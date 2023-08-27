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«Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей». Бело-голубые презентовали двух новичков

«Динамо» презентовало Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля в ГУМе
Константин Белов
Корреспондент
Марцел Личка, Хорхе Карраскаль и Павел Пивоваров.
Марцел Личка, Хорхе Карраскаль и Павел Пивоваров.
Марцел Личка, Луис Чавес и Павел Пивоваров.
Фото «СЭ»
Марцел Личка со своим тренерским штабом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор и главный тренер.

В воскресенье, 27 августа, «Динамо» в своем клубном доме в ГУМе презентовало новичков — были подписаны контракты с двумя полузащитниками — 27-летним мексиканцем Луисом Чавесом и 25-летним колумбийцем Хорхе Карраскалем. После этого состоялась пресс-конференция с участием футболистов, а также генерального директора Павла Пивоварова и главного тренера Марцела Лички.

Пивоваров: «Ключевые задачи трансферной кампании решили»

Дорогие наши новички, мы рады видеть вас здесь, — обратился к футболистам Пивоваров. — Это долгожданный для «Динамо» день — на Красной площади мы приветствуем двух игроков своих национальных сборных. Мы очень рады видеть Луиса и Хорхе у нас в клубе.

Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Арсена. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.

Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?

Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.

Трансферная кампания «Динамо» закончилась?

— Думаю, у «Динамо» еще будут трансферы, но ключевые задачи мы решили. Далее все будет связано с тем, будут ли уходить игроки.

Марцел Личка, Хорхе Карраскаль и Павел Пивоваров.

Личка: «Латиноамериканцы не чувствуют давления, я люблю работать с ними»

— Я очень рад, что эти игроки приехали в «Динамо». Они нам дадут еще больше качества на поле, создадут конкуренцию в команде. Уверен, Хорхе и Луис помогут клубу выиграть трофей. Понятно, что это не будет легко, но нужно идти за мечтой, целью. Мы будем к этому стремиться, — сказал Личка.

— На каких позициях будете использовать Карраскаля и Чавеса?

— Хорхе мы можем использовать на позиции «восьмерки» и на фланге. Он может закрыть четыре позиции, сделать разницу на фланге. Он умеет забивать мячи. Что касается Чавеса, то в клубе он играл на позиции опорника, а в сборной действовал и в роли «восьмерки». Он нацелен на борьбу. У меня нет определенной схемы. Нужно научить игроков быть вариативными и находить слабости соперника.

— Когда новички смогут принять участие в игре за «Динамо»?

— Послезавтра (смеется). (Во вторник, 29 августа, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России, — Прим. «СЭ»).

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— Что можете сказать о большом количестве испаноговорящих игроков в составе?

— У меня был такой опыт в «Оренбурге». Мне нравится, что они показывают натуральный футбол и выдают все самое лучшее, не чувствуют давления. Мне нравится работать с игроками, которые уверены в себе. В Восточной Европе футболисты грустные и не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участия в матче, то сидит и не выступает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему так происходит. Мне нравится работать с такими ребятами, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Мне приятно приходить туда.

Когда я приехал в «Оренбург», то в раздевалке не было музыки. Приехали на работу, выполнили ее и уехали. Это надо менять. Если ты хочешь достигнуть каких-то целей, то должны действовать вместе. Не только игроки с тренерским штабом, но еще с работниками стадиона и администраторами. Если праздновать победу, то смеяться и веселиться вместе. Я всегда за то, чтобы в команде было несколько культур. Мне нравится, что у нас в команду вернулся Бальбуэна. Остался опытный Лаксальт. Есть молодые Маричаль и Фернандес. Сейчас к нам пришли футболисты своих национальных сборных — Чавес и Карраскаль. Надо работать, без этого никак. Но с их талантом и российской дисциплиной можно добиться результата.

Марцел Личка со своим тренерским штабом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чавес: «С детства знаю «Динамо»

— Я очень счастлив находиться здесь, в «Динамо», — сказал Чавес. — Довольно долго проходил процесс перехода, теперь готов отстаиваться честь нового клуба.

— Почему решил перебраться в Россию?

— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Возникли технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.

— Ты первый мексиканец в РПЛ. Что ты чувствуешь?

— Получается, что я в привилегированном положении. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России.

Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?

Моя семья очень рада, они поддерживают меня. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелые решения. Оно было взвешенным.

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Ты общался с тренером сборной? Что он думает по поводу твоего перехода в «Динамо»?

Общался пару раз с тренером. Он с понимаем отнесся к моему решению.

Успел оценить инфраструктуру клуба (базу, магазин на Красной площади, музей и стадион)?

Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Хочу поскорее увидеть изнутри стадион. Понравился и магазин на Красной площади.

Готов к снегу? Видел его?

Никогда не видел снега. Самая холодная температура, при которой играл, — это от нуля до плюс пяти.

Марцел Личка, Луис Чавес и Павел Пивоваров.
Фото «СЭ»

Карраскаль: «Жду матчей на лучшем стадионе Москвы — динамовском»

— Я очень счастлив находиться в этом клубе. Меня переполняют эмоции. Жду матчей на лучшем стадионе Москвы — «Динамо», — заметил Карраскаль.

Какие эмоции остались о «Динамо» после игр за ЦСКА?

— «Динамо» — это великий клуб. Матчи против них были сложными и напряженными. Мне очень нравится манера игры моего нового клуба

Как прошло твое прощание с ЦСКА? Как оценишь этот отрезок?

— У меня очень приятные воспоминая о том времени, что я был в ЦСКА. Благодарен всем работникам этого клуба. Но теперь сосредоточен на проекте «Динамо».

У вас с Федотовым были какие-то разногласия. Попрощался с тренером?

— У меня не было никаких претензий к Федотову, я ему очень благодарен. Но теперь сосредоточен на «Динамо».

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Успел оценить инфраструктуру бело-голубых?

— Приятно удивлен всем. Уже потренировался на базе клуба, очень впечатлен. Стадион хорошо знаю — очень классный, и атмосфера на нем очень нравится.

Как проходит твое обучение русскому языку?

— Я стараюсь изучать русский. Но сложно, потому что алфавит отличается. Я понимаю многое, особенно футбольные термины. Буду стараться учить русский язык.

После победы в Кубке России на слова Димы Лысого (болельщик и работник ЦСКА): «Динамо» Москва" ты крикнул: «Да». Был ли в этом скрытый смысл?

— Мне нравится стиль «Динамо». Особенно после прихода Лички. Я всегда с симпатией относился к этому клубу.

С кем-то общался из «Динамо» перед переходом?

— Я не первый год живу в России, мне не нужно адаптироваться дополнительно. Общался с Маричалем и Бальбуэной. Еще раз повторюсь, мне нравится стиль игры «Динамо».

Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
Марцел Личка
4
13
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
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Сочи – Локомотив
 - : -
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