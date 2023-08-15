«Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура

Мнение бывшего главного тренера ЦСКА, обладателя Кубка УЕФА-2005 Валерия Газзаева.

Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака

Пока очки даются «Зениту» тяжело. Не видно запаса прочности, который был у команды Семака в прошлые годы. Но это и объяснимо. Питерцы привыкают к жизни без Малкома. Вендел остался, но ему еще надо выйти на свой привычный уровень.

Семаку предстоит стабилизировать состав, привести игроков к общему знаменателю. Постепенно питерцы набирают ход. Думаю, в ближайших турах мы уже увидим более стабильный футбол в их исполнении. Допускаю, что появятся новички. Клуб постарается найти замену Малкому.

В принципе у «Зенита» очень сильная средняя линия: Барриос, Вендел, Клаудиньо. Каждый из этого трио способен делать разницу, приносить результат. Для РПЛ просто потрясающая полузащита.

Страхиня Эракович и Иван Сергеев празднуют гол в ворота «Факела». Фото ФК «Зенит»

Эракович добавил обороне «Зенита» надежности и солидности. Ренан допустил ошибки в матче с «Динамо», но в целом это игрок с задатками. Просто надо исключить авантюризм. В игре с «Факелом» Семак перешел на игру в три центральных защитника: мне кажется, сейчас, пока Родригао еще восстанавливается, компанию Ренану и Эраковичу может составить Алип.

Да, есть некоторые вопросы по флангам атаки. Мостовой в начале сезона не показывал своего максимума, да к тому же еще и травму получил. Видимо, Семак будет делать ставку на латералей — Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса. Этот ход вполне может себя оправдать. Оба эффективны и в обороне, и в атаке. Конечно, надо еще подождать и посмотреть, будет ли Марио напоминать того защитника, который радовал болельщиков, выступая за ЦСКА. В атаке есть дуэт форвардов Сергеев — Кассьерра.

Вот мы и получаем систему 3-5-2. Думаю, она способна принести «Зениту» успех на длинной дистанции.

Я по-прежнему считаю «Зенит» одним из фаворитов сезона. Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака после ничьей с «Ростовом», поражения от «Динамо», трудной победы над «Факелом». Просто, видимо, все привыкли, что питерцы сносят соперников на своем пути. В этом году все уже не так очевидно. Однако Семак — опытный тренер, который пять лет подряд становился чемпионом. Я думаю, он знает, как усилить игру. Однако потребуется некоторое время, чтобы наиграть новую схему — 3-5-2.

Руслан Литвинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Литвинов — не защитник. Медина и в ЦСКА меня не впечатлял

«Спартак» очень ярко начал прошлый сезон, сильно отыграл осенью. Многие его уже тогда короновали, а в итоге красно-белые завоевали только бронзу. На старте нового чемпионата меня, признаюсь, вновь удивляли восторженные реплики в адрес подопечных Абаскаля. Бесспорно, команда мощно выглядит впереди. Довольно быстро адаптировался Бонгонда, который забивает в каждом матче. Он играет на своих сильных качествах: скорость, резкость, левая нога.

Вообще «Спартак» хорошо укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? Претензий к крайним защитникам — Денисову и Рябчуку — нет. Но вот центр... Вы же видели, что произошло в матче с «Уралом»? Где стабильность? Почему такие провалы, ошибки?

Эта игра показала, что Литвинову не хватает навыков защитника. Он профильный опорный полузащитник и, конечно, должен располагаться выше. Это хавбек с объемом, с подключениями, с качественным отбором. Он и сам может завершить атаку.

«Спартаку» необходимо до закрытия трансферного окна приобрести сильного центрального защитника, который быстро найдет общий язык с Джикией.

Если разбирать третий гол «Урала», то, на мой взгляд, в большей степени виноват голкипер Свинов. Он крикнул Литвинову, что будет играть этот мяч, но остался в полупозиции. В итоге Бикфалви воспользовался этой неразберихой.

Медина на месте центрального полузащитника меня не убедил. Видимо, нужно время, чтобы он интегрировался в игровой рисунок Абаскаля. Правда, признаюсь, парагваец меня не впечатлял и в ЦСКА. Не считаю его системообразующим исполнителем. Медина не сделает разницу. Вот с Бонгондой «Спартак», конечно, угадал. За счет своих индивидуальных действий он ставит оборону соперников в тупик.

«Урал» мне очень понравился. Организованный футбол в исполнении команды Гончаренко. Футболисты четко знают свой маневр на поле, стараются выполнять план на игру. У «Урала» есть характер и амбиции. Казалось, что после гола Соболева команда может надломиться. А она продолжила лезть вперед, сравняла счет и даже вырвала победу. Это говорит о психологической устойчивости, об уверенности в своих силах. Сейчас «Урал» на втором месте. И это не случайно. «Урал» играет в современный, организованный футбол, эффективно прессингует, обладает добротными исполнителями.

Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Испании никто вальяжности Захаряну не простит

«Динамо» победило «Балтику» на классе. Сказался более высокий уровень индивидуального мастерства бело-голубых. Калининградцы старались, в первом тайме выглядели весьма прилично, но на все 90 минут команду Игнашевича все-таки не хватило. Все же в футболе решают эпизоды. Вспомните, как во втором тайме ошибся Сазонов, когда неаккуратно скинул мяч назад Шунину. В итоге Мусаев имел великолепную возможность сравнять счет. Но промедлил, сделал несколько лишних движений. Надо было сразу, в касание перекидывать голкипера! Вот тут как раз и не хватило исполнительского мастерства. Затянул...

Проблемы «Динамо» в обороне никуда не делись. Восемь пропущенных голов за четыре тура — многовато. Сейчас лидер таблицы — «Краснодар», который пропустил лишь один мяч.

