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Сегодня, 10:00

«Прогноз Шалимова о двух голах? До зимы Дзюба наберет 7 баллов по системе «гол плюс пас». Мнение Кузьмичева

Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев отреагировал на победу команды над «Сочи»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Георгий Мелкадзе и Артем Дзюба
Георгий Мелкадзе и Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о победе команды Михаила Галактионова в Сочи (1:0).
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:1
Локомотив

— Можно ли играть в РПЛ на таких газонах?

— Поле, конечно, в безобразном состоянии. Такое просто недопустимо! При этом должен заметить, что газон не помешал командам сыграть в футбол. И «Сочи», и «Локо» не выбивали мяч абы куда, а старались комбинировать.

— «Локомотив» вчера был хорош?

— Относительно себя в последних трех матчах он был очень хорош! Я увидел целостную команду как в обороне, так и в атаке. Мне железнодорожники понравились.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дзюба вернулся — «Локо» победил. «Сочи» не помогло даже кошмарное поле «Фишта»

— Дзюба вернулся на поле и показал всем, кто есть кто?

— Я бы все-таки не переоценивал его вчерашнюю игру. В паре эпизодов он, безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артем пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело. Тем не менее свое дело сделал: отдал результативную передачу на Глушенкова. Так что свой выход на поле Дзюба вполне оправдал.

— Лучший в составе гостей?

— Нет, я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него. Именно он разгонял атаки. Антон мне вчера очень понравился.

— А что с его будущим в «Локомотиве»? Нового контракта ему пока не предложили?

— На сегодняшний день ситуация обстоит именно так. Но вы же понимаете, все может поменяться в любой момент. Надо немного подождать, хотя бы до зимы. Тогда уже многое прояснится.

— Вернемся к Дзюбе. Вчера он дважды был близок к голу. Может быть, Игорь Шалимов все-таки опрометчиво заявил, что до зимы Артем забьет не больше двух?

— Думаю, по системе «гол плюс пас» до зимы Дзюба должен набрать семь баллов. Это как минимум. А вот сколько мячей, сколько пасов — мне сказать сейчас сложно. Пользу он москвичам еще точно принесет. Так что я, пожалуй, не соглашусь с Игорем Шалимовым, с его прогнозом. Дзюба же может не только завершать, но и выигрывать воздух, скидывать мячи партнерам. Это тоже ценно.

— Удивило, что Пиняев остался в запасе?

— Про Сергея слишком много говорили. Его рассматривали как звезду, которая пришла в «Локомотив» и должна сделать результат. Но он все-таки пока еще молодой парень, опыта не хватает. Предыдущая игра ему не удалась, поэтому начал встречу в Сочи на скамейке. Ну и надо учитывать особенность газона. Ему было объективно тяжело себя проявить в полной мере. Не те еще кондиции.

Артем Дзюба (справа) и&nbsp;Михаил Галактионов. Дзюба не согласен, что «Локо» вымучил ничью — но это так! Цифры подтверждают — команда ужасна на старте сезона

— Рыбчинский способен выиграть конкуренцию у Пиняева на длинной дистанции?

— Тут все зависит от того, что хочет видеть тренерский штаб. Для меня Рыбчинский — это точно если не основной игрок, то футболист обоймы. Дима может закрыть несколько позиций, универсальный исполнитель добротного уровня. Он должен находиться в команде и получать свое игровое время.

— Что насторожило в игре «Локомотива»?

— Поймал себя на мысли, что меня ничего не смутило в игре гостей. Все очень целостно. От ребят исходила уверенность. Понравились замены Михаила Михайловича (Галактионова. — Прим. «СЭ»). Они сработали. Несмотря на то что Максим Глушенков забил гол, его замена напрашивалась. Рифат Жемалетдинов добавил игре мощи, усилил «Локо».

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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