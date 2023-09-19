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Судейство

Сегодня, 21:00

Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас

Артем Никулин
корреспондент
Вера Опейкина, Сергей Карасев, Сергей Иванов.
Фото «СЭ»
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Топ российских судей, способных работать на международной арене.

Санкции в отношении России и ее представителей на международной арене продолжают действовать — и, судя по недавнему интервью президента УЕФА Александера Чеферина, — речи о полноценном снятии бана в настоящий момент не идет. Однако локальные смягчения все же наблюдаются. В частности, уже сейчас можно сделать вывод, что в Лигу чемпионов первыми вернутся не футболисты, а российские судьи.

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В июне Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций опубликовал состав групп: в элитной категории оказался Сергей Карасев, в первую категорию вписали Сергея Иванова, а во второй нашлись места семи российским арбитрам. Плюс Карасев уже слетал на сборы в Швейцарию. А бригада Веры Опейкиной получила назначение на матч Лиги наций УЕФА среди женщин.

«СЭ» актуализирует список лучших российских рефери, которые готовы работать на международных матчах прямо сейчас.

Сергей Карасев

Арбитр Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Одна из главных рок-звезд отечественного футбола. Причем и в прямом, и в переносном смысле. В августе Сергей рассказал «СЭ», что получил от УЕФА приглашение на сборы судей в Швейцарии. Они прошли с 3 по 6 сентября: по сообщению РФС, Карасев успешно сдал все необходимые нормативы.

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«Сбор прошел отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», — поделился рефери.

Последние несколько лет Сергей был единственным россиянином, чье появление в финальных стадиях еврокубков не вызывало удивления. Он судил на чемпионате мира, Евро, обслуживал матч за Суперкубок УЕФА и работал на полуфинале Лиги Европы. Поэтому мы с нетерпением ждем его возвращения.

Сергей Иванов

Судья Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иванов отработал более 50 международных матчей: его активно привлекали к отборочным играм ЧМ-2022, а также к групповой стадии Лиги Европы. Более того, УЕФА доверял Сергею весьма кассовые еврокубковые матчи. В сезоне-2021/22 он судил встречу «Реал Сосьедад» «Монако» в Лиге Европы, а также «Рапид» — «Вест Хэм». В том же году российский рефери получил назначение на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Люксембург (с участием Роналду). Но последние 1,5 года работал только в России.

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Правда, не без скандалов. Последний случился в Грозном, где Иванов, исполнявший обязанности видеоассистента, и Безбородов, который был главным, нарушили протокол ВАР в игре «Ахмат» — ЦСКА: Владислав удалил Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также позволил хозяевам перебить 11-метровый, хотя Игорь Акинфеев отразил первый удар.

Оба арбитра были отстранены на три тура, но, несмотря на эту ошибку, являются одними из самых опытных и статусных представителей российского судейского корпуса.

Владислав Безбородов

Судья Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Безбородов неоднократно судил матчи Лиги Европы, отборочные игры Лиги чемпионов и национальных сборных под эгидой УЕФА. В его послужном списке встреча «Лацио» — «Марсель» в ЛЕ-2018/19, Чехия — Черногория в 2019-м и другие знаковые матчи.

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Что касается ошибки в Грозном, то Владислава она вряд ли подкосила — о недочетах в профессии он рассуждал так: «Я давно не испытывал стресса после допущенных ошибок. Я вообще человек стрессоустойчивый и уравновешенный. Даже если ошибка есть — она меня не убивает. Особенно сейчас, когда есть ВАР. Такое отношение приходит с опытом. Ты должен выйти на поле, отсудить и спокойно вернуться домой к семье».

Именно Безбородов был признан РФС лучшим арбитром сезона-2022/23 — и с тех пор едва ли утратил этот статус.

Евгений Кукуляк

Судья Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кукуляк дебютировал в матчах высшей лиги лишь в 2020 году, а о профессиональной работе арбитром задумался в кабинете туристической компании, которой управляла его жена.

«Сидя в офисе, смотрел какой-то матч по телевизору — не из нашего чемпионата. Было скучно, понимал, что еще не убил в себе футбол. Запомнилась работа судьи в той игре — как он себя вел на поле, его харизма. Подумал, наверное, могу так же, — рассказывал Евгений в интервью matchtv.ru. — Начал присматриваться к российским судьям, находить материалы о судействе, изучать. Месяца два-три так было. Потом пошел в калужскую федерацию футбола, попросил дать шанс. Начинал с детей, любительских турниров, потом стали доверять чемпионат города и области. Там, конечно, накал совершенно другой был — люди после работы, хотят выплеснуть эмоции. Могли и с кулаками наброситься. Каких-то жестких случаев лично у меня не было, но это сильно закалило».

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Крупных назначений на международные игры у него еще не было: разве что на товарищеские встречи молодежных сборных. Да и те проходили в 2015 и 2016 годах. Но 44 матча в премьер-лиге за три года — очень достойный результат. Тем более что Кукуляку давно доверяют матчи повышенной сложности: в дебютном сезоне он обслуживал битву ЦСКА с «Зенитом», а недавно получил назначение на игру «Краснодар» — «Локомотив».

Виталий Мешков

Судья Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На счету Мешкова небольшой опыт на международной арене, но без громких вывесок, несмотря на солидный стаж. Он отсудил 15 еврокубковых матчей, 11 из которых пришлись на квалификацию.

А недавно Виталий слетал в Белокаменку, где поучаствовал в уникальном матче 2Drots — «Динамо» (Киров), который проходил на плавучем доке в Баренцевом море.

В текущем сезоне Мешков работает стабильно, хоть и не слишком много: у него два назначения в качестве главного арбитра в РПЛ, успешное судейства кубкового дерби, а также постоянная практика на ВАР.

Вера Опейкина

Судья Вера Опейкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бригада Опейкиной получила назначение на матч женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций УЕФА, который пройдет 26 сентября. Вместе с ней в Армению полетят ассистенты Екатерина Курочкина, Елена Собчук и резервный арбитр Надежда Горинова.

А 19 сентября Вера обслужила игру Кубка России «Балтика» «Крылья Советов». Это второй матч для Опейкиной в рамках мужского Кубка — до этого она работала на матче «Чертаново» и кировского «Динамо», который прошел в августе.

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«Если Опейкина получила это назначение, то совершенно очевидно, что это заслуженно. В этом сезоне она уже дважды была у нас в качестве резервного судьи, впечатления только положительные, — отреагировали в калининградском клубе.

Опейкина судит с 2009 года. Спустя 10 лет она доросла до ФНЛ, а в 2020-м арбитра допустили и до премьер-лиги. На счету Опейкиной также работа на играх под эгидой УЕФА: она судила матчи женской Лиги чемпионов (в 2021-м она обслуживала встречу «Леванте» — «Селтик»), квалификации Евро и другие турниры.

Футбол
Сергей Иванов (судья)
Вера Опейкина
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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