Спасет ли Дзюба «Локо»? «Спартак» побьется с «Зенитом»? В чем Карпин сильнее Черчесова? Отвечает Константин Генич

Интервью комментатора «Матч ТВ».

«Дайте Абаскалю бонус, если он станет чемпионом. Но с новым контрактом я бы не спешил»

— «Спартак» победил на межсезонном турнире в Абу-Даби. А у Гильермо Абаскаля — новый контракт. На твой взгляд, нужно ли было продлевать его сейчас? Или стоило подождать?

— Я бы не дергался, не проявлял инициативу прямо сейчас (контракт с Абаскалем продлили прямо во время записи интервью. — Прим. «СЭ»). Каким бы иностранец ни был ласковым и нежным, все может поменяться в любой момент. Клуб всячески идет ему навстречу: и со стороны агента, и со стороны семьи, жены, которая, по-моему, даже приезжала в Эмираты. Причем оформляла визу в Россию, чтобы приехать в ОАЭ и поддерживать его здесь. Сейчас такая ситуация, что ты можешь хоть взять расписку с тренера, что он никуда не уедет, а потом он получит предложение или почувствует неладное и в одностороннем порядке скажет всем: «Спасибо, до свидания».

Мы видели, что некоторые клубы уже сталкивались с этой ситуацией. Я бы на месте «Спартака» не торопился с продлением контракта с Абаскалем. Да, он выиграл турнир в Абу-Даби. Полгода шикарной работы, молодежь растет как на дрожжах. Команда показывает классный футбол, хороший отклик болельщиков, реакция руководства — оно ведь еще и поменялось, не забываем. Атмосфера внутри команды — правильная, спортивная конкуренция, все на улыбках, работают в удовольствие. Конечно, это позитив. Второе место в чемпионате, первое место в группе Кубка России с «Зенитом», еще и не проиграли в основное время в Санкт-Петербурге. Команда — друг за друга, все эти видео из раздевалки и так далее — это все замечательно.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но пока это эффект конфетно-букетного периода. Абаскаль работает только полгода. Идет поступательное движение наверх. Он еще не занял первое место, не стал чемпионом, чтобы предлагать ему новый контракт с повышенной зарплатой. Плюс мы не знаем горизонт планирования. Это «Челси» может подписать контракт на семь лет и быть уверенным, что все в порядке. А здесь за три месяца или полгода ситуация может развернуться как угодно. Зачем сейчас инициировать продление контракта с тренером, который на данный момент никуда не хочет уходить? А если захочет — просто пожмет всем руки и попрощается.

— Какие впечатления от игры «Спартака» зимой?

— Потрясающая легкость, взаимодействие, работоспособность. Все переносится на поле — атмосфера на тренировках, в раздевалке. В первом матче Кубка не будет ни Соболева, ни Николсона, ни Селихова — Абаскаль пробует различные схемы. Надо понимать, кто будет в паре с Джикией в обороне: Чернов, Маслов или Дуарте.

— Или Литвинов.

— Или он. Но Руслан отлично выглядит в центре полузащиты, в опорной зоне. Он — как раз тот опорный полузащитник, который был нужен «Спартаку», — с хорошей передачей, с движением и пониманием, где нужно располагаться. Ничего не скажу ни про Дуарте, ни про Тавареша. Еще не слишком богатая база, палитра того, что мы увидели. Бывает, привезут новичка, он выйдет — все подумают: «Что за дрова привезли?» Такого не было, но и вау-эффекта тоже не было. Пока на Дуарте еще не оказали большого давления, никакой большой нападающий не продавил.

— Ему с Дзюбой играть.

— Это если Дуарте выйдет на поле с «Локомотивом». Был момент с «Сочи», когда Нобоа шикарно перебросил через него, а Мелкадзе мог забивать.

Были и у «Спартака» хорошие отрезки, когда он крутил-вертел, — броуновское движение, но очень понятное и отточенное для каждого игрока. Абаскаль, как всегда, эмоционально руководил от бровки, любое удачное действие скамейка встречала позитивно. Чувствуется, что все внутри команды очень правильно спрессовано. Это такая конкуренция, когда ты не хочешь, чтобы твой оппонент травмировался и ты получил игровое время, а когда хочешь, чтобы у него все получилось. Потому что как только сам получишь шанс, твой конкурент будет тебя так же поддерживать.

