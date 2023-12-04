«Сочи» уволил очередного тренера и идет на последнем месте. Что пошло не так после ухода Федотова

Не получилось уже у четвертого специалиста.

За два года работы в «Сочи» Владимир Федотов довел новичка РПЛ до невиданных высот: пробился с клубом в квалификацию Лиги конференций и завоевал серебряные медали сезона-2021/22. После сенсационного успеха тренера забрали в ЦСКА, где он работает по сей день.

Окрыленные результатами функционеры клуба рассчитывали на продолжение успеха, но спустя полтора года и четырех тренеров «Сочи» близок к падению в ФНЛ. Команда недавно проиграла «Крыльям Советов», упала на последнюю строчку и уволила Александра Точилина.

Вспоминаем, почему после Федотова ни у кого из тренеров в южном клубе не клеятся дела.

Вадим Гаранин

Гаранин заинтересовал боссов сочинского клуба работой в «Енисее». Подхватив команду в начале 2022-го, Вадим поставил красноярцам интересный футбол с ромбом в центре поля, основанный на владении мячом, и дошел до полуфинала Кубка России. До этого команда Гаранина выбила из турнира «Локомотив» (4:0) и «Рубин». В послужном списке тренера также работа с Тюкавиным, Грулевым и Хлусевичем в академии «Динамо» и тульского «Арсенала».

В «Енисее» Гаранин зарабатывал в среднем 2,13 очка за игру, но в «Сочи» этот показатель резко просел до 1,22. В целом выступления команды были неплохие: забивали почти в каждом матче, пытались играть в сложный футбол и к началу ноября располагались на девятом месте. Были и неприятные моменты, например разгром 0:7 от «Зенита» или 0:3 от «Спартака», но имелось место победе над «Динамо» и разгрому «Локомотива». Учитывая потерю ключевых игроков в лице Кассьерры и Родригао и отсутствие трансферов на замену, вряд ли эти результаты можно назвать катастрофой.

Но совет директоров «Сочи», видимо, требовал продолжения банкета и борьбы за топ-3 — поэтому в начале ноября Гаранина уволили. Процесс отставки — отдельная история. Всплывали слухи, что игроки «Сочи» специально сдали игру с «Зенитом», выражая недовольство работой главного тренера. А когда пресса начала выпускать новости об уходе Гаранина, владелец Борис Ротенберг опроверг информацию, сказав, что он никого не увольнял.

Только на игре со «Спартаком» в следующем туре Гаранина в заявке не было, что пресс-служба клуба оправдывала болезнью тренера. Официально об уходе специалиста объявили в конце ноября, хотя к тому моменту отставку уже давно подтвердили футболисты. Сам Гаранин через пару месяцев вернулся в «Енисей», а с прошлого месяца тренирует «Черноморец» из Первой лиги.

Курбан Бердыев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Курбан Бердыев

После трехлетнего отсутствия Бердыев вернулся в Россию и принял «Сочи», перед этим попрактиковавшись в Иране и Казахстане. Здесь тоже были странности: Ротенберг анонсировал его приход в ноябре, но официально о подписании контракта объявили только через месяц.

Бердыев с первых дней начал выстраивать систему: занялся формированием тренерского (пригласил Дмитрия Хохлова) и медицинского штабов. При Курбане Бекиевиче команда трансформировалась в эдакого Робин Гуда: начали с победы над ЦСКА, но потом случились разгромы от «Оренбурга» и «Факела». Причем разгромы абсолютно по делу: команда смотрелась беззубо что в обороне, что в атаке. Затем реабилитировались победой над «Динамо», которую вскоре сменил грустный проигрыш «Крыльям».

Боссы не стали церемониться и уволили Бердыева — после всего пяти матчей. Решение никто не понял. «Сочи» утверждал, что стороны разошлись по обоюдному согласию, но нападающий Лука Джорджевич проговорился, что игрокам запретили комментировать уход тренера. Ротенберг аргументировал отставку оборонительным стилем футбола: «Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть».

К слову, Бердыев сейчас работает в махачкалинском «Динамо», с которым мчится в РПЛ.

Дмитрий Хохлов

Несмотря на уход Бердыева, Хохлов остался в клубе и даже получил пост исполняющего обязанности главного тренера. В последних восьми турах «Сочи» при нем проиграл пять матчей, но выгрыз ничью у «Зенита». Возможно, поэтому его и оставили на следующий сезон. С другой стороны, игрокам нравился стиль Дмитрия.

«Хохлов старается вернуть тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Пока эпизодически это получается, но для всего нужно время», — говорил Сергей Терехов.

В сезон-2023/24 «Сочи» вошел с шестью поражениями и двумя победами в восьми турах. При этом Хохлова поддерживали, аргументируя результаты необходимостью дать время на построение необходимого футбола. 13 сентября Ротенберг уверял, что ни о какой отставке не может идти и речи, хотя признавал, что результаты стоит улучшить: «Я не трогаю тренера пока. Это он должен показать результат. Потому что игра есть, не буду сейчас вдаваться в подробности. Можно быть хорошим спортсменом, менеджером, бизнесменом, но тренер — это отдельная каста, отдельная история. Я сам много лет тренером отработал».

Через три дня южане проиграли «Спартаку», и с Хохловым попрощались.

Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Точилин

Уже легенда сочинского клуба, без которой, кажется, команда не сможет существовать. Именно Точилин руководил «Сочи» в дебютном сезоне РПЛ, а позже помогал клубу в разных амплуа: работал скаутом и входил в штаб Гаранина и Хохлова. Между делом он пробовался главным в «Долгопрудном» и «Кубани».

Увы, при Точилине стало только хуже: в 12 играх победили лишь дважды (кризисный «Урал» и «Факел») с общим счетом 21:12 и прочно закрепились на последнем месте. Вряд ли «Сочи» в этом сезоне избежит хотя бы стыков — до 12-го места отставание в девять очков. Отыграть такое в нынешней ситуации — что-то из разряда фантастики.