«Было предложение от «Болоньи». Но сейчас концентрируюсь на «Спартаке». Интервью Хлусевича

Хлусевич заявил, что у него было предложение от «Болоньи»

Защитник красно-белых ответил на вопросы «СЭ».

В начале сентября Даниила Хлусевича вызвали в сборную России, и он принял участие в двух товарищеских встречах — против Египта (1:1) и Катара (1:1). Причем на первую игру 22-летний защитник вывел команду с капитанской повязкой. А из национальной команды вернулся сразу в стартовый состав «Спартака» на матч с «Сочи».

В Дохе, в расположении сборной России, корреспондент «СЭ» пообщался с Хлусевичем — о капитанстве, интересе из Европы и развитии футбола в Крыму.

Надеть повязку сборной — огромная честь

— Какие выводы сделал для себя по итогам встречи с Катаром?

— Доволен, что провели матч с этой сборной. Прекрасный город, великолепные условия — только играйте, кайфуйте и наслаждайтесь футболом.

— Главные итоги сбора лично для тебя?

— Рад, что в матче с Египтом сыграл в качестве капитана. Очень жаль, что не удалось победить, но все равно отличный дебют (капитанский. - Прим. «СЭ»). Хотя это не столь важно, главное — чтобы были победы. Сбор прошел продуктивно, еще больше познакомились с требованиями.

— У сборной с Египтом был сложный матч. Есть понимание, зачем он был нужен? Учитывая место проведения, погоду...

— Тяжелый матч, мы давно не находились в таких условиях. Очень жарко! Особенно в первом тайме, когда солнце еще не зашло. Около 40 градусов было. Играл раньше в Крыму при такой температуре, но уже отвык.

— Как оценишь первый матч против олимпийской сборной Египта?

— Интересный спарринг, неплохая команда. Если бы условия были лучше, то и игра смотрелась бы активнее, быстрее — зрителям было бы интереснее.

— Ты вышел с капитанской повязкой. Что это значило для тебя?

— Как и для любого человека, надеть повязку сборной — огромная честь. Это во-первых. А во-вторых, большая благодарность тренерскому штабу за доверие. Хочется доказывать каждый раз, что ты достоин носить капитанскую повязку.

— Как на нее отреагировали родные и друзья?

— Многие написали, поздравили.

Даниил Хлусевич в сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Когда ты узнал, что выйдешь на матч в качестве капитана?

— В день игры. Еще до приезда на стадион. Зашел в раздевалку — лежит повязка. Но удивления у меня уже не было.

— Есть понимание, зачем сейчас собирается наша национальная команда?

— Сборы надо проводить в любом случае. Нам нужно сыгрываться. Прибавляется много новых ребят.

— В 22 года у тебя нет возможности сыграть в официальных турнирах. Как ты это переживаешь?

— Тяжело. Хочется играть на уровне чемпионата мира. Или хотя бы в отборе чемпионата Европы. Но что поделаешь? Такая ситуация, мы не можем на нее никак повлиять.

— Руки опускаются?

— Нет, конечно. Наоборот, хочется еще больше работать, чтобы не опозориться потом, если появится шанс.

— Как работается с Валерием Карпиным?

— Все хорошо. Прекрасная атмосфера в команде, отличные тренировки. Наслаждаемся процессом, играем. Очень доволен!

— Нередко Карпин водит молодых футболистов чуть ли не за руку, чтобы что-то объяснить, показать, научить. У тебя было что-то подобное?

— Он не только с молодыми так делает — со всеми. К каждому может подойти, подсказать, куда бежать, как прессинговать или обороняться. Это достаточно интересный подход. Можно сказать, продуктивный.

Валерий Карпин. Фото AFP

Зачем забивать себе голову мнением нефутбольных людей?

— Какая атмосфера сейчас в «Спартаке»?

— Хорошая — даже учитывая, что были неудовлетворительные результаты. Между игроками и тренерским штабом в раздевалке все в порядке.

— Ты неплохо начал сезон, оформил дубль в ворота «Оренбурга», стабильно выходил в основе. Что же изменилось потом? Был ли разговор с Абаскалем на эту тему?

— Перед паузой на сборные я в трех матчах подряд не появлялся в стартовом составе. Мы с тренерским штабом всегда обсуждаем, как улучшить или изменить ситуацию. У нас нет разногласий. Но если спрашивать, почему выходит тот игрок, а не другой, будет полный разлад.

— Читаешь о себе что-то в СМИ, в Telegram-каналах?

— На мой взгляд, надо работать на тренировках, а не читать разные мнения. Тем более что они не всегда исходят от тех, кто разбирается в футболе. Ну и зачем я буду забивать себе голову мнением нефутбольных людей? Смысла нет.

— В твою сторону в нынешнем сезоне очень много хейта со стороны блогеров. Считают голевые ошибки. Когда ты в сборной получил повязку, назвали это смешным.

— Не знаю даже, о ком ты говоришь. Если им нравится этим заниматься, если у них предвзятое отношение — молодцы, пускай продолжают.

— Где тебе комфортнее — в атаке или в обороне? Прилетает именно за действия в обороне...

— Играл и там и там. Это не проблема. Мне нравится пробовать себя на позиции атакующего защитника. Играть в футбол, где из 30 передач 29 назад, может каждый. Но когда ты обостряешь, идешь в атаку, пытаешься оказать давление — это другое. Знаю, что ошибки будут, зато футбол становится зрелищнее. И я от этого кайфую!

Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ответственный за юмор в «Спартаке»? Я!

— Кажется, что теперь в «Спартаке» при первой же ошибке можно сесть в запас.

— Мы не роботы, поэтому футбол интересен. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. За ошибки надо отвечать, таков футбол.

— Многих удивляет спартаковская ротация. В команде это обсуждают?

— Конечно. Но на все есть свои причины. Когда не знаешь, будешь ты играть или нет, — это непросто. Если я знаю, что выйду на поле, то легче, сразу настраиваешься. А когда в неведении — сложнее. Ждешь, думаешь...

— Общаешься со своим новым конкурентом Рябчуком?

— Для близкого общения времени толком не было. В том числе из-за перерыва на матчи сборных. Плюс кто-то восстанавливается, кто-то тренируется. Так что пока всё на расстоянии.

— Как новички вливаются в команду? Например, Бабич?

— С Бабичем есть общие знакомые. Все-таки он серб — можно сказать, практически наш. Смеемся, шутим, улыбаемся. Налаживаем контакт!

— Кто в «Спартаке» ответственный за юмор, нормальную атмосферу?

— Я! Кто ж еще? Ха-ха! На самом деле у нас хороший коллектив в этом плане, всегда может кто-то пошутить. Например, Джикачка.

— После матча с «Зенитом» Александр Соболев сказал, что надо серьезно со всеми поговорить, потому что игроки не понимают, что такое «Спартак».

— Мы собирались с ребятами, разговаривали. Не все приехали, потому что у кого-то были семейные дела. Но большинство футболистов обсудили разные моменты.

Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федун и мне помог адаптироваться

— В СМИ и Telegram-каналах матч с «Зенитом» подавали чуть ли не как чемпионский. На команду это давило?

— Нет, мы спокойно играли, наслаждались футболом. Единственный минус — пропускали до этого в каждом матче. Но выигрывали!

— Почему «Спартаку» все еще сложно играть с «Зенитом»?

— Не скажу, что мы тяжело с ним играем. Но все основывается на ошибках, а мелочей в футболе не бывает. Может, где-то сыграло давление на каких-то ребят. Лично для меня «Зенит» — хороший соперник, всегда интересные матчи. Обожаю играть против сильных клубов. Открытый футбол, никто не отсиживается в обороне.

— Дзюба считает, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Согласен?

— Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом».

— Вспоминают ли Леонида Федуна в команде?

— Стараемся не обсуждать руководство. Но, конечно, Леонид Арнольдович немало сделал для «Спартака». Многие болельщики скажут это и поблагодарят. Федун всегда помогал, общался, подсказывал. И мне помог адаптироваться.

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Всегда хотел играть в серии А

— Минувшим летом было много разговоров об интересе к тебе из Италии. Как на это реагируешь?

— Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать.

— В «Спартаке» тебе сообщили о предложении?

— Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака».

— Кроме «Болоньи» слышал ли ты об интересе других команд?

— Да. Но это уже секрет. Ха-ха.

— «Лацио»?

— Скажем так, это Италия. Но я не хочу комментировать слухи.

— Удивило, что тобой интересуются итальянские клубы?

— Конечно. Серия А — прекрасный чемпионат, топ-5 лиг. Всегда хотел там играть. Думаю, будет еще возможность.

— Получается, переезд Арсена Захаряна открывает двери для других игроков из России?

— Мне кажется, эти двери были открыты и до перехода Захи. Просто кто-то не хотел уезжать. Может, кого-то не устраивали предложения. Но в любом случае после трансфера Арсена будет полегче.

Даниил Хлусевич и Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где, если не в Крыму, развивать футбол?

— Ты родился в Крыму. Часто бываешь в тех краях?

— Приезжаю раз в полгода, в отпуске — и зимой и летом.

— Твои родители по-прежнему в Крыму? Не было мысли их перевезти?

— У меня все там. Спрашивал: «Хотите переехать в Москву?» Отец ответил: «Я отсюда никуда не уеду». На этом наш разговор закончился, больше к нему не возвращались.

— Как отреагировал на то, что крымские клубы теперь участвуют в чемпионате России?

— Безумно рад. Наконец-то! Думаю, это надо было сделать намного раньше. Хорошо, что у ребят появилась такая возможность. Да, это вторая лига. Но я знаю, что есть амбиции у команд. Они могут пойти выше.

— Ты видишь перспективы развития футбола в Крыму?

— А где, если не в Крыму, развивать футбол? Где, если не на юге России? Там же все условия. Все строится для этого. Поля, великолепный климат. Что еще надо? Конечно, нужно добавить немного инфраструктуры, и будет хороший уровень футбола. Начнут выходить молодые ребята из академий, ДЮСШ.

— Когда крымские клубы смогут играть в РПЛ?

— Пока как минимум не хватает стадионов. Он есть у «Таврии», но старый, нужно реконструировать. В Севастополе компактный, маленький стадиончик, достаточно интересный. Думаю, они спокойно с ним смогут играть. Почему говорю о стадионах? Сразу вспомнились истории с «Оренбургом».

— А если говорить не об аренах, а об уровне игры?

— Если дальше все будет развиваться: инфраструктура, и ребята из академии начнут выходить — тогда крымские команды смогут пробиться в премьер-лигу. Но главное, конечно, — финансирование. Без денег в РПЛ будет сложно.