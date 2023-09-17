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Сегодня, 07:00

«Спартак» не похож на себя, несмотря на победу: браво за характер с «Сочи», но что с реализацией и игрой?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Срджан Бабич («Спартак») в матче против «Сочи».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Леонид Волотко не узнает команду Абаскаля.

На 97-й минуте «Спартак» дважды выбегал в острейшие контратаки, но тормозил, смещался к угловому флагу и, никого не стесняясь, тянул время — вместо того, чтобы вонзить второй мяч. Все это — против 12-й команды лиги, ведя в счете и играя в большинстве.

Да, игроков можно понять: они не побеждали в премьер-лиге с 5 августа и вместе с оставшимися минутами убивали даже малейшие шансы упустить три очка. Но как же непривычно это выглядело! Мы помним, что при Абаскале клуб пережил разные мини-эпохи (от чемпионской эйфории до затянувшегося кризиса), но все-таки «Спартак» гораздо больше ассоциируется с яркой игрой, заточенной на атаку, чем с прагматизмом и удержании минимального счета.

Матч с «Сочи» вообще получился очень нетипичным. Команда Хохлова, чей состав подбирался точно не для игры от обороны, сразу припарковала автобус и вообще ничего не создала впереди — хотя и турнирное положение, и форма соперника к этому вроде бы располагали. А «Спартак» при всей атакующей мощи скатился до владения ради владения и 90 минут усыплял зрителей. Те же изредка пробуждались от убийственных моментов, в которых было сложнее промахнуться, чем забить.

Здорово, что «Спартак» в итоге вырвал победу (Бабич пока оставляет очень хорошее впечатление — и я сейчас не только про игру впереди), но проблема с реализацией очевидна. А кто именно за нее ответственен, не совсем понятно.

Пару дней назад Карпин очень кстати процитировал Гвардиолу: «Я могу научить своих игроков доходить до зоны в 30 метрах от ворот. Дальше — это их проблемы». Абаскалю можно предъявлять претензии по составу, плану на игру и системным действиям футболистов, для которых вскрыть оборону аутсайдера стало проблемой такого масштаба. Но когда Медина не попадает с метра, Квинси тоже прощает, а Дуарте бьет из убойного положения прямо в Заболотного — такие нюансы Гильермо вряд ли исправит.

Срджан Бабич (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

У «Спартака» роскошный подбор исполнителей в атаке: продублирована каждая позиция, Медина не проходит в основу, Зиньковский получает лишь 16 минут, а Игнатов вообще не поднимается со скамейки. Классно работают стандарты, с которых против «Сочи» шла вся острота: вспомним выстрел Дуарте или комбинацию с забегом Бабича к дальней штанге, которая привела к голу с «Динамо» и прошла сейчас. Но результат все равно делает центральный защитник — в результате финального навала, когда соперник остался вдесятером, причем не из-за удаления, а потому что не рассчитал с заменами.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» набирал очки только с аутсайдерами: «Оренбург», «Балтика», «Рубин» и теперь — «Сочи». Но каждая победа дается все сложнее. А после субботних 1:0 все равно больше сомнений, чем эпитетов и аплодисментов. С одной стороны, есть результат — и в текущей ситуации именно это было главным. С другой, вопросов слишком много.

Например, что с Промесом, объективно далеким от праймовой формы, но по-прежнему неприкасаемым при заменах? Тем временем первым Абаскаль меняет Зобнина, который дает классический объем, двигает мяч вперед и выглядит как минимум не хуже Мартинса и Виктора Мозеса. Что нужно сделать Зиньковскому, чтобы наконец-то пролезть в старт? И, главное, насколько физически хватит Соболева? Он выкладывается в каждом матче и после возвращения из сборной падает с судорогами на последних минутах, а впереди — два матча за четыре дня: в Нижнем Новгороде и против «Динамо». При этом в «Спартаке» равноценной замены Александру нет.

Гильермо Абаскаль. «Надеюсь, эта победа поможет снять блок после отсутствия результатов». Абаскаль и Хохлов — после матча «Спартака» с «Сочи»

1:0 против «Сочи» — важный шаг, чтобы поправить психологию команды после неудачной серии, но, кажется, говорить о полноценном финише игрового спада слишком рано. И с «Пари НН», и тем более против «Динамо» с такой игрой будет очень сложно — «Спартаку» нужно прибавлять. Или хотя бы откатиться к образцу старта сезона, когда качество футбола позволяло доминировать с запасом.

Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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