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Сегодня, 17:30

«Торпедо» неожиданно возглавил испанец. «Отец» Беллингема, лишь раз работавший главным в высшей лиге

Гоша Чернов
Корреспондент
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.
Жозеп Клотет.
Фото ФК «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.
Жозеп Клотет.
Фото Global Look Press
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.
Жозеп Клотет.
Фото Global Look Press
Джуд Беллингем и Жозеп Клотет.
Фото Соцсети
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Неочевидный кандидат

В следующем году «Торпедо» исполнится сто лет, но за этот неполный век прославленную команду никогда не возглавляли специалисты из-за рубежа — только советские и российские тренеры. Но во вторник черно-белые переписали собственную историю. Удивительно и то, что первым иностранным тренером «Торпедо» стал не человек из ближнего зарубежья или братской Сербии, а из Испании — одной из самых футбольных держав планеты.

Нового главного черно-белых зовут Жозеп Клотет, или просто Пеп Клотет. 45 лет, родом из Барселоны, работает тренером с 2001 года. Опыт богатый: Испания, Швеция, Норвегия, Англия, Италия. Но с Россией очевидных связей нет вообще, тем необычнее его назначение.

Неудачный старт карьеры

Клотет был посредственным игроком и никогда не пробирался дальше родной «Игуалады». В 24 года стал тренером, приняв каталонскую «Корнелью», а чуть позже перешел в академию «Эспаньола». В целом испанский этап карьеры Клотета определенно нельзя назвать удачным: его потолком стала работа в «Фигересе» и «Эспаньоле В», из которого Пеп был уволен в тот же сезон, когда он вылетел из третьей лиги Испании.

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В 2010 году будущий тренер «Торпедо» впервые покинул родную страну. Клотета приютила Скандинавия: сперва он работал ассистентом в шведском «Мальме», затем стал главным тренером в «Хальмстаде», а после перебрался в Норвегию — в «Викинг». Только после этого этапа Клотет вернулся в Испанию, где безуспешно пытался поднять во второй дивизион дубль «Малаги».

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.
Жозеп Клотет.
Фото Global Look Press

Протеже Лаудрупа

Прорыв в росте Пепа произошел на Британских островах, куда Клотета позвал большой знаток испанского футбола и бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп. В 2013 году датчанин уже работал в «Суонси» и пригласил каталонца помогать в воспитании местной молодежи. Клотет настолько понравился валлийцам, что даже после ухода Лаудрупа он не только остался в «Суонси», но и поднялся до должности первого помощника главного тренера — Гарри Монка.

На островах Клотет задержался надолго: вслед за «Суонси» последовали работы в «Лидсе» (ассистентом) и «Оксфорд Юнайтед» (главным тренером), а потом — судьбоносный переход в «Бирмингем Сити». Период в Бирмингеме во многом помог Клотету стать узнаваемым хотя бы на уровне английского чемпионшипа. Испанец приходил в роли ассистента Монка, с которым он работал в «Суонси», а затем стал главным тренером и пробыл в этом статусе целый сезон-2019/20.

Джуд Беллингем и Жозеп Клотет.
Фото Соцсети

«Отец» Беллингема

Сам сезон получился слабоватым — «Бирмингем» занял 20-е место и еле спасся от вылета, однако тот год все равно был одним из самых запоминающихся в новейшей истории клуба из-за одного человека — Джуда Беллингема. Именно Клотет формально дал дорогу во взрослый футбол тогда еще 16-летнему малоизвестному воспитаннику клуба.

В Англии у Беллингема бешеная популярность: его хотят приобрести все топ-клубы страны, а Transfermarkt сейчас оценивает хавбека дортмундской «Боруссии» в 110 миллионов евро. В «Бирмингем Сити» Джуда вообще боготворят: достаточно сказать, что клуб вывел из обращения 22-й номер, под которым он играл в том сезоне. Напомним, что Беллингему сейчас лишь 19 лет, а за главную команду «Бирмингема» он отыграл всего один год — как раз при Клотете.

Каталонца постоянно спрашивают о Беллингеме — ему звонят после каждого важного события в карьере Джуда, а тренер охотно делится мыслями. В Англии любят вспоминать, что Клотет часто ставил номинального центрального хавбека на фланг — таким образом, Беллингем получал больше игрового времени и пространства для развития. В дебютном сезоне нынешний футболист сборной Англии отыграл 44 матча за «Бирмингем», а затем был продан в Дортмунд за 25 миллионов евро.

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет.
Жозеп Клотет.
Фото Global Look Press

Вызов из Москвы

Клотету в клубе были благодарны за Беллингема, но 20-е место ему не простили. На этом английский этап карьеры Пепа закончился, а в начале 2021-го начался причудливый итальянский.

На Апеннинах Клотет работал в двух клубах серии В, но при этом трижды уходил из одного из них — эпатажный глава «Брешии» Массимо Челлино три раза приглашал испанца на пост главного тренера. Последний отрезок длился около трех недель — оттуда Клотет ушел в минувшем феврале.

Во вторник стартовал новый этап карьеры испанца — российский. Для Клотета это очень важный переход, ведь раньше он только раз работал главным тренером клуба высшей лиги: в 2011 году он не удержал «Хальмстад» в элитном дивизионе Швеции. Теперь он без трансферов попробует сотворить чудо, ликвидировать семиочковое отставание «Торпедо» от зоны стыковых матчей и сохранить клуб наверху. Получится ли? Сложно сказать, ведь опыта у Клотета много, но позитивного опыта — не очень.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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