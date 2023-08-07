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Сегодня, 20:00

Топ-игроки стартовых туров РПЛ: Чалов — второй, а лидер — дебютант лиги

«СЭ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 3-го тура РПЛ
Отдел футбола «СЭ»
Федор Чалов, Никита Салтыков и Бенхамин Гарре
Федор Чалов, Никита Салтыков и Бенхамин Гарре.
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Еженедельный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в двух матчах.

Даниил Хлусевич, Джон Кордоба. Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топе — Кордоба, Хлусевич и два новичка

1. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 7,0 (Средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

18-летний полузащитник вихрем ворвался в премьер-лигу. После возвращения из аренды в «Акрон» становится основным в «Крыльях»: в матче с «Динамо» отлично вышел на замену, а в игре с «Ростовом» провел изумительные 60 минут и оформил дебютный дубль.

2. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,83

Стартовый тур Федору не удался, как и всему ЦСКА, но в двух последних матчах Чалов более чем заметен. После хет-трика в Грозном забил «Локомотиву» и отдал гениальный результативный пас.

3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,83

Необычайно стабилен. Третий матч подряд аргентинец отмечается результативным действием, на этот раз он сделал голевую передачу в матче с «Ростовом».

4. Александр Соболев («Спартак») — 6,75

Раскрыл в себе ассистентский талант — отдал две голевые передачи в матче с «Рубином» и помог «Спартаку» добиться разгромной победы.

5. Квинси Промес («Спартак») — 6,67

В очередной раз подчеркнул свой класс: как и Гарре, Промес отмечается результативным действием в каждом туре. В Казани Квинси установил окончательный счет — 4:1 в пользу «Спартака».

6. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,67

Еще один футболист, который три игры подряд не уходит с поля без гола или голевой передачи. В матче с «Зенитом» Тюкавин оформил дубль всего за тайм и заслуженно взлетел в топ-5 нашего рейтинга.

7. Михаил Игнатов («Спартак») — 6,67

И снова в топе игрок, который постоянно отмечается в протоколе. Но Игнатов, в отличие от других героев, каждый раз ассистирует или забивает, выходя на замену. В матче с «Рубином» Михаил отметился голом.

8. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,67

Один из несомненных лидеров «Крыльев» успевает и обороняться, и досаждать соперникам у чужих ворот. В игре с «Ростовом» на счету Бейла голевая передача.

9. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,5

После двух подряд ярких туров колумбиец слегка сник и не забил «Пари НН», но все равно продолжал приносить огромную пользу команде. Без Кордобы «Краснодар» не шел бы в чемпионате со стопроцентным результатом.

Матео Кассьерра, Наир Тикнизян, Федор Смолов. Тикнизян — лучший игрок старта РПЛ. Кассьерра и Смолов — в топ-10

10. Виктор Мендес (ЦСКА) — 6,5

Незаметный герой армейцев. Выжигает середину поля в каждом матче и напрямую влияет на успех команды — чилиец связывает оборону с нападением и делает все, чтобы ЦСКА прогрессировал, несмотря на кадровые трудности.

Александр Соболев
Квинси Промес
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Бенхамин Гарре
Никита Салтыков
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