Мы знаем возможности Соболева. Он вышел справа на фланге — и не секрет, что Александр может хорошо там сыграть. В очередной раз оставил приятные впечатления Мелешин, потрясающе играл Пруцев. Абаскаль сказал, что не менял Пруцева, потому что он после замены все равно пойдет наматывать круги — безостановочный, батарейка у него не садится! Но если выделять кого-то конкретного на этих сборах «Спартака», то я бы выделил Бальде. Те три-четыре месяца, когда он был вне команды из-за дисквалификации, это могло психологически отразиться, и никто не знает как. Есть ощущение, что он понимает, что подставил «Спартак» и задолжал команде. Он делает все с улыбкой, набрал хорошую форму, отлично бежит, отыгрывается, сам замыкает, отрабатывает в обороне. В общем, делает все, что должен делать профессиональный футболист с высокой квалификацией. И самое главное, любой гол — Бальде первым прибегает радоваться, если он на поле.

— Как ты в лучшие годы.

— Почти, ха-ха! Я был поражен. Бальде стоит метрах в 30 от Шамара, тот забивает — Кейта первый к нему несется с улыбкой. Бальде забивает — партнеры к нему тоже подбегают, все очень рады. Когда я готовился к матчам, то смотрел практически все видео «Спартака» с тренировок. Ощущение такое, что Бальде в команде уже очень давно. Если два новичка — Дуарте и Тавареш — скромные, то Кейта в коммуникации с партнерами здорово себя чувствует. «Спартак» в одном из матчей, по-моему, с «Краснодаром», пробовал играть в три центральных защитника, использовал различные варианты впереди.

Мне даже страшно за конкуренцию в «Спартаке» на флангах: там есть Зиньковский, Соболева туда передвинули, Мозес, Промес, Бальде, молодые ребята, Мелешин себя хорошо на острие показывает. У Абаскаля будет приятная головная боль. Можно сказать, как будет выглядеть оборона: условно, с Хлусевичем справа или слева и Дуарте в центре с Джикией, но в середине поля... Возможно, Зобнин был не так хорош...

— Но Зобнин был лучшим в первой части чемпионата.

— На сборах он, возможно, выглядел не так ярко, но был достаточно полезен. Я ездил на матч «Зенита»...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Не понимаю, как «Спартак» может не пройти «Локомотив» в Кубке»

— Как раз хотел попросить сравнить «Спартак» и «Зенит».

— Как только первая часть сезона кончилась, я бы сказал, что у «Зенита» шансы на чемпионство — 90 процентов. Сейчас скажу, что уже 85. «Спартак» «откусил» пять процентов за сборы, как мне кажется. Я видел два матча «Зенита» — с «Урарту» и «Араратом-Армения». «Зенит» играл русским костяком в первом матче, а во втором — уже легионерами. Очень пресно, с неохотой. Видимо, бразильцы понимают, когда матч важный, интересный, а когда играть не надо. Учитывая, что «Зенит» проиграл только один матч в первой части сезона — «Ахмату», рассчитывать, что он минимум три раза проиграет... «Спартак» сейчас отстает на шесть очков, при равенстве очков главным показателем будут личные встречи. Надо выигрывать самим и надеяться, что «Зенит»...

— Есть надежда на то, что «Зенит» может занервничать.

— Вряд ли. Бразильцы наберут форму, команда знает, как побеждать. Как только «Зенит» чувствует дыхание соперника за спиной, он сразу включает максимум своих ресурсов. Где надо — дожали «Краснодар» в концовке, «Локомотив» крупно обыграли, «Динамо» дожали, ЦСКА — тоже, пусть и с этим сумасшедшим голом Мантуана. И «Спартак» — горели после первого тайма, а после перерыва вышли и все перевернули.

Учитывая, что нет еврокубков, матчи с командами из первой пятерки для «Зенита» сейчас ключевые. Ты не даешь конкуренту набрать три очка, набираешь их сам и отрываешься. Можно оступиться с «Ахматом», с «Нижним», с «Факелом», но с прямыми конкурентами «Зенит» не позволяет себе осечек. Однако по тому, что я увидел сейчас, «Спартак» выглядит намного бодрее и ярче. Что будет в официальных матчах — не знаю.

Я видел «Локомотив» — не знаю, что он должен сделать... Команда просто новая, еще не понимает, в какой футбол она должна играть. Я не знаю, как «Спартак» может не пройти «Локомотив» в Кубке. Может, в официальных матчах будет по-другому, и через 10 дней увидим совсем другой футбол...

— По «Зениту»: знаешь ли ты что-то о тех новичках, которые приходят? В Football Manager Ренан — топ. Говорят, что «Реал» его хочет, и Роберт будет у нас только полгода, а потом уедет за большие деньги.

