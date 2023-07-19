Малком уходит из «Зенита» в «Аль-Хиляль», Карраскаль может перейти в «Динамо», Сперцян остается в РПЛ?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Малком едет в Саудовскую Аравию?

«Аль-Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по трансферу Малкома, сообщает Ariyadhiah. Руководство саудовского клуба сделало конкретное предложение по переходу игрока.

По информации источника, на этой неделе 26-летний бразилец отправится на медицинское обследование перед подписанием контракта.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

«Динамо» и ЦСКА общаются о переходе Карраскаля

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что бело-голубые заинтересовались полузащитником армейцев Хорхе Карраскалем. У 25-летнего колумбийца сложились непростые отношения с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, поэтому красно-синие не против продать футболиста.

При этом у Карраскаля есть другие варианты. В России — «Зенит» и «Краснодар». В Европе — ПАОК. Ориентировочная цена полузащитника — 7 миллионов евро.

По данным «СЭ», речи об интересе «Динамо» пока не идет — уместнее говорить о желании ЦСКА продать проблемного футболиста.

От Кокорина отказались все клубы Италии

По информации Sport24, Александр Кокорин не заинтересовал клубы из нижней части таблицы серии А, а также команды из серии В. Все из-за зарплаты 32-летнего форварда — ее считают неоправданно высокой.

В Россию игрок возвращаться не намерен — он планирует продолжить карьеру на Кипре, в Израиле или в Турции. Напомним, в прошлом сезоне Александр стал чемпионом Кипра в составе «Ариса».

Фото Global Look Press

В Москву едет топ-опорник из Мексики

По данным издания TyC Sports, «Динамо» усилилось опорным полузащитником сборной Мексики. 27-летний Луис Чавес последние четыре года провел в мексиканской «Пачуке», но очень хотел переехать в Европу.

Стоимость трансфера в «Динамо» неизвестна, но, по имеющейся информации, контракт будет заключен на четыре года. Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 8 миллионов евро. На счету Чавеса 19 матчей за сборную Мексики.

Сперцян не покинет «Краснодар»

«РБ Спорт» утверждает, что Эдуард Сперцян не покинет «Краснодар» этим летом. По информации источника, с большей долей вероятности футболист начнет новый сезон в «Краснодаре». Однако между руководством краснодарского клуба и Сперцяном есть договоренность о том, что игрок может уйти из клуба летом при наличии «достойного» предложения. В минувшем сезоне армянский полузащитник набрал 14+11 по системе «гол плюс пас» в 41 матче во всех турнирах.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Барселона» заинтересована в трансфере Кейна

На Харри Кейна выходят все больше топ-клубов. Так, в последнее время 29-летнего форварда «Тоттенхэма» хотел подписать «ПСЖ» (но такой вариант не интересует англичанина), а вот «Бавария» продвинулась в переговорах. Но теперь, по данным The Athletic, Кейн заинтересовал еще и руководство «Барселоны». Каталонцы хотят подписать нападающего в качестве свободного агента в 2024 году. Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Харри забил 30 мячей в 38 турах.

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