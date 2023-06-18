«Спартаку» нужен не дублер Селихова, а голкипер-лидер!» Интервью тренера вратарей, который работал с Романцевым

«СЭ» поговорил с Юрием Дарвиным.

В тренерском штабе Олега Романцева Юрий Дарвин отвечал за спартаковских голкиперов. И за годы нашей совместной работы я не переставал удивляться его способности оценивать ситуации с поворотами в судьбе тех, кого он опекал. Об этом и вспомнилось, когда недавно пошли разговоры об изменениях во вратарской бригаде красно-белых (по данным Metaratings, «Спартак» собирается отдать в аренду Максименко или Свинова — Селихов будет основным). Это ли не повод поинтересоваться профессиональным мнением давнего друга?

Возможно, Абаскаля подкупило то, как Селихов отражал пенальти с «Лестером» и «Легией»

— Юрий Иванович, три года назад ты сказал, что будущее вратарской линии «Спартака» не вызывает опасений. А сейчас пошли разговоры о том, что клуб ищет дублера Селихову. Ожидал такого поворота событий? — начал я разговор с Дарвиным.

— Признаюсь, Львович, когда ушел Ребров и возник вопрос, кому же теперь доверять ворота «Спартака», некоторая тревога действительно появилась...

— Но еще при играющем Реброве ты утверждал, что и Селихов, и Максименко могут в равной степени претендовать на роль основного вратаря. Погорячился?

— Нисколько. По технике и умению работать они выделялись среди сверстников спартаковской академии. И то, что со временем заявят о себе, я понял еще по работе с ними. Но ты же знаешь, что одно дело подавать надежды, сражаясь с мальчишками, а другое — оправдывать их, начав играть против мужиков.

— У Максименко ведь такой шанс был.

— Тогда получили травму Ребров с Селиховым. Потому Каррера и доверил место в воротах в матче с «Оренбургом» 17-летнему Максу, как звали его ребята. Тот не дрогнул — сыграл на ноль. Ну и пошло. Потом Максименко доверяли и Кононов с Тедеско. А вот при Витории у Сашки случился срыв — в трех матчах пропустил 13 мячей, семь из которых от «Зенита». И парень поплыл.

— Может, именно поэтому Абаскаль сделал ставку на Селихова, а Максименко давал практику в Кубке?

— Не исключаю. Ведь к тому моменту уже перестал играть Ребров — и особого выбора у нового тренера не было. Возможно, испанца подкупили уверенность и хладнокровие Селихова в Лиге Европы, где он отразил пенальти с «Лестером» и «Легией». Но чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно знать происходящее внутри команды.

На мой взгляд, Селихов и Максименко — вратари одного уровня. У Селихова проблемы с игрой на выходах, не хватает взрывной силы. Зато есть спокойствие, умение выбирать место, чувство мяча. Максименко не боится рисковать, обладает хорошей реакцией. И, выходя в основном составе, вполне оправдывал тренерское доверие. Стечение обстоятельств или нет, но неожиданный надлом в его игре произошел после вызова в сборную России. Возможно, он решил, что место первого номера в «Спартаке» ему уже гарантировано. Не хотелось бы в это верить. Да и не в характере Сашки. Но тогда настал час Селихова.

Александр Максименко и Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Вратарские ошибки — следствие весенних перепадов «Спартака»

— А может, нынешние разговоры о возможном уходе Максименко — результат того, что его не устраивает роль резервного голкипера и парень хочет играть? Ведь ушел же из-за этого твой воспитанник Антон Митрюшкин.

— Очень может быть. Но Максименко всего 25 — самый расцвет для вратаря. И ему вполне по силам побороться с Селиховым, который старше его на четыре года. Уход может стать самым легким выходом для Макса — проще всего сдаться без боя. Но это не решение всех проблем. Хотя не исключаю, что могут существовать еще какие-то причины для такого шага, которые известны только самому Максименко. Все остальное — лишь верхушка айсберга.

