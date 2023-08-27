Команда Михаила Галактионова прервала трехматчевую серию без побед.

Возвращение Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустил всего три матча, но за это время вовсю разрослась теория о том, что красно-зеленые уже ничего не могут без ударного форварда. Хотя он перебрался в Черкизово лишь зимой, и «дзюбазависимость» за столь короткий отрезок появиться не могла.

Но эта теория очень удобная: «Локо» провел блеклый кубковый матч с «Рубином», а также дважды спасся на финише игр с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В каждой из этих встреч команда Михаила Галактионова натужно создавала голевые моменты, хотя ее атакующая группа по именам выглядит блистательно. В чем же была причина? В Дзюбе?

На самом деле проблемы «Локо» глубже, и на старте сезона, когда Артем был здоров, атаки тоже нередко глохли у чужой штрафной, просто результат маскировал проблемы. Вообще-то и без Дзюбы железнодорожники добывали какой-никакой результат, и поражение от ЦСКА в дерби все еще остается единственным в сезоне. Но, конечно, игра тревожит болельщиков, так что возвращение Дзюбы в строй — позитивный знак.

Ужасный газон «Фишта»

Формально в последних турах «Локо» играл вообще без центрфорварда — там ситуативно появлялись Глушенков, Пиняев или Сарвели, — поэтому Галактионов был рад включить в основу Дзюбу. Его возвращение состоялось вовремя: «Локо» предстоял матч на «Фиште», где газон еще в предыдущем туре выглядел отвратительно. За неделю лучше не стало: футболисты не бегали по полю, а ковыряли газон и бутсами метали его куски в разные стороны. Играть в комбинационный футбол на таком поле невозможно, так что подачи на Дзюбу должны были стать главным оружием «Локо».

«Сочи», конечно, тоже не собирался делать ставку на передачи низом, тем более что это не входит в философию Дмитрия Хохлова — черноморцы в текущем сезоне занимают третье место по числу точных длинных передач. И адаптироваться к полю «Фишта» хозяевам не надо было — разгромом «Ростова» они показали, что знают, как тут играть. Поэтому «Сочи» начал матч заметно активнее.

Марафон навесов

«Локо» потребовалось чуть больше времени на то, чтобы привыкнуть к сочинскому месиву, но моменты у ворот Заболотного тоже посыпались. Естественно, основной упор был на подачи — вероятно, по этой причине в стартовом составе не вышел Пиняев, чей дриблинг на подобном поле был бы бесполезен.

Включился Дзюба: на исходе получаса он в фирменном стиле скидывал мяч на Глушенкова, а спустя пять минут опасно пробил сам — разумеется, после навеса. Но Заболотный справлялся с ударами и долго оставлял «Сочи» в игре.

У южан тоже впереди был рослый нападающий Игнатьев, но он, в отличие от травмированного Джорджевича, чуть хуже играет головой, да и подачи редко добирались до его головы. За матч Иван так ни разу и не пробил по воротам.

Трудные три очка

В перерыве команды не произвели ни одной замены, но «Локо» они и не требовались. Красно-зеленые продолжили бомбардировать штрафную соперника навесами, и на 57-й минуте одна из них привела к голу — Миранчук низко подал на Дзюбу, тот поставил корпус и ассистировал Глушенкову.

Футбол был тягучим, но даже в такой ситуации необходима точность. «Сочи» все 90 минут отыграл без ударов в створ, а после замены Игнатьева на острие вообще не осталось высокого форварда для ориентира подач. «Локо» же и после гола продолжил создавать моменты и превратил Заболотного в одного из главных героев встречи — в итоге Николай совершил целых восемь сейвов.

В двух предыдущих матчах к «Локо» были серьезные вопросы по части конкретики у чужих ворот, здесь же команда Галактионова показала, что шаг вперед сделан: если делать скидку на тяжелое поле, ударов по воротам хватало, особенно в створ. Да, реализация могла быть лучше, но три очка есть три очка.

В добавленное время Дзюба вообще мог забить, если бы воспользовался неразберихой у ворот «Сочи», но мяч в ворота не залетел. Впрочем, и счетом 1:0 в свою пользу красно-зеленые должны быть довольны, ведь год назад на «Фиште» они получили четыре безответных мяча. Если кризис и был, то он позади.