— Бразилец бразильцу рознь. Кто такой Ренан, я не знаю. Я знаю, что это центральный защитник с хорошей левой ногой, — все. Я не видел его, чтобы сказать, что он — супер. Разговоры про «Реал» — может, это специальные вбросы? И опять же, каким бразильцем сейчас не интересуется «Реал»? Вот 16-летнего Эндрика сейчас подписали. После истории с Винисиусом и Родриго любой бразилец будет привязан к «Реалу», потому что спортивный директор клуба очень хорошо знает этот рынок. Если бы Ренан был такого уровня, то он, конечно, был бы задрафтован «Реалом». А сейчас, когда он уже перешел в «Зенит», пошли разговоры про 40 миллионов — что же его не покупали раньше? Будем следить за Ренаном в официальных матчах. Остальные — ну, Мантуана мы знаем. Иван выиграл в Кубке у «Спартака» серию пенальти. Результат в «Зените» делают те бразильцы, которые были и так, а не те новички, которые пришли или придут в дальнейшем. Но «Зенит» молодец вот в каком плане — в обиду не дает: вы у нас заберете одного — нам пришлите двоих, заберете двоих — пришлите нам пятерых. Хоть какой-то водоворот футболистов.

— Насколько я знаю, в большей степени, как бы это ни было неожиданно, все это делает Александр Медведев.

— Да. Я ездил в «Зенит», разговаривал.

— Неожиданно?

— Ну, он умеет вести переговоры.

— Просто в глазах многих Медведев — добрый дедушка, который ходит перед матчами...

— Играет в теннис с Григорием Ивановым на Адамова и потом в падел-теннис обыгрывает «Спартак». Для Александра Ивановича было, кстати, принципиально обыграть Артема Реброва. Медведев же долгое время работал в «Газпроме» — у него, наверное, были переговоры посложнее, чем по бразильским футболистам. Думаю, что юристы у «Зенита» хорошо работают, плюс сам Александр Иванович твердо занимает позицию. Он знает, на какие точки надавить, как правильно разложить акценты при переговорах. Юри Алберто не просто помахал ручкой и уехал — прислали троих футболистов, кто-то потом отправился в обратном направлении, потом привезли еще кого-то. Внутри этой бразильской схемы «Зенит» не обделен игроками. Что делать с ними дальше, сможет ли клуб на них заработать — вопрос перспективы. Как история с Малкомом — ушел бы или не ушел.

— Кстати, раз ты разговаривал с кем-то из «Зенита»: если уйдет Вендел, это будет серьезной потерей?

— Я разговаривал с Семаком — понятно, не на камеру. Просто поговорили о состоянии команды, обсудили соперников по товарищеским матчам. Думаю, что до конца этого сезона никто не уйдет. К тому же трансферное окно уже закрылось. Сейчас первостепенная задача — получить вторую звездочку. Потом все угомонятся, успокоятся и уже не будут так держаться за бразильцев, мне кажется.

Фото Global Look Press

«Поспорил с Глебовым на то, что «Ростов» не останется в топ-3»

— «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Какие впечатления от них? Я так понимаю, «Ростов» выглядел слабее всех.

— Я бы так не сказал. Короткой строкой: «Ростов» не забил ни одного мяча, два раза проиграл разгромно — 0:3 и 0:4. И сыграл со «Спартаком» 0:0. Уверен, что Карпина эти результаты не колышут. У команды есть проблемы с глубиной состава, это видно. Нет ни одного новичка, и перед сезоном не было кого-то, кого можно было бы вклинить в основной состав. У «Ростова» есть четкое понимание схемы, доведенное до автоматизма. Когда команда в форме и хорошо готова функционально — все замечательно. Но без новичков, свежей крови и конкуренции на дистанции будет трудно. Третье место, на котором сейчас идет «Ростов», — это слишком [высоко]. У команды есть отрыв от четвертого места, но я думаю, что она не удержится. Я даже с Глебовым поспорил, что «Ростов» не попадет в тройку.

— На что поспорил?

— На поход в баню.

— Я думаю, ты выиграл спор.

