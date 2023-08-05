«Никто не ожидал, что Медина забьет на первых секундах!» Абаскаль — о разгроме «Рубина»

Пресс-конференция главных тренеров после победы «Спартака» в Казани.

Гильермо Абаскаль: «Я впервые в Казани — атмосфера была невероятной благодаря нашим фанатам»

— Думаю, команда заслужила победу. Возможно, поначалу мы были недостаточно сконцентрированы, но с 5-й минуты полностью взяли игру под свой контроль. Затем случился автогол — после розыгрыша штрафного, хотя там не было фола. Может быть, я ошибаюсь...

Во втором тайме мы взвинтили ритм, играли здорово с мячом и без мяча. И это очень важно, что при таком плотном календаре игроки после выхода на замену могут так усилить игру и увеличить темп. Поздравляю ребят и болельщиков, которых сегодня было так много на трибунах. Я впервые в Казани — атмосфера была невероятной. Благодаря нашим фанатам.

— Медина забил на первой же минуте. Он полностью адаптировался в «Спартаке»? Пропитался ли он спартаковским духом и забыл ли армейское прошлое?

— Это футбол — ты можешь играть за разные клубы. Если ты профессионал, то это твоя работа. Наш персонал и игроки его поддерживали с первого дня, объясняли, кем мы являемся, помогали. И если ты профессионал, то проблем быть не должно.

Важно, что наша футбольная философия и игровой стиль близки ему чисто по-футбольному. Он может выйти на разных позициях, может хорошо действовать между линиями, на флангах, под нападающим... У него хорошее понимание игры. Мы со своей стороны ему помогаем и делаем все, чтобы он адаптировался как можно быстрее.

Конечно, никто не ожидал, что он забьет гол на стартовых секундах своего дебютного матча! Но ему нужно продолжать и дальше помогать команде и играть в том же духе.

— Показалось, что вы вовремя сделали замены.

— Если ты заранее знаешь, какие сделаешь замены — это ошибка. Было бы здорово знать это, но так нереально.

Зачастую меня критиковали, что я поздно делаю замены. Но каждая замена имеет свое время, свой момент. Я сегодня увидел, что команде нужно усиление в центре поля. И благодаря выходу Игнатова и Медины все получилось.

— Было видно, что в концовке ваша команда играла на кураже. Как сохранить его на большее число матчей?

— Судить о кураже по итогу матча не совсем честно и справедливо. «Рубин» давал нам пространство и возможности, потому что проигрывал в счете.

Наша команда сделала большой шаг вперед в контроле игры, в уверенности и в итоговом результате. Если мы действуем уверенно, то это чувство передается — так происходит уже более 100 лет и является традицией и историей «Спартака».

— Будет ли ротация на игру с «Пари НН» в Кубке? Или вы продолжите играть основой?

— Вы сами как ответите на этот вопрос?

— Наверное, нужно дать игровое время тем ребята, кто реже выходил на поле.

— Я согласен с вами!

Рашид Рахимов: «После второго гола «Спартака» мы были в нокауте»

— На первых минутах ваша команда доминировала. Были ла ставка на это, либо «Спартак» позволил так сыграть?

— Мы планировали начинать активно и должны были забивать на первых минутах: Фамейе мог забивать, нужно было реализовывать моменты.

Пропустили мы в первой атаке «Спартака», после которой не должны были пропускать. Хотя мы понимали уровень исполнительского мастерства соперника. После этого гола мне понравилась реакция команды. Она была очень хорошая. Мы продолжали играть, выглядели неплохо и сравняли счет. И второй тайм начался неплохо с нашей стороны.

Но меня очень удивил второй пропущенный мяч и то, как мы на это отреагировали. Мы 15 минут были в нокауте, а затем пропустили еще два мяча. Я сказал команде, что это очень плохая реакция на пропущенные мячи. Мы не могли вернуться в игру. Хотя ничего не предвещало.

— Это проблемы с психологией?

— Наверное... Когда ты первым пропускаешь, но отлично реагируешь и до 58-й минуты ничего не даешь создать сопернику... На бровке стоишь и понимаешь: все нормально, все идет хорошо, никаких проблем. И тут ты пропускаешь второй мяч после простейшего навеса! А дальше команда просто ломается. Это психологический момент.

— «Спартак» отчасти выиграл матч заменами. Вам не показалось, что вы опоздали со своими перестановками?

— А до 58-й минуты все было нормально — не нужно было ничего менять. Мне так не показалось. «Спартак» выпустил футболистов, которые сохранили уровень игры. Мы же не могли никак вернуться [в игру], усиления у нас не получилось. Это наша общая проблема. Команде я сказал, что такие удары случаются...

Мы сегодня видели игру Самары с «Ростовом» — 5:1. Ничего не предвещало, но такое случается. Нужно уметь держать удар и выходить из подобных ситуаций.

— Вам не кажется, что команда нуждается в усилении?

— Мы прекрасно понимаем, что нам не хватает глубины состава. Мы хотим усилить команду, думаем о приобретениях. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет. Качество нашей игры должно сохраняться, когда мы делаем замены.