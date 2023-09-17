Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Ташуев — один из самых загадочных тренеров РПЛ. Спасет ли «Факел» от вылета?

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Игорь Рабинер — о 64-летнем специалисте, сменившем в Воронеже Евсеева.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Факел

В «Факеле» Вадима Евсеева на посту главного тренера сменил Сергей Ташуев. 64-летний специалист давно в футболе, у него множество учеников, однако широкому кругу читателей тренер мало известен. Кто же должен спасти воронежцев от вылета?

Вот что я, не знакомый с Ташуевым лично, слышал о нем от коллег.

Андрей Талалаев:

— Мы отдали «Ахмат» в хорошие руки. Ташуев — сильный специалист. У него очень своеобразный взгляд на футбол. Могу даже сказать, что лет 12-15 назад очень многое почерпнул у Сергея в общении и не стеснялся задавать ему вопросы, которые меня интересовали.

Евгений Калешин:

— У меня до сих пор есть конспекты Ташуева. Я с ним как игрок прогрессировал, хотя мне был уже 31 год. И получал удовольствие от игры. У него очень тяжелый тренировочный процесс. Надо терпеть! Но потом пожинаешь плоды этого труда. Считаю, что он очень сильный тренер. Просто, если ты в России не играл в сборной или в топ-клубе, у тебя мало шансов туда попасть как тренеру. Нужно пробиваться через сито «низов». Но это нормально, во всем мире так.

Вадим Евсеев. «Факел» убрал Евсеева. «Наглецам из Воронежа» будет сложно уцелеть в РПЛ

Олег Фоменко:

— Иногда смеюсь — Сергея Альбертовича (официальное отчество Ташуева — Абуезидович) знаю дольше, чем свою жену. С 1989 года! Многие из тех, кто проходит его методику работы в тренировочном процессе, восхищаются. Сколько я уже тренеров в жизни встречал — Ташуев однозначно один из самых сильных.

Стиль «Краснодара» заложил именно Альбертович. Доминирующий футбол с контролем мяча и агрессивным давлением на соперника — он такое еще во второй лиге, в Буденновске разрабатывал! Там была очень приличная молодая команда, и ташуевская методика здорово развивала юношей. У него многому можно поучиться — например, организации тренировочного процесса.

Альбертович именно обучает футболистов. На моем тренерском веку определенным обучением занимались также Муслин с Кононовым, но Ташуев по этой части — самый сильный. Он постоянно корректирует игроков и говорит, когда они что-то сделали не так.

При таких профессиональных характеристиках возникает вопрос — почему в 64 года Ташуев не отработал НИ ОДНОГО полного сезона в РПЛ? И тут вспоминаются уже другие цитаты в моих разговорах. Реакции на вопрос, почему он обижался на отставки из «Краснодара» и «Анжи», не позволившие ему поработать с этими клубами в высшем дивизионе.

Сергей Ташуев.
Фото ФК «Факел»

Сергей Галицкий:

— Отношусь к Сергею Альбертовичу с уважением, он многое сделал для того, чтобы мы играли в атакующий футбол. Он знает, почему с ним расторгли контракт, и пусть это останется между нами. Лучше было расстаться добрыми друзьями, чем довести ситуацию до крайности.

Сергей Кораблев, экс-гендиректор «Анжи»:

— Благодарен ему как тренеру, которому удалось решить поставленную задачу. Ташуеву надо было слепить команду, и он это сделал.

Клуб по отношению к Ташуеву был абсолютно честен. Контракт был заключен на год. Если он пошел на подписание такого контракта, то, по логике вещей, знал, на что идет. Мне удивительно читать, что с ним никто не разговаривал. Я тут же связался с Ташуевым по телефону, сообщил о принятом решении. Понимаю его обиду, но «Анжи» все сделал максимально корректно и уважительно.

Шанс попробовать свои силы в РФПЛ у него был. Но по определенным причинам не сложилось. Замечу: схожая история у этого тренера ранее случилась в «Краснодаре». Наверное, у нее тоже были какие-то причины. Есть нюансы внутрикомандной жизни, которые серьезно влияют на принятие таких решений. Но не всегда правильно выносить их на публику.

Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что же это за причины и нюансы? Насколько мне известно, это неумение на протяжении длительного времени держать на своей стороне раздевалку. Ставить игру Ташуев может, а вот с выстраиванием отношений с футболистами все гораздо сложнее. От него быстро устают.

Предполагаю одну из причин неожиданной отставки из «Ахмата» именно в этом. И тут возникает вопрос по «Факелу». При слабом составе эта команда держалась на плаву только за счет единства футболистов и тренера, будь то Василенко, Пятибратов или Евсеев.

Сможет ли тренер поставить"Факелу" более содержательный футбол по ходу сезона? И не обломается ли на старорежимном контакте с футболистами? Что возьмет верх?

Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
3
Обсудить
Читайте также
«Ему запретили это делать!» Борцы из России и Украины не пожали руки после схватки
Россиянин Магомедов и украинец Блесецкий не пожали друг другу руки после 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе
СМИ сообщили о смерти лауреата госпремии СССР Николая Добронравова
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Сочи» — «Спартак», ЦСКА — «Крылья Советов» и другие матчи
Заболотный — о состоянии поля «Сочи»: «Там играть невозможно. Отчасти из-за этого потеряли очки»
Вратарь «Сочи» Заболотный — о поражении от «Спартака»: «Сами себе придумали проблемы»
РПЛ: «Спартак» обыграл «Сочи», «Рубин» примет «Зенит» и другие матчи 8-го тура
Литвинов рассказал подробности повреждения: «Получил его до вызова в сборную. На днях сделаю МРТ»
«Спартак» не похож на себя, несмотря на победу: браво за характер с «Сочи», но что с реализацией и игрой?
Генеральный директор «Сочи» отреагировал на вопрос о возможной отставке Хохлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» не похож на себя, несмотря на победу: браво за характер с «Сочи», но что с реализацией и игрой?