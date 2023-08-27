«Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей». Бело-голубые презентовали двух новичков

Сегодня, 19:30
В воскресенье, 27 августа, «Динамо» в своем клубном доме в ГУМе презентовало новичков — были подписаны контракты с двумя полузащитниками — 27-летним мексиканцем Луисом Чавесом и 25-летним колумбийцем Хорхе Карраскалем. После этого состоялась пресс-конференция с участием футболистов, а также генерального директора Павла Пивоварова и главного тренера Марцела Лички.
— Дорогие наши новички, мы рады видеть вас здесь, — обратился к футболистам Пивоваров. — Это долгожданный для «Динамо» день — на Красной площади мы приветствуем двух игроков своих национальных сборных. Мы очень рады видеть Луиса и Хорхе у нас в клубе.
— Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Реал Сосьедад»?
— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Арсена. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.
— Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?
— Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.
— Трансферная кампания «Динамо» закончилась?
— Думаю, у «Динамо» еще будут трансферы, но ключевые задачи мы решили. Далее все будет связано с тем, будут ли уходить игроки.
— Я очень рад, что эти игроки приехали в «Динамо». Они нам дадут еще больше качества на поле, создадут конкуренцию в команде. Уверен, Хорхе и Луис помогут клубу выиграть трофей. Понятно, что это не будет легко, но нужно идти за мечтой, целью. Мы будем к этому стремиться, — сказал Личка.
— На каких позициях будете использовать Карраскаля и Чавеса?
— Хорхе мы можем использовать на позиции «восьмерки» и на фланге. Он может закрыть четыре позиции, сделать разницу на фланге. Он умеет забивать мячи. Что касается Чавеса, то в клубе он играл на позиции опорника, а в сборной действовал и в роли «восьмерки». Он нацелен на борьбу. У меня нет определенной схемы. Нужно научить игроков быть вариативными и находить слабости соперника.
— Когда новички смогут принять участие в игре за «Динамо»?
— Послезавтра (смеется). (Во вторник, 29 августа, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России, — Прим. «СЭ»).
— Что можете сказать о большом количестве испаноговорящих игроков в составе?
— У меня был такой опыт в «Оренбурге». Мне нравится, что они показывают натуральный футбол и выдают все самое лучшее, не чувствуют давления. Мне нравится работать с игроками, которые уверены в себе. В Восточной Европе футболисты грустные и не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участия в матче, то сидит и не выступает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему так происходит. Мне нравится работать с такими ребятами, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Мне приятно приходить туда.
Когда я приехал в «Оренбург», то в раздевалке не было музыки. Приехали на работу, выполнили ее и уехали. Это надо менять. Если ты хочешь достигнуть каких-то целей, то должны действовать вместе. Не только игроки с тренерским штабом, но еще с работниками стадиона и администраторами. Если праздновать победу, то смеяться и веселиться вместе. Я всегда за то, чтобы в команде было несколько культур. Мне нравится, что у нас в команду вернулся Бальбуэна. Остался опытный Лаксальт. Есть молодые Маричаль и Фернандес. Сейчас к нам пришли футболисты своих национальных сборных — Чавес и Карраскаль. Надо работать, без этого никак. Но с их талантом и российской дисциплиной можно добиться результата.
— Я очень счастлив находиться здесь, в «Динамо», — сказал Чавес. — Довольно долго проходил процесс перехода, теперь готов отстаиваться честь нового клуба.
— Почему решил перебраться в Россию?
— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Возникли технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.
— Ты первый мексиканец в РПЛ. Что ты чувствуешь?
— Получается, что я в привилегированном положении. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России.
— Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?
— Моя семья очень рада, они поддерживают меня. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелые решения. Оно было взвешенным.
— Ты общался с тренером сборной? Что он думает по поводу твоего перехода в «Динамо»?
— Общался пару раз с тренером. Он с понимаем отнесся к моему решению.
— Успел оценить инфраструктуру клуба (базу, магазин на Красной площади, музей и стадион)?
— Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Хочу поскорее увидеть изнутри стадион. Понравился и магазин на Красной площади.
— Готов к снегу? Видел его?
— Никогда не видел снега. Самая холодная температура, при которой играл, — это от нуля до плюс пяти.
— Я очень счастлив находиться в этом клубе. Меня переполняют эмоции. Жду матчей на лучшем стадионе Москвы — «Динамо», — заметил Карраскаль.
— Какие эмоции остались о «Динамо» после игр за ЦСКА?
— «Динамо» — это великий клуб. Матчи против них были сложными и напряженными. Мне очень нравится манера игры моего нового клуба
— Как прошло твое прощание с ЦСКА? Как оценишь этот отрезок?
— У меня очень приятные воспоминая о том времени, что я был в ЦСКА. Благодарен всем работникам этого клуба. Но теперь сосредоточен на проекте «Динамо».
— У вас с Федотовым были какие-то разногласия. Попрощался с тренером?
— У меня не было никаких претензий к Федотову, я ему очень благодарен. Но теперь сосредоточен на «Динамо».
— Успел оценить инфраструктуру бело-голубых?
— Приятно удивлен всем. Уже потренировался на базе клуба, очень впечатлен. Стадион хорошо знаю — очень классный, и атмосфера на нем очень нравится.
— Как проходит твое обучение русскому языку?
— Я стараюсь изучать русский. Но сложно, потому что алфавит отличается. Я понимаю многое, особенно футбольные термины. Буду стараться учить русский язык.
— После победы в Кубке России на слова Димы Лысого (болельщик и работник ЦСКА): «Динамо» Москва" ты крикнул: «Да». Был ли в этом скрытый смысл?
— Мне нравится стиль «Динамо». Особенно после прихода Лички. Я всегда с симпатией относился к этому клубу.
— С кем-то общался из «Динамо» перед переходом?
— Я не первый год живу в России, мне не нужно адаптироваться дополнительно. Общался с Маричалем и Бальбуэной. Еще раз повторюсь, мне нравится стиль игры «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -