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Сегодня, 11:00

Москва набирает всего очко с проваливающими весну «Рубином» и «Ахматом». Внизу таблицы все намного интереснее, чем наверху

Рабинер подвел итоги матча ЦСКА — «Ахмат»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Владимир Федотов и Михаил Галактионов
Владимир Федотов и Михаил Галактионов.
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Игорь Рабинер — о субботних матчах РПЛ.

Стопроцентные красные карточки Виллиану Роше и Игорю Дивееву, сверхлимитная желтая Аббосбеку Файзуллаеву — и три ключевых игрока армейцев в следующий четверг пропускают дерби ЦСКА со «Спартаком». Домашний матч с «Ахматом», который казался для армейцев беспроблемным, обернулся такими последствиями, а затем еще и поражением.

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

При этом, зная сегодняшний «Спартак», уверен в одном — в том, что ни в чем не уверен. Там нет и не может быть никакой логики. Но ЦСКА от этого не легче.

Красно-синие, проиграв «Ахмату», если говорить о визуальном впечатлении, поплатились за выход на игру на расслабоне. Победа дома над командой, в предыдущем туре получившей 1:7 от «Балтики», казалось, подразумевается автоматически.

Ну и вот. Даже пенальти за игру рукой, с которого ЦСКА открыл счет, не помог — «Ахмат» начал матч с красивого удара Лечи Садулаева «ножницами» (этот парень, лишь недавно вернувшийся после травмы «крестов», и красную на Роше заработал, и вообще символизировал настрой команды из Чечни), а в ответ на пропущенный мяч забил два хороших гола и выскочил из зоны прямого вылета.

Магомеда Адиева, достойного человека и толкового тренера, едва не совершившего чудо со сборной Казахстана, — с первой победой в РПЛ! Одержанной в матче, который, как изначально казалось, меньше всего к тому располагал. У армейцев, отыгравшихся с 1:3 у «Локо», напомню, весной до сих пор в чемпионате не было поражений. А у «Ахмата» только что случились 1:7.

Судья Рафаэль Шафеев удаляет Игоря Дивеева.

Не считаю, что нужно делать акцент на появлении в воротах ЦСКА Владислава Торопа, а не Игоря Акинфеева. У всей хозяйской команды просто был плохой день, и даже за 1:0 она не смогла зацепиться.

Хотя второй гол — да, скорее повод для размышления для молодого вратаря, после полупрострела-полуудара Бериши на секунду переключившего внимание на подпрыгнувшего Тимофеева — это и позволило состояться победному мячу косовара. Прыгать в подкате рядом с Федотовым, в отличие от Абаскаля и Ярошика, он, замечу, не стал.

«Локомотив» тем временем провел средний и закономерно ничейный матч в Казани, которая перед этим туром занимала предпоследнее место по очкам, опережая только... «Ахмат». «Локо» в этом сезоне — как «Спартак»: состав вроде хороший, а стабильности — ноль. И впечатление, что совокупный потенциал состава намного выше того, что показывает команда.

Ольга Смородская после матча с ЦСКА произнесла о Михаиле Галактионове слово, которое, по-моему, меньше всего соответствует реально происходящему, — «недорабатывает». Вот умеет Ольга Юрьевна сформулировать с точностью до наоборот! «Недорабатывает» — значит мало работает. Мне же Михаил Михайлович представляется как раз работягой, вот только совершенно неуверенным в себе и в том, что он делает. И эти сомнения, как всегда и бывает, передаются игрокам. В результате чего очень талантливая команда сверкает только немногочисленными фрагментами.

Наир Тикнизян (слева) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Рустамжоном Ашурматовым в&nbsp;матче &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (1:1). «Рубин» выстоял после странного удаления. «Локо» буксует: в 8 матчах весной — всего одна победа

Кто бы мог подумать, что участники матча «Ахмат» — «Балтика» в следующем туре наберут шесть очков, а «Локомотив» — ЦСКА — одно?

Но вот такая она, РПЛ, и если уж мало класса, то хоть эта непредсказуемость — к лучшему.

Наконец, еще одно наблюдение: то огненное, что происходит внизу таблицы, сейчас гораздо интереснее того вялого, что на ее верху.

Бернард Бериша
Игорь Акинфеев
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»