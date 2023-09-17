Ташуев — один из самых загадочных тренеров РПЛ. Спасет ли «Факел» от вылета?

Игорь Рабинер — о 64-летнем специалисте, сменившем в Воронеже Евсеева.

В «Факеле» Вадима Евсеева на посту главного тренера сменил Сергей Ташуев. 64-летний специалист давно в футболе, у него множество учеников, однако широкому кругу читателей тренер мало известен. Кто же должен спасти воронежцев от вылета?

Вот что я, не знакомый с Ташуевым лично, слышал о нем от коллег.

Андрей Талалаев:

— Мы отдали «Ахмат» в хорошие руки. Ташуев — сильный специалист. У него очень своеобразный взгляд на футбол. Могу даже сказать, что лет 12-15 назад очень многое почерпнул у Сергея в общении и не стеснялся задавать ему вопросы, которые меня интересовали.

Евгений Калешин:

— У меня до сих пор есть конспекты Ташуева. Я с ним как игрок прогрессировал, хотя мне был уже 31 год. И получал удовольствие от игры. У него очень тяжелый тренировочный процесс. Надо терпеть! Но потом пожинаешь плоды этого труда. Считаю, что он очень сильный тренер. Просто, если ты в России не играл в сборной или в топ-клубе, у тебя мало шансов туда попасть как тренеру. Нужно пробиваться через сито «низов». Но это нормально, во всем мире так.

Олег Фоменко:

— Иногда смеюсь — Сергея Альбертовича (официальное отчество Ташуева — Абуезидович) знаю дольше, чем свою жену. С 1989 года! Многие из тех, кто проходит его методику работы в тренировочном процессе, восхищаются. Сколько я уже тренеров в жизни встречал — Ташуев однозначно один из самых сильных.

Стиль «Краснодара» заложил именно Альбертович. Доминирующий футбол с контролем мяча и агрессивным давлением на соперника — он такое еще во второй лиге, в Буденновске разрабатывал! Там была очень приличная молодая команда, и ташуевская методика здорово развивала юношей. У него многому можно поучиться — например, организации тренировочного процесса.

Альбертович именно обучает футболистов. На моем тренерском веку определенным обучением занимались также Муслин с Кононовым, но Ташуев по этой части — самый сильный. Он постоянно корректирует игроков и говорит, когда они что-то сделали не так.

При таких профессиональных характеристиках возникает вопрос — почему в 64 года Ташуев не отработал НИ ОДНОГО полного сезона в РПЛ? И тут вспоминаются уже другие цитаты в моих разговорах. Реакции на вопрос, почему он обижался на отставки из «Краснодара» и «Анжи», не позволившие ему поработать с этими клубами в высшем дивизионе.

Сергей Ташуев. Фото ФК «Факел»

Сергей Галицкий:

— Отношусь к Сергею Альбертовичу с уважением, он многое сделал для того, чтобы мы играли в атакующий футбол. Он знает, почему с ним расторгли контракт, и пусть это останется между нами. Лучше было расстаться добрыми друзьями, чем довести ситуацию до крайности.

Сергей Кораблев, экс-гендиректор «Анжи»:

— Благодарен ему как тренеру, которому удалось решить поставленную задачу. Ташуеву надо было слепить команду, и он это сделал.

Клуб по отношению к Ташуеву был абсолютно честен. Контракт был заключен на год. Если он пошел на подписание такого контракта, то, по логике вещей, знал, на что идет. Мне удивительно читать, что с ним никто не разговаривал. Я тут же связался с Ташуевым по телефону, сообщил о принятом решении. Понимаю его обиду, но «Анжи» все сделал максимально корректно и уважительно.

Шанс попробовать свои силы в РФПЛ у него был. Но по определенным причинам не сложилось. Замечу: схожая история у этого тренера ранее случилась в «Краснодаре». Наверное, у нее тоже были какие-то причины. Есть нюансы внутрикомандной жизни, которые серьезно влияют на принятие таких решений. Но не всегда правильно выносить их на публику.

Сергей Ташуев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что же это за причины и нюансы? Насколько мне известно, это неумение на протяжении длительного времени держать на своей стороне раздевалку. Ставить игру Ташуев может, а вот с выстраиванием отношений с футболистами все гораздо сложнее. От него быстро устают.

Предполагаю одну из причин неожиданной отставки из «Ахмата» именно в этом. И тут возникает вопрос по «Факелу». При слабом составе эта команда держалась на плаву только за счет единства футболистов и тренера, будь то Василенко, Пятибратов или Евсеев.

Сможет ли тренер поставить"Факелу" более содержательный футбол по ходу сезона? И не обломается ли на старорежимном контакте с футболистами? Что возьмет верх?