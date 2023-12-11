Рейтинг игроков РПЛ: кто стал лучшим к зимней паузе?

Сегодня, 16:45
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 18 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Вышел, забил единственный гол петербуржцев в ворота «Пари НН» и оставил «Зенит» в чемпионской гонке. С отрывом лучший бомбардир РПЛ — 14 мячей. Зимует на первом месте по оценкам «СЭ».
2 (2). Вендел («Зенит») — 6,41
На высоком уровне провел последний матч перед паузой.
3 (4). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36
Отдал в матче с ЦСКА Кривцову шикарный голевой пас в стиле Трента Александра-Арнольда, победа вывела «Краснодар» на первое место.
4 (6). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28
Кордоба тур пропускал из-за удаления и своим повышением в рейтинге обязан слабо отыгравшим конкурентам, снизившим свой средний балл.
5 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27
Вместе с остальными самарцами сыграл невзрачно против «Спартака» (0:3).
6 (3). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25
Один из главных героев первой части РПЛ в финальной встрече в Краснодаре был довольно активен, искал нестандартные ходы, но к забитым голам это не привело.
7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23
Толком не играл в последних двух турах, своим улучшением позиций обязан не лучшей форме конкурентов.
8 (9). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21
Не играл против «Спартака», но ранее набрал достаточно, чтобы подвинуть конкурентов.
9 (7). Клаудиньо («Зенит») — 6,19
Не впечатлил в матче с «Пари НН» и свалился на две позиции.
10 (11). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,19
Сделал идеальную подачу на победный гол Морозова в матче с «Уралом».