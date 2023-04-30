Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»

Блестящая победа красно-зеленых — 5:1!

У «Локомотива» уже нет конкретной турнирной цели: от зоны стыковых матчей красно-зеленые отдалились на почтенное расстояние, а о медалях перед рестартом даже заикаться было неприлично. При этом у Михаила Галактионова есть достойные локальные задачи: например, финишировать в верхней половине таблицы или стать лучшей командой весны. Не менее важно и наиграть связи, которые позволят «Локомотиву» уже в следующем сезоне вновь претендовать на самые высокие места.

«Химки», в отличие от железнодорожников, могут не выдумывать себе мотивацию — после внезапной победы «Факела» над «Динамо» подмосковная команда отстала от воронежцев и теперь должна играть на победу даже в гостях у соперников более высокого класса.

А что делать, если твой состав уступает оппоненту, да и времени что-то наиграть было немного, ведь ты едва возглавил команду? Делать упор на стандартные положения! «Химкам» и в матче с «Торпедо» сильно помогли штрафные, угловые и, разумеется, пенальти, но там было сражение равных. А в Черкизове план красно-черных выглядел совсем иначе.

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Андрей Талалаев оставил победный состав почти нетронутым — только травмированного Магомедова заменил Главчич. Но тактика явно изменилась, о чем говорило аномальное число фолов в стартовые полчаса. «Химкам» определенно не был выгоден высокий темп игры, поэтому они сразу начали сбивать его мелкими фолами и, что самое интересное, втянули в свой план и «Локомотив». Когда нарушают правила на тебе, ты часто стремишься ответить, так что удивительного тут мало. Хозяева слишком часто фолили, из-за чего «Локо» никак не мог поймать свою игру.

Еще одна характерная черта матча — уже упомянутые стандарты. В первые минуты вообще все шло по сценарию Талалаева: у «Локо» совершенно не клеилась позиционная игра, Тикнизян с Магкеевым получили по предупреждению, а «Химки» даже создали первый голевой момент — как раз после розыгрыша штрафного едва не забил Лео Андраде.

Казалось, у «Локо» был единственный атакующий план — навесы на Дзюбу. Но, конечно, это неправда, просто поначалу больше ничего не получалось. Подачи на Артема, кстати, тоже — Талалаев явно дал установку самому габаритному и высокому футболисту команды, Виталию Лысцову, играть с Дзюбой персонально, и до перерыва защитник неплохо справлялся с задачей.

Скорее всего, будь счет 0:0, игра проходила бы так и дальше, но идиллию «Химок» сломал пенальти на исходе получаса — Глушенкова снесли, а Миранчук открыл счет. Однако еще до перерыва подмосковная команда едва не забила — Долгов с углового попал в штангу.

Положение «Химок» к перерыву не выглядело безнадежным. Да, гости отдали мяч и подчеркнуто больше разрушали чужую игру, чем создавали свою, но моменты были. Но «Локомотив» тоже силен стандартными положениями и уже на 52-й минуте забил с углового, как и в предыдущем туре с ЦСКА. Только на этот раз подачу замкнул не Изидор, а Дзюба. Да как! Артему удался пусть не идеальный, но все же удар скорпиона.

Этот гол не скосил «Химки» — они уже через восемь минут отыграли один мяч усилиями Руденко. Но дальше у гостей будто бы иссякли силы. Вероятно, они стали слишком много думать об атаке и забыли про установку — нарушений правил становилось все меньше, а «Локо» постепенно раскрутил темп и выдал убийственный отрезок из шести минут, в ходе которого подряд забили сразу три форварда: Дзюба, Игнатьев и Изидор.

Конечно, это был нокаут. При счете 1:5 «Химки» уже не нашли в себе никаких сил на борьбу, хотя по инерции продолжали нестись вперед. Однако это было только на руку хозяевам, которые скорее могли увеличить разрыв в счете, чем пропустить, — например, на 90-й минуте не повезло Тикнизяну. «Локо» уверенно победил и продолжил восхождение, а «Химки» отстали от зоны стыковых матчей на четыре очка.

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Следующий матч «Локомотив» проведет 8 мая против «Сочи», который неважно проводит вторую половину сезона. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что Дзюба и компания имеют больше шансов на победу. Взять ее уже сейчас можно за коэффициент 2.05, что приблизительно 48% вероятности исхода. Триумф южан доступен за 3.45 (28%), ничья — за 3.70 (24%).