Зато в атаке команда Лички добавляет. Грулев, Нгамале, Тюкавин, Смолов смотрелись солидно. Но не забывайте, что это все было на фоне «Балтики». Впереди дерби с ЦСКА.

Конечно, Захарян — потеря для «Динамо». Да, в последнее время он уже играл не так ярко, как в позапрошлом сезоне. Однако его качества видны невооруженным глазом. Мог взорваться. Решить эпизод. Теперь будем наблюдать за ним в чемпионате Испании.

Это большой вызов для него. Я уже как-то давал через ваше издание совет и ему, и другим талантливым нашим игрокам. Арсену надо 24 часа в сутки думать о футболе! В 20 лет попасть в один из сильнейших европейских чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит. В каждом матче, на каждой тренировке надо выкладываться на 100-150 процентов. Ориентиром для него должен стать Хвича Кварацхелия. У него же получилось в «Наполи». Теперь очередь за Захаряном.

Конечно, сначала надо закрепиться в «Реал Сосьедад», показывать там стабильную хорошую игру, а вот в будущем уже нацеливаться на попадание в мадридский «Реал» или в «Барселону». А как без этого? Только так! Только амбиции, профессионализм, пахота могут обеспечить ему европейский успех. Для этого у него есть все качества: высокая скорость, техническая оснащенность, функциональные возможности.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галактионову пора определиться с центральными защитниками

«Локомотив» в этом сезоне пока не убеждает. Но я бы прежде всего похвалил «Крылья Советов». Игорь Осинькин ставит очень привлекательный и симпатичный футбол. Он умеет работать с молодежью. Каждый игрок хорошо выполняет свои индивидуальные, тактические функции в конкретных позициях. Уходят одни — появляются другие, которые прогрессируют. Это и Салтыков, и Бабкин. Великолепно вписались в игру два легионера — Гарре и Бейл. На «Крылья» любо-дорого смотреть. Волжане очень уверенно смяли железнодорожников, играли с позиции силы. «Локо» был просто беспомощным. Это большая удача для москвичей, что Марадишвили в концовке счет сравнял.

Весной многие восхищались игрой команды Михаила Галактионова. Но сейчас становится понятно, что в определенной степени победы достигались на эмоциях. Сложилась хорошая атмосфера в коллективе, все жили одной целью — избежать стыков. Дзюба пришелся ко двору. Его авторитет помог команде. Но начался новый сезон, и высветились проблемы в подготовке. Теперь перед «Локо» поставлены более амбициозные задачи, а игра пропала...

Не понимаю, почему тренерский штаб не может определиться с обороной и, в частности, с центральной позицией. Это пагубно сказывается на результатах. Вспомните великий «Милан» первой половины 90-х. Там была постоянная четверка защитников — Баррези, Костакурта, Мальдини и Тассотти. В свое время я дал шанс молодым Игнашевичу и Березуцким. Понимал, что им потребуется время, что они будут ошибаться. Но я в них поверил. Так и Галактионову необходимо уже определиться. Без стабильного состава и, в частности, без стабильной обороны сложно на что-то претендовать.

Максим Мухин против Артура Юсупова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мухин — полузащитник современной формации

ЦСКА взял верх над «Сочи». В первом тайме армейцы играли с преимуществом. Потом у «Сочи» удалили игрока, москвичи вышли вперед. А дальше произошло что-то необъяснимое. Мне даже показалось, что это ЦСКА остался в меньшинстве. Игроки, видимо, подумали: мы и так, пешком, дойдем до победы. Футбол наказывает за вальяжность! ЦСКА едва не упустил три очка. Хорошо, что в концовке включились. Все же от головы идет. Сохраняйте концентрацию все 90 минут. Забил Заболотный. По теории вероятности он должен был выстрелить. Ну и молодой Рядно сотворил небольшой шедевр.

За состав армейцев становится тревожно. Новичков нет, зато, как я понимаю, может уйти еще и Зайнутдинов. Я вам уже не раз говорил, что для борьбы за призовые места надо в каждую линию приобрести сильного игрока. Да, у Федотова есть перспективные молодые исполнители — Рядно, Арбузов, Глебов, которому я желаю здоровья. Хорошие, интересные ребята. Но им же свойственна нестабильность. На всю дистанцию с такой обоймой ЦСКА может и не хватить... Дерби с «Динамо» многое покажет. Считаю, команда у бело-голубых укомплектована лучше.

Ход Федотова с переводом Мухина ближе к атаке себя оправдывает. Мы увидели, что полузащитник достаточно универсален. Он и оборонительные действия хорошо ведет, и в завершающей стадии полезен, способен забить. Мухин — полузащитник современной формации, злой, цепкий, агрессивный, с объемом. Помните, я когда-то говорил, что не знаю футболиста по фамилии «плеймейкер»? Никто не должен быть освобожден от оборонительных функций! Даже игроки группы атаки.

Джон Кордоба принимает поздравления. Фото ФК «Краснодар»

Расточительность Кордобы

Лидерство «Краснодара» меня не удивляет. Прагматизм «быков» дает свои плоды. Еще во второй части прошлого сезона Ивичу удалось стабилизировать игру и состав.

Сейчас его команда четко играет на результат. Единственное — подводит реализация. Кордоба меня удивляет... В каждом матче имеет по три-четыре момента. Ну и что это такое? С «Оренбургом» его расточительность могла выйти южанам боком. Команда Ярошика чуть не сравняла счет. Сперцян — молодец, держит уровень, забил два мяча. Прогрессирует. Но ему еще надо прибавить в мощи, атлетизме.

У «Оренбурга» очень сложное положение. Всего одно очко в четырех турах. Сейчас предстоит выезд в Грозный, а потом домашний матч с ЦСКА. Будет непросто...