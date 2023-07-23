«Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу». Что говорили Абаскаль и Ярошик после матча «Спартак» — «Оренбург»

Пресс-конференция главных тренеров.

В матче первого тура РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» в Москве обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. На голы гостей в исполнении Воробьева и Флорентина забитыми мячами ответили Мозес и оформивший дубль Хлусевич.

На послематчевой пресс-конференции тренеры команд Гильермо Абаскаль и Иржи Ярошик подвели итоги встречи.

Ярошик: « Если б я боялся, мог бы сидеть дома в Чехии»

— Какие впечатления от игры?

— Конечно, жалко проиграть в таком матче . Наша команда играла очень хорошо , «Спартак» — тоже . Было нелегко. Очень жалко, что мы не смогли набрать очки.

— Ваш предшественник Личка сделал большой вклад в создание имени «Оренбурга». Не боитесь, что вас с ним будут сравнивать?

— Марцел сделал хорошую работу , ее т яжело будет повторить. Второй год всегда сложнее, чем первый , потому к оманде нелегко будет показывать такие же результаты. Но если бы я этого боялся, я бы сюда не поехал. Мог бы сидеть дома в Чехии.

Иржи Ярошик. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Сравните ваш прошлый клуб — «Теплице» — с «Оренбургом»?

— У «Теплице» есть небольшие финансовые проблемы. Нет таких возможностей подбора игроков и условий для тренировок. По уровню «Оренбург» сильнее. С «Теплице» мы всегда боролись за выживание , было мало игроков .

— Какие эмоции вы испытываете от возвращения в Россию?

— Я очень рад, что наконец оказался здесь. Рад, что «Оренбург» меня пригласил. Личке спасибо, что вспомнил про меня. Очень рад возвращению. Кончено, если вы приезжаете на такие стадион ы, играть — одно удовольствие . Хотелось бы, чтобы больше фанатов приходило на матчи. Было забито пять голов, ф анатам должен нравиться такой футбол.

Абаскаль: « То, что мы позволяли сопернику во втором тайме, — недопустимо»

— Какие впечатления от матча?

— Конечно, стартовый матч очень важен. Мы взяли три очка и рады этому. Но мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу в конце матча при условии, что всю игру мы доминировали. У нас было больше семи моментов.

Если мы не прибавим в таких компонентах, как решительность и скорость, будет очень сложно. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли сопернику проводить быстрые контратаки, — абсолютно недопустимо. Мы должны это исправить. В тот момент, когда матч стал сложнее по характеру и психологически, Игнатов и Мартинс-Перейра добавили движения. Дуарте на протяжении 90 минут сохранял концентрацию. Это позволяло нам развивать атаки. Мы победили, и это хорошо. Сейчас у нас не так много времени на отдых. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в этот летний день. Было очень важно почувствовать их поддержку.

— Почему ваш выбор пал на Максименко? Он будет основным вратарем в чемпионате?

— Если решение принято мной, значит, я его считаю лучшим вратарем. Он заслужил это своей работой, концентрацией и тем, как выкладывается на тренировках. Весь штаб в нем уверен. На мой взгляд, все происходит честно. Я не убирал Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне, такое же отношение будет и к Максименко. Если ошибки будут повторяться, решение будет соответствующее. Но сейчас ему надо дать время.

— Замена Мелешина на Бальде показалась запоздалой.

— На мой взгляд, замена была проведена вовремя. Это очень важно с точки зрения внутренней конкуренции в команде. Мы должны держать уровень, планку, это касается всех. Футболисты должны в каждом матче показывать себя.

— Как проходит восстановление Медины? Когда мы увидим его в заявке?

— Я очень надеюсь, что будет готов к матчу с «Краснодаром». Он близок к возвращению в общую группу, но у него такой характер травмы... Травма икроножной мышцы всегда очень опасна. Мы с пониманием к этому относимся, не торопимся и не будем форсировать восстановление.

— Какие сильные стороны вы видите у Михаила Игнатова?