— Ну, не знаю, выиграл или нет. У меня нет никакого разочарования в том, что «Ростов» не забил ни одного гола на зимнем турнире и много пропустил от «Краснодара» и «Сочи». Я просто понимаю, что Карпину наплевать на конечный результат. Его могут раздражать какие-то вещи, особенно индивидуальные ошибки. Думаю, что ресурс этой команды Валерию Георгиевичу четко понятен. А чтобы стать чуть лучше или сохранить этот результат, а также быть конкурентоспособными весь сезон, нужны новые футболисты. Есть ли для этого возможности — не знаю. Но знаю, что еще одного-двоих футболистов клуб подпишет до конца трансферного окна.

— Да, я общался со спортивным директором «Ростова».

— Будут-будут, скорее даже не россияне, а какие-то легионеры, но не будем конкретизировать. У «Ростова» нет третьего центрального полузащитника, это видно невооруженным взглядом. Там может сыграть Миронов, Щетинин или Сильянов, но есть Глебов и Уткин, а четкого третьего нет. Из-за этого, возможно, команда немного страдает. Плюс Мелехин и Прохин — два хороших центральных защитника, но рядом с Осипенко им, возможно, чего-то не хватает. Не думаю, что в последнем месте «Ростова» на зимнем турнире есть что-то страшное.

«Сочи» и «Краснодар» — две команды, которые сменили тренеров. Возможности Бердыева и его специфика работы нам прекрасно известны. Четыре оставшихся месяца в этом сезоне нужны ему просто для того, чтобы разобраться, кто останется, вокруг чего плясать и куда двигаться дальше. После второго места в прошлом сезоне все хотят вернуться в группу лидеров. Но понятно, что сейчас это нереально. Сейчас нужно, чтобы Курбан Бекиевич просто освоился, да и футболисты тоже привыкли к новому тренерскому штабу. От «Сочи» ничего ждать не надо. Единственное — прогресс молодых ребят. Сарвели, Шипунов, Батырев — от них можно чего-то ждать в ближайшие четыре месяца, а все остальные... Ну что нам могут показать Мелкадзе с Джорджевичем? Только если КПД повыше станет.

«Краснодар» — очень любопытный, но очень нестабильный. Не знаю, как команда будет играть, какие будут задачи. Может, такие же, как и у «Сочи», — просто стабилизироваться, посмотреть. Чтобы Ивич понял, что с Кайо, наверное, играть не стоит.

— По-моему, все понимают, что с Кайо играть не стоит.

— Может, Ивич сейчас добьется от него чего-то, чего не смогли другие. Плюс «Краснодару» нужен еще один крайний защитник. Справа есть свой Волков, слева Рамирес — и больше никого. Со «Спартаком» слева вышел играть Алонсо — это не его позиция. У «Краснодара» хорошая середина поля — Сперцян, появились Боржес и Ленини. Главная интрига в «Краснодаре» на вторую часть сезона — как все это будет выглядеть в центре поля с учетом Черникова. Казалось, что связка Черников — Сперцян — Кривцов — это на долгие годы вперед. Но Кривцов опоздал на сборы плюс привез 10 килограммов лишнего веса. Не знаю, как можно привезти десятку после паузы...

— Смотря куда ездил.

— Может, конечно, к бабушке на блины, но, может, у него проблемы с обменом веществ. Где профессиональный футболист прилепил к себе десятку за месяц? Вот сейчас через игры, через тренировки сбрасывал вес. Боржес — хороший интересный футболист с еврокубковым опытом, но пока на чистых мячах. Посмотрим, как будет проявлять себя в единоборствах. Впереди безальтернативен Кордоба. Есть Кокшаров, но он пока еще сырой. Есть вечный Леха Ионов и трое из ларца, которых отличить невозможно, даже прически одинаковые, — Олусегун, Батчи и Мозес. Как будто три брата. Посмотрим. Приехал тренер с опытом завоевания трофеев, выигрывал в Греции и в Израиле. Сами понимаете, это не самые простые страны с точки зрения болельщиков, эмоций, руководства. Ивич оказался в интересной структуре с интересным подбором игроков. Думаю, сейчас он будет разбираться, с кем ему дальше по пути, а с кем — нет. При этом он непробиваемый — вообще без эмоций.

— Мы пообщались после первого контрольного матча «Краснодара», он жесткий.

— Если Фарке был открытый, то этот прямо серб и молот.

— Мы с Сергеем Галицким поспорили перед сезоном: он сказал, что «Краснодар» будет выше «Спартака», а я — что будет наоборот. Я выиграл?

— Да, причем с явным преимуществом.

Игорь Смольников и Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

«Дзюбе и Смольникову 68 лет на двоих. Это не сходится с курсом «Локо» на омоложение состава»

— Как тебе переход Дзюбы в «Локомотив»?

