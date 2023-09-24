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Сегодня, 21:40

Юшин чуть не забил в стиле Златана. Но «Краснодар» взял свое и упрочил лидерство в РПЛ

«Краснодар» победил «Урал» и единолично возглавил РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
«Краснодар» победил «Урал» (2:0) и единолично возглавил РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»
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Команда Ивича в порядке.
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Урал

«Краснодар» и «Урал» больше других удивили на старте сезона. Екатеринбуржцы в последний месяц хоть и сбавили обороты (два поражения и ничья, 0 забитых голов за три игры), но резвое начало чемпионата говорит, что вопрос о вылете в ФНЛ для команды в этом чемпионате стоять не будет. Да и с обороной у «Урала» полный порядок — всего восемь пропущенных мячей (меньше только у «Краснодара»), половина из которых — от «Зенита».

Что касается «Краснодара», то сейчас это один из главных претендентов на чемпионство. К игре с «Уралом» «быки» подошли на втором месте в таблице (по 18 очков с «Крыльями Советов»), но в случае победы Ивич и компания возвращали бы себе единоличное лидерство. У «Краснодара» было всего три пропущенных мяча за восемь игр, и в этом большая заслуга вернувшего лучшую форму Матвея Сафонова, а также нового сочетания в обороне — Оласа, Алонсо, Тормена и молодой дебютант сборной России Волков производят очень мощное впечатление.

Эдуард Сперцян&nbsp;&mdash; Илья Помазун. «Краснодар» победил «Урал» и стал единоличным лидером РПЛ: онлайн-трансляция матча

Единственный смущающий момент — результативность. У «Краснодара» за восемь туров было 12 забитых мячей. Намного меньше, чем у лидирующих по этому показателю «Крыльев» (21) и других конкурентов — «Зенита», ЦСКА и «Динамо» (минимум по 16). Матч с «Уралом» казался для команды Ивича неплохой возможностью поправить этот пункт и заодно закрепить свое лидерство. Для этого на поле вышли все сильнейшие, спорной казалась разве что позиция Кади Боржеса, заменившего в основе Олусегуна (хотя бразилец был в основе и в прошлом туре).

Скажем прямо, в первом тайме ничего особенно интересного не происходило — «Урал», как и ожидалось, насытил оборону (здорово отрабатывала пара опорных Сиссе — Мишкич); «Краснодар» испытывал проблемы с финальным пасом. В первые 15 минут гости неплохо контратаковали, прессинговали и развивали выпады через фланги, но после яркого начала атакующая активность «Урала» все затухала и затухала, к концу тайма превратившись из мерцающего фонаря в унылый, еле заметный огонек.

«Краснодар» же, наоборот, медленно, но верно набирал обороты. Поначалу не получалось ничего кроме стерильного владения, но постепенно «быки» наращивали давление — проходило все больше стеночек, все чаще Сперцян и Оласа запускали крученые передачи в штрафную. Правда, до конкретики почти не доходило. За тайм у «Краснодара» набралось всего три удара и один по-настоящему опасный момент, когда Кордоба вывалился почти один на один с Помазуном, но продолжил личный парад транжирства шансов забить в этом сезоне.

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«Урал» же такой ход матча, кажется, вполне устраивал — Гончаренко инициировал водопой во время небольшой паузы (за что получил выговор от судьи), Помазун затягивал время, а главным героем стал центральный защитник Эммерсон, перекрывший кислород сопернику в своей штрафной.

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Во втором тайме картина не изменилась — «Урал» изредка выбирался на чужую половину поля, а «Краснодар» наращивал давление. Сперцян и Кривцов попробовали проверить бдительность Помазуна с дальней дистанции. Илья оказался хорош, но ничего не смог поделать на 52-й минуте, когда Волков молниеносным вводом мяча из аута заставил оцепенеть левый фланг «Урала». Дальше за дело взялся Кади, который на дриблинге протащил мяч в штрафную и прострелил во вратарскую — мяч от ноги защитника «Урала» Филипенко и перекладины со звоном отскочил в сетку.

На 68-й минуте гости наконец огрызнулись — вышедший на замену дебютант Владислав Малькевич принял длинную передачу, ворвался в штрафную и пробил в ближний, но Сафонов оказался на месте.

Казалось, этот момент должен был встряхнуть екатеринбуржцев, однако вскоре они увидели второй мяч в своих воротах. Не успел недовольный заменой Кривцов присесть на лавку, как заменивший его Ленини головой сделал счет 2:0. Сначала боковой судья поднял флажок и гол отменили, но ВАР подсказал, что все было чисто.

После второго мяча «Краснодар» позволил себе расслабиться и получил несколько моментов у своих ворот. Особенно запомнился удар через себя Юшина, который чуть не забил гол тура, но немного не попал в створ. Справедливости ради, и хозяева могли забивать третий и оформлять разгром, но снова шикарно сыграл Помазун, спася ситуацию, когда казалось, что ворота уже пусты.

В целом же «Краснодар» добыл дежурную победу и упрочил лидерство из-за потери трех очков «Зенитом». Команда Владимира Ивича не потерпела ни одного поражения за 9 туров и делает все, чтобы о ней говорили как о главном претенденте на чемпионство. Теперь главное — выдержать темп.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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