«Прогноз Шалимова о двух голах? До зимы Дзюба наберет 7 баллов по системе «гол плюс пас». Мнение Кузьмичева

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о победе команды Михаила Галактионова в Сочи (1:0).

— Можно ли играть в РПЛ на таких газонах?

— Поле, конечно, в безобразном состоянии. Такое просто недопустимо! При этом должен заметить, что газон не помешал командам сыграть в футбол. И «Сочи», и «Локо» не выбивали мяч абы куда, а старались комбинировать.

— «Локомотив» вчера был хорош?

— Относительно себя в последних трех матчах он был очень хорош! Я увидел целостную команду как в обороне, так и в атаке. Мне железнодорожники понравились.

— Дзюба вернулся на поле и показал всем, кто есть кто?

— Я бы все-таки не переоценивал его вчерашнюю игру. В паре эпизодов он, безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артем пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело. Тем не менее свое дело сделал: отдал результативную передачу на Глушенкова. Так что свой выход на поле Дзюба вполне оправдал.

— Лучший в составе гостей?

— Нет, я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него. Именно он разгонял атаки. Антон мне вчера очень понравился.

— А что с его будущим в «Локомотиве»? Нового контракта ему пока не предложили?

— На сегодняшний день ситуация обстоит именно так. Но вы же понимаете, все может поменяться в любой момент. Надо немного подождать, хотя бы до зимы. Тогда уже многое прояснится.

— Вернемся к Дзюбе. Вчера он дважды был близок к голу. Может быть, Игорь Шалимов все-таки опрометчиво заявил, что до зимы Артем забьет не больше двух?

— Думаю, по системе «гол плюс пас» до зимы Дзюба должен набрать семь баллов. Это как минимум. А вот сколько мячей, сколько пасов — мне сказать сейчас сложно. Пользу он москвичам еще точно принесет. Так что я, пожалуй, не соглашусь с Игорем Шалимовым, с его прогнозом. Дзюба же может не только завершать, но и выигрывать воздух, скидывать мячи партнерам. Это тоже ценно.

— Удивило, что Пиняев остался в запасе?

— Про Сергея слишком много говорили. Его рассматривали как звезду, которая пришла в «Локомотив» и должна сделать результат. Но он все-таки пока еще молодой парень, опыта не хватает. Предыдущая игра ему не удалась, поэтому начал встречу в Сочи на скамейке. Ну и надо учитывать особенность газона. Ему было объективно тяжело себя проявить в полной мере. Не те еще кондиции.

— Рыбчинский способен выиграть конкуренцию у Пиняева на длинной дистанции?

— Тут все зависит от того, что хочет видеть тренерский штаб. Для меня Рыбчинский — это точно если не основной игрок, то футболист обоймы. Дима может закрыть несколько позиций, универсальный исполнитель добротного уровня. Он должен находиться в команде и получать свое игровое время.

— Что насторожило в игре «Локомотива»?

— Поймал себя на мысли, что меня ничего не смутило в игре гостей. Все очень целостно. От ребят исходила уверенность. Понравились замены Михаила Михайловича (Галактионова. — Прим. «СЭ»). Они сработали. Несмотря на то что Максим Глушенков забил гол, его замена напрашивалась. Рифат Жемалетдинов добавил игре мощи, усилил «Локо».