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17 марта, 23:00

«Спартак» и «Зенит» потеряют очки, «Ростов» победит в Химках. Прогнозы на 20-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и музыкант Юрий Лоза.

«Оренбург» — «Спартак»

Виталий Дьяков — 2:2. «Оренбург» неплохо играет дома. «Спартак» в непонятном состоянии. Вроде бы хорошо провел зимние сборы, а сейчас два раза сыграл вничью с «Уралом» и с трудом победил «Факел».

Юрий Лоза — 1:2. «Спартак» победит, команда сейчас на ходу. «Оренбург» хорошо играет дома, будет бороться, но с минимальным счетом уступит.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

«Урал» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:1. Команды на этой неделе выступали и в Кубке России. «Урал» в хорошей форме, но и «Динамо» не должно проиграть.

Юрий Лоза — 1:1. «Динамо» будет трудно в гостях. У «Урала» серия из 16 матчей без поражений, но последняя кубковая игра против «Спартака» была неубедительной.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Динамо

«Факел» — «Сочи»

Виталий Дьяков — 0:1. «Сочи» должен реабилитироваться после крупного поражения дома. Хотя «Факелу» очень нужны очки.

Юрий Лоза — 0:2. «Сочи» выиграет. Состав у него намного сильнее, чем у «Факела».

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

«Локомотив» — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 2:1. «Локомотив» проиграл в Кубке России, поэтому у него осталась одна задача на сезон — не вылететь и не попасть в стыки. Ему очень нужна победа.

Юрий Лоза — 1:1. «Локомотив» хорошо начал в чемпионате, одержал две победы. Но ему нужно дальше продолжать выигрывать и подниматься в турнирной таблице. У «Краснодара» новый тренер, может быть все что угодно.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

«Химки» — «Ростов»

Виталий Дьяков — 1:2. Не особо верю в «Химки». Думаю, что они вместе с «Торпедо» вылетят. Поэтому поставлю на «Ростов», тем более он борется за третье место.

Юрий Лоза — 0:1. «Ростов» сейчас намного сильнее. «Химки» навяжут борьбу, но победить не смогут, даже за ничью не зацепятся.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Ростов

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Виталий Дьяков — 2:1. «Крылья» всегда неплохо выступают дома. Хорошо сыграли в Кубке с ЦСКА. Но в последнем туре чемпионата они крупно ему уступили 0:4, надо реабилитироваться перед болельщиками.

Юрий Лоза — 1:1. «Крылья» должны проявить характер после 0:4 от ЦСКА, тем более при своих болельщиках. «Ахмат» — крепкая команда, которая всегда борется до конца, а по итогам этого сезона может попасть в топ-5.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ахмат

«Пари НН» — «Торпедо»

Виталий Дьяков — 2:0. «Торпедо» уже вылетело. Нижегородцы еще не решили всех задач на сезон, поэтому обязаны брать три очка дома.

Юрий Лоза — 2:0. «Пари НН» очень нужна победа, чтобы избежать стыков. А «Торпедо» уже забронировало себе место на следующий сезон в первой лиге.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Торпедо М

ЦСКА — «Зенит»

Виталий Дьяков — 2:2. «Зенит» даже на выезде фаворит, но ЦСКА дома не должен проиграть. Надеюсь, увидим красивый футбол с обилием голов.

Юрий Лоза — 1:2. По игре «Зенит» намного лучше ЦСКА и всех остальных в чемпионате.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Виталий Дьяков
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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