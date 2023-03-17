«Спартак» и «Зенит» потеряют очки, «Ростов» победит в Химках. Прогнозы на 20-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и музыкант Юрий Лоза.

«Оренбург» — «Спартак»

Виталий Дьяков — 2:2. «Оренбург» неплохо играет дома. «Спартак» в непонятном состоянии. Вроде бы хорошо провел зимние сборы, а сейчас два раза сыграл вничью с «Уралом» и с трудом победил «Факел».

Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» победит, команда сейчас на ходу. «Оренбург» хорошо играет дома, будет бороться, но с минимальным счетом уступит.

«Урал» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:1. Команды на этой неделе выступали и в Кубке России. «Урал» в хорошей форме, но и «Динамо» не должно проиграть.

Юрий Лоза — 1:1. «Динамо» будет трудно в гостях. У «Урала» серия из 16 матчей без поражений, но последняя кубковая игра против «Спартака» была неубедительной.

«Факел» — «Сочи»

Виталий Дьяков — 0:1. «Сочи» должен реабилитироваться после крупного поражения дома. Хотя «Факелу» очень нужны очки.

Юрий Лоза — 0:2. «Сочи» выиграет. Состав у него намного сильнее, чем у «Факела».

«Локомотив» — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 2:1. «Локомотив» проиграл в Кубке России, поэтому у него осталась одна задача на сезон — не вылететь и не попасть в стыки. Ему очень нужна победа.

Юрий Лоза — 1:1. «Локомотив» хорошо начал в чемпионате, одержал две победы. Но ему нужно дальше продолжать выигрывать и подниматься в турнирной таблице. У «Краснодара» новый тренер, может быть все что угодно.

«Химки» — «Ростов»

Виталий Дьяков — 1:2. Не особо верю в «Химки». Думаю, что они вместе с «Торпедо» вылетят. Поэтому поставлю на «Ростов», тем более он борется за третье место.

Юрий Лоза — 0:1. «Ростов» сейчас намного сильнее. «Химки» навяжут борьбу, но победить не смогут, даже за ничью не зацепятся.

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Виталий Дьяков — 2:1. «Крылья» всегда неплохо выступают дома. Хорошо сыграли в Кубке с ЦСКА. Но в последнем туре чемпионата они крупно ему уступили 0:4, надо реабилитироваться перед болельщиками.

Юрий Лоза — 1:1. «Крылья» должны проявить характер после 0:4 от ЦСКА, тем более при своих болельщиках. «Ахмат» — крепкая команда, которая всегда борется до конца, а по итогам этого сезона может попасть в топ-5.

«Пари НН» — «Торпедо»

Виталий Дьяков — 2:0. «Торпедо» уже вылетело. Нижегородцы еще не решили всех задач на сезон, поэтому обязаны брать три очка дома.

Юрий Лоза — 2:0. «Пари НН» очень нужна победа, чтобы избежать стыков. А «Торпедо» уже забронировало себе место на следующий сезон в первой лиге.

ЦСКА — «Зенит»

Виталий Дьяков — 2:2. «Зенит» даже на выезде фаворит, но ЦСКА дома не должен проиграть. Надеюсь, увидим красивый футбол с обилием голов.

Юрий Лоза — 1:2. По игре «Зенит» намного лучше ЦСКА и всех остальных в чемпионате.