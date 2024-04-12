Эта отставка вызвала лишь усмешку.

«Великий немой» — так говорили об эпохе немого кинематографа и о его главных фигурах вроде Чарли Чаплина. А Пол Эшуорт — просто немой, ничего великого в нем не было. Зато было бессмысленное — по этой части Эшуорт, думаю, превзошел всех, кто был до него.

Я вообще не понимаю, что он делал в «Спартаке» столько времени, за что получал зарплату, каких игроков привел, кому и зачем вообще был нужен. Он никогда ничего не говорил и свое увольнение из «Спартака» комментировать также отказался.

Потому что говорить-то и нечего.

Кстати, взглянув где-то сегодня на его фотографию, я понял, что даже не знал (или не помнил), как он выглядит. Это знание было совершенно лишним. Хотя вроде работал человек целым спортивным, а потом техническим директором «Спартака».

Мой друг (тоже не знавший Эшуорта в лицо) только что написал и сделал смелое предположение: «А может, его и не было? Нейросетью сгенерировали образ — и все. А зарплату распилили».

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Затем друг пошел дальше. Он написал в ChatGPT запрос: « Представь себе, что я — спортивный директор ФК «Спартак» (Москва). Посоветуй мне 10 высказываний, которые могли бы помочь мне создать о себе положительное впечатление у руководства, прессы и болельщиков» .

ChatGPT ответил : « Конечно, вот несколько высказываний, которые могут помочь создать положительное впечатление о вас:

«Моя цель — не просто победы на поле, но и развитие клуба как целостной организации, способной вдохновлять болельщиков и вести их к успеху.»

«Мы стремимся к сбалансированной команде, где каждый игрок чувствует себя важным звеном и готов бороться за клуб до конца.»

«Транспарентность и честность — основные принципы, которыми мы руководствуемся во всех наших решениях и действиях.»

«Сотрудничество с молодежью и развитие футбольной академии — приоритетные направления нашей работы, потому что молодежь — это будущее клуба.»

«Мы стремимся к гармонии между талантом и профессионализмом, чтобы наша команда всегда выходила на поле сильной и уверенной.»

«Я верю, что успех команды зависит не только от игровых тактик, но и от духа коллектива и поддержки фанатов. Поэтому мы активно работаем над созданием единого футбольного сообщества.»

«Мы открыты для инноваций и новых идей и всегда готовы применить передовой опыт для достижения наших спортивных целей.»

«Наши игроки не только атлеты, но и образцы для подражания. Мы поощряем их участие в благотворительных акциях и социальных проектах, чтобы внести позитивный вклад в общество.»

«У нас ценится не только индивидуальное мастерство, но и командная игра. Мы стремимся к тому, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью большой семьи ФК «Спартак».»

«Мы гордимся нашими традициями, но также открыты для перемен и развития. Наша цель — сохранить наследие клуба и создать новую страницу в его истории, наполненную новыми победами и достижениями.»

Фото Александр Ступников/«Спартак», Global Look Press

Друг продолжает разговор с нейросетью : « И приведи еще мои возможные высказывания по игрокам — Соболеву, Промесу, Максименко, Джикии, Литвинову — так, чтобы болельщики понимали мою вовлеченность в процессы внутри клуба.

ChatGPT: «Соболев — наш е острие атаки, и я вижу в нем не только талантливого футболиста, но и лидера, способного вести команду к победам.»

«Промес — игрок с многогранным талантом, который всегда готов внести свой вклад в успех команды, будь то ассист или гол.»

«Максименко — надежный страж ворот, на которого можно полагаться в самых напряженных моментах матчей. Его профессионализм и преданность клубу не подвергаются сомнению.»

«Джикия — капитан нашей команды, символ стабильности и мастерства. Его пример — для всех игроков, и я горжусь иметь такого лидера в составе.»

«Литвинов — молодой и перспективный игрок, который демонстрирует постоянный рост и улучшение своей игры. Мы видим в нем будущее клуба.»

«Соболев, Промес, Максименко, Джикия, Литвинов — это не просто имена в составе нашей команды, это наши бойцы на поле, которые готовы сражаться за наши цвета до последнего свистка.»