— Согласен с Александром Филимоновым, который считает, что ошибки Селихова и Максименко этой весной были следствием общего состояния «Спартака» и его перепадами на финише чемпионата?

— Тут двух мнений быть не может. По весне «Спартак» не переставал удивлять. То громит в Кубке «Локомотив», то уступает скромному «Акрону». Или побеждает «Краснодар» с ЦСКА и безлико проигрывает «Оренбургу», а после делит очки с «Химками». От такого игрового шараханья любой вратарь с ума сойдет!

— Ты прежде всего винишь в этом оборону «Спартака», из-за которой у вратаря столько проблем?

— В первую очередь. Возьми статистику — до зимы «Спартак» пропустил в 17 матчах 18 мячей, а весной столько же, но уже в 10 встречах! И не из-за фатального стечения обстоятельств. Сегодня кроме Джикии в этой линии объективно нет игроков, класс которых позволял бы решать большие задачи. Взять хотя бы борьбу на втором этаже, где наши защитники моментами просто выглядят посторонними. Особенно Денисов. Есть претензии и к часто теряющему позицию Маслову. А ссылка на их молодость не оправдание.

А уж что касается приобретения Дуарте... Это просто загадка. Для примера взгляни на оценки «СЭ» защитникам «Спартака» в Самаре. То, что в этой проигранной встрече лучший балл у Максименко, говорит о качестве нынешней обороны, найти с которой общий язык и навести в ней порядок — проблема для любого голкипера.

Но как же просто это удавалось тем, кому повезло защищать ворота «Спартака» вместе с Хлестовым и Ананко, Ковтуном и Парфеновым, Митрески и Чуйсе. Да и с защитниками предыдущего поколения во главе с Витей Онопко...

— Не секрет, что Селихов подвержен частым травмам. То есть в случае потери Максименко «Спартак» должен найти такого голкипера, который мог бы в любой момент безболезненно заменить Селихова. На кого бы посоветовал обратить внимание ты?

— Если Максименко все-таки не будет в «Спартаке», то клубу надо искать не того, кем можно заткнуть дырку в составе, а вратаря-лидера. Только с таким можно добиваться побед, которых ждут от клуба. Даже «Зенит», у которого есть добротный Михаил Кержаков, считает, что клубу необходим голкипер уровня Малафеева, который был стержнем состава. Такую же задачу нужно решать и «Спартаку».

Понятно, что Дасаевы и Черчесовы рождаются не каждый день, но талантливые голкиперы в России есть. Например, мне нравится мощь и железная выдержка Сафонова. Но заполучить его из «Краснодара», скорее всего, нереально. Надежно провел сезон Помазун. То же самое скажу о Шелии, Лантратове, Ломаеве, Худякове.

Да, найти подходящего вратаря всегда было делом непростым и рискованным. Ведь сколько раз случалось так, что в новой команде он терялся и не оправдывал ожиданий. Вспомни историю не заигравшего в «Спартаке» Песьякова, который, только перейдя в «Ростов», смог показать игру, за которую его приглашали в Москву.

Антон Митрюшкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Я бы рискнул вернуть в «Спартак» Митрюшкина

— Может, стоит поискать вратаря за границей?

— А почему бы и нет? Угадали же в свое время с покупкой Ковалевски и Плетикосы, которые верой и правдой отрабатывали свои контракты. И о них до сих пор на трибунах вспоминают с уважением, поскольку «Спартак» был для обоих родным домом. Как, кстати, и для Андрея Диканя — голкипера очень высокого класса.

— В концовке сезона в «Химках» хорошо выглядел Митрюшкин. Он бы помог своему бывшему клубу?

— В спартаковской академии Антон считался одним из самых одаренных вратарей. Но как-то у парня не сложилось — в дебютном матче с «Тереком» пропустил на первой же минуте. Так 0:1 «Спартак» и проиграл. Да и дальше: что ни игра, то удар — гол, удар — гол. Вот на него рукой и махнули.