— Дело важное. Не знаю, кто вбрасывал информацию про «Витесс», что Артем якобы туда собирался.

— Возможно, чтобы выбить из «Локомотива» больше денег.

— Ну, много все равно не выбили. Те суммы, которые фигурируют, по сравнению с прошлыми зарплатами Дзюбы — вообще какие-то крохи. Но ему, наверное, нужны были сейчас не деньги, а какое-то понимание, которое ему не дал «Нижний», не давало «Торпедо», но дал «Локомотив». У меня ощущение, что у «Локомотива» и в первую очередь у тренерского штаба — паническая атака. В меньшей степени — у руководства. Команда готовится, тяжело идет. Изидор в итоге уехал?

— У него травма, он пока остался.

— Получается, в центре нападения остался один Игнатьев. И еще Камано может там сыграть. Мне кажется, Галактионов увидел и понял, что сейчас главное — спастись. Значит, нужны опытные, уверенные, квалифицированные футболисты, которые могут решить эту задачу.

— Еще Глушенков может впереди сыграть.

— Да, но он скорее под нападающим, вторым темпом. Когда появился вариант с Дзюбой, я думаю, к нему обратились: «Помоги вот на этот срок». Я не знаю, что должно произойти, чтобы он остался в «Локомотиве». Просто это не сходится с изначальной позицией клуба, с курсом на омоложение.

Пришли люди, которые декларируют, что берут молодых, все это продвигалось в массы. И тут — бац: Дзюба и Смольников. 34 года обоим — 68 на двоих. Сразу думаешь: «Наверное, на сборах что-то пошло не так». Наверное, Галактионов увидел, что забивать некому. Вот команда обыграла «Сочи» 2:0, забил молодой Раков и еще кто-то из молодых. Значит, некому забивать, нужен какой-то бомбардир. Верят, что Дзюба поможет. Думаю, свои четыре-пять в такой команде, как «Локомотив», с такими флангами, он точно забьет. Переход резонансный, плюс подоплека, что первый официальный матч — со «Спартаком». Не знаю, в какой он форме, хватит ли ему этого срока, чтобы подготовиться с остальными, но интрига по-своему хороша. Зачем Смольников — вообще не понимаю. Может, они только в пакете шли?

— Может, из-за того, что команда молодая, нужны опытные люди. Даже не может быть, а это — объяснение одного из руководителей «Локомотива», с которым я общался.

— Хорошо, в клубе есть Баринов, которому 26, но который ведет себя как 38-летний, всем пихает. Есть Гильерме, которому 37, он тоже может найти нужные слова. Да, нужны футболисты, которые что-то выигрывали, которые знают, как себя вести в нужных ситуациях. Смольников — из таких. Вот Дзюба может сделать разницу. Какую разницу сделает Смольников на фланге в защите? Пока сомневаюсь. Кто там на флангах? Живоглядов справа, слева Тикнизян.

— Все плохо.

— Все плохо, но со Смольниковым будет намного лучше? При этом я очень люблю и уважаю Игоря. Не знаю, что там произошло в «Торпедо». Я удивлен, что он пошел в «Локомотив», ни за что не подумал бы, что он там окажется. Поверил бы, если бы он пошел в «Сочи», который дал бы ему контракт, как Нобоа, «1+1». Но, видимо, «Сочи» пока надо разобраться с теми, кто есть, не нужно, как «Локомотиву», решать задачу избежать стыковых матчей.

— Дзюба и Галактионов: как они смогут сработаться?

— А как они должны сработаться? У них совместно три-четыре месяца. Тут не надо смотреть вдолгую. У Дзюбы есть функционал — забивать голы. У Галактионова «Нижний Новгород» был одним из самых прессингующих в РПЛ, команда много бегала на чужой половине поля, старалась отбирать мячи. Здесь, видимо, за Артема должны будут побегать другие, но основная движуха у «Локомотива» в атаке должна быть построена так, что надо довести мяч. Если не получается доводкой — бросаешь на «столба», он несколько мячей сбросит или подкараулит какой-то отскок и забьет. Вспомните реализацию «Локомотива» в первой части сезона. Кроме хет-трика Игнатьева, когда была победа над «Оренбургом» 5:1, команда вообще забить не могла, не знала, что делать. Был хороший матч со «Спартаком», один из последних. Двигались-двигались, но так ничего реализовать толком и не смогли. 1:1 сыграли, Изидор в конце забил. С ЦСКА до этого тоже был хороший матч: лезли в атаку, создавали, но не забили. Нужен нападающий, который будет намазывать на хлеб маслице и икорку.

