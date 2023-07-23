Сегодня, 21:20
В матче первого тура РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» в Москве обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. На голы гостей в исполнении Воробьева и Флорентина забитыми мячами ответили Мозес и оформивший дубль Хлусевич.
На послематчевой пресс-конференции тренеры команд Гильермо Абаскаль и Иржи Ярошик подвели итоги встречи.
— Какие впечатления от игры?
— Конечно, жалко проиграть в таком матче. Наша команда играла очень хорошо, «Спартак» — тоже. Было нелегко. Очень жалко, что мы не смогли набрать очки.
— Ваш предшественник Личка сделал большой вклад в создание имени «Оренбурга». Не боитесь, что вас с ним будут сравнивать?
— Марцел сделал хорошую работу, ее тяжело будет повторить. Второй год всегда сложнее, чем первый, потому команде нелегко будет показывать такие же результаты. Но если бы я этого боялся, я бы сюда не поехал. Мог бы сидеть дома в Чехии.
— Сравните ваш прошлый клуб — «Теплице» — с «Оренбургом»?
— У «Теплице» есть небольшие финансовые проблемы. Нет таких возможностей подбора игроков и условий для тренировок. По уровню «Оренбург» сильнее. С «Теплице» мы всегда боролись за выживание, было мало игроков.
— Какие эмоции вы испытываете от возвращения в Россию?
— Я очень рад, что наконец оказался здесь. Рад, что «Оренбург» меня пригласил. Личке спасибо, что вспомнил про меня. Очень рад возвращению. Кончено, если вы приезжаете на такие стадионы, играть — одно удовольствие. Хотелось бы, чтобы больше фанатов приходило на матчи. Было забито пять голов, фанатам должен нравиться такой футбол.
— Какие впечатления от матча?
— Конечно, стартовый матч очень важен. Мы взяли три очка и рады этому. Но мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу в конце матча при условии, что всю игру мы доминировали. У нас было больше семи моментов.
Если мы не прибавим в таких компонентах, как решительность и скорость, будет очень сложно. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли сопернику проводить быстрые контратаки, — абсолютно недопустимо. Мы должны это исправить. В тот момент, когда матч стал сложнее по характеру и психологически, Игнатов и Мартинс-Перейра добавили движения. Дуарте на протяжении 90 минут сохранял концентрацию. Это позволяло нам развивать атаки. Мы победили, и это хорошо. Сейчас у нас не так много времени на отдых. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в этот летний день. Было очень важно почувствовать их поддержку.
— Почему ваш выбор пал на Максименко? Он будет основным вратарем в чемпионате?
— Если решение принято мной, значит, я его считаю лучшим вратарем. Он заслужил это своей работой, концентрацией и тем, как выкладывается на тренировках. Весь штаб в нем уверен. На мой взгляд, все происходит честно. Я не убирал Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне, такое же отношение будет и к Максименко. Если ошибки будут повторяться, решение будет соответствующее. Но сейчас ему надо дать время.
— Замена Мелешина на Бальде показалась запоздалой.
— На мой взгляд, замена была проведена вовремя. Это очень важно с точки зрения внутренней конкуренции в команде. Мы должны держать уровень, планку, это касается всех. Футболисты должны в каждом матче показывать себя.
— Как проходит восстановление Медины? Когда мы увидим его в заявке?
— Я очень надеюсь, что будет готов к матчу с «Краснодаром». Он близок к возвращению в общую группу, но у него такой характер травмы... Травма икроножной мышцы всегда очень опасна. Мы с пониманием к этому относимся, не торопимся и не будем форсировать восстановление.
— Какие сильные стороны вы видите у Михаила Игнатова?
— Все прекрасно знают, какой талант есть у Игнатова, какими качествами он обладает. Сегодня он сделал голевую передачу. В прошлом сезоне ему не хватало качества при игре в завершении. Нам не хватало второй волны, которая завершала бы моменты ударом. Мы рассчитываем на Игнатова.