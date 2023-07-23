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Команде Карпина не дали заявить четырех новичков. Но «Ростов» победил назло ФИФА

«Ростов» обыграл «Факел» в первом туре РПЛ
Артем Белинин
«Ростов» обыграл «Факел» — 2:1.
Фото ФК «Ростов»
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Ростовчане обыграли «Факел» — 2:1.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Факел

Прошлой весной «Факел» сильно огорчил ростовчан, прервав их четырехматчевую серию без поражений в 26-м туре. Тогда воронежцы отчаянно бились за выживание, южане — за топ-3; Валерий Карпин своих целей в итоге не достиг, а вот Евсеев сохранил команду в РПЛ.

Летом связь двух клубов не оборвалась — «Ростов» забрал из «Факела» Романа Акбашева. Кроме этого, команды сыграли закрытый товарищеский матч — менее чем за две недели до очной встречи. Тогда южане победили 3:0, отличились Комличенко, Осипенко и Миронов.

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Правда, для повторения результата в официальной встрече возникли сложности. Ближе к началу матча стало известно, что у «Ростова» неприятности — ФИФА запретила южанам регистрацию новичков из-за задолженности перед «Норчепингом» за трансфер Альмквиста.

В Telegram-канале «Ростова» появилось обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца, где он объяснил ситуацию: «Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам».

Из-за бана ФИФА желто-синие не смогли заявить Евгения Чернова, Алексея Ионова, Мохаммеда Мохеби и того же Романа Акбашева. Поэтому в заявке команды на игру с «Факелом» было сразу пять футболистов молодежной команды, а в основной состав попали почти все, на кого Карпин мог рассчитывать в первую очередь. Валерию Георгиевичу даже пришлось выпустить двух центрфорвардов — Комличенко и Голенкова — одновременно.

У «Факела» не было таких проблем — команда пусть и потеряла Акбашева, но большую часть прошлогоднего состава сохранила, а местами даже усилилась. Так, против «Ростова» в старте вышли вратарь Беленов и крайний защитник Федор Кудряшов. Экс-латераль сборной России три года не играл в РПЛ, а голкипер несколько лет провел в «Рубине» до переезда в Воронеж.

Собственно, оба игрока привлекли внимание во время матча. Кудряшов отметился желтой карточкой за фол возле штрафной, а в перерыве был заменен из-за травмы. Беленов же оставил о себе более приятные впечатления — он сделал несколько шикарных сейвов.

Работы у голкипера действительно хватало — «Ростов», несмотря на кадровые проблемы, со старта начал давить — редкие выпады «Факела» сменялись длинными отрезками владения южан. В один момент оборона воронежцев дрогнула — и нападающий ростовчан завершил красивую атаку голом. Правда, оказался в офсайде — и даже не стал с этим спорить.

А вот через три минуты забили уже настоящий гол, и сделали это воронежцы — внезапно и без особых предпосылок: Евгений Марков после скидки Аппаева прошил Песьякова. Ростовчане в ответ перешли практически в боевой режим — вероятно, хотели сравнять до перерыва любой ценой. И сравняли! На 39-й минуте после углового забил Максим Осипенко. На счету самого результативного защитника РПЛ последних лет уже семь мячей за последние два сезона.

Второй тайм ростовчане тоже начали бодро, и уже через десять минут Роман Тугарев вывел хозяев вперед — вслед за этим игра затихла. Точнее, затихла она у ворот — а в центре поля начались сплошные нарушения. После гола Тугарева главный судья Шадыханов раздал две желтые карточки и даже смотрел видеозапись на предмет красной; не сосчитать, сколько раз футболисты оказывались на газоне.

В таком рваном темпе все могло бы и закончиться, но уже в дополнительное время команды решили обменяться выходами один на один. Сначала свою попытку не использовал Комличенко, потом Аппаев, и на этом все закончилось. «Ростов» победил даже без новичков — но по второму тайму, конечно, не скажешь, что это было просто.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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