— Но еще нужно быть уверенным в игре сзади. Магкеев был одним из худших в «Локомотиве»...

— Один из худших был Тин Едвай — все, уехал.

— Магкеев привез уйму в первой части сезона.

— А кто не привозил у «Локомотива»? И Мампасси, которого тоже отправили, Едвай тоже привозил. Надежда, что у команды все будет хорошо, появилась с приходом Фассона, но он взял и в самом начале сезона получил травму. Надо еще понимать, кто с кем играет. Баринова не от хорошей жизни в центр обороны ставили. Магкеев сам по себе — нормальный защитник.

— Защитник ли?

— Ну, он скорее опорный, но пусть уж сами разбираются и думают, кто где будет располагаться. «Нижний» играл в три центральных защитника, может, в «Локомотиве» будет то же самое. Учитывая, что в атаке теперь есть такой бизон, который будет стараться цепляться за мячи.

Хотя бы просто в него бейте, а он постарается кого-то сковать. Получится у него или нет — я не знаю. Дзюбе всегда нужен какой-то вызов, показать, доказать. Забьет свои четыре-пять — успокоится. Может, ему еще пенальти дадут бить. Как Дзюба и Галактионов сработаются — мне вообще не важно. Есть ощущение, что и Дзюбе не важно, и Галактионову не важно, как Артем будет себя вести. Как на видео, которым презентовали Артема: «Новый шериф приехал». Ну, пусть он будет этим шерифом на ближайшие месяцы.

— Ну, с Семаком «шериф» не очень сработался.

— Но это на третий-четвертый год. Если бы Дзюба сейчас пришел на полгода в «Зенит», то был бы как шелковый, делал бы все, что надо.

— Твой прогноз по «Локомотиву»?

— В лучшем случае — 12-13-е место.

— Избежит стыков?

— «Локомотиву» повезло, что в этом сезоне есть команды еще хуже.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Лучший тренер России — Карпин. Для меня он сильнее Черчесова»

— Помимо футбола есть две другие темы, которые меня задели. Первая: Слуцкий, которого уничтожили журналисты за его интервью Денису Казанскому. По делу уничтожили?

— Нет.

— Аргументы?

— Кому какое дело до каждого отдельного персонажа? Вот Слуцкий, думаю, искренне считает, что про «Бомбонеру» мало говорили. Возможно, Сергей Галицкий считает, что мало говорят про феноменальное табло на стадионе «Краснодара». Он просто не так часто общается с прессой, но если бы каждый раз говорил мне, тебе, другим журналистам: «Почему вы не говорите про наш медиаэкран? Этого нет ни в одной стране мира, это же эксклюзив!»

И каждый начинает: «Ну, мы же говорили — что, вам мало?» Каждый, кто вложил свои деньги, вправе так считать. Здесь я Слуцкого понимаю. Не исключаю, что он специально это сказал, чтобы дополнительно привлечь внимание к теме. Когда говорят, что это ложь...

— Ну, это ложь.

— Он отдает себе в этом отчет, ему наплевать. Он понимает, что он лжет, мне кажется. Если в Яндексе или Google забить «стадион Бомбонера», то там будет много всего.

— Лучший тренер России на данный момент?

— Карпин.

— В чем Карпин лучше Черчесова?

— При Карпине прогрессируют игроки.

— Но у него даже близко нет заслуг Черчесова.

— Это понятно. Карпин не вывел команду на чемпионат мира, хотя у него была такая возможность. Может, если бы он туда попал, мы бы увидели, как он выйдет из группы. Но то, что он доказал состоятельность за пределами России, — вопросов нет. Дай Станиславу Саламовичу ту же «Мальорку», с которой Карпин работал... Не знаю, справился бы он? Дай «Армавир» — тоже вопрос.

— Но Черчесов справлялся с «Амкаром».

— С «Амкаром» справлялись и Рахимов, и Божович, и Оборин. Искусственное поле, можно было справиться с кем угодно. Вот сейчас посмотреть на «Оренбург»: говорят, что искусственное поле — не преимущество, но сколько из своих голов Сычевой забил на домашнем стадионе? 11 или 12. Посмотрим, сколько будет забивать за «Крылья». По титулам Черчесов впереди Карпина. Да, «Легия» — красиво, «Ференцварош» — красиво, но это лучшие и самые богатые команды своих стран.

— А чемпионат мира с Россией?

— А если вспомнить, что было до чемпионата мира?

