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Куда пропало волшебство Клаудиньо? Ему наскучило в «Зените»?

Клаудиньо не забивал в РПЛ с ноября 2023 года
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разбираемся, что происходит с бразильским полузащитником.

Яркое начало

Клаудиньо очаровал болельщиков еще до того, как провел дебютный матч за «Зенит». В Санкт-Петербург бразилец приехал летом 2021 года в статусе нового олимпийского чемпиона и давнего приятеля Малкома. Презентация Клаудиньо прошла красочно: во время нее хавбек удачно примерил на себя образ известного исполнителя The Weeknd и уже тогда привлек внимание поклонников сине-бело-голубых.

Танцевал бразилец не только во время собственного представления, но и на поле. Уже после нескольких игр Клаудиньо прозвали «магом» и «волшебником» за эффектные финты, зрелищные передачи и голы. В «Зенит» приехал подлинный представитель популярного бразильского движения Joga Bonito, что означает «красивая игра».

Пару сезонов Клаудиньо радовал болельщиков «Зенита», приносил немало пользы и вообще явно играл с желанием. Но к 2023 году бразилец сбавил. Пока не совсем потух, но если в первый сезон Клаудиньо постоянно бегал по полю с огнем в глазах, то в текущем он лишь изредка взрывается и напоминает себя прежнего. О том, что не так давно хавбека называли магом и волшебником, уже многие забыли.

Проседающие показатели

Регресс бразильца подчеркивает и статистика. Клаудиньо сдал по большинству ключевых показателей: этот чемпионат — худший для бразильца и по голам, и по точности ударов, и по перехватам с отборами. При этом число сыгранных матчей за «Зенит» во всех трех сезонах у Клаудиньо примерно одинаковое, так что это сравнение можно считать объективным.

Безусловно, на статистику Клаудиньо влияют и изменение его позиции, и тактические метаморфозы Сергея Семака. Бразилец начинал в «Зените» на месте одной из двух «десяток» в паре с Малкомом, а в этом сезоне играет глубже. Но это не объясняет того, что в действиях бразильца много брака. По данным Рустат, Клаудиньо входит в топ-5 лиги по числу потерь на своей половине поля (33). А всего за 21 тур бразилец терял мяч 152 раза.

Визуальное впечатление от игры бразильца совпадает с тем, что замечают цифры. С прошлого года Клаудиньо перестал лезть в авантюрные обводки и реже восхищает болельщиков финтами. Кто-то скажет, что он стал практичнее из-за позиции и возросшего статуса в команде, кто-то — что ему просто скучно в чемпионате России.

Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»

Уход Малкома — главная причина?

Возможно, Клаудиньо просто устал. Все знают о его вспыльчивом характере — бразилец почти в каждом матче устраивает истерики по итогам спорных эпизодов. И стоит признать, Клаудиньо действительно часто бьют по ногам и не дают разбежаться. По заработанным фолам он идет на четвертом месте в лиге. А сколько еще нарушений правил не было зафиксировано? Ярчайший пример — матч первого круга между «Зенитом» и «Крыльями Советов», в котором Клаудиньо получил локтем по лицу от Рахмановича, однако арбитры полностью проигнорировали эпизод.

Бразилец мог зачахнуть и без Малкома. Не секрет, что они давно знают друг друга, вместе играли за разные команды и отлично взаимодействовали в «Зените». Клаудиньо неоднократно тепло отзывался о Малкоме, Малком — о Клаудиньо. Они много времени проводили вместе и до сих пор находятся на связи. Однако после отъезда прошлогоднего бомбардира в Саудовскую Аравию кудрявый хавбек загрустил. Разумеется, он продолжает тесно общаться с другими южноамериканцами «Зенита» — в частности, с Густаво Мантуаном, — но уход Малкома все равно повлиял на Клаудиньо.

Артем Дзюба, Малком, Анатолий Тимощук. Десять лучших трансферов «Зенита» в XXI веке: Малком, Дзюба, Тимощук и другие

Еще одна возможная причина спада — снижение мотивации. Но это касается не только его, а всего «Зенита». Выиграв пятое золото подряд, команда завершила гигантский этап — получила звезду на эмблему, а с ней и немаленькие премиальные. Сложно находить в себе новую мотивацию, когда на кону стоит все то же самое. Еврокубков все еще нет, а в России Клаудиньо всем уже все доказал. Наличие гражданства РФ здесь явно не имеет значения.

Футболист "Зенита" Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Надежда на возрождение

Уже по ходу этого сезона бразилец стал подавать сигналы о готовности уйти. Он редко дает интервью (разве что стерильные для пресс-службы), но, например, в декабре в Бразилии Клаудиньо произнес следующие слова на фоне слухов о своем возможном трансфере: «Для меня будет большой честью поиграть за «Палмейрас» или «Фламенго», особенно если они заинтересованы в моих услугах. Так что, если переход произойдет, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения карьеры».

Но пока Клаудиньо остается в «Зените», и с ним болельщики все еще связывают серьезные надежды. Зимой казалось, что скоро многое поменяется. Во-первых, он неплохо выглядел на сборах. Во-вторых, в Петербург переехал Артур — его давний знакомый по «Ред Булл Брагантино». Они не раз забивали с передач друг друга, а в мартовском матче с «Динамо» уже попытались воспроизвести гол из 2020 года после розыгрыша углового.

Новичок &laquo;Зенита&raquo; Артур. «Будет большой честью сместить Халка и стать лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Зенита». Интервью Артура

В-третьих, у Клаудиньо появилась новая девушка по имени Дуда, и она уже переехала в Россию. А новые отношения приносят новые эмоции, которых бразильцу явно не хватало в прошлом году.

Но пока полузащитник все еще далек от своей пиковой формы. Блеклый матч с «Крыльями Советов» — повод вновь поднять эту тему. Семак даже заменил Клаудиньо еще на 62-й минуте, чем, судя по картинке, футболист остался недоволен. Да, Сергей Богданович сделал эту перестановку из-за лимита, однако если бы игра бразильца его устраивала, то он пожертвовал бы кем-то другим. Значит, к Клаудиньо есть претензии и у тренерского штаба.

Вопрос в том, сколько Семак еще намерен ждать. Судя по всему, долго: тренер «Зенита» показывает, что даже в нынешнем состоянии бразилец превосходит условных Ахметова и Коваленко. Но все знают, что Клаудиньо может больше.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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