Подсуетился агент: давай, Антоха за границу! И прямиком в швейцарский «Сьон», где заиграл и стал самым молодым капитаном в истории клуба. Потом был в Германии. Сейчас вот в «Химках» себя показал. Считаю, что здесь тот самый случай, когда «Спартак» мог бы рискнуть. Антон — свой воспитанник, с хорошим опытом, отличными данными, рвется играть. К нему уже сейчас есть интерес других клубов. И, хотя уходил он с обидой, «Спартак» был и остается его мечтой.

— А кому должно принадлежать последнее слово в выборе клубом нового вратаря?

— В мое время все вопросы в команде решал главный тренер. А сейчас ему могут привести вратаря с уже подписанным контрактом, и он должен будет с ним работать. Хотя точку в этом вопросе должен ставить только тренер — единственный, кто отвечает за результат. Вот здесь очень важно мнение его помощника по работе с вратарями. Думаю, приходя в «Спартак», именно это учел Абаскаль, решая, кому отдать место первого номера — Селихову или Максименко.

— Как вы с Романцевым решали, кто из вратарей должен выйти в основном составе? Были ли разногласия?

— Олег Иванович из тех тренеров, кто считает, что в команде должен быть один голкипер, на которого делается ставка. Придя в команду, я понял, что определяться с этим нужно на сборах. На эту роль претендовал Филимонов с Нигматуллиным — вратари примерно одного класса. Романцев сразу заявил: «Ты специалист, тебе и решать». В итоге — не без сомнений и риска — я все-таки сказал Романцеву, что больше доверия вызывает игра Филимонова.

Повезло, что Нигматуллин решил уйти в «Локомотив» и вопрос был снят сам собой. Ведь неизвестно, как бы проявил себя и тот и другой в конкуренции за место в составе. Часто в таких ситуациях в игре появляется нервозность, боязнь ошибиться и сесть на лавку. Так что проблемы первого вратаря у нас не возникало даже с приходом из «Динамо» опытного Андрея Сметанина.

— Перед матчем с Украиной в 1999-м, когда Романцев с трудом решал, кто должен играть — Филимонов или Нигматуллин, Олег Иванович с тобой не советовался?

— К счастью, нет, поскольку в сборной я не работал. К счастью, потому что я бы тоже сделал выбор в пользу Филимонова, держа в уме его эталонную игру на «Стад де Франс» с французами. А потом — после той дикой ошибки в «Лужниках» — клял бы себя и не спал ночами.

— После ошибки Филимонова Романцев обсуждал с тобой его дальнейшую судьбу в «Спартаке»?

— Мы много разговаривали о том, как вытащить Александра из той психологической ямы, в которой он оказался. И пришли к выводу — это можно сделать только с помощью доверия и игры. Ну и, конечно, свою роль сыграли болельщики, которые в первом же матче «Спартака» тепло поддержали его. Огромное им спасибо!

— А что, Юрий Иванович, оставило у тебя в памяти время работы с Романцевым?

— Помнишь финальные кадры потрясающего фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», где его герои празднуют победу? Какие у них счастливые лица, как переполняет их радость того, что они выстояли, добились своего. Вот с ощущением всего этого мы жили и работали в те годы! А еще гордились тем, что победы «Спартака» делают такими же счастливыми наших добрых и преданных болельщиков. Вот это и была главная цель тренерской команды Романцева.

И конечно же, мы помнили, что наши успехи — пример для мальчишек из академии «Спартака». Той самой, где выросли два Сашки — Селихов с Максименко и Антоша Митрюшкин, о которых мы говорили. Помню их еще ершистыми влюбленными в футбол пацанами, мечтающими попасть в «Спартак». Они жили этой мечтой. Они — спартаковцы! И я их всех люблю. Потому что все хорошее из своего прошлого надо пытаться хранить по сей день. Иначе в нынешнем суровом мире не выстоять ни в футболе, ни в жизни.

Удачи вам, ребята!