Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хиляль», Карраскаль может перейти в «Динамо», Сперцян остается в РПЛ?

Артем Белинин
Нападающий «Зенита» Малком.
Малком.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Малком едет в Саудовскую Аравию?

«Аль-Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по трансферу Малкома, сообщает Ariyadhiah. Руководство саудовского клуба сделало конкретное предложение по переходу игрока.

По информации источника, на этой неделе 26-летний бразилец отправится на медицинское обследование перед подписанием контракта.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

«Динамо» и ЦСКА общаются о переходе Карраскаля

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что бело-голубые заинтересовались полузащитником армейцев Хорхе Карраскалем. У 25-летнего колумбийца сложились непростые отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, поэтому красно-синие не против продать футболиста.

При этом у Карраскаля есть другие варианты. В России — «Зенит» и «Краснодар». В Европе — ПАОК. Ориентировочная цена полузащитника — 7 миллионов евро.

По данным «СЭ», речи об интересе «Динамо» пока не идет — уместнее говорить о желании ЦСКА продать проблемного футболиста.

Марио Фернандес и&nbsp;Страхинья Эракович. РПЛ, таблица трансферов: «Зенит» перехватит Эраковича у «Спартака», «Динамо» усиливается

От Кокорина отказались все клубы Италии

По информации Sport24, Александр Кокорин не заинтересовал клубы из нижней части таблицы серии А, а также команды из серии В. Все из-за зарплаты 32-летнего форварда — ее считают неоправданно высокой.

В Россию игрок возвращаться не намерен — он планирует продолжить карьеру на Кипре, в Израиле или в Турции. Напомним, в прошлом сезоне Александр стал чемпионом Кипра в составе «Ариса».

Фото Global Look Press

В Москву едет топ-опорник из Мексики

По данным издания TyC Sports, «Динамо» усилилось опорным полузащитником сборной Мексики. 27-летний Луис Чавес последние четыре года провел в мексиканской «Пачуке», но очень хотел переехать в Европу.

Стоимость трансфера в «Динамо» неизвестна, но, по имеющейся информации, контракт будет заключен на четыре года. Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 8 миллионов евро. На счету Чавеса 19 матчей за сборную Мексики.

Сперцян не покинет «Краснодар»

«РБ Спорт» утверждает, что Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом. По информации источника, с большей долей вероятности футболист начнет новый сезон в «Краснодаре». Однако между руководством краснодарского клуба и Сперцяном есть договоренность о том, что игрок может уйти из клуба летом при наличии «достойного» предложения. В минувшем сезоне армянский полузащитник набрал 14+11 по системе «гол плюс пас» в 41 матче во всех турнирах.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Барселона» заинтересована в трансфере Кейна

На Харри Кейна выходят все больше топ-клубов. Так, в последнее время 29-летнего форварда «Тоттенхэма» хотел подписать «ПСЖ» (но такой вариант не интересует англичанина), а вот «Бавария» продвинулась в переговорах. Но теперь, по данным The Athletic, Кейн заинтересовал еще и руководство «Барселоны». Каталонцы хотят подписать нападающего в качестве свободного агента в 2024 году. Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Харри забил 30 мячей в 38 турах.

Йошко Гвардиол и&nbsp;Мейсон Маунт. АПЛ, таблица трансферов: «Тоттенхэм» готов отпустить игрока в «Спартак», «МЮ» вернул Эванса

Что еще происходит на трансферном рынке:

  • Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Наср» почти договорился с «МЮ» о трансфере Алекса Теллеса. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в 7,5 миллиона евро.
  • Бруну Фернандеш, в свою очередь, отказался от перехода в Саудовскую Аравию. По данным того же Романо, его заманивали два клуба, но 28-летний полузащитник рассчитывает в следующем году стать капитаном «МЮ».

Малком Филипе (Малком)
Хорхе Карраскаль
Эдуард Сперцян
ФК Аль-Хиляль
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Гаджиев считает, что переход Сутормина в ЦСКА может накалить отношения с «Зенитом»
Журналист Касагранде: «Зенит» интересуется Нересом в качестве замены Малкому
Николо Скира: Малком будет получать в «Аль-Хиляле» 18 миллионов евро в год
Агент Малкома: «Интерес из Саудовской Аравии есть, но никакого соглашения нет»
Осинькин: «Сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате»
Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Если кто-то хочет играть в «Зените», Adios!» Гендиректор «Спартака» — о срыве трансфера Эраковича и целях