— Кошмар.

— На чемпионате мира обыграли Саудовскую Аравию, что, кстати, не смогла сделать Аргентина. Победили Египет — и все, больше никого не обыграли.

— А Испания?

— Но не обыграли же — ничья. Можно сказать, что Игорь [Акинфеев] все сделал. А выиграй Испания — все говорили бы: «Кому вы проиграли? Команде без тренера!» Вот она, тренерская доля, когда все решает какой-то один момент. Как у Слуцкого — забей Лисакович пенальти, и никто не вспоминал бы ничего...

— Пусть люди в комментариях напишут, кто лучший тренер России.

— Я считаю, что на данный момент — Карпин, потому что он очень круто работает с тем составом, который у него есть. Третье место, на котором идет «Ростов», лишний раз это доказывает. Плюс при Карпине очень круто прогрессируют футболисты.

— Последняя тема, которую хочется обсудить. Не понимаю, почему Смолов и Мамаев открывают футбольную школу в ОАЭ, а не в России. Мы начали этот спор в Telegram-канале и договорились продолжить здесь.

— Во-первых, я изначально не согласен с твоим посылом о том, что они могут и должны делать это у нас. Тебе в комментариях также написали, с каким количеством сложностей ты можешь столкнуться, пытаясь даже просто по франшизе открыть академию. Представляешь, с какими трудностями сталкиваются брендовые «ПСЖ», «Ювентусы» и «Барселоны», которые делают это у нас? Если мы говорим про школу в том формате, как это делают ребята, — это просто детский театр. Когда ты приводишь в пример Галицкого с академией, ты знаешь, сколько надо было вложить Сергею Николаевичу?

— Мы не берем Галицкого. Возьмем Зобнина, Рыжикова, Филимонова.

— Они это сделали в своих городах, да?

— У Зобнина в Москве, у Рыжикова — в Казани, у Бухарова тоже.

— Что это за школы? Я могу сказать, что те же Волков, Черенчиков, Белоруков открыли свою школу в Перми.

— У братьев Бакаевых школа в Ингушетии.

— Замечательно. Они распорядились своими деньгами и возможностями так, как хотят сделать это здесь. А ребята захотели сделать там. Почему нет? Там те же самые российские дети.

— Потому что на квадратный километр Дубая 10 школ «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и так далее. И они доступны всем детям, которые живут там.

— Хорошо, если у тебя много денег и ты считаешь, что у тебя растет будущий Холанн, Месси или еще кто-то, отдай его в «Сити». Ты можешь сделать это здесь. Можешь отдать ребенка в академию «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» — пожалуйста. Проблема — в людях на местах. Мне рассказали историю: была академия «Локомотива», она тоже с доброй инициативой была, кажется, открывали по франшизе. Детишки разных возрастов занимаются, экипируются: мячи, инвентарь, все счастливы. До момента, пока не пришли восемь проверок. Пожарная безопасность, санэпидем и еще какие-то. И все хотели вкусно кушать. В итоге академию прикрыли.

— Думаю, со связями Смолова и Мамаева эти вопросы были бы закрыты.

— Я видел своими глазами — это даже не школа, не академия. Они не дают никакого распределения, не дают обещания, что через их школу дети придут в какую-то большую команду. Они просто снимают поле около школы — туда приходят родители, дети от трех до семи лет, им расставляют фишки. И идет забава. Это трудно назвать обучением. Это просто чтобы дети получили удовольствие, занимаясь друг с другом, развивая координацию, технику. Вот так это выглядит. Когда мы говорим про академию или школу футбола, мы подсознательно рисуем себе что-то глобальное: «Тут дети будут оттачивать технику, здесь — работать над координацией или ловкостью». Условно, школы Зобнина, Филимонова, Бухарова будут подтягивать ребят. В Казани это будет «Рубин», в Челнах — «КАМАЗ». Зобнин, может, по связям будет рекомендовать кого-то в «Спартак». А у школы Смолова и Мамаева такой задачи нет, там это просто выглядит как фан. Я видел вовлеченность ребят — это потрясающе.

Пашу Мамаева я давно не видел — у него глаза горят, ему интересно, он нервничает, волнуется, хочет, чтобы все получилось. Они вкладываются в то, что им самим было бы интересно, дети получали удовольствие, а родители радовались тому, что видят. Но глобальной задачи развить и довести — нет. Это не школа в полноценном понимании. Какая разница, куда кто вкладывает деньги? Когда мне звонят или пишут люди...

Вот была история, мне написал тренер из Пятигорска: «Константин, помогите, нужны деньги на форму». Я спросил: «А что родители?» Ответ: «У родителей денег нет. Регион не помогает. Детям надо выезжать на турнир, нам не хватает. Пожалуйста, помогите, может, через команду насобирать или еще как-то». Я сказал: «Хорошо, сколько надо денег? Мы пришлем». Прислали, все нормально. Отправили с ребятами из нашей команды.

Потом выяснилось, что с этим тренером хорошо знаком Эдик Сперцян, он тоже финансово помог. Ребята поехали на турнир и благополучно выиграли. Вот такая адресная помощь важна и нужна. И я тебе клянусь, большинство футболистов этой адресной помощью занимаются. Когда они это делают, просто не придают это огласке.

— А надо придавать.

— Ну, либо стесняются, либо не хотят. Почему надо придавать огласке? Потом кто-то увидит и скажет: «А почему этому помогли, а мне нет?» Поэтому иногда такие вещи надо делать в тишине. Когда Паша с Федей хотят открыть школу в Эмиратах, у них будет меньше проблем в плане организации, доступности... Я говорю, там те же российские дети.

Федор Смолов и Павел Мамаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вот пришли бы ко мне Мамаев со Смоловым — я бы им ответил: «Давайте откроем школу у нас. В Луховицах, я сейчас пойду и договорюсь. И мы сделаем!»

— Допустим, ему хочется сделать это в Москве. Но зимой ты в Москве не найдешь манеж, чтобы позаниматься там с детьми 5-7 лет. Все занято, все расписано. Мы пытались командой найти манеж — все расписано. А если найдешь — выяснится, что у тебя вообще-то только часть поля, потому что что-то уже занято какими-то бизнесменами, банкирами...

В Дубае ты сталкиваешься с меньшим количеством вопросов, у тебя шикарные погода и условия. И хочется заниматься этим именно там. Это твои деньги. Ты говоришь, что он обманул футбол. Таких обманувших футбол у нас сотни. Но докопаться хочется именно до Паши. Притом что это придается огласке. Вот открыли бы Паша и Федя эту академию, никому ничего не сказав, просто выложили бы фотку в интернете и все. Ты бы даже глазом не повел. Если бы не было этих публикаций, ты бы сказал: «Ну, молодцы, у нас тут слякоть, а они где-то там решили».

Конечно, Феде сложнее этим заниматься, потому что он — действующий футболист. А Паша завершил карьеру, у него маленький ребенок, новый брак. Ему хочется уюта и комфорта. Там у него есть этот уют и комфорт, вдали от преследования, которое могло быть здесь за все прошлые дела. Там он чувствует себя гораздо спокойнее. Интернет там, конечно, никто не отменял. Ну, не хочешь с ним иметь дело — не придешь. Закроешь глаза на то, что было в прошлой жизни, — придешь. Поэтому осуждать...

— А я и не осуждаю, а рассуждаю. Наверное, я слишком люблю свою родину и думаю, что при таких возможностях нашел бы вариант сделать то же самое здесь.

— Сделай.

— Таких возможностей нет.

— Хорошо, ты рассуждаешь: «Я бы при своих возможностях сделал так».

— Нет, при их возможностях. При своих возможностях я помогаю чем могу.

— Хорошо, пусть каждый займется собой, окажет свою адресную помощь. Вот ко мне обратились из Пятигорска, до этого обращались из Краснодарского края, нужно было прислать ребятам форму. Спасибо большое Герману El Classico, он меня сводил с Adidas, мы покупали форму. Какие-то адресные истории мы можем сделать по мере наших возможностей. Ты по мере своих можешь сделать это здесь, а Паше захотелось это сделать там.

— Я просто этого не понимаю, я не осуждаю.

— А я как раз понимаю. Захотел Рома Зобнин это сделать здесь — молодец. Филимонов сейчас здесь живет — открыл вратарскую школу. А тот же Торбинский сделал в Майами.

— Ну, он уехал жить в Майами.

— Может, Паша навсегда останется в Дубае? Еще раз, там задачи — сделать футболистов. Есть задача построить из ребенка что-то гуттаперчевое. Все упражнения на ловкость, которые ты получишь от учителя по физкультуре, — этого может быть недостаточно. А тут пришел, тебе показали — и все супер. Я бы и сам с удовольствием позанимался. Для 5-7-летних ребят это отличные упражнения, чтобы голова быстрее работала.

А в России этим занимаются те, кто хочет заниматься этим здесь.