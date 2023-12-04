Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

Обозреватель «СЭ» — о поражении «Спартака» в Грозном и скандале с участием его главного тренера.

Абаскаль заслужил удаление, тема с желтой Берише — второстепенная

Думаю, игра в Грозном, мягко говоря, не увеличила шансы Гильермо Абаскаля остаться в «Спартаке» зимой. И из-за факта очередного поражения от клуба из нижней части таблицы и падения на седьмое место (в случае сегодняшнего выигрыша «Рубина» у «Динамо» может быть и восьмое), и из-за невнятной игры (хотя на первых минутах после момента у Игнатова мне казалось, что есть предпосылки для обратного), и из-за несработавших замен.

Но главное — из-за конфликта главного тренера с Бернардом Беришей, за который судья Евгений Кукуляк испанца справедливо удалил.

Вы представляете себе на месте Абаскаля в такой ситуации Бескова, Романцева, Ярцева, Карреру, тренеров-чемпионов во главе «Спартака», при всем различии их характеров? О Константине и Олеге Ивановичах в таком контексте вообще говорить дико, но и эмоциональные, взрывные Георгий Александрович и Массимо — взрослые люди, которые никогда и ни при каких обстоятельствах такого себе не позволили бы. Гильермо же повел себя как молодой футболист, как пацан, который целиком находится во власти эмоций и не задумывается о последствиях. И еще долго спорил, что-то доказывал, размахивал руками, не хотел уходить, побежал на другой конец технической зоны, подобрал прилетевшую оттуда пластиковую бутылку и начал ее судьям демонстрировать...

Давайте вспомним этот эпизод. Бериша начал рывок со своей половины поля, пробросил мяч мимо Руслана Литвинова, успел его проскочить и не быть сбитым, после чего роскошным пасом «шведкой» вывел один на один Агаларова — а тот в свою очередь мастерски завершил атаку мягкой подсечкой мяча над Селиховым. После этого Бериша вдруг сделал крутой разворот и прокатился в праздничном подкате в паре метров от Абаскаля в техническую зону «Спартака». А главный тренер красно-белых в ответ набросился на него со спины и сбил с ног.

Был в этом элемент провокации? Сто процентов. Сам Бернард говорил, что во время празднования гола Абаскаль назвал его плохим игроком, — но непонятно, когда это могло произойти и как полузащитник мог это услышать. Объяснение это кажется мне выдуманным. Но столь же надуманным, высосанным из пальца выглядит и бурное обсуждение эпизода после игры спартаковскими болельщиками в соцсетях в том контексте, что Бериша, дескать, прыгал в Абаскаля и тоже заслуживал от Кукуляка красной карточки. Почему-то я не сомневался, о чем и написал в своем Telegram-канале «РабиНерв», что фокус внимания активной части красно-белой публики уйдет (или будет уведен) от никакой игры «Спартака» к другим, посторонним факторам. Вместо того чтобы смотреть в зеркало, на собственную команду, у нее всегда находится свой Бериша.

Совершенно очевидно, что нрав у этого футболиста — скажем так, специфический, и прыжок к скамейке «Спартака» был не случаен. Да и у Бернарда уже была такая история, причем совсем недавно — в первом матче под руководством Мирослава Ромащенко он «ножницами» забил «Оренбургу» и понесся праздновать в техническую зону, где стоял Иржи Ярошик. Тогда обошлось без скандала. Может, таким занятным образом он отмечает особо красивые действия — ведь этот пас тоже получился исключительным? Но повтор сверху из матча со «Спартаком» четко показывает, что ни в какого Абаскаля он не прыгал, явно пролетая мимо. Если бы испанец реально летел в него, и Гильермо пришлось уворачиваться (не говоря уже о том, если бы воткнулся) — тогда Бериша, безусловно, заслуживал бы красной за контакт или как минимум его попытку.

В отличие от Абаскаля, который действительно инициировал физический контакт. Кукуляк в протоколе определил провинность тренера как «агрессивное поведение и физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». Поспорить тут можно только с «чрезмерной силой», но и то, что называется — на вкус и цвет. Даже без нее по дисциплинарному регламенту это грозит четырьмя матчами дисквалификации.

Тренер «Спартака» показал, как нельзя реагировать на провокации

Во время телетрансляции из Грозного эпизод так и не был показан сразу, поэтому увидел подоплеку срыва Абаскаля я уже после того, как написал оперативный пост в Telegram. Но если штрихи в общую картину это внесло, то моя оценка эпизода осталась абсолютно прежней. Футболист «Ахмата» заслужил ту самую желтую карточку, которую ему и показал Кукуляк, главный тренер «Спартака» — красную.

Один из наших действующих судей по этому поводу на условиях анонимности ответил мне: «В миллионный раз проштудировал матчасть. Действие Бериши — провокация. Провокация = желтая карточка. Дать красную? А за что? И как привязать к закону, то есть к правилам игры? Что он сделал, кроме прыжка в техзону в полуметре от Абаскаля? Арбитр после матча описывает ситуации с красными карточками. Что написать согласно правилам? Любой клуб не согласится с красной и подаст в КДК. Дело выигрышное, 100%».

Если кто-то должен был давать Берише острастку за такое поведение, то точно не главный тренер чужой команды. Он поступил несообразно своей должности. А если кто-то считает толчок футболиста в спину демонстрацией неравнодушия, то, значит, у нас совсем разное понимание того, что может и не может позволить себе человек на этом посту.

Сделанное Абаскалем — не более чем демонстрация несдержанности и мальчишества. А прыгать на него, и то без рук, более уместно было кому-то из персонала, как чаще всего в европейских клубах и происходит. Гильермо же, сделав это, опустился до уровня футболиста, а этого быть не должно.

Нет, стычки у главных тренеров с игроками команды-соперницы периодически случаются — вспомните Валерия Карпина с Игорем Денисовым, например. Юрий Семин в 90-е однажды жестко «закусился» с Николаем Писаревым в матче «Локомотива» со «Спартаком». Но до рукоприкладства тогда не доходило. Да и не думаю, что, остыв, как Семин, так и Карпин свои действия одобрили.

А если вспоминать прошлогоднюю стычку Абаскаля с Владимиром Федотовым во время дерби, то просто напрашивается вывод, что Гильермо периодически в состоянии стресса срывается. В Грозном же не случилось катастрофы и ужаса, требующих каких-то кадровых решений, но ничего хорошего тоже не произошло. Однако если это сочетается с отсутствием результатов и стабильной игры, то эпизод с Беришей может стать отягчающим фактором.

Для болельщиков же такая дворовая реакция — только в плюс. Хотя на самом деле данная история в преломлении людей наглядно показывает, что такое эмоции и искажение реальности из-за них. Уже сегодня, остыв и переспав со всей этой историей, вы еще раз, уже более спокойно, посмотрите видео — и сами схватитесь за голову от того, что накануне всерьез говорили о красной для Бериши. Вот увидите.

Но самое интересное во всем этом, что цели-то своей Бериша добился. Не только (и не столько) даже удалением Абаскаля — убежден, что присутствие или отсутствие главного тренера на скамейке не имеет для результата никакого значения.

Ясно, что в перерыве «Спартак» не думал о втором тайме, а все еще жил тем эпизодом, и реакция Гильермо эффект многократно усилила. Хозяева в ту четверть часа смотрели в ближайшее будущее, гости — в ближайшее прошлое. «Ахмат», максимально настроенный на второй тайм, вышел из раздевалки даже раньше положенного времени. А как только вторая половина встречи началась, сразу провел мощную атаку и забил мяч, ставший победным (а еще прервавший серию «Ахмата» из пяти поражений).

Правильно подметил комментатор Михаил Моссаковский — Абаскаль-то всего на два года старше Бериши. Вот ему, молодому тренеру, в силу возраста и изменяет самообладание. Опытный или просто более спокойный покрутил бы пальцем у виска, а не полез толкать игрока.

Спорт во многом и состоит из провокаций. Помню, хоккеист Владимир Тарасенко, рассказывая про победный Кубок Стэнли в «Сент-Луисе», приводил мне кучу примеров провокаций, например, со стороны Брэда Маршана из «Бостона» в финальной серии. И говорил, что побеждают именно те, кто выдерживает, сжимает зубы и ради команды не реагирует на все эти провокации. А над теми, кто на них ведется, потом смеется другая раздевалка. «Сент-Луис» выдержал, не дал слабину — а решающую шайбу в седьмом матче финала забросил после потери провокатора Маршана.

Вот и вы, спартаковцы, и вы, Гильермо Абаскаль — выдержали бы, а потом где-то Бериша «привез» бы, а вы — подкараулили. А сейчас он смеется над вами.

Нет, это ни в коем случае не делает ему чести. В идеальном мире — и спортивном, и не только — благородство и отсутствие провокаций должны быть. Но я говорю о реальном, где для многих цель оправдывает средства. Говорю о том, как в этом реальном спортивном мире следует реагировать на провокации, чтобы выигрывать и заставлять провокатора беситься: мол, я показал себя во всей красе, а это ни к чему не привело.

Только кажется, что Абаскаль, набросившись на Беришу, сделал это из порыва защитить команду. На самом деле это был инфантильный поступок еще не созревшей в тренерском смысле личности.

«Спартак» разучился играть в гостях

Второй раз подряд после встречи плей-офф Кубка России в Оренбурге у красно-белых случилось не просто поражение, а поражение при слабой игре. Едва «Спартак» проводит пару матчей на неплохом уровне, как потом все откатывается назад. И основное — он вообще не может играть на выезде, за пределами Москвы. Две победы, одна ничья (если считать выездом Химки) и семь поражений в десяти нестоличных матчах двух чемпионатов в 2023 году с разностью мячей 11:18 — это вообще что такое? На что такая команда может рассчитывать?

И это при том, что те же «Зенит» или «Краснодар» в другие города ездят только в чемпионате пятнадцать раз за сезон, а московские клубы (без «Химок» и «Торпедо») сейчас — по двенадцать. «Краснодар» же с «Ростовом» при закрытых аэропортах еще и добираются до других городов козьими тропами, тратя огромные силы. Сложно понять, как при этом «быкам» еще удается лидировать.

И «Оренбург», и «Ахмат» в последний месяц в основном проигрывали, но именно на «Спартаке» им удалось неудачные отрезки прервать. Психологическое состояние после серии поражений у футболистов клуба из Чечни было хуже объективного игрового — команда, чаще всего не так уж плохо играя, просто потеряла уверенность в себе, и для ее возвращения кровь из носу нужны были три очка. В Тушине, когда Ромащенко только пришел, они сыграли 0:0, и «Ахмат» даже был поближе к победе. Теперь он ее получил — даже несмотря на раннюю травму одного из ключевых созидателей Ивана Олейникова, которого вроде как некем было равноценно заменить. Но вышло так, что командная игра из-за его ухода не пострадала.

Если в начале игры у «Спартака» прилично ходил мяч, то потом хозяева довольно быстро приноровились и к смене мест Романа Зобнина с Даниилом Хлусевичем (характерно, что именно из этой зоны случилась роскошная голевая Бериши), и к перепасовке гостей (понравилось, как «Ахмат» накрывал красно-белых при выходе из обороны). Разве что появления то слева, то справа Зиньковского — лучшего, на мой взгляд, игрока у «Спартака» на поле — запутывали грозненцев. И не случайно, что забил и почти все создал именно Антон.

Тогда как для Игнатова, хорошо проведшего несколько встреч, этот матч вышел слабым. Реализуй он хороший момент в самом начале — могла бы получиться другая история. Но вспоминаю, как однажды один мой коллега «литературизировал» одного футболиста — тот сказал: «Если бы да кабы», в печати вышло: «Футбол не признает сослагательного наклонения». Вот и тут — не признает.

После гола Агаларова и последовавшей за ним вспышки Абаскаля «Спартак» перед перерывом уже без Гильермо сравнял счет — реакция москвичей на пропущенный гол оказалась правильной. Но на второй тайм команда выйти забыла — и тут же получила решающий мяч «вторым темпом» от Светослава Ковачева. Не могу, конечно, утверждать этого точно, поскольку в раздевалке не присутствовал, но вся логика развития событий подсказывает: Абаскаль в перерыве еще находился во власти эмоций и чего-то ко второму тайму недокрутил. Такие голы «из раздевалки» часто случаются именно по подобным причинам.

На этот раз решение не ставить Александра Соболева в стартовый состав не сработало. Абаскаль после ряда предыдущих матчей, когда хорошо действовала пара Промес — Игнатов, имел на это полное право. Но тут — не получилось, в первую очередь у Михаила, которого и заменил Соболев. Первый эпизод с участием Александра вышел впечатляющим — и все. Когда же на замены одновременно вышли Кристофер Мартинс и Виктор Мозес, а Литвинов с поля ушел — я сразу подумал, что у Мирослава Ромащенко, вероятнее всего, проблем больше не будет. Так и оказалось.

После «Балтики» казалось, что концовка года у «Спартака» может получиться благополучной. Но тут последовали Оренбург и Грозный. А ведь в соперниках были команды из зоны вылета. Были в этом чемпионате у красно-белых и поражения в Екатеринбурге, Воронеже.

Думаю, после осечек в Оренбурге и Грозном решающим для Абаскаля станет матч следующего тура дома с «Крыльями Советов», после которого команда уедет в отпуск. Самарцы опережают красно-белых на два очка — то есть обойти их в таблице «Спартак» сможет лишь в случае победы. А между ними — ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», причем у бело-голубых на игру меньше.

Ряд болельщиков считает, что игнорирование игроками «Спартака» ситуации между Беришей и Абаскалем показывает их отношение к своему главному тренеру (в гущу событий полез только Хлусевич). Но мне кажется, что это показывает в первую очередь игра. И если игру красно-белые смогут показать в тот момент, когда она больше всего будет нужна их испанскому боссу, это и покажет их к нему отношение и желание продолжать с ним работать.