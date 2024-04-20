ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

Волевая победа «Ахмата» над армейцами, которые заканчивали вдевятером.

После сокрушительного разгрома от «Балтики» (1:7) «Ахмат» сотворил главную сенсацию субботы в РПЛ, выжав максимум из выезда к ЦСКА, который считался суперфаворитом.

Владимир Федотов удивил еще до стартового свистка — в основном составе отсутствовал Акинфеев. Появилось даже смешное предположение, что это следствие ошибки Игоря в матче с «Локомотивом». Но дело, конечно, не в этом. Игровое время капитана дозируется уже не первый сезон, а впереди у ЦСКА очень насыщенный календарь. На неделе дерби со «Спартаком», а в первой половине мая — аж три игры с «Зенитом». Очевидно, что во всех этих матчах Акинфеев будет необходим, так что небольшая передышка сейчас очень кстати.

«Ахмат» приезжал к ЦСКА худшей командой лиги последнего времени. Четыре поражения подряд, уже упомянутые 1:7 от «Балтики» в предыдущем туре — жуткий кризис. На аномальное поражение Адиев отреагировал возвращением на схему с тремя центральными защитниками; за «четверку» в предыдущем матче все сказал счет. Перед выходом на поле на Песчанке «Ахмат» и вовсе свалился в зону прямого вылета. Еще один привет передала «Балтика»: калининградцы вырвали победу у «Крыльев» и обошли грозненцев в таблице.

Матч для ЦСКА начался с неприятности: Файзуллаев сорвал контратаку соперника и получил желтую карточку. Уже четвертую в сезоне, а это дисквалификация на матч со «Спартаком». На тот момент это казалось существенным событием, но очень скоро все забыли о такой мелочи. Роша на фланге очень грубо сыграл против Садулаева: открытые шипы, продавливание — все составляющие для прямой красной карточки. Бразилец даже не спорил и смиренно покинул поле, прекрасно понимая, как он подвел команду. Ну а мы лишились дуэли Соболев — Роша в дерби — противостояния с богатым контекстом.

Реакция Федотова на это удаление немного удивила. Во-первых, штаб ЦСКА не торопился с заменой — армейцы больше 10 минут играли без каких-либо перестановок. А потом вышел Дивеев, причем заменил он не одного из форвардов, как это обычно бывает, а игрока середины Мендеса. После раннего удаления игра стала сумбурной, потому что командам пришлось перестраиваться. «Ахмат», который приехал играть вторым номером, почувствовал, что нужно хвататься за такой шанс, но, кроме активного высокого прессинга, практически ничего не показал. ЦСКА же занял полупозицию: вроде задача выиграть дома у аутсайдера никуда не делась, но и на возникшие обстоятельства нельзя не обратить внимания. Нерв у игры был, содержания — гораздо меньше.

Все утряслось только после перерыва. «Ахмат» поверил в свои намерения, и на первой же минуте Садулаев зарядил в перекладину. Гости захватили инициативу и начали создавать моменты. ЦСКА был готов к этому и дождался своего шанса. Агапов переправлял мяч в сторону ворот, и он попал в руку Гандри. Чалов уверенно забил с точки, и для него это уже четвертый гол в ворота «Ахмата» в сезоне. И все с пенальти!

Играть оставалось еще полчаса, и 20 минут из них ЦСКА продержался очень уверенно. А потом начали работать замены Адиева. Сначала Конате отклеился от Дивеева и забил головой, а затем Бериша c угла штрафной закрутил так, что мяча никто не коснулся, и он влетел в сетку. Свой второй мяч в сезоне Бериша отпраздновал почти так же, как и первый, — забегом в сторону скамейки. Но не чужой, как это было в игре со «Спартаком», а своей — в объятия Адиева.

Для ЦСКА это были еще не все беды. Оставшегося времени хватило для того, чтобы остаться вдевятером. Дивеев пошел играть ногой в верховой мяч и задел лицо Шатары — вторая желтая и вообще никаких шансов спасти эту игру. К дерби со «Спартаком» армейцы подходят без двух ведущих центральных защитников.

Абсолютно кошмарный матч для ЦСКА.

В конце чемпионата у нас остается, по сути, два сюжета — борьба за выживание и борьба за бронзу. И события внизу таблицы пока гораздо интереснее! Аутсайдеры начали побеждать, команды поднимаются и опускаются в таблице буквально после каждого матча — как «Балтика» с «Ахматом», которые дважды за эту субботу менялись местами. Ну а гонка за бронзой — это какая-то насмешка, игра в поддавки. Начнем с того, что «Динамо» проиграло три раза подряд, но бело-голубых так никто и не вытеснил из тройки: «Локомотив» собирает ничьи, ЦСКА теряет очки. Доходит до того, что воскресный матч «Ростова» и «Спартака» — восьмой и седьмой команд — станет встречей реальных претендентов на медали!