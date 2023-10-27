ЦСКА не победит «Краснодар», «Спартак» обыграет «Факел». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Рыков и Яшин дали прогноз на матчи 13-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и музыкант Алексей Яшин.

Владимир Рыков — 1:1. Это конкуренты по турнирной таблице. Будет боевая игра и ничья.

Алексей Яшин — 1:1. «Рубин» у себя дома играет очень крепко, зачастую не проигрывает. Думаю, будет ничья с минимальным счетом.

Владимир Рыков — 1:2. Если «Спартак» хочет бороться за медали, то должен побеждать.

Алексей Яшин — 2:2. «Факел» у себя дома играет хорошо, его всегда поддерживают болельщики. Воронежцы не проиграют, будет результативная ничья.

Владимир Рыков — 1:1. Лидеры «Ростова» подлечили болячки и набрали форму, но и «Локомотив» хорошо играет. Дзюба свой гол команде Карпина должен забить.

Алексей Яшин — 3:3. «Ростов» сейчас не в идеальном состоянии, в отличие от «Локомотива», который идет в первой пятерке. Важный фактор, что играют в Ростове-на-Дону, поэтому думаю, что будет результативная ничья.

Владимир Рыков — 2:0. Симпатизирую работе Осинькина, как он выстраивает игру и воспитывает молодых футболистов.

Алексей Яшин — 2:0. «Крылья» сейчас на подъеме, высоко в турнирной таблице, игра у команды идет. Также скажется фактор домашнего поля.

Владимир Рыков — 2:0. «Зенит» набирает обороты в погоне за «Краснодаром». «Ахмат» не показывает той игры, которая позволит ему выиграть в Санкт-Петербурге.

Алексей Яшин — 3:0. Здесь все понятно. «Зенит» сильная команда, которая должна побеждать.

Владимир Рыков — 2:1. Если «Пари НН» хочет бороться за что-то серьезное, должен обыгрывать «Сочи».

Алексей Яшин — 1:1. «Пари НН» при Юране достойно выступает. «Сочи» плывет, идет на последнем месте, но будет цепляться и бороться за очки.

Владимир Рыков — 1:0. «Урал» после поражения от «Сочи» закроется и будет играть вторым номером. Но «Динамо» должно додавить и победить. Ставлю на гол Тюкавина.

Алексей Яшин — 2:0. «Динамо» два матча подряд не забивает, надо заканчивать эту серию. А в защите у команды все хорошо — две подряд сухие игры.

Владимир Рыков — 0:1. «Краснодар» поймал свою игру. Если он не победит, «Зенит» окажется совсем близко.

Алексей Яшин — 2:2. «Краснодар» хорош, идет на первом месте. А ЦСКА часто играет вничью в этом сезоне, выступает у себя дома и будет бороться до конца.