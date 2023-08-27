«Чавес и Карраскаль помогут «Динамо» выиграть трофей». Бело-голубые презентовали двух новичков

В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор и главный тренер.

В воскресенье, 27 августа, «Динамо» в своем клубном доме в ГУМе презентовало новичков — были подписаны контракты с двумя полузащитниками — 27-летним мексиканцем Луисом Чавесом и 25-летним колумбийцем Хорхе Карраскалем. После этого состоялась пресс-конференция с участием футболистов, а также генерального директора Павла Пивоварова и главного тренера Марцела Лички.

Пивоваров: «Ключевые задачи трансферной кампании решили»

— Дорогие наши новички, мы рады видеть вас здесь, — обратился к футболистам Пивоваров. — Это долгожданный для «Динамо» день — на Красной площади мы приветствуем двух игроков своих национальных сборных. Мы очень рады видеть Луиса и Хорхе у нас в клубе.

— Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Арсена. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.

— Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?

— Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.

— Трансферная кампания «Динамо» закончилась?

— Думаю, у «Динамо» еще будут трансферы, но ключевые задачи мы решили. Далее все будет связано с тем, будут ли уходить игроки.

Марцел Личка, Хорхе Карраскаль и Павел Пивоваров.

Личка: «Латиноамериканцы не чувствуют давления, я люблю работать с ними»

— Я очень рад, что эти игроки приехали в «Динамо». Они нам дадут еще больше качества на поле, создадут конкуренцию в команде. Уверен, Хорхе и Луис помогут клубу выиграть трофей. Понятно, что это не будет легко, но нужно идти за мечтой, целью. Мы будем к этому стремиться, — сказал Личка.

— На каких позициях будете использовать Карраскаля и Чавеса?

— Хорхе мы можем использовать на позиции «восьмерки» и на фланге. Он может закрыть четыре позиции, сделать разницу на фланге. Он умеет забивать мячи. Что касается Чавеса, то в клубе он играл на позиции опорника, а в сборной действовал и в роли «восьмерки». Он нацелен на борьбу. У меня нет определенной схемы. Нужно научить игроков быть вариативными и находить слабости соперника.

— Когда новички смогут принять участие в игре за «Динамо»?

— Послезавтра (смеется). (Во вторник, 29 августа, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России, — Прим. «СЭ»).

— Что можете сказать о большом количестве испаноговорящих игроков в составе?

— У меня был такой опыт в «Оренбурге». Мне нравится, что они показывают натуральный футбол и выдают все самое лучшее, не чувствуют давления. Мне нравится работать с игроками, которые уверены в себе. В Восточной Европе футболисты грустные и не совсем уверенные в себе. И когда игрок не принимает участия в матче, то сидит и не выступает. А вот если футболист из Латинской Америки не играет, то он спрашивает, почему так происходит. Мне нравится работать с такими ребятами, они создают хорошую атмосферу, в раздевалке играет музыка. Мне приятно приходить туда.

Когда я приехал в «Оренбург», то в раздевалке не было музыки. Приехали на работу, выполнили ее и уехали. Это надо менять. Если ты хочешь достигнуть каких-то целей, то должны действовать вместе. Не только игроки с тренерским штабом, но еще с работниками стадиона и администраторами. Если праздновать победу, то смеяться и веселиться вместе. Я всегда за то, чтобы в команде было несколько культур. Мне нравится, что у нас в команду вернулся Бальбуэна. Остался опытный Лаксальт. Есть молодые Маричаль и Фернандес. Сейчас к нам пришли футболисты своих национальных сборных — Чавес и Карраскаль. Надо работать, без этого никак. Но с их талантом и российской дисциплиной можно добиться результата.

Марцел Личка со своим тренерским штабом. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чавес: «С детства знаю «Динамо»

— Я очень счастлив находиться здесь, в «Динамо», — сказал Чавес. — Довольно долго проходил процесс перехода, теперь готов отстаиваться честь нового клуба.

— Почему решил перебраться в Россию?

— Прежде всего хочу сказать, что с детства знаю «Динамо». Это был единственный клуб, который обратился ко мне с предложением. Я был очень рад. Возникли технические сложности, но теперь я здесь и готов с гордостью защищать цвета команды.

— Ты первый мексиканец в РПЛ. Что ты чувствуешь?

— Получается, что я в привилегированном положении. При этом я чувствую ответственность, чтобы другие мексиканцы приезжали в чемпионат России.

— Как в Мексике и национальной сборной отреагировали на переход в команду из России?

— Моя семья очень рада, они поддерживают меня. Конечно, это далеко, но футболистам приходится принимать тяжелые решения. Оно было взвешенным.

— Ты общался с тренером сборной? Что он думает по поводу твоего перехода в «Динамо»?

— Общался пару раз с тренером. Он с понимаем отнесся к моему решению.

— Успел оценить инфраструктуру клуба (базу, магазин на Красной площади, музей и стадион)?

— Я за эти дни успел посмотреть базу, был очень впечатлен. Хочу поскорее увидеть изнутри стадион. Понравился и магазин на Красной площади.

— Готов к снегу? Видел его?

— Никогда не видел снега. Самая холодная температура, при которой играл, — это от нуля до плюс пяти.

Марцел Личка, Луис Чавес и Павел Пивоваров. Фото «СЭ»

Карраскаль: «Жду матчей на лучшем стадионе Москвы — динамовском»

— Я очень счастлив находиться в этом клубе. Меня переполняют эмоции. Жду матчей на лучшем стадионе Москвы — «Динамо», — заметил Карраскаль.

— Какие эмоции остались о «Динамо» после игр за ЦСКА?

— «Динамо» — это великий клуб. Матчи против них были сложными и напряженными. Мне очень нравится манера игры моего нового клуба

— Как прошло твое прощание с ЦСКА? Как оценишь этот отрезок?

— У меня очень приятные воспоминая о том времени, что я был в ЦСКА. Благодарен всем работникам этого клуба. Но теперь сосредоточен на проекте «Динамо».

— У вас с Федотовым были какие-то разногласия. Попрощался с тренером?

— У меня не было никаких претензий к Федотову, я ему очень благодарен. Но теперь сосредоточен на «Динамо».

— Успел оценить инфраструктуру бело-голубых?

— Приятно удивлен всем. Уже потренировался на базе клуба, очень впечатлен. Стадион хорошо знаю — очень классный, и атмосфера на нем очень нравится.

— Как проходит твое обучение русскому языку?

— Я стараюсь изучать русский. Но сложно, потому что алфавит отличается. Я понимаю многое, особенно футбольные термины. Буду стараться учить русский язык.

— После победы в Кубке России на слова Димы Лысого (болельщик и работник ЦСКА): «Динамо» Москва" ты крикнул: «Да». Был ли в этом скрытый смысл?

— Мне нравится стиль «Динамо». Особенно после прихода Лички. Я всегда с симпатией относился к этому клубу.

— С кем-то общался из «Динамо» перед переходом?

— Я не первый год живу в России, мне не нужно адаптироваться дополнительно. Общался с Маричалем и Бальбуэной. Еще раз повторюсь, мне нравится стиль игры «Динамо».