаке» оставаться?

— Есть еще и Медина, которого тоже не просто так взяли. Мне сложно говорить о перспективах, но то, как он выходит на замену и пытается влиять на игру, говорит о том, что он борется за свой шанс. Основным его конкурентом по позиции считаю Промеса, а тот — самый яркий игрок «Спартака». Для обоих позиция левого полузащитника — оптимальная.

— В интервью Зиньковский говорил: «Я спокоен по жизни, мне не нужен психолог». А может, он ему нужен как раз для того, чтобы разогнать флегматизм и сделать себя зверем, что в футболе порой необходимо?

— Давайте дадим каждому возможность искать свои пути, чтобы делать себя лучше. Антон умеет хорошо тренироваться, он психологически устойчив. Может, ему и не надо пускать лишнего человека в душу, а психологи помогут тем, у кого в этом есть реальная потребность. Это сложный вопрос, и в России, особенно у людей постарше, есть по этому поводу предрассудки. Молодежь же, наоборот, стала относиться к этому как к моде, некоторые совсем молодые даже хвастают, что работают с психологом. Пусть каждый найдет свою дорожку!

— Кажется ли вам несправедливым, что Гильермо Абаскаль загнал Данила Пруцева в глубокий резерв?

— Кажется! (Смеется.) Потому что он — хороший футболист, и в прошлом сезоне «Спартак» при Абаскале провел самый яркий отрезок в первом круге, когда Пруцев был основным игроком и выполнял очень важную роль! Когда же Абаскаль стал немножко отходить от тех стилевых вещей, которые выделяли команду в первой половине прошлого года, Пруцев стал играть меньше, потерял место в стартовом составе. И такая команда, как «Спартак», наверное, не должна ставить последующий отрезок себе в актив.

— Когда недавно против «Динамо» в центре поля вышла пара Литвинов — Пруцев, мы увидели тот футбол, который был у «Спартака» в первой части прошлого чемпионата.

— Наверное. Но произошло слишком много изменений у обеих команд. Иногда сила или слабость в кубковых матчах больше говорит о глубине скамейки той или иной команды, чем об уровне ее игры или отношении к турниру. Трудно делать по Кубку настоящие выводы. Они должны быть подтверждены в чемпионате — и не одной игрой. Тем шансом Пруцев, и не только он, хорошо воспользовался. Но надо и дальше продолжать доказывать.

— Можно ли говорить о застое у Наиля Умярова?

— Он много пропустил из-за травмы. Застой ли это, или прошло слишком много времени после такой большой паузы? Все-таки она составила 8-9 месяцев. Сломался он, насколько помню, как раз в игре с нами в октябре прошлого года, а увидели мы его только в этом сезоне.

Умяров — очень целеустремленный футболист и человек, надежный в жизни и на поле. Он хорошо адаптируется под задачи, которые ставит тренер, и уверен, что еще будет прогрессировать. Да, сейчас где-то случаются ошибки, но без них в футболе не бывает. Считаю их продолжением того, что он так долго восстанавливался.

Владимир Писарский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Писарскому нужна была перезагрузка

— Вы говорили: «Писарский стал заложником завышенных ожиданий». Что с ним случилось после перехода из «Оренбурга» в «Крылья», до травмы? Почему форвард был лучшим снайпером чемпионата, а потом резко перестал забивать?

— До конца объяснить не могу. Он много забивал в «Оренбурге» — и делал это больше, чем говорила статистика по ожидаемым голам. В «Крыльях» тоже стартовал неплохо. Спустя какое-то время оказалось, что все мячи, которые Владимир у нас забил, случились в Кубке. Вначале мы не обращали на это внимания, поскольку не делили матчи на два турнира, а забивал он сильным соперникам. А потом вдруг оказалось, что в РПЛ он у нас не забивает.

Потом были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нем не назначили пенальти. Все сложилось вместе. И в довершение всего — травма. В таком контексте можно сказать, что удовлетворения его апрельской игрой не было ни у него самого, ни у нас.

Требовалась перезагрузка. Но после травмы, которую Писарский получил в конце сезона, он фактически еще не начал полноценно тренироваться. Сможет ли он как-то пережить, переоценить тот период? Как он впишется в нынешнюю команду? Все в его руках. Он всегда хорошо работал и всегда хотел забивать. По страсти и желанию к нему никогда не было вопросов. Но он сейчас в другой команде, и не только она должна подстраиваться под него, но и ему самому надо сделать умные тактические шаги, чтобы почувствовать ее игру и найти для себя те позиции, с которых он будет забивать.

— Писарского показали крупным планом во время матча с «Факелом» на скамейке, и глаза у него были очень грустные. Очевидно, что психологическое состояние игрока далеко от идеала.

— Неважно, какие глаза у него на лавке. Главное, чтобы, когда он играл, глаза у него были счастливые и одержимые до голов.

— Марцел Личка в прошлом году говорил, что нацеливал Писарского все время находиться в створе ворот. У вас к нему аналогичные требования? Складывалось впечатление, что в «Крыльях» он стал гораздо больше уходить на фланги и смещаться в глубину.

— Думаю, что все тренеры, с которыми он работал, говорили ему эти слова. И если Личка просил об этом Володю, то это не значит, что он все досконально выполнил и не уходил из штрафной. И вообще, правильно ли это — все время быть в штрафной? Может, на каком-то этапе надо быть более разнообразным? Вопрос серьезный, требующий большого исследования, ответить на него не так просто, как кажется. А общими словами — находись в штрафной и будешь забивать — сказать легче всего, но это так не работает. Просто о Личке и его словах написали первыми, а о нас — вторыми, и теперь вот мы отмазываемся, ха-ха!

— Понимаю, что хвалить 18-летних футболистов чревато, и читал, что вы были против сравнения Никиты Салтыкова с Пиняевым. Но что-то общее в них есть?

— Они не совсем разные, но и не одинаковые. Салтыков играет внутри, в середине. Пиняев — быстрее. Такие футболисты, как Сергей, ищут пространство на фланге. А у Никиты есть свои козыри, и ему лучше быть в роли второго нападающего, искать свои мячи в штрафной и даже во вратарской. Одинаковых футболистов не бывает. Общее у них то, что оба из «Чертанова» и оба — 2004 года рождения. Но вместе провели очень мало времени. Пиняев проявил себя раньше, его всегда привлекали играть за старшие возрасты.

— Как вам кажется, за время пребывания Салтыкова в «Акроне», где он забил в том числе и на Кубок «Спартаку», главный тренер Евгений Калешин ему многое дал?

— Несомненно. Все три зимних сбора Никита провел у нас, и только на финише последнего, в конце февраля, мы все-таки решили отдать его в аренду и выбирали из нескольких клубов. И выбрали «Акрон», поскольку понимали, в какой футбол он играет.

Мы до конца думали, не стоит ли оставить его у себя, но Салтыков из-за перелома фактически полгода не играл в футбол. Настолько молодой игрок после полугода пропуска, даже набрав хорошую форму на сборах, вряд ли смог бы конкурировать с Ежовым и Гарре, который как раз тогда пришел в «Крылья». Вот и решили, что лучше Никите еще поднабраться практики в первой лиге. После возвращения услышали, что он не хотел, переживал — но понимает, что от такого более плавного перехода в итоге выиграли все.

Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рассказов пришел из большого клуба, но без какого-либо апломба

— Довольны ли в целом, как вписываются в команду молодые футболисты? Есть Бабкин и Шитов, которые забили в этом сезоне несколько красивых голов.

— Есть и Карпицкий, и Хубулов. В прошлом сезоне, кроме Карпицкого, они все тоже были в команде, но им требовалось время на адаптацию. Тем не менее Шитов и Бабкин навскидку уже тогда провели по 9-10 матчей в стартовом составе с учетом Кубка. А сейчас стали более уверенными в себе, привыкли к требованиям, и мы ожидали от них прогресса. Не буду говорить, доволен я или нет, но этот прогресс есть. И мы верим, что он будет продолжаться. А поездка Шитова и Салтыкова в сборную, надеюсь, даст им еще один стимул — закрепиться в национальной команде.

— Такое впечатление, что в «Крыльях» очень повзрослел Рассказов. В «Спартаке» его воспринимали, извините, как беспечного балбеса, к тому же и технически далекого от совершенства. У вас он играет ответственно, и вы нашли ему место на краю полузащиты.

— Он у нас там играет не всегда. Все зависит от схем, в том числе у соперника, но тактические детали я раскрывать не буду. А с Рассказовым хороший контакт сложился с первого дня. Он не доигрывает, а играет. Да, пришел из большого клуба, но нет никакого апломба. Легко зашел в коллектив, приносит пользу, притом что на его позиции самая высокая конкуренция в команде — Бейл, Горшков...

Но уровень Рассказова и его универсализм помогают ему быть полезным во многих ситуациях. Например, мое мнение — свой лучший матч в сезоне он провел с «Зенитом» в Кубке на позиции... левого защитника. То есть Коля способен быть эффективным на обоих флангах. Когда люди умеют играть в футбол, они всегда могут быть полезными.

— Бейл — игрок особенной харизмы. Редкий сейчас в РПЛ европеец, который чувствует себя в периферийном российском клубе как влитой.

— Футболист хорошего уровня с хорошим образованием, в первую очередь тактическим. Через него как опытного и стабильного футболиста мы иногда решаем много игровых моментов даже без переводчика — он уже хорошо говорит по-русски, особенно заметен прогресс в этом сезоне. С его помощью строим какие-то важные вещи с точки зрения тактических перестроений, тонких нюансов по пониманию игры. Ему их можно легко поручить, он все понимает с полуслова.

— Есть ли в мире тренеры, с которых вы берете пример в плане развития футболистов?

— Смотрю на футбол собирательно, поэтому не готов сказать, что хочу кого-то копировать. Работаю, как вижу ситуацию сам. А если говорить о специалистах, которые мне нравятся, то скажу банальные вещи: на протяжении длительного периода времени — Гвардиола, два-три года назад — Клопп. Это для меня самые понятные образы тренера — того, как они построили команды, в какой футбол они играли и играют.

— Что в таком случае, на ваш взгляд, в минувшем сезоне произошло с «Ливерпулем» Клоппа?

— Наверное, не прочувствовали момент, когда футбол, соперники и АПЛ продолжили развиваться, а у команды не оказалось для такого развития свежей крови, которая оставила бы ее на вершине. Сдали некоторые футболисты, в первую очередь полузащиты. Она перестала быть тем мотором, который мог бы освободить звезд вроде Салаха от механической работы.

— Порадовались за победу Гвардиолы в Лиге чемпионов после 11-летнего перерыва?

— Да. Хотя сам финал был не совсем чемпионским. Но игра на протяжении всей Лиги чемпионов такой была. «Манчестер Сити» выглядел лучше всех.

— Много успеваете футбольной Европы смотреть?

— Сейчас больше Лигу чемпионов и серию А. Иногда можешь посмотреть матч без комментаторов — но, когда долго не видишь ту же Англию или смотришь ее редко, то перестаешь узнавать всех без исключения футболистов, и комментаторы с информацией о них помогают. А вот чемпионат России, который смотрю для своей работы, готовясь к матчу, — всегда без комментаторов, с технической камеры, которая дает общую картинку. Уверен, что так же смотрят его и все тренеры.

— Комментаторы отвлекают, в другую сторону уводят?

— Дело в другом. Техническая картинка, которую мы получаем, идет на специальных программах, без комментаторов. Если смотреть телетрансляцию, то там не будет постоянно общий план, который нужен нам для работы. А в крупных планах, которые предпочитает телевидение и необходимы болельщикам, тренерам нужды нет.

Фото ФК «Крылья Советов»

Были советы выпустить на «Спартак» резерв и готовиться к стыкам. Но мы не могли так поступить

— Верно ли называть прошлый сезон зализыванием ран после всех продаж и изменений в команде?

— Наверное, нет. Мы не просели по качеству игры. Не просто хорошо, а очень хорошо выступили в Кубке России. Но случилась неприятная концовка сезона, где не хватало очков, и мы попали в стрессовую ситуацию, едва не угодив в стыки. Это давило. Но мы не рассматривали тот сезон как зализывание ран. Ушли футболисты — надо сказать им спасибо и идти дальше.

— Мне доводилось слышать, что в прошлом сезоне у вас возникли довольно напряженные отношения с генеральным директором Вадимом Андреевым. Якобы он валил на вас перед высшим руководством вину за результаты. Насколько это соответствует действительности?

— Ничего такого не было. Как вы помните, он сам переживал, хотел уходить в отставку. Было недопонимание с судейством в нескольких матчах. А когда нет результата, про ситуацию в клубе всегда можно придумать многое.

— Можете ли рассказать о сегодняшних отношениях клуба с агентом Павлом Андреевым?

— Не хочу. Что ни скажешь — все перевернут, и получится кривое зеркало.

— Вы упомянули Кубок. Сложно это было пережить в финале Пути РПЛ — автогол Бейла в добавленное время при ничейном счете и преимуществе над ЦСКА?

— Было неприятно. Два хороших матча с армейцами, три минуты до серии пенальти... Тем более что с нашей глубиной состава Кубок забрал слишком много сил и энергии. Часть проблем концовки сезона произошла из-за того, что для игры на два фронта нужен более глубокий состав. Тот формат кубкового турнира, который есть сейчас, более удобен командам типа «Спартака» и «Зенита» с двумя почти равноценными составами. Плюс-минус те же проблемы испытал и «Урал», который тоже просел на финише.

— В результате в этом сезоне Кубок для вас второстепенен?

— Мы совершенно одинаково к нему относились и тогда, и сейчас. В том сезоне вышли из супергруппы. Так получилось, что выиграли оба матча у «Факела» и дома — у «Спартака» и «Зенита», в результате чего оказались в двойке, а «Зенит» вышел с третьего места. Сейчас результат пока другой. Но подход к тому, как мы ставим состав на Кубок, не поменялся. Так же даем чуть больше игровой практики тем, кто меньше выходит в чемпионате. Может быть, сейчас результаты связаны с тем, что у нас накопились травмы.

— Давайте вспомним тревожный момент перед матчем последнего тура прошлого чемпионата против мотивированного «Спартака». Насколько все нервно было внутри и вокруг команды?

— Серьезный момент. Нельзя сказать, что мы не переживали и была обычная ситуация. Это произошло после игры с «Факелом», которая у нас не получилась. В результате мы попали в такое положение, в котором только победа над «Спартаком», который имел шансы на второе место, оставляла нас в премьер-лиге напрямую, без переходных матчей.

Как настраивали, как убеждали, что можем победить? Вспоминали, например, выигранный у «Спартака» домашний кубковый матч. И даже встречу первого круга в чемпионате, проигранную в Москве — 2:5. Если честно, это был хороший матч с нашей стороны на протяжении полутора таймов. Просто пропустили мы тогда буквально все, что можно. Даже такие игры можно использовать, чтобы психологически подготовить ребят.

— К тому же весной это был уже другой «Спартак».

— По большому счету — да. В майских матчах он уже не показывал лучшую игру. Но в любом случае был очень мотивирован, а мы — в какой-то степени обескровлены травмами и выхолощены эмоционально. Тем не менее — не дрогнули и победили, и в первую очередь за это надо хвалить ребят. Был тяжелый матч, с обилием борьбы, и ни о какой игровой легкости не приходилось даже говорить. Надо было воевать, и мы смогли это сделать и победили. В первую очередь, наверное, потому, что нам все-таки было нужнее.

— Губернатор Азаров говорил, что перед игрой начались советы — может, выпустить резервный состав, сохранить основу под стыки... «Пораженческие настроения были недопустимы, — сказал он. — Были приняты правильные решения». А кто советовал вам выпустить резервистов?

— Неважно. Советчиков всегда хватает. Но обсуждение шло и внутри штаба. Потому что в случае попадания в стыки уже через три дня была первая игра, причем в Красноярске, с длинным перелетом. Учитывая сложности логистики и матча со «Спартаком», мы могли в нем выложиться, но не достичь результата и оказаться обескровленными на переходные матчи. Такие случаи у команд РПЛ уже были.

Но все-таки мы не могли пойти по такому пути. Нас не поняли бы ни игроки, ни зрители, ни руководство. Мы решили биться до конца, и это была красивая победа. Она вернула что-то нашим болельщикам, которые недополучили от нас положительных эмоций в том чемпионате, и немного сгладила впечатление о сезоне.

— Кстати, не ревнуете Азарова к «Акрону», рядом с которым губернатор нередко появляется?

— Нет. Понимаю, что у него в регионе много команд — не только футбольных, но и хоккейных, и баскетбольных. Он сам занимался баскетболом и не может его не поддерживать. Но я чувствую, что он не просто ходит на наши матчи, а любит клуб. Пару недель назад попал на одно предвыборное совещание. Так не успело оно закончиться, как губернатор подошел и начал спрашивать, кто из травмированных выйдет в следующем туре, как состояние ребят. И это при том, что ему через пару недель предстояли выборы. Так может поступить только человек, который по-настоящему любит футбол и команду.

— Гордость самарского региона — Арсен Захарян, родившийся в этом городе и до перехода в «Динамо» занимавшийся в академии имени Коноплева. Будете ли следить за ним по-особенному из-за его прошлого? И получится ли у него в «Реал Сосьедад», как вам кажется?

— Стиль игры Арсена у меня всегда вызывал симпатию, тем более что он ярко начал, легко зашел в РПЛ. Но мы с ним в Самаре не пересеклись. Просто мне он нравится как футболист. Хотя понимаю, что в большой команде, занявшей четвертое место в испанском чемпионате и попавшей в Лигу чемпионов, Арсену нужно будет повоевать за место в основе. Это для него вызов, он должен его принять и стать сильнее.

Сразу, думаю, он не попадет в стартовый состав. Но должен как можно быстрее сделать шаг, чтобы конкурировать с теми, кто там играет. Арсен на это способен, у него хороший возраст, есть все данные. Конкурентная среда в испанском футболе, надеюсь, направит его, сподвигнет сделать этот самый шаг. Уверен, что теперь за ла лигой все у нас будут следить гораздо больше — как за Хвичей и «Наполи» в Италии, за «Монако» и Головиным во Франции.

Это всегда интересно. И это вызов не только для Захаряна, но и для всего российского футбола, поскольку Арсен — один из самых молодых и ярких его представителей. То, как у него получится, повлияет и на других. Просто сейчас такое время — нет еврокубков. Раньше хватало футбола, чтобы видеть наших игроков в Европе и сравнивать их с зарубежными, теперь таких возможностей гораздо меньше.

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Смотрю все, что выходит со Слуцким!

— Нет ли у вас сейчас какого-то нового спора с Константином Геничем, на которые он горазд?

— Нет. Он еще не ответил за проигрыш в прошлом споре про Глушенкова, ха-ха! Но сказал, что это вот-вот произойдет.

— Вы рассказывали мне, что достаточно близки с Леонидом Слуцким — еще со времен, когда на уровне детских команд из Владикавказа и Волгограда играли друг против друга. Как вам его нынешние эксперименты в медиа, шоу с Дзюбой, мат в эфире?

— Последнее, что видел, правда, было без Дзюбы, которого подменял Березуцкий, — с Акинфеевым. Слуцкий четко и хорошо объясняет: что это за формат, почему он так работает. Мы должны это просто принять и услышать. А хорошо это или плохо — пусть каждый скажет для себя. Я смотрю фактически все его передачи, хотя иногда мне кажется, что мата чуть многовато.

Но мне очень нравится формат «Коммент. Тренер». Недавно Слуцкий взял большое интервью у Андрея Лексакова. Это сверхкачественная беседа с тонкими вопросами и ответами, связанными с организацией детского футбола в стране. Она найдет отклик у всех, кому близки эти проблемы. Мне больше по душе обсуждать это. Вижу в таких разговорах глубокое знание футбола и приветствую их обеими руками.

— Ждете Слуцкого в ближайшее время назад в тренерской профессии?

— Он пишет, что есть предложения, но нет таких, которые его бы по-настоящему заинтересовали. Не понимаю, что это такое — «по-настоящему», какого уровня должно быть это предложение — топы или команды из середины таблицы РПЛ? Пройдет время — узнаем. Сейчас есть ощущение, что Слуцкий перевернул страничку в жизни и пытается достичь больших высот в новом для него виде деятельности.

Смотрю и многие выпуски «Коммент. Шоу» с его анализом, который мне интересен, превью перед турами. Мне его оценка очень близка, потому что он рассуждает как тренер, а не как журналист. Что же касается его будущего, то не могу ответить на эти вопросы за него, самодостаточного человека. Но то, что мне интересно его мнение и его комментарии мне кажутся качественными и достаточно точными, — это факт.

— Как встретились на кубковом матче с Мирославом Ромащенко, с которым учились на категорию Pro? И удивил ли вас его уверенный дебют в «Ахмате» после 14 лет работы ассистентом?

— Мы общались и до и после матча. Дебют пока оценивать сложно, поскольку прошел не такой большой отрезок, и просто не было времени, чтобы по-настоящему повлиять на игру команды. Может, двухнедельный перерыв на сборные даст это время, чтобы что-то подправить под свое видение футбола.

Но мы все видели и слышали, что Ромащенко много лет был старшим тренером в штабе у Станислава Черчесова, проводил много работы на поле, по планированию тренировок. До этого у него был опыт работы главным тренером. Предпосылки и знания, чтобы быть успешным в этой профессии, у него точно есть. Тем более что и в этом клубе он уже работал в качестве помощника Черчесова, он для него не чужой.

— Другая кавказская команда, «Алания» из вашего родного Владикавказа, лидирует в первой лиге. Решится ли, по вашей информации, вопрос со стадионом? Ждете ли ее в премьер-лиге?

— Начали сезон очень хорошо. Удалось посмотреть два матча, и считаю «Аланию» одним из фаворитов. Региону очень нужны и клуб в РПЛ, и стадион. Очень надеюсь, что все получится и его успеют построить, а команда выполнит задачу и выйдет в премьер-лигу.

— Не задумываетесь ли о работе за рубежом? И следите ли за коллегами-россиянами, которые там трудятся, — Магомедом Адиевым, Мурадом Мусаевым?

— «За рубежом» — понятие растяжимое, ха-ха! Ближнее и дальнее зарубежье — все же немножко разные вещи. Но в любом случае не задумывался, потому что пока столько забот в Самаре... Концентрация на каждом дне защищает от ненужных мыслей.

— Видел две версии, когда завершается ваш контракт, — следующим летом и летом 2025 года. Какая из них верная, и ведутся ли уже переговоры о продлении?

— Контракт заканчивается летом 2025 года.

— То есть о переговорах пока говорить рано.

— Конечно.

— За три с лишним года не стало меньше внутренней мотивации для работы?

— Конечно, иногда завидуешь командам, где есть больше возможностей для роста и развития. Хотелось бы, чтобы и судьи относились к нам не так, как весной прошлого года. Возможно, две эти вещи и взаимосвязаны. Но наше нынешнее место в таблице — думаю, лучший ответ на вопрос о моей внутренней мотивации.

— Вас все чаще называют кандидатом на пост главного тренера российских топ-клубов. И вы сами в прошлом году говорили мне, что мужчина должен ставить перед собой самые высокие цели. Можете сказать, что уже созрели для таких предложений?

— Это очень сложная тема, которой можно и кого-то обидеть, и создать непонимание внутри команды. Трудно отвечать на такие вопросы. Точно не имею никаких комплексов по поводу того, что смогу. Но пока очень много работы здесь. Команда неплохо стартовала, и это, конечно же, интересно. Хочется